Тело военнослужащего, пропавшего 8 февраля, обнаружено на территории Ривненского полигона, - Нацполиция

На территории Ривненского военного полигона нашли тело военнослужащего-контрактника, разыскиваемого с 8 февраля.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Нацполиции Ривненской области.

Погибшим оказался 28-летний житель Волынской области: он проходил службу по контракту на Житомирщине, а на Ривненском полигоне проходил учебный курс. С 8 февраля военнослужащий находился в розыске, когда с товарищем по разрешению руководства покинул место несения службы и в последний раз его видели в поселке Тучин бывшего Гощанского района.

По результатам предварительного осмотра судебным экспертом признаков насильственной смерти на теле военного не обнаружено. Окончательные результаты – за судебно-медицинской экспертизой.

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Досудебное расследование в уголовном производстве, начатом по части 1 статьи 115 УК Украины (исчезновение без вести) продолжается.