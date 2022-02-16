Главные новости 16 февраля: войска РФ остаются у границ, Паш не едет на "Евровидение"
Российские войска остаются у границ, Паш не поедет на "Евровидение", Украина завоевала первую медаль на Олимпиаде - главные новости 16 февраля.
Россия лжет об отводе войск от украинских границ
Министерство обороны России отчитывается о возвращении войск в места постоянной дислокации и даже публикует видео (например, такое и такое). Но где и когда именно сняты эти кадры – определить невозможно. Вот, например, в оккупированном Крыму войска якобы отводят. Но на самом деле их перебрасывают в пункт базирования, расположенный у российско-украинской границы.
Ни украинская разведка, ни разведки стран-партнеров не подтверждают информацию об отводе сил РФ: об этом говорят Зеленский, Столтенберг и Блинкен.
Где именно и какие именно русские войска расположены – можно увидеть здесь.
Россияне обвинили Украину в "запрещенных методах войны"
Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело относительно якобы применения Киевом "запрещенных методов войны" на Донбассе, в результате которых, как утверждают россияне, погибли и были ранены "тысячи мирных жителей", в том числе русскоязычных.
Пресс-секретарь Путина Песков заявляет о высокой угрозе "нападения украинских сил" на "Л/ДНР".
Кибератака продолжается
Государственные веб-ресурсы продолжают подвергаться DDoS, но они уже возобновили свою работу. Атака, произошедшая накануне, была самой большой в украинской истории. СБУ видит в ней след иностранных спецслужб.
Свежие рейтинги
За Зеленского готовы проголосовать 25,1% украинцев, за Порошенко – 21,8%, за Тимошенко – 11,8%. Бойко мог бы получить 8,3%, Разумков – 7,2%, Мураев – 6,5%, Смешко – 6,1%, Гройсман – 4,8%, Ляшко – 3,9%.
Рейтинг партий: "ЕС" - 22,9%, "СН" - 16,4%, "Батькивщина" - 11,5%, ОПЗЖ - 10,1%, "Наши" - 6,2%, "Розумна політика" – 5,8%, "Сила и Честь" – 5,1%.
Коломойский видит ведущую "плюсов" Мосейчук кандидатом в президенты
Он заявил, что в Украине если и появится какой-нибудь новый кандидат в президенты, то это может быть кто-то из журналистов, например, ведущая Наталья Мосейчук.
Алина Паш не будет представлять Украину на "Евровидении"
"Общественное" дисквалифицировало певицу за фальшивую справку. Она заявила, что и сама снимает свою кандидатуру, потому что не готова выдерживать волну хейта в интернете. А также принесла извинения перед украинцами, сказала, что не понимает, откуда "член ее команды" взял поддельный документ и сообщила, что разрывает сотрудничество со своим директором.
Первая медаль Украины на Олимпиаде
Александр Абраменко занял второе место в финале по лыжной акробатике. "Особенно приятно добыть в борьбе для Украины, для соотечественников в День единения олимпийскую медаль", - сказал он.
Сегодня же первый допинг-скандал: в организме украинской лыжницы Валентины Каминской обнаружили сразу два запрещенных вещества.
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А тем временем русня, сегодня и вчера наводит пантонные мосты через реку Припять что в РБ - а это ровно 6 км. до границы с Украиной ...
Столтенберг: "Несмотря на заявления Москвы мы не видим признаков деэскалации на земле, ни уменьшение войск, ни техники. У россии есть огромные силы, готовые к атаке. Наращивание военной мощи вокруг Украины является самой большой концентрацией сил в Европе со времен холодной войны." ...Отвод войск !? Продолжаем верить Куйлу и Клоуну да продажным СМИ..ну-ну..
- а вообще, какая там погода на Украине? Какой камуфляж нам надевать?
Мы отвечаем им по "братски" :
- Лучше всего одевайте черный пластиковый мешок.Удобно.Дешево.Практично.
военнослужащихихтамнетов , сосредоточенных у границ с Украиной на всякий случай положить в карманы семена плодовых деревьев, ну чтоб это все обрело хоть какой-то смысл *** !!!.. Правда кроме танкистов - им не нужно. У них по ходу ВСЕ бессмысленно будет..
Но Кремлем запланировано для Украины нечто пострашнее территориальных потерь: Украину хотят лишить ее национальной истории, а, значить, нацинальной самоидентификации, то есть лишить украинцев их нации.
Согласно идеологам Кремля, "настоящая" Украина - это ЛДНР, и именно к ЛДНР и будут просоединять "малороссию", а не ЛДНР будут воссоединять с Украиной.
Кремлевскими пропагандистами усиленно разрабатывается миф кремлевских идеологов о том, что никакой Украины не было и нет, что "Украину придумал Ленин после 17-го года", что была какая-то загадочная "малороссия", а украинский язык выдуман австрийцами да поляками.
Сосласно данной доктрине, ЛДНР - это и есть истинная Украина, где все, "как было в СССР", "дружба народов", "мир во всем мире", "пролетариат - гегемон" и все такое прочее прочее (недаром Кива в советской шапке-ушанке ходит с красной звездой).
Партия Слуга Народа, как Вы понимете, суседями на корню вся скуплена.
С украинскими олигархами у суседей полное взаимопонимание.
И лишь Порошенко с ВСУ "мешаются под ногами" и препятствуют осуществлению этого блестящего стратегического плана по полному уничтожению самоидентификациим, а, значит, и страны, Украины.
СБУ: россия опять наращивает военные силы вдоль всей приграничной полосы...
Отвод войск - наглое вранье !!!
СММ ОБСЕ в Украине
Основная часть иностранного персонала «неожиданно» воспользовалась предоставленной возможностью и "ПОШЛИ В ОТПУСКА"................
Точнее, почти все выехали, кроме представителей эРэФии и некотор\стран СНГ...
Фактически осталась ТОЛЬКО кацапская миссия ОБСЕ....
Если такие собеседники повстречаются вам, то скажите им следующее.
Уголовное право четко различает убийство непредумышленное (manslaughter) и убийство предумышленное (murder). И хотя итогом обеих видов преступлений является гибель людей, однако тяжесть преступления оценивается по-разному и наказание (особенно сроки наказания) выносится судом разное.
Примером непредумышленного убийства является наезд пьяного идиота за рулем автомобиля на остановку общественного транспорта. Идиоту все равно, какая это остановка и кто конкретно на ней стоял, ибо эти люди для идиота - вовсе не люди, он их за людей не считает, а потому не замечает и в рассчет своих действий не принимает, померли - да и все.
Гибель людей от голода в Поволжских регионах во время войны и после войны - это убийство населения непредумышленное, людьми эти несчастные умершие от голода для советских властей не были, властям на них было наплевать, никто голодающих не считал. Население имело полное право искать картофельные очистки на помойке, разводить кроликов и даже, если повезло, получить разрешение на выезд из голодающего региона.
Голодомор и блокада Ленинграда - это предумышленное убийство населения голодом, это заранее задуманное преступление. Отличием от голода в Поволжье авляется наличие ЗАКОРДОНА, то есть мышеловки, из которой не могли никуда сбежать люди, проговоренные Сталиным умереть от голода. Никакого разрешение на выезд не давалось, никакого способа прокормиться не предоставлялось, населению был вынесен приговор умереть от голода и власти его выполняли методично и целеустремленно, ни на йоту не отклоняясь от плана.
В этом разница между Голодомором в Украине и блокадой Ленинграда со случаями массовых смертей от голода в других регионах СССР, это разница между предумышленным и непредумышленным убийством.