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Новости Война
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Американский и российский военные самолеты пролетели в 1,5 метрах друг от друга над Средиземным морем, - The Wall Street Journal

Американский и российский военные самолеты пролетели в 1,5 метрах друг от друга над Средиземным морем, - The Wall Street Journal

Три российских ракетных истребителя Су-35 пересекли траекторию полета трех американских самолетов наблюдения P-8A.

Об этом сообщает со ссылкой на источник в Пентагоне The Wall Street Journal, передает Цензор.НЕТ.

Три подобных инцидента произошли 11 и 12 февраля в районе Средиземного моря. Во время одного из них американский и российский самолеты находились друг от друга на расстоянии всего в 5 футов (1,52 метра. – Ред.).

Инциденты "включали три российских реактивных истребителя Су-35, пересекших траекторию полета трех американских самолетов наблюдения P-8A", - пишет The Wall Street Journal.

Издание отмечает, что это произошло на фоне обострения напряженности между США и Россией по отношению к Украине.

Также читайте: У Украины нет оснований закрывать воздушное пространство, - Данилов

Автор: 

авиация (2822) россия (95413) самолет (3589) США (26506)


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Топ комментарии
+38
Чуть очень сильно не ускорили развал Московии на отдельные княжества.
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16.02.2022 20:06
+31
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16.02.2022 21:18
+28
Пока СУ-35 понти гонять їхні бабусі риються в мусорках.
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16.02.2022 20:34
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Правила форума Совет форумчан
а МЕЖДУ НИМИ пУТЛЕР НА АИСТЕ ?! НЕЕ ?
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16.02.2022 20:05 Ответить
На шпагате))))
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16.02.2022 20:28 Ответить
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16.02.2022 21:18 Ответить
на бутылке.
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16.02.2022 21:39 Ответить
Пока СУ-35 понти гонять їхні бабусі риються в мусорках.
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16.02.2022 20:34 Ответить
А от уявімо собі, що зачепили б. Що б тоді було?
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16.02.2022 20:05 Ответить
"памідорамі би атдєлалісь" і все
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16.02.2022 20:15 Ответить
Нічого. Кацапські баби "єсчьо нарожают".
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16.02.2022 20:28 Ответить
1 кацап дохлый и 9 погибших в Посейдоне
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16.02.2022 20:35 Ответить
К утру ЧВК Вагнер потеряло бы в Сирии еще одну БТГ из за недопонимания
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16.02.2022 20:51 Ответить
С чего это 90-тонному Боингу-737-800 обязательно гибнуть ?
У него крылья от более тяжёлой 900-й версии,
можно отбить законцовку - он будет всё так же лететь.
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16.02.2022 21:25 Ответить
не обязательно гибнуть,точно так же не обязательно и законцовку отбивать,вариантов валом. тяжелые у него крылья или легкие не имеет значения их в любом случае не расчитывают на удар другого самолета,все дело случая. хорошо, что хорошо все закончилось.
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16.02.2022 21:32 Ответить
Крылья с большей площадью и прочностью, чем у серийного.
Это как автобус и спортивная машина - кому будет хуже ?
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16.02.2022 21:59 Ответить
Чуть очень сильно не ускорили развал Московии на отдельные княжества.
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16.02.2022 20:06 Ответить
он як... і чому кацапи не задіяли синхрофазотронний мегамагнітний імпульс щоб літаки амерів попадали наче яблука, а авіаносці викинулися на берег...пожаліли амерів...
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16.02.2022 20:06 Ответить
Вони б задіяли, але язиком брехуна, можна вразити тільки расейського зомбака, щоб він сидячи у багнюці відчував "велич" **********.
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16.02.2022 20:11 Ответить
У США швабр столько нет пока еще. Слишком много чехлов на кацапстане. Но это не точно...
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16.02.2022 21:15 Ответить
Московити хочуть в Путінський рай їпанута нація
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16.02.2022 20:08 Ответить
у рашистів навігатор вийшов з ладу?
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16.02.2022 20:09 Ответить
им просто карты не хватило на пачке беломора
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16.02.2022 20:13 Ответить
Шли по Глонассу....
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16.02.2022 20:15 Ответить
Логарифмическая линейка стерлась.
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16.02.2022 20:27 Ответить
Та треба було збити нафік.

А потім би сказали що свиноcoбaчі пілоти з перепою зіштовхнулися з метеозондом/безпілотником/чайкою.
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16.02.2022 20:09 Ответить
Краще із скотовозом Ашот
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16.02.2022 20:13 Ответить
Скотовози добра зброя, але все ж таки вони не літають)
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16.02.2022 20:23 Ответить
Філософське питання, літаки все таки важчі повітря, а один авіанесучий крейсер довів, що вони швидко тонуть.
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16.02.2022 20:40 Ответить
P-8A без оружия
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16.02.2022 20:29 Ответить
Boeing P-8 Poseidon может нести до 9 тонн вооружения, имеет 5 внутренних и 6 внешних точек подвески, для различных типов вооружения
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16.02.2022 21:01 Ответить
Это самолет наблюдения, а сушки истребители! Пусть несет хоть ядерные боеголовки, сушки снимут его балуючись
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16.02.2022 21:22 Ответить
За ним смотрят Эти сушки сами всё время шли на мушке.
Дебили, ***.
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16.02.2022 22:01 Ответить
От їх командування зараз ***** пісоче, не дай Боже, щоб американці постраждали, ***** могли б змити в унітаз.
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16.02.2022 20:14 Ответить
Та ніхто нікого не "пісочить"! Такою "херньою" займаються уже давно Перші такі "фокуси" робили льотчики СРСР в період "повітряного мосту між західною зоною окупації і Західним Берліном - заважали доставці туди продовольства і медикаментів американськими літакамиА потім все продовжилося Фільм "Случай в квадрате 36-80" бачив? Ото воно і є Тільки у фільмі сторони місцями поміняні
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16.02.2022 20:29 Ответить
Все любят войну, в которой почти никто не погиб.
Толпятся на площадях и кричат гип-гип-ура, 
и еще раз - гип-гип-ура, и снова - гип-гип-ура! 
я - старый мальчик, я это видел вчера.

Будь я ребенок, я б тоже скакал, закусив губу,
но я - старый мальчик, я видел все это в гробу,
в белых тапочках, в царской мантии, в золотой мишуре.
Будь я маленький мальчик, я бы в это играл во дворе.

Но я - старый мальчик, я видел эту толпу.
У отчизны звезда не там, где положено, а во лбу,
отверстие влажное - до самых височных долей.
Хорошо, когда есть стена, а у стены - мавзолей,

хорошо, когда красная площадь во-от такой ширины,
что на ней может столпиться худшая часть страны.
Взгляд толпы не различает зарево и зарю.
Я - старый мальчик. Знаю, о чем говорю.

Борис Херсонський
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16.02.2022 20:36 Ответить
Так це правда, але жодного разу за всі ці роки не зіштовхнулися лобами, не дай Боже, а тут прямо ну дуже близько, ***** такої підстави підлеглих непотерпить.
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16.02.2022 20:46 Ответить
За які "всі ці роки"? у 1984 був випадок зіткнення (біля територіальних вод Норвегії) у 1986 - над Балтикою Літаки не впали однак антени зривали Казали хлопці що був випадок прямого зіткнення - обидва літаки впали однак це тоді "секретилося" - а "заминали" на рівні дипломатів!
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16.02.2022 20:54 Ответить
Вочевидь, враховуючи кількість випадків з головними ворогами, що армія ерефії має наказ не чіпати американців, диктатура любить стабільність.
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16.02.2022 21:00 Ответить
Не знаю Я назвав факти
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16.02.2022 21:05 Ответить
У нас на службі, коли сипався совок, хтось з німців обстріляв караул на військових складах, наш полк був піднятий по тривозі, зі зброєю, а ось патронів не видали, від гріха подалі. Так понти поганяли масовкою і все.
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16.02.2022 21:05 Ответить
кацапня как обезьяна с гранатой. Шатается по джунглям, не знаешь на кого кинется.
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16.02.2022 20:14 Ответить
Такі панти хрєнова закінчаться для лапатніків-це лише питання часу...
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16.02.2022 20:15 Ответить
...це як порівнювати лапті та кросівки...
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16.02.2022 20:17 Ответить
Козломордые нарываются ?
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16.02.2022 20:20 Ответить
А как они на су-35 в средиземное море попали?
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16.02.2022 20:21 Ответить
Та с Сирии наверно вылетели.
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16.02.2022 20:27 Ответить
У них база в Сирии.
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16.02.2022 20:28 Ответить
Сирия
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16.02.2022 20:30 Ответить
на средиземноморье сейчас Раша крупные учения проводит.
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16.02.2022 20:35 Ответить
тепер три тижні кацапи звиздітимуть, як вони пєндосав напугалі
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16.02.2022 20:22 Ответить
ага, безоружные разведывательные американские самолеты были страшно напуганы боевыми рашистскими пепелацами.
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16.02.2022 20:32 Ответить
5 фут - где 1 фут примерно 30 см.
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16.02.2022 20:36 Ответить
1,5 метри
где ты нашел 5 см?
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16.02.2022 20:37 Ответить
я к тому, что сложно себе представить ситуацию, где они могли бы так сблизиться. Это же практически столкновение! С чего вдруг?!
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16.02.2022 22:17 Ответить
Ну от нехай на НАТО і нападають якщо у них якісь претензії до... навіть, не знаю до чого... капіталізм зара в обох країнах (хоч, як на мене, вони все це мутять для внутрішньої політики), а то тільки Грузію та Україну можуть кошмарити... Кишка в них тонка, великососи
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16.02.2022 20:25 Ответить
быдло росийское
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16.02.2022 20:27 Ответить
царь в бункере сидит, а крепостные дурачки жопу рвут за штурвалом летающего корыта
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16.02.2022 20:29 Ответить
Су-35 - летающее корыто?)))
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16.02.2022 21:48 Ответить
именно корыто. это звание ему присвоил древний французкий рафаль четвертого поколения в показательном бою в египте в прошлом году. причем как с позиции нападения так и защиты
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16.02.2022 22:13 Ответить
Все идет к тому что 3-я мировая начнется без чьего либо желания ее начать.
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16.02.2022 20:30 Ответить
Військові літаки паРАШІ уміють розвалюватись в повітрі без будь-яких причин, неимеющиеаналоГОВНАнет же літаки... казус може статись на рівному місці...
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16.02.2022 20:33 Ответить
Эти дразнилки, плохо кончатся.
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16.02.2022 20:36 Ответить
Скоро кремлёвских будут учить как петлю делать... самостоятельно.
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16.02.2022 20:36 Ответить
А учения то фэйковые https://www.youtube.com/watch?v=IOtgs06XHxI
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16.02.2022 20:36 Ответить
понти ганяють кацапьонки
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16.02.2022 20:37 Ответить
удмуртский ватолетчик может и хотел бы отвернуть с курса, но у него штурвал заклинил. да и оконче в ватоплане обледенело, до этого он с техником спиртягу с омывателя выпили.
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16.02.2022 20:38 Ответить
у истребителей и у простых самолётов наблюдения совершенно разные технические возможности.И поэтому провокаторами скорее всего были россияне.Наверное московиты думали,что увидя их "решительность".американцы свалят в сторону и разбегутся.А самолёты -наблюдатели даже не сменили курс..То есть,российские понты оказались "в молоко". Теперь бы американским истребителям проверить "на очко" те российские истребители Думается,что у американцев тоже есть "весёлые шутники-асы"...
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16.02.2022 20:39 Ответить
и проклятый натовский захватчик послатривая в иллюминатор литака разведки спрашивал у соседа, вот зис шит? неужени воробьи стали так высоко летать.
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16.02.2022 20:42 Ответить
Зато каждый день козломордые визжат что ето их правацируют. Пидо***рашку давно не п**ли и Маскву давно не сжигали.
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16.02.2022 20:41 Ответить
сомневаюсь,что они тот посейдон вообще видели .
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16.02.2022 20:43 Ответить
но керосина списали мама не горюй. потом весь мордовский военный городок две недели бухал.
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16.02.2022 20:44 Ответить
Тупые американцы ещё долго будут терпеть хитрозадых немцефрицев финансирующих засрашку и ее понты в покупая там нефть и газ в огромных количествах?
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16.02.2022 20:44 Ответить
США у РФ и сами газ с нефтью регулярно покупают (в том числе сжиженный газ)
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17.02.2022 20:10 Ответить
Вяличее не дает покоя *******! не знают как поскорее слить свою срану-бензаколонку в утиль.
Эти идиоты.. такой ... занимаются постоянно. Не удивлюсь если скоро у них где- то.что- то утонет или упадет.это же кретины лаптеногие .может эти дебилы хотят инсульт устроить своему фюреру в пуйлостане.
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16.02.2022 20:48 Ответить
Я много чего не понимаю, но когда между такими машинами 1.5 метра расстояние, да ещё и в небе и + скорость! ??
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16.02.2022 20:50 Ответить
параллельные курсы
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16.02.2022 23:33 Ответить
Я хочу, щоб Штати воювали з москалями на своїй території: чи одній, чи іншій.

І Україну не чіпали.

Американці від інаугурації "животворящого" висловлювали свої побоювання щодо нової війни, бо деми завжди розв'язують вйни (як вони писали).

москалі почали накопичувати сили на кордоні у березні-квітні 2021. "Козака" змусили заворушитися, а то він зовсім не реагував (ще й на =цик= швиденько завернув кораблі). Він призначив зустріч і з тих пір активний обмін між "партнерами" не припиняється.

Літо-осінь помовчали, в грудні підняли істерику, яка триває до сьогодні.
москальські війська від весни 2021 ніколи не були відведені повністю, гралися по кілька тисяч, які ніби =повернулися в казарми=.

Причина істерики ?

Лишіть Україну в спокої, а то з вашою "допомогою" і "захистом" ні фіга не легше і покращення не видно. Чужими руками добре жар загрібати (с).
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16.02.2022 20:56 Ответить
американцы же тоже могут пошутить, как например евреи в Сирии, когда навели пущенную по ним ракету пво на рюсский разведсамолет: 16 ванек к кобзону отправились
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16.02.2022 21:12 Ответить
1.5 м від 3ї світової. далі ще дня 4 і найкращий тур в світі-попити львівське пиво на розвалинах кремля.
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16.02.2022 21:25 Ответить
Три московитских дебила решили, что сильно напугали
трёх американских ежей своими голыми задницами
4-го поколения.
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16.02.2022 21:29 Ответить
Р-8 "Посейдон" - уникальньій противолодочньій (корабельньій) авиакомплекс , стоит больше , чем єскадрилья Су-35. Потому россияне и борзели , что один Р-8 может потопить всю российскую єскадру , а их летело три .
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16.02.2022 21:31 Ответить
вОнюшки, кацапо-орда срана, щоб ви всi повиздихали !
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16.02.2022 21:50 Ответить
Если бы один из орков сделал неверное движение, мордор потерял бы сразу 3 истребителя.
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16.02.2022 22:25 Ответить
Есл Сушка заденет Пасейдона, то поплохеет скорее всего именно Сушка - разные весовые категории, так что это они зря!
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16.02.2022 22:48 Ответить
ну так если заденут американский самолёт - российский просто собьют
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16.02.2022 23:33 Ответить
Мабуть, найбільше обісралися московські генерали на землі, а згодом той Су-35-й літун, коли його по приземленні фігачили у дупу держаком від швабри.
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17.02.2022 08:44 Ответить
 
 