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Новости Агрессия России против Украины Война
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Под давлением информационных угроз инвесторы пытаются вывести свой капитал из Украины, - Шмыгаль

Под давлением информационных угроз инвесторы пытаются вывести свой капитал из Украины, - Шмыгаль
Фото: Рейтер

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявляет, что под давлением информационных угроз инвесторы пытаются вывести свой капитал из Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы говорим о серьезном экономическом вызове. Для нашей экономики на сегодня нет реальных макроугроз в части колебания курса, в части дальнейшего раскручивания инфляции, но под давлением информационных угроз инвесторы стараются вывести свой капитал из Украины", - сказал Шмыгаль в ходе телемарафона на украинских телеканалах в среду вечером.

Он отметил, что это приводит к давлению на курс доллара, а также на значительные расходы Национального банка на поддержание стабильности.

В то же время, премьер подчеркнул, что несмотря на "газовый шантаж", кибератаки, частичная энергозависимость Украины, давление на гривну из-за информационных атак, дополнительные риски для инвестиций, панические атаки, и угрозы другого характера, с которыми Украина ежедневно сталкивается на протяжении восьми лет, власти ищут способы диверсификации развития страны.

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Автор: 

инвесторы (333) Шмыгаль Денис (2679)


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Топ комментарии
+20
А может бородатую няню испугались? И его кукол.
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16.02.2022 20:16
+20
Уходят не инвесторы. Скидывают долговые бумаги. Больше никто не хочет давать зеленым в долг. Осталась только срочная помощь от США и Европы на противодействие агрессии.
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16.02.2022 20:19
+12
Шмигаль! Треба менше жерти і красти!
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16.02.2022 20:21
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Похоже в этом и был план *****.
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16.02.2022 20:16 Ответить
Уходят не инвесторы. Скидывают долговые бумаги. Больше никто не хочет давать зеленым в долг. Осталась только срочная помощь от США и Европы на противодействие агрессии.
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16.02.2022 20:19 Ответить
и в этих условиях не назначить руководителя САП будет преступлением
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16.02.2022 20:28 Ответить
Нельзя не своего. Он сразу много вопросов начнет задавать Чего стоит последний случай с объездной Киева. Там сидеть не пересидеть. И это только один эпизод из тысяч.
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16.02.2022 20:31 Ответить
Заспокойтеся, то "шмиґаль" готує собі виправдання для економічних провалів.
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16.02.2022 20:25 Ответить
Скажите, а зачем нам на данный момент инвестиции ? Раширять "Зелёную энергетику" ? Так уже вроде нарасширялись. Увеличивать добычу сырья на импорт ? Или производство зерновых для комбикормов в Эмиратах ? Может хватит национальными сокровищами побрасываться ради кучки подонков в экономике.
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16.02.2022 20:48 Ответить
Инвесторы уходят из-за Зебила и его "инвестнянь"Инвесторы уходят из-за Зебила и его "инвестнянь"
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16.02.2022 20:53 Ответить
А может бородатую няню испугались? И его кукол.
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16.02.2022 20:16 Ответить
арселорівці не дадут соврать
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16.02.2022 20:17 Ответить
а загроза це жаднючий карабас барабас
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16.02.2022 20:16 Ответить
бобик, а ты кого больше любишь - Владимир Ссанича или Владимир Владимировича?
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16.02.2022 20:23 Ответить
Может нужно зеленым перестать так откровенно воровать на "большой афере" в обход государственного контроля? На Западе не слепые и все прекрасно видят. Даже своя счетная палата насчитала около 30 млрд. сворованных ковидных средств.
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16.02.2022 20:23 Ответить
Гітлер будував дороги, Сталін збирався воювати, Гітлер молодець.
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16.02.2022 20:34 Ответить
Дороги строить и воровать дико на дорогах - это совсем разные вещи. В Московии и в Италии мафия тоже любит "строить" дороги. Во сколько раз выросла "вдруг" цена 1 километра? Золотые стали километры при дерьмовом качестве работ.
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16.02.2022 20:35 Ответить
А если эта "держава" с 2014 года захватила земли Украины,уже 8 лет убивает украицев,постоянно врет,а теперь стянула свои войска к границе.Вали на срунет,перестань тут каждый день унижаться.
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16.02.2022 20:35 Ответить
Ну вот,это было вполне предсказуемо. Теперь враги зеленой слизи - США и ВБ, а не дикари.
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16.02.2022 20:31 Ответить
Салям, брате. Сегодня включил канал "Украина". Сидит в студии узкоязычное )(уйло и вылизывает очко рыжему нетатарину. Противно до рвоты. В Мариуполе сегодня был "ЦЫРК". ахметов приехал. Город таким чистым даже при приезде зебуина не был.
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16.02.2022 20:44 Ответить
Ва - Алейкум Селям, брате. Не включай этот ящик. Я вот позавчера включил, а там на BBC Пристайко рассказывает, шо Украина может и отказаться от курса в НАТО. Плюнул и выключил. У меня ящик только шоб внуку Украинские мультики крутить с ютюба.
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16.02.2022 20:59 Ответить
НАТО и ЕС прописано в Конституции. Меня начинает бесить это ЧМО в студии канала "Украина". Сын подводника, блеать!
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16.02.2022 21:04 Ответить
Та не смотри ты ящик! Там, кроме нервов и геморроев, ничего нет. Лучше на стрельбище сьезди лишний раз.
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16.02.2022 21:08 Ответить
Это то что кукарекало про крейсера и прочее критикуя полевой госпиталь мобильный когда его Делда на колоде резали в43м и который дёргает на амперию которая Смит и Вессон на смогла выпускать у себя 10 то ли 13 лет
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16.02.2022 21:29 Ответить
Присмотрел себе Z-15. Дороговато для меня, даже в калибре НАТО. Но.. Заявку уже подал.
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16.02.2022 21:06 Ответить
Ну так, цены на Украинские АР у вас просто конские. Тут ажиотаж спал, теперь запросто можно и за $700-800 найти. А вообще - правильно сделал, шо не калашоид, купишь - сразу почувствуешь разницу.
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16.02.2022 21:13 Ответить
Макс, есть ОПЫТ. Есть как и что сравнивать. "Сайга" - я твоя труба шатал. АР15 - "тихо прийшов, тихо пішов". Точность в разы выше, звук в разы меньше. Как и отдача.
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16.02.2022 21:19 Ответить
Я тут к Тавору присматриваюсь, втихаря от жены
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16.02.2022 21:34 Ответить
Тавор производное от калаша. Или что? Какая модель?
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16.02.2022 21:36 Ответить
Ну, скорее, не калаша, а Штурмгевер-44 и М-1 Гаранд. Вот Галил - это таки да, калашоид. Облизываюсь на Тавор Х95, в 5,56 НАТО.
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16.02.2022 21:46 Ответить
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16.02.2022 21:48 Ответить
Угу, только я буду брать с длинным ( 18,5 дюймов) утяжеленным стволом, marksman's.
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16.02.2022 21:54 Ответить
Даже под АК патрон есть
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16.02.2022 21:50 Ответить
Протупил. Перепутал с Галилом. Старею, блин. Тавор, да еще и булл-пап - классная игрушка.
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16.02.2022 21:45 Ответить
говорят газами травит прямо в лицо имей в виду
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16.02.2022 23:20 Ответить
Я тоже такое слышал, поэтому сначала в нашем стрелковом клубе отстреляю пару сотен патронов, из их ствола. Уже дату назначил, в апреле.
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16.02.2022 23:23 Ответить
Можно подумать, что Шмыгаль, министры, нардепы, олигархи.... держат деньги в гривне в "Ощад" или "Укргаз" банках.....
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16.02.2022 20:20 Ответить
Шмигаль! Треба менше жерти і красти!
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16.02.2022 20:21 Ответить
Бенину хлеблрезку заткнуть надоть...
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16.02.2022 20:21 Ответить
кто этой зеленой лжи еще верит ?
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16.02.2022 20:21 Ответить
Третя частина колишніх 73 відсотків зебілів. 😊 Але хтось із двох, або Шмигаль, або Свириьенко (перша віце-прем'єр) бреше! Можливо, брешуть ибидвоє. Бо один плачетьсч, а друга рапорту про безпрецедентний ріст економіки.
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16.02.2022 20:47 Ответить
пристрели гетьманцева и аграхимию с их безумными идеями и прокладками и инвесторы не будут убегать
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16.02.2022 20:22 Ответить
Опять піндоси винуваті ? нагнітають падли Україну джавепінами і іншими воєнними плюшками, не дають чмирьонишу заглянути в очко Пуйла і договоритись десь посередині
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16.02.2022 20:23 Ответить
Піндоси всю малину Зеле з капітуляцією обοςραли. Так він не вкластися в ті терміни, що Путлеру обіцяв.
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16.02.2022 21:58 Ответить
так понимаю в економике звизда из-за проклятого Запада, а не из-за пирамиды ОВГЗ и великого крадівництва во главе с Игорь Валеричем?
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16.02.2022 20:25 Ответить
Шмаркле, у нас загроза не інформаційна, а - ВІЙСЬКОВА.... як на мене, набагато суттєвіша....
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16.02.2022 20:27 Ответить
Нашли на кого списать свои провалы.
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16.02.2022 20:31 Ответить
Побольше налогов и ничего не вывезут. Гетманцев поддержит.
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16.02.2022 20:31 Ответить
Как любят белое переводить в черное. причем тут недоразумение, конечно нагнетание дало свой результат и ощутимый, реальные действия реально оценивайте. А то. как то по детски смотрится. Не красиво.
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16.02.2022 20:33 Ответить
Не воруй

А то новый генпрокурор откусит буй
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16.02.2022 20:34 Ответить
еще одно чучело. "информационные" у него угрозы. клоун туда братьев-дегенератов набрал
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16.02.2022 20:34 Ответить
смотрю прямой. выступает морпех мобилизованный три месяца назад
дальше его слова

"давайте представим себе что путин сегодня напал. не ночью. не с утра. в обед. или вечером. и дальше что? вся власть организовывает праздник. шмыгаль на круглом столе с журналистами, зеленский вместе с "силовым блоком" ужинает в мариуполе, руководство верховной рады вообще потерялось. и дальше что?"
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16.02.2022 20:34 Ответить
ну шо Вы понимаете какое х-ло видосики вот самое главное и свою харю по всем каналам сует Бл@ть не по завтракать не по обедать не поужинать ни нормально телевизор посмотреть кругом это у@бище и комарилья
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16.02.2022 20:41 Ответить
Відмазку за свої провали вже придумали зелені шмарклі!
А в олігархів всяких типу Ахметова, Коломойського, Новінського всьо в шоколаді!
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16.02.2022 20:35 Ответить
Какие инвесторы,у нас нет инвесторов,это обыкновенные спекулянты финансирующие, под проценты, расходы типа зарплат наглядрадовцам,крузаки депутатам и дивизию головорезов охраняющую от народа помощников сивковича засевших в раде.
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16.02.2022 20:37 Ответить
Що я вчора й писав але купа ідіотів накинулася доводити що я неправий, до чмигаля тепер йдіть доводьте.
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16.02.2022 20:40 Ответить
Якби такий ідіот як ти весь свій час на посаді розвивав ракетні війська і систему ппо а не думав сракою,дією,******** то не було б ні інформатак,ні звичайних атак а інвестори б тільки збільшували свій капітал в Україні..
Дефективне,віднови аналогове ТБ та радіоточки в кожну оселю,щоб ти і такі ж самі полудурки з кму,ВРУ, і решта сн могли керувати країною під час нештатних ситуацій.Вчора хакнули провайдера і все,нуль інформації.Фьодоров,кібервойско і решта розповідей барона Мюнгаузена.
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16.02.2022 20:41 Ответить
Конечно инвесторы будут бежать сломив голову в страну где клоун презедент, где главой гбр является отпетый преступник, где лично през блокирует работу антикоррупционных органов, где депутаты монобольшинства дрочат или снимают шлюх в раде. шмыгаль сам свои наворованные денежки паркует где-угодно но только не в Украине. А в целом хороший у нас инвест климат - сингапур уже обзавидовался.
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16.02.2022 20:46 Ответить
шмуль перешел на феню. инвесторы, ассоциации, ыксперды.... все как у наперсточников.
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16.02.2022 20:48 Ответить
Всему свое время. Когда русня сама добьется собственного развала начнется инвестиционное соревнование за новые земли.
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16.02.2022 21:19 Ответить
Видимо... Скоро???
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16.02.2022 21:23 Ответить
Это зависит сколько вы терпеть маразм маразматика терпеть готовы.
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16.02.2022 21:28 Ответить
Не, я про то , когда русня саморазвалится. Скоро?
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16.02.2022 21:36 Ответить
...но это не потому что х**ло держит 150 000 войск нацеленных на Украину, а потому, что Запад недружественно нагнетает...
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16.02.2022 21:43 Ответить
Бдин. Никто ничего специально не держит. Учения есть. Ну и всё. Расслабьтесь и забейте. Пересiчному грамадянiну ништо не загрожувае.
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16.02.2022 22:02 Ответить
Зеля, Беня та Шмігаль не пробували красти менше?
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16.02.2022 21:43 Ответить
Може є сенс подати до суду? Ваші слова ж мають документальне підтвердження, чи як?
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17.02.2022 00:38 Ответить
Арахамия - Офшоры это нормально. У нас куда угодно выводят капитал депутаты, чиновники, суды заменены инвестнянями - какой долб#** инвестор сюда придет?
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16.02.2022 22:00 Ответить
Шмуль, не п...ди..😡
ты точно также брехню рассказываешь, как и твоя моника... Инвесторы , видя морды ваших предложенных "инвест.нянь" , правильно делают, решая "перепрятать" свои деньги в другие, более цивилизованные страны ... и вашей вороватой прислуге никто не верит, даже украинцы ...нет ни одного дня, чтобы вы не "обо#рамшись"... И ты знаешь, чем для вас это закончится...
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16.02.2022 22:12 Ответить
Шмыгаль: "...инвесторы СТАРАЮТСЯ вывести свой капитал из Украины". Ну и как? У них это получается?
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16.02.2022 22:28 Ответить
С..а!!! А ви не знали, що війна не краща умова для інвесторів! "Професіонали" в Україні вісім років війна і загострення могло відбутись будь якої миті. Це ви, не економічно, не фінансово, не підготовили державу до загострення військового конфлікту. Але ні, ви ж не можете цього визнати! А тепер звинувачуєте Захід, якій не тільки допоміг втримати агрессора, а по суті виконував вашу роботу як уряда. Бо ваш пріоритет не обороноздатність держави, і навіть не популістичні соціальні виплати, а пріоритет "Велике крадівництво" де бабло попилити можна! Сволота!
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16.02.2022 23:06 Ответить
Я, извиняюсь, информационных угроз или военных угроз мордора?
Не смущает, что причина и следствие перепутаны.
Или зеленая,команда хочет, чтобы инвестор выводил свои капиталы под свист пуль?
Для любого инвестора безопасность капитала стоит на первом месте, а задача любого правительства предупреждать своих граждан даже о малейших угрозах. Всё абсолютно логично. Тем более, что в отличии от непуганных идиотов западные аналитики могут оценивать данные своей разведки и делать свои выводы.
И ваше дело прислушиваться к ним или нет.
И дело инвестора выводить или не выводить СВОИ деньги.
Реальная проблема - это совковая ментальность украинской власти, одним из признаков которой является инфантилизм.
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17.02.2022 00:36 Ответить
Это видео объяснит весь Блеф Кремля и Белого Дома

https://m.youtube.com/watch?v=dPVA3Kru8BA
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17.02.2022 03:30 Ответить
 
 