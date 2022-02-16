Американский и российский военные самолеты пролетели в 1,5 метрах друг от друга над Средиземным морем, - The Wall Street Journal
Три российских ракетных истребителя Су-35 пересекли траекторию полета трех американских самолетов наблюдения P-8A.
Об этом сообщает со ссылкой на источник в Пентагоне The Wall Street Journal, передает Цензор.НЕТ.
Три подобных инцидента произошли 11 и 12 февраля в районе Средиземного моря. Во время одного из них американский и российский самолеты находились друг от друга на расстоянии всего в 5 футов (1,52 метра. – Ред.).
Инциденты "включали три российских реактивных истребителя Су-35, пересекших траекторию полета трех американских самолетов наблюдения P-8A", - пишет The Wall Street Journal.
Издание отмечает, что это произошло на фоне обострения напряженности между США и Россией по отношению к Украине.
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У него крылья от более тяжёлой 900-й версии,
можно отбить законцовку - он будет всё так же лететь.
Это как автобус и спортивная машина - кому будет хуже ?
А потім би сказали що свиноcoбaчі пілоти з перепою зіштовхнулися з метеозондом/безпілотником/чайкою.
Дебили, ***.
Толпятся на площадях и кричат гип-гип-ура,
и еще раз - гип-гип-ура, и снова - гип-гип-ура!
я - старый мальчик, я это видел вчера.
Будь я ребенок, я б тоже скакал, закусив губу,
но я - старый мальчик, я видел все это в гробу,
в белых тапочках, в царской мантии, в золотой мишуре.
Будь я маленький мальчик, я бы в это играл во дворе.
Но я - старый мальчик, я видел эту толпу.
У отчизны звезда не там, где положено, а во лбу,
отверстие влажное - до самых височных долей.
Хорошо, когда есть стена, а у стены - мавзолей,
хорошо, когда красная площадь во-от такой ширины,
что на ней может столпиться худшая часть страны.
Взгляд толпы не различает зарево и зарю.
Я - старый мальчик. Знаю, о чем говорю.
Борис Херсонський
где ты нашел 5 см?
Эти идиоты.. такой ... занимаются постоянно. Не удивлюсь если скоро у них где- то.что- то утонет или упадет.это же кретины лаптеногие .может эти дебилы хотят инсульт устроить своему фюреру в пуйлостане.
І Україну не чіпали.
Американці від інаугурації "животворящого" висловлювали свої побоювання щодо нової війни, бо деми завжди розв'язують вйни (як вони писали).
москалі почали накопичувати сили на кордоні у березні-квітні 2021. "Козака" змусили заворушитися, а то він зовсім не реагував (ще й на =цик= швиденько завернув кораблі). Він призначив зустріч і з тих пір активний обмін між "партнерами" не припиняється.
Літо-осінь помовчали, в грудні підняли істерику, яка триває до сьогодні.
москальські війська від весни 2021 ніколи не були відведені повністю, гралися по кілька тисяч, які ніби =повернулися в казарми=.
Причина істерики ?
Лишіть Україну в спокої, а то з вашою "допомогою" і "захистом" ні фіга не легше і покращення не видно. Чужими руками добре жар загрібати (с).
трёх американских ежей своими голыми задницами
4-го поколения.