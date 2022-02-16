Трем бандитам, связанным с фирмой "авторитета" Петровского (Нарика), напавшим на журналистов в Днепре, сообщено о подозрении, - прокуратура
Трем лицам сообщено о подозрении в препятствовании законной профессиональной деятельности журналистов, совершенном группой лиц, незаконном изъятии собранных журналистами материалов и технических средств, а также в открытом похищении чужого имущества, (ч. 1 ст. 28 ч. 1 ст. 171, ч. 2 ст.186 УК Украины).
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Днепропетровской областной прокуратуры.
По данным следствия, группа журналистов "Украинской правды" прибыла в VIP-терминал аэропорта города Днепр, где начали снимать репортаж на собственные телефоны. На территории терминала в то время находились четверо мужчин, требовавших прекратить съемку. Применив силу и угрожая ножом, они получили доступ к снятым видеоматериалам, которые удалили из телефона.
В настоящее время решается вопрос по избранию всем подозреваемым мер.
Следствие продолжается, устанавливается лицо, угрожавшее убийством одному из журналистов (ч. 1 ст. 345-1, ч. 1 ст. 28 ч.1 ст. 171 УК Украины).
Как сообщалось ранее, в Днепре напали на съемочную группу журналиста "УП" Михаила Ткача.
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