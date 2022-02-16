Американский и российский военные самолеты пролетели в 1,5 метрах друг от друга над Средиземным морем, - The Wall Street Journal

Три российских ракетных истребителя Су-35 пересекли траекторию полета трех американских самолетов наблюдения P-8A.

Об этом сообщает со ссылкой на источник в Пентагоне The Wall Street Journal, передает Цензор.НЕТ.

Три подобных инцидента произошли 11 и 12 февраля в районе Средиземного моря. Во время одного из них американский и российский самолеты находились друг от друга на расстоянии всего в 5 футов (1,52 метра. – Ред.).

Инциденты "включали три российских реактивных истребителя Су-35, пересекших траекторию полета трех американских самолетов наблюдения P-8A", - пишет The Wall Street Journal.

Издание отмечает, что это произошло на фоне обострения напряженности между США и Россией по отношению к Украине.

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