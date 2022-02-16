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Новости
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Трем бандитам, связанным с фирмой "авторитета" Петровского (Нарика), напавшим на журналистов в Днепре, сообщено о подозрении, - прокуратура

Трем бандитам, связанным с фирмой

Трем лицам сообщено о подозрении в препятствовании законной профессиональной деятельности журналистов, совершенном группой лиц, незаконном изъятии собранных журналистами материалов и технических средств, а также в открытом похищении чужого имущества, (ч. 1 ст. 28 ч. 1 ст. 171, ч. 2 ст.186 УК Украины).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Днепропетровской областной прокуратуры.

По данным следствия, группа журналистов "Украинской правды" прибыла в VIP-терминал аэропорта города Днепр, где начали снимать репортаж на собственные телефоны. На территории терминала в то время находились четверо мужчин, требовавших прекратить съемку. Применив силу и угрожая ножом, они получили доступ к снятым видеоматериалам, которые удалили из телефона.

В настоящее время решается вопрос по избранию всем подозреваемым мер.

Следствие продолжается, устанавливается лицо, угрожавшее убийством одному из журналистов (ч. 1 ст. 345-1, ч. 1 ст. 28 ч.1 ст. 171 УК Украины).

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Как сообщалось ранее, в Днепре напали на съемочную группу журналиста "УП" Михаила Ткача.

Автор: 

Днепр (4408) нападение (2208) прокуратура (5008) Ткач Михаил (134)


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А ті особи пошлють вас нахер,ото і все,первий раз ,чи що?!
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16.02.2022 22:12 Ответить
Журналисты порешали баньдюганов.
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16.02.2022 22:24 Ответить
отех пузатых мусорков тож надо привлекать...
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16.02.2022 22:39 Ответить
"Трьом особам повідомлено про підозру у перешкоджанні законній професійній діяльності журналістів" - та чи вони мають імена та конкретні посади в конкретних організаціях? Чи, як завжди, безіменні раби божі?
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17.02.2022 02:53 Ответить
А почему не арестовали,беня не разрешил?
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17.02.2022 06:14 Ответить
підозра...запобіжний захід, сізо 2 місяці, з правом внесення залога.... ото так все буде, внесуть гроші і відпустять..все як завжди...(( а що з тими людьми які виконували роль поліцейських? ну виходить що вони справжні....але вони нічого не робили на захист журналістів...((
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17.02.2022 08:56 Ответить
 
 