Под давлением информационных угроз инвесторы пытаются вывести свой капитал из Украины, - Шмыгаль

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Премьер-министр Денис Шмыгаль заявляет, что под давлением информационных угроз инвесторы пытаются вывести свой капитал из Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы говорим о серьезном экономическом вызове. Для нашей экономики на сегодня нет реальных макроугроз в части колебания курса, в части дальнейшего раскручивания инфляции, но под давлением информационных угроз инвесторы стараются вывести свой капитал из Украины", - сказал Шмыгаль в ходе телемарафона на украинских телеканалах в среду вечером.

Он отметил, что это приводит к давлению на курс доллара, а также на значительные расходы Национального банка на поддержание стабильности.

В то же время, премьер подчеркнул, что несмотря на "газовый шантаж", кибератаки, частичная энергозависимость Украины, давление на гривну из-за информационных атак, дополнительные риски для инвестиций, панические атаки, и угрозы другого характера, с которыми Украина ежедневно сталкивается на протяжении восьми лет, власти ищут способы диверсификации развития страны.

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