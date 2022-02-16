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Новости Война
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Главные новости 16 февраля: войска РФ остаются у границ, Паш не едет на "Евровидение"

Главные новости 16 февраля: войска РФ остаются у границ, Паш не едет на

Российские войска остаются у границ, Паш не поедет на "Евровидение", Украина завоевала первую медаль на Олимпиаде - главные новости 16 февраля.

Россия лжет об отводе войск от украинских границ

Министерство обороны России отчитывается о возвращении войск в места постоянной дислокации и даже публикует видео (например, такое и такое). Но где и когда именно сняты эти кадры – определить невозможно. Вот, например, в оккупированном Крыму войска якобы отводят. Но на самом деле их перебрасывают в пункт базирования, расположенный у российско-украинской границы.

Ни украинская разведка, ни разведки стран-партнеров не подтверждают информацию об отводе сил РФ: об этом говорят Зеленский, Столтенберг и Блинкен.

Где именно и какие именно русские войска расположены – можно увидеть здесь.

Россияне обвинили Украину в "запрещенных методах войны"

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело относительно якобы применения Киевом "запрещенных методов войны" на Донбассе, в результате которых, как утверждают россияне, погибли и были ранены "тысячи мирных жителей", в том числе русскоязычных.

Пресс-секретарь Путина Песков заявляет о высокой угрозе "нападения украинских сил" на "Л/ДНР".

Кибератака продолжается

Государственные веб-ресурсы продолжают подвергаться DDoS, но они уже возобновили свою работу. Атака, произошедшая накануне, была самой большой в украинской истории. СБУ видит в ней след иностранных спецслужб.

Свежие рейтинги

За Зеленского готовы проголосовать 25,1% украинцев, за Порошенко – 21,8%, за Тимошенко – 11,8%. Бойко мог бы получить 8,3%, Разумков – 7,2%, Мураев – 6,5%, Смешко – 6,1%, Гройсман – 4,8%, Ляшко – 3,9%.

Рейтинг партий: "ЕС" - 22,9%, "СН" - 16,4%, "Батькивщина" - 11,5%, ОПЗЖ - 10,1%, "Наши" - 6,2%, "Розумна політика" – 5,8%, "Сила и Честь" – 5,1%.

Коломойский видит ведущую "плюсов" Мосейчук кандидатом в президенты

Он заявил, что в Украине если и появится какой-нибудь новый кандидат в президенты, то это может быть кто-то из журналистов, например, ведущая Наталья Мосейчук.

Алина Паш не будет представлять Украину на "Евровидении"

"Общественное" дисквалифицировало певицу за фальшивую справку. Она заявила, что и сама снимает свою кандидатуру, потому что не готова выдерживать волну хейта в интернете. А также принесла извинения перед украинцами, сказала, что не понимает, откуда "член ее команды" взял поддельный документ и сообщила, что разрывает сотрудничество со своим директором.

Первая медаль Украины на Олимпиаде

Александр Абраменко занял второе место в финале по лыжной акробатике. "Особенно приятно добыть в борьбе для Украины, для соотечественников в День единения олимпийскую медаль", - сказал он.

Сегодня же первый допинг-скандал: в организме украинской лыжницы Валентины Каминской обнаружили сразу два запрещенных вещества.

Автор: 

Евровидение (777) киберпреступление (762) Коломойский Игорь (1791) Олимпиада (1136) рейтинг (1636) россия (95418) кибербезопасность (673)


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Топ комментарии
+4
Потеря суверенных территорий - это страшно, и это тяжело.
Но Кремлем запланировано для Украины нечто пострашнее территориальных потерь: Украину хотят лишить ее национальной истории, а, значить, нацинальной самоидентификации, то есть лишить украинцев их нации.
Согласно идеологам Кремля, "настоящая" Украина - это ЛДНР, и именно к ЛДНР и будут просоединять "малороссию", а не ЛДНР будут воссоединять с Украиной.
Кремлевскими пропагандистами усиленно разрабатывается миф кремлевских идеологов о том, что никакой Украины не было и нет, что "Украину придумал Ленин после 17-го года", что была какая-то загадочная "малороссия", а украинский язык выдуман австрийцами да поляками.
Сосласно данной доктрине, ЛДНР - это и есть истинная Украина, где все, "как было в СССР", "дружба народов", "мир во всем мире", "пролетариат - гегемон" и все такое прочее прочее (недаром Кива в советской шапке-ушанке ходит с красной звездой).
Партия Слуга Народа, как Вы понимете, суседями на корню вся скуплена.
С украинскими олигархами у суседей полное взаимопонимание.
И лишь Порошенко с ВСУ "мешаются под ногами" и препятствуют осуществлению этого блестящего стратегического плана по полному уничтожению самоидентификациим, а, значит, и страны, Украины.
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17.02.2022 06:43
+3
Пусть лучше сразу лезут в свои передвижные "освенцимы" и там зажмуриваются в пепел
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17.02.2022 00:53
+2
дегенераты-маньяки правят миром
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17.02.2022 00:18
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От, приміром, в окупованому Криму війська нібито відводять... - а там есть шо отводить, бо 6 десантных кораблей, битком набитые , прибыли в Крым.
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16.02.2022 23:42 Ответить
Напомню, что кремль 3 раза объявлял о выводе войск из Сирии. И после каждого такого заявления Хутина численность войск и техники в Сирии только увеличивалась...
А тем временем русня, сегодня и вчера наводит пантонные мосты через реку Припять что в РБ - а это ровно 6 км. до границы с Украиной ...
Столтенберг: "Несмотря на заявления Москвы мы не видим признаков деэскалации на земле, ни уменьшение войск, ни техники. У россии есть огромные силы, готовые к атаке. Наращивание военной мощи вокруг Украины является самой большой концентрацией сил в Европе со времен холодной войны." ...Отвод войск !? Продолжаем верить Куйлу и Клоуну да продажным СМИ..ну-ну..
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17.02.2022 00:29 Ответить
Говорят, в 4-х км те понтоны - от границы. Кста, кто-та говорил, шо они станут легкой добычей у наших маталлистов, если кацапа решится дерзнуть (течение). Верьте в третью неопознанную силу и стойкость нашей Армии. Из-за этого у драныкоедов будет неурожай на бульбу.
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17.02.2022 00:33 Ответить
Вон ихтамнеты спрашивают в соцсетях :
- а вообще, какая там погода на Украине? Какой камуфляж нам надевать?
Мы отвечаем им по "братски" :
- Лучше всего одевайте черный пластиковый мешок.Удобно.Дешево.Практично.
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17.02.2022 00:50 Ответить
Пусть лучше сразу лезут в свои передвижные "освенцимы" и там зажмуриваются в пепел
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17.02.2022 00:53 Ответить
Так и передайте им.
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17.02.2022 00:54 Ответить
- Лучше всего одевайте черный пластиковый мешок.Удобно.Дешево.Практично. - Вы шо, считаете , шо их будут закапывать по пояс, в целлофане, за руки взявшихся , чтобы без оградки? А бульдозерной канавы, в чем есть, не хо-хо?.
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17.02.2022 00:58 Ответить
Ну еще Украинцы просят военнослужащих ихтамнетов , сосредоточенных у границ с Украиной на всякий случай положить в карманы семена плодовых деревьев, ну чтоб это все обрело хоть какой-то смысл *** !!!.. Правда кроме танкистов - им не нужно. У них по ходу ВСЕ бессмысленно будет..
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17.02.2022 01:04 Ответить
Я думаю, шо когда танки ластоногих расплывутся лужами расплавленного метала, то лучше пусть поберегут те семена их отпрыски на потом, бо кто будет решения Гааги выполнять - окультуривать разрушенное, контрибуцией выплачивать... Помните пленные фрицы настроили двухэтажек и брукованих дорiг?
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17.02.2022 01:11 Ответить
Потеря суверенных территорий - это страшно, и это тяжело.
Но Кремлем запланировано для Украины нечто пострашнее территориальных потерь: Украину хотят лишить ее национальной истории, а, значить, нацинальной самоидентификации, то есть лишить украинцев их нации.
Согласно идеологам Кремля, "настоящая" Украина - это ЛДНР, и именно к ЛДНР и будут просоединять "малороссию", а не ЛДНР будут воссоединять с Украиной.
Кремлевскими пропагандистами усиленно разрабатывается миф кремлевских идеологов о том, что никакой Украины не было и нет, что "Украину придумал Ленин после 17-го года", что была какая-то загадочная "малороссия", а украинский язык выдуман австрийцами да поляками.
Сосласно данной доктрине, ЛДНР - это и есть истинная Украина, где все, "как было в СССР", "дружба народов", "мир во всем мире", "пролетариат - гегемон" и все такое прочее прочее (недаром Кива в советской шапке-ушанке ходит с красной звездой).
Партия Слуга Народа, как Вы понимете, суседями на корню вся скуплена.
С украинскими олигархами у суседей полное взаимопонимание.
И лишь Порошенко с ВСУ "мешаются под ногами" и препятствуют осуществлению этого блестящего стратегического плана по полному уничтожению самоидентификациим, а, значит, и страны, Украины.
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17.02.2022 06:43 Ответить
Свеженькая новость !!!!
СБУ: россия опять наращивает военные силы вдоль всей приграничной полосы...
Отвод войск - наглое вранье !!!
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17.02.2022 00:33 Ответить
Кацапам верить - себя не уважать. Но ответка будет неотвратимой , жесткой и блискавичною.
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17.02.2022 00:36 Ответить
Последняя новость из каазлабада... Ухажеры-злидарi тырят на заводе платы от програмного управления токарными станками. Контакты переплавляют в серебро и делаю для своих ракух колца.
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17.02.2022 00:38 Ответить
Кста, а шо это кондом попритих, со своим знатным вангованием, дурачок учился в одном подколодном московском заведении вместе со спальчевским с Евролаба. Тока спальчика направили, по окончании, в Камбоджу, шо ля, а всплыли оба в Украине.
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16.02.2022 23:47 Ответить
Зы...Спальчик свою молоденькую шлюшку наградил байстрюками, бросив официальную жену с детками... А шлюшку поселил В вилле НА МАЙОРКЕ, понятно , шо на незарегистрированной, для оподаткування в УКРАИНЕ.
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16.02.2022 23:51 Ответить
Слава богу, шо ватницу сняли с Евровидения, ще б одне позорисько було, а то понты стала клеить, шо извиняется и сама себя устраняет с Евровидения.
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16.02.2022 23:53 Ответить
Госдума положила на стол Путину маляву о "признании ЛДНР", на которую у него 30 дней. Далее последует признание "ЛНДР" "настоящей Украиной", а киевская власть - "оккупационным режимом".
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17.02.2022 00:10 Ответить
Все верно.. И я еще добавлю немного "оптимизма" -
СММ ОБСЕ в Украине
Основная часть иностранного персонала «неожиданно» воспользовалась предоставленной возможностью и "ПОШЛИ В ОТПУСКА"................
Точнее, почти все выехали, кроме представителей эРэФии и некотор\стран СНГ...
Фактически осталась ТОЛЬКО кацапская миссия ОБСЕ....
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17.02.2022 01:14 Ответить
Да, шантаж полностью достиг своих целей. Собственно, Москва усердно сколачивает СССР-2.0 . Сейчас для этого уникальная возможность: в Белом Доме старый человек, который уже почти ничего не помнит; Запад в целом выстрелил себе в голову "ковидной" афёрой, и слаб как никогда; цены на энергоносители очень велики; Германия и Франция полностью зависимы от российского газа; а теперь ещё и союз с Китаем: китайцам нужен Тайвань, Москве нужна Украина. Учитывая с какой скоростью и сверканием пяток байденовская администрация драпает отовсюду (Афганистан, Украина), они сдадут Тайвань без боя, после чего Америка теряет нужную ей степень контроля над Тихим океаном. Китайцы превратят Тайвань в свою морскую, ядерную военную базу, как сейчас РФ сделала с Крымом.
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17.02.2022 01:28 Ответить
да, Нас окружили кацапы !!! Но это означает для нас только одно - им тварям, от Нас уже не убежать !!! Слава Украине !!!
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17.02.2022 02:25 Ответить
Вы оптимист, дружище...
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17.02.2022 02:29 Ответить
Вивід військ з Афганістану запланував саме улюбленець всіх етнічних росіян Трамп. Як кажуть жителі РФ- ;Наш Трамп;.
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17.02.2022 07:35 Ответить
Разве Трамп планировал оставить религиозным фанатикам вооружения на сумму более $ 80 миллиардов ?
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17.02.2022 07:37 Ответить
дегенераты-маньяки правят миром
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17.02.2022 00:18 Ответить
Их власть уменьшается с каждым днём... Вопрос в другом: как они вообще получили такую власть ? Нормальные люди были в спячке несколько десятилетий ?
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17.02.2022 00:31 Ответить
в праздности
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17.02.2022 00:57 Ответить
эта 🐷🐶 еще жива
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17.02.2022 06:58 Ответить
Не важно выиграла бы Паш конкурс Евровидение с песней или нет. Выступление со стороны выглядит достойно и дорого. Но есть ПРИНЦИПЫ, а украинцы именно этим и отличаются от всего пост совка. И чувство собственного достоинства нации дороже чем победа на каком-то евровидение.(с)
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17.02.2022 00:21 Ответить
Купа новин,а про масові гулянія і всенародну радість від нового вовкиного свята й не згадали.

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17.02.2022 00:48 Ответить
У нас и без него есть Зеленi свята влiтку, а на Покрову - день захиснскiв Украiни. Ворога здолаемо, тодi й злуку вiднайдем.
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17.02.2022 01:05 Ответить
На российских политических форумах иногда встречаются вменяемые, порядочные люди, которые недоумевают, что внимание уделяется Голодомору и блокаде Ленинграда, тогда как в СССР при Сталине регулярно мерли от голода все подряд, в большинстве регионов, так почему выделяют именно Украину и Питер?

Если такие собеседники повстречаются вам, то скажите им следующее.
Уголовное право четко различает убийство непредумышленное (manslaughter) и убийство предумышленное (murder). И хотя итогом обеих видов преступлений является гибель людей, однако тяжесть преступления оценивается по-разному и наказание (особенно сроки наказания) выносится судом разное.

Примером непредумышленного убийства является наезд пьяного идиота за рулем автомобиля на остановку общественного транспорта. Идиоту все равно, какая это остановка и кто конкретно на ней стоял, ибо эти люди для идиота - вовсе не люди, он их за людей не считает, а потому не замечает и в рассчет своих действий не принимает, померли - да и все.

Гибель людей от голода в Поволжских регионах во время войны и после войны - это убийство населения непредумышленное, людьми эти несчастные умершие от голода для советских властей не были, властям на них было наплевать, никто голодающих не считал. Население имело полное право искать картофельные очистки на помойке, разводить кроликов и даже, если повезло, получить разрешение на выезд из голодающего региона.

Голодомор и блокада Ленинграда - это предумышленное убийство населения голодом, это заранее задуманное преступление. Отличием от голода в Поволжье авляется наличие ЗАКОРДОНА, то есть мышеловки, из которой не могли никуда сбежать люди, проговоренные Сталиным умереть от голода. Никакого разрешение на выезд не давалось, никакого способа прокормиться не предоставлялось, населению был вынесен приговор умереть от голода и власти его выполняли методично и целеустремленно, ни на йоту не отклоняясь от плана.

В этом разница между Голодомором в Украине и блокадой Ленинграда со случаями массовых смертей от голода в других регионах СССР, это разница между предумышленным и непредумышленным убийством.
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17.02.2022 07:02 Ответить
 
 