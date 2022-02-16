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Новости Силовики
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Тело военнослужащего, пропавшего 8 февраля, обнаружено на территории Ривненского полигона, - Нацполиция

Тело военнослужащего, пропавшего 8 февраля, обнаружено на территории Ривненского полигона, - Нацполиция

На территории Ривненского военного полигона нашли тело военнослужащего-контрактника, разыскиваемого с 8 февраля.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Нацполиции Ривненской области.

Погибшим оказался 28-летний житель Волынской области: он проходил службу по контракту на Житомирщине, а на Ривненском полигоне проходил учебный курс. С 8 февраля военнослужащий находился в розыске, когда с товарищем по разрешению руководства покинул место несения службы и в последний раз его видели в поселке Тучин бывшего Гощанского района.

По результатам предварительного осмотра судебным экспертом признаков насильственной смерти на теле военного не обнаружено. Окончательные результаты – за судебно-медицинской экспертизой.

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Досудебное расследование в уголовном производстве, начатом по части 1 статьи 115 УК Украины (исчезновение без вести) продолжается.

Автор: 

Нацполиция (16437) правоохранительные органы (2969) силовики (2798) смерть (9215) военнослужащие (6115) полигон (337) Ровенская область (1231)


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отакої.. по план сходили чи шо?
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16.02.2022 22:52 Ответить
В тих регіонах люди вбиваються іншим: таким жовтуватим, в землі лежить, на "бур" починається - "штин" закінчується. Шкода хлопця, звісно.
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16.02.2022 22:59 Ответить
так туди і нацгвардія їздила, і навчання проводили і менти іздили і закони якісь приймали - невже жаби з гадюками продовжують то вбивче діло?
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16.02.2022 23:21 Ответить
Як копали, так і копають. Там цілі села з того живуть і живуть краще ніж в облцентрі. На днях була новина, що травми отримало троє СБУшників та п'ятеро місцевих. Не знаю чи коли це все поборять.
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17.02.2022 01:11 Ответить
Зебло бедоносец же был
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16.02.2022 22:56 Ответить
Дедавщина и издевательства ....фсе прекратить и дружить с расеей..на нас никто не нападает...(ОПЗЖ)
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16.02.2022 22:59 Ответить
Блуканув, замерз. Можливо був випивший.
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16.02.2022 23:27 Ответить
Як би там не було.Дякую хлопче,ти служив Україні.Спочивай з миром.
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16.02.2022 23:40 Ответить
Та краще , щоби такого горя не було.
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17.02.2022 00:15 Ответить
 
 