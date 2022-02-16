Под давлением информационных угроз инвесторы пытаются вывести свой капитал из Украины, - Шмыгаль
Премьер-министр Денис Шмыгаль заявляет, что под давлением информационных угроз инвесторы пытаются вывести свой капитал из Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Мы говорим о серьезном экономическом вызове. Для нашей экономики на сегодня нет реальных макроугроз в части колебания курса, в части дальнейшего раскручивания инфляции, но под давлением информационных угроз инвесторы стараются вывести свой капитал из Украины", - сказал Шмыгаль в ходе телемарафона на украинских телеканалах в среду вечером.
Он отметил, что это приводит к давлению на курс доллара, а также на значительные расходы Национального банка на поддержание стабильности.
В то же время, премьер подчеркнул, что несмотря на "газовый шантаж", кибератаки, частичная энергозависимость Украины, давление на гривну из-за информационных атак, дополнительные риски для инвестиций, панические атаки, и угрозы другого характера, с которыми Украина ежедневно сталкивается на протяжении восьми лет, власти ищут способы диверсификации развития страны.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
А то новый генпрокурор откусит буй
дальше его слова
"давайте представим себе что путин сегодня напал. не ночью. не с утра. в обед. или вечером. и дальше что? вся власть организовывает праздник. шмыгаль на круглом столе с журналистами, зеленский вместе с "силовым блоком" ужинает в мариуполе, руководство верховной рады вообще потерялось. и дальше что?"
А в олігархів всяких типу Ахметова, Коломойського, Новінського всьо в шоколаді!
Дефективне,віднови аналогове ТБ та радіоточки в кожну оселю,щоб ти і такі ж самі полудурки з кму,ВРУ, і решта сн могли керувати країною під час нештатних ситуацій.Вчора хакнули провайдера і все,нуль інформації.Фьодоров,кібервойско і решта розповідей барона Мюнгаузена.
ты точно также брехню рассказываешь, как и твоя моника... Инвесторы , видя морды ваших предложенных "инвест.нянь" , правильно делают, решая "перепрятать" свои деньги в другие, более цивилизованные страны ... и вашей вороватой прислуге никто не верит, даже украинцы ...нет ни одного дня, чтобы вы не "обо#рамшись"... И ты знаешь, чем для вас это закончится...
Не смущает, что причина и следствие перепутаны.
Или зеленая,команда хочет, чтобы инвестор выводил свои капиталы под свист пуль?
Для любого инвестора безопасность капитала стоит на первом месте, а задача любого правительства предупреждать своих граждан даже о малейших угрозах. Всё абсолютно логично. Тем более, что в отличии от непуганных идиотов западные аналитики могут оценивать данные своей разведки и делать свои выводы.
И ваше дело прислушиваться к ним или нет.
И дело инвестора выводить или не выводить СВОИ деньги.
Реальная проблема - это совковая ментальность украинской власти, одним из признаков которой является инфантилизм.
https://m.youtube.com/watch?v=dPVA3Kru8BA