Главные новости 16 февраля: войска РФ остаются у границ, Паш не едет на "Евровидение"

Российские войска остаются у границ, Паш не поедет на "Евровидение", Украина завоевала первую медаль на Олимпиаде - главные новости 16 февраля.

Россия лжет об отводе войск от украинских границ

Министерство обороны России отчитывается о возвращении войск в места постоянной дислокации и даже публикует видео (например, такое и такое). Но где и когда именно сняты эти кадры – определить невозможно. Вот, например, в оккупированном Крыму войска якобы отводят. Но на самом деле их перебрасывают в пункт базирования, расположенный у российско-украинской границы.

Ни украинская разведка, ни разведки стран-партнеров не подтверждают информацию об отводе сил РФ: об этом говорят Зеленский, Столтенберг и Блинкен.

Где именно и какие именно русские войска расположены – можно увидеть здесь.

Россияне обвинили Украину в "запрещенных методах войны"

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело относительно якобы применения Киевом "запрещенных методов войны" на Донбассе, в результате которых, как утверждают россияне, погибли и были ранены "тысячи мирных жителей", в том числе русскоязычных.

Пресс-секретарь Путина Песков заявляет о высокой угрозе "нападения украинских сил" на "Л/ДНР".

Кибератака продолжается

Государственные веб-ресурсы продолжают подвергаться DDoS, но они уже возобновили свою работу. Атака, произошедшая накануне, была самой большой в украинской истории. СБУ видит в ней след иностранных спецслужб.

Свежие рейтинги

За Зеленского готовы проголосовать 25,1% украинцев, за Порошенко – 21,8%, за Тимошенко – 11,8%. Бойко мог бы получить 8,3%, Разумков – 7,2%, Мураев – 6,5%, Смешко – 6,1%, Гройсман – 4,8%, Ляшко – 3,9%.

Рейтинг партий: "ЕС" - 22,9%, "СН" - 16,4%, "Батькивщина" - 11,5%, ОПЗЖ - 10,1%, "Наши" - 6,2%, "Розумна політика" – 5,8%, "Сила и Честь" – 5,1%.

Коломойский видит ведущую "плюсов" Мосейчук кандидатом в президенты

Он заявил, что в Украине если и появится какой-нибудь новый кандидат в президенты, то это может быть кто-то из журналистов, например, ведущая Наталья Мосейчук.

Алина Паш не будет представлять Украину на "Евровидении"

"Общественное" дисквалифицировало певицу за фальшивую справку. Она заявила, что и сама снимает свою кандидатуру, потому что не готова выдерживать волну хейта в интернете. А также принесла извинения перед украинцами, сказала, что не понимает, откуда "член ее команды" взял поддельный документ и сообщила, что разрывает сотрудничество со своим директором.

Первая медаль Украины на Олимпиаде

Александр Абраменко занял второе место в финале по лыжной акробатике. "Особенно приятно добыть в борьбе для Украины, для соотечественников в День единения олимпийскую медаль", - сказал он.

Сегодня же первый допинг-скандал: в организме украинской лыжницы Валентины Каминской обнаружили сразу два запрещенных вещества.