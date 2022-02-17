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Шуляк о заявлении Шольца об особом статусе Донбасса и изменениях в Конституцию: "Так точно не будет"

Шуляк о заявлении Шольца об особом статусе Донбасса и изменениях в Конституцию:

Парламент никогда не найдет 226 голосов, чтобы принять сначала проведение выборов на оккупированном Донбассе, а затем – возобновление контроля за границей.

Об этом заместитель главы фракции "Слуга народа" Елена Шуляк сказала в интервью ТСН, сообщает Цензор.НЕТ.

"В том порядке, как прописаны Минские договоренности (то есть сначала выборы, а потом граница), – так точно не будет. На 100% парламент не найдет 226 голосов, чтобы принять такое законодательство", - заверила она.

Шуляк подчеркнула, что позиция "Слуг народа" не изменилась "Сначала полное прекращение огня, потом полное разоружение территорий, далее обязательно Украина берет под контроль границу, и только потом мы говорим о выборах, которые могут проходить исключительно по украинскому законодательству. Каким образом провести выборы сейчас? Каким образом на оккупированные территории поедут, например, украинские партии? Какие могут быть выборы под дулами пулеметов?" – сказала политик.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Зеленский пообещал, что ТКГ начнет обсуждение законопроектов о статусе Донбасса и изменении Конституции, - Шольц. ВИДЕО

По словам канцлера Германии Шольца, который заявил, что президент Украины Зеленский пообещал ему обсуждение в ТКГ законопроектов о статусе Донбасса и изменениях в Конституцию, Шуляк высказалась так: "Пока мы не видим таких законов – в ВР их нет. Поэтому, думаю, это больше просто слова со стороны канцлера. Может ли быть обсуждение? Да, может. Но это обсуждение будет идти в том ключе, о котором я уже сказала: сначала вывод всех вооруженных формирований, границы под контроль, и только потом выборы. В таком порядке, думаю, мы можем обсуждать и производить соответствующие наработки".

Автор: 

Донбасс (26955) Шуляк Елена (86) Шольц Олаф (905)


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Топ комментарии
+24
Це говорить лише про одне. В нас в Україні президент України придурок і брехун. Через свою не досвідченість і щире бажання заглянути в очі Путіна , Зеленський попадає з одного залету в інший. Схоже на те, що президент Зеленський взяв собі за девіз не дня без залету, не дня без скандалу. Щоб заглянути в очі Путіну Зеленський наляпав Шольцу те що, хоче почути Путін. В Україні про це стало відомо. Розгорівся черговий( не знаю який вже за ліком) скандал, який треба терміново гасити. І тепер оця сцикуха Шуляк починає розказувати що ніякого закону про особливий статус не існує. Це якесь божевілля для України оці слуги народу, і їхній наркозалежний пахан.
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17.02.2022 00:45
+15
Зміцнення ЗСУ?
ЗЕбенським?
Да він скоріше удавиться чим дасть хоча б копійчину із Крадівництва
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17.02.2022 03:19
+13
тобто Шуляк стверджує що зеЛох - держзрадник та тріпло, який готовий піти на уступки путлеру..
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17.02.2022 01:07
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хто такий зебіл? і про який ти наратив говориш, там чорним по білому написано.
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17.02.2022 01:34 Ответить
зебилы "по привычке" строят из себя идиотов, восклицая "кто такие зебилы"?)
глянь в зеркало
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17.02.2022 09:14 Ответить
Кроме зебилов еще есть *********** свидейтели профффесора киві.
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17.02.2022 10:22 Ответить
до речі, так) вони спочатку голосують за зеЛоха, а потім також верещать що "не розуміємо хто такі зебіли"
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17.02.2022 11:19 Ответить
п.с. та мы знаем что в твое методичке из лахты "черным по белому написано")
именно поэтому ты повторяешь ВСЕ нарративы кремля о минске)
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17.02.2022 09:15 Ответить
Пункт 9 прочитай
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17.02.2022 08:24 Ответить
начни с ПЕРВОГО пункта, а не как все кацапи - с 9го
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17.02.2022 20:06 Ответить
Так и будет. выборы согласно Конституции Украины могут быть только на территории где есть украинская власть и законы Украины.
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17.02.2022 01:24 Ответить
так опять вы говно накидываете....ответ вменяемый - всё по делу...Зеленский наплёл(потому что в ложь Шольцомата я не верю) но эта Барышня всё верно сказала...
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17.02.2022 01:45 Ответить
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010636159003&__cft__%5b0%5d=AZUlufCDJdt6sjOKIaX_eL0bfFCoU1-2LFPT2Xl28q29YLFO7te4An8WbygaOqYcqSSVUr4lYC5uLCLF_QitgFs9UfOhl_661CNvG54iYN2pokua89XZQhePtflH81IVYuDdXoApcd6u2UzXQobtK4Wow96MuWRnPauFHGiD46y_7g&__tn__=-UC%2CP-R Тарас Чорновіл

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1607205182977338&id=100010636159003&__cft__%5b0%5d=AZUlufCDJdt6sjOKIaX_eL0bfFCoU1-2LFPT2Xl28q29YLFO7te4An8WbygaOqYcqSSVUr4lYC5uLCLF_QitgFs9UfOhl_661CNvG54iYN2pokua89XZQhePtflH81IVYuDdXoApcd6u2UzXQobtK4Wow96MuWRnPauFHGiD46y_7g&__tn__=%2CO%2CP-R 15 лютого о 22:31 ·

Шольц у Москві заявив, що Зеленський йому клявся, що скоро появляться всі необхідні для імплементації "Формули Штайнмайєра" закони. Зрозуміло, що йдеться про їх кремлівське "прочитання", коли обов'язки покладаються лише на Україну, а політична частина мала б опинитися перед безпековою.

В опі ніби це все вже почали заперечувати. Але, знаєте, я чомусь більше вірю канцлеру Німеччини, ніж нашим брехливим мерзотникам. Тим більше, що вже в Києві до цього прозвучали два викриття. Виявляється, закон про Перехідне правосуддя Зеленський відкликає на вимогу учасників Нормандії та Мінської ТКГ, насправді, там категорично проти була лише Раша. Про це сказав Макрон. У Зеленського також відбріхувалися. А ще в Києві Шольц подякував Зеленському, що той пообіцяв реалізувати УЗГОДЖЕНІ законодавчі пропозиції про ОСОБЛИВИЙ СТАТУС ДОНБАСУ та про вибори на тих територіях. І в присутності канцлера Зеленський промовчав.

То, знаєте, при таких підкилимових домовленостях зейла з пуйлом, як на мене, буде краще, якщо Путлєр таки зараз визнає ці фейкові утворення. Загроз буде менше. та й підставиться тоді він, а не наше зрадливе непорозуміння. Про це я детальніше написав раніше. А тут просто ще один нюанс про нашу брехливу владу.
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17.02.2022 02:35 Ответить
Тарас чорновіл зрадник і політична ригівська хвойда.
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17.02.2022 09:23 Ответить
який дотепний бовдур, щойно вилупився, а вже ку-ка-рі-кає.
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17.02.2022 13:21 Ответить
До вашого пвнячого кутка додався чорговол?
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17.02.2022 13:49 Ответить
у зеленського є одна властивість - пздить одне, а робить зовсім інше. Будемо сподіватись це не буде винятком.
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17.02.2022 02:43 Ответить
Здається скоро лідери держав будуть по черзі їздити в Київ підтримувати Україну та бити пику Кловуну за брехню 😢
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17.02.2022 03:23 Ответить
Гибридному ворогу треба гибридно протистояти.Мінські угоди підписував не він.
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17.02.2022 09:24 Ответить
Ніт.
Воно геть нічого не робить. Тіки *******.
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17.02.2022 10:23 Ответить
От хай Росія і почне їх виконувать А ми - підтримаємо!
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17.02.2022 05:27 Ответить
Ще й як вистрелимо , так як то наше 😡
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17.02.2022 07:57 Ответить
В минских соглашениях была одна задача снизить эскалацию , на тот момент они это сделали. Теперь США и Британия выбивают последний аргумент военный у ***** ,а дальше король голый . Он пытается шантажировать признанием ордло но это неочём .
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17.02.2022 07:34 Ответить
И о международной политике. Когда макроны с шольцами ради своей выгоды готовы пожертвовать Украиной, то это, извините, говенцом попахивает.
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17.02.2022 08:10 Ответить
Не надо было подписываться. А теперь им Макрон виноват.
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17.02.2022 08:31 Ответить
А що їм? Чого вони мають прагнути губити гроші через Україну? А от те, що наш президент, обраний 73% населення погоджується на все, щоб тільки його не відволікали від тупих відростків - оце тхне лайном. Принюхайтеся - 3 з 4 дорослих людей навколо вас тупе лайно.
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17.02.2022 10:13 Ответить
Російською правильно буде "говнецом". І це - єдине, з чим я не згоден, решта - правильно...
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17.02.2022 11:42 Ответить
Розумну шахрайську політику придумати "зелені", одні кажуть, що так, інші, що ні. А як вам подобається - вибирайте самі, у них є і те і інше.
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17.02.2022 08:11 Ответить
неможна вживати в одному реченні "придумати" та "зелені". Це є оксюморон.
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17.02.2022 10:25 Ответить
я предлагаю уже начинать троллить бюргеров с их предложениями о разделе Украины такими же предложениями о разделе Германии. Вот сразу после предложения о отделении Лугандона предлагать вернуть от Германии в Францию "свободолюбивые земли Саара", которые только в 1957 году были подарены Германии...
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17.02.2022 08:30 Ответить
Логічно, але емоційно. От як тільки жителі Саара і Рура почнуть "водити хороводи" тоді так, можна буде поіронізувати.
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17.02.2022 09:44 Ответить
То гіпотетичне ствердження.

А як щодо факту? Калінінград пам'ятаете?
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17.02.2022 10:26 Ответить
Зеля після зустрічі в Омані 2 года готує зраду. А його посіпаки можуть можуть говорити все що завгодно. Головне- вони регулярно отримують гроші в конвертах.
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17.02.2022 08:33 Ответить
Позиція цієї пані начебто правильна але я особисто не довіряю Янелоху якого вважаю здадником!!
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17.02.2022 08:36 Ответить
Як показує життєвий досвід--перевиховати,навчити брехуна і базіку----НЕМОЖЛИВО ,Шут завжди брехав на сцені 95 кварталу,це стиль його життя,він завжди говорив ,що йому писали сценаристи,а своїх думок він НІКОЛИ не мав Жило собі і вміло тільки сміятись А грати роль Президента вже не може--тому кожний раз попадає в халепу АЛЕ ж Україна не сцена 95 кварталу??? ЧИ ВЖЕ СЦЕНА?
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17.02.2022 08:44 Ответить
Зраду не допустимо... Зеля, ми все бачимо. В Україні не всі зедебіли
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17.02.2022 08:45 Ответить
всеж ясно всім і ніхто не дозволить виконувати мінські угоди по россійському баченню.... бо це кінець УКРАЇНІ, а тому угоди по українському.або тоді навіщо та лндр нам!я знаю що всі адекватні українці так думають теж, бо інакше бути не може....((
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17.02.2022 08:45 Ответить
З дулами чи без місцеве населення обере сепарню.
Подивіться як вони голосують на підконтрольних Україні територіях.
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17.02.2022 08:51 Ответить
Пенси там гарно влаштувалися - отримують 2 пенсії.
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17.02.2022 09:45 Ответить
Для особистого піару корабельні сосни можуть наговорити все, що завгодно, а голосувати вони будуть як Беня заплатить.
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17.02.2022 09:04 Ответить
а чого ви не дивитесь в корінь проблеми ? Якщо чесно , то мені взагалі не зрозуміло чому більше всіх ратують за ці угоди саме кацапи !
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17.02.2022 09:09 Ответить
Не треба розписуватись за Шуляк наперед - Ви ж не медіум. Поки що вона усе (майже) правильно говорить.
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17.02.2022 09:47 Ответить
а хто таку послідовність підписав ?
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17.02.2022 09:05 Ответить
Кучма.
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17.02.2022 09:09 Ответить
Кучма пенсіонер , який сам рішень не приймав .
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17.02.2022 09:11 Ответить
Він був уповноважений президентом.
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17.02.2022 09:48 Ответить
це зрозуміло що він туди не сам прийшов , питання з ким все узгоджував ?
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17.02.2022 09:51 Ответить
Сам перелік заходів у МД не такий страшний. Інша справа послідовність.
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17.02.2022 10:49 Ответить
не зовсім ... як ви собі уявляєте виконання 9 пункту ? і чому той хто їх підписав з нашої сторони мовчить за їх принципове виконання , а лише кацапи волають ?
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17.02.2022 10:54 Ответить
Ніяк.

" ... на підставі Закону України ..." - і все, процес до реальних виборів навіть не дійде.
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17.02.2022 11:48 Ответить
https://censor.net/ua/news/3140712/ya_osobysto_siv_i_pysav_tekst_minskyh_ugod_razom_iz_merkel_poroshenko
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17.02.2022 10:08 Ответить
не можу відкрити . А хто писав і хто домовлявся то вся Україна знає .
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17.02.2022 10:18 Ответить
А Вовочка такой. сказал и все. Давить будут со всех сторон
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17.02.2022 09:16 Ответить
От малоПИД...роского, бениного Нарко-Дегенерата полностью подконтрольного кремлю через Дермока и т.д после провала закупок оборонпрома, слива спец операций, желание заглянуть в очко ботаксному и т.д а главное Сцикливого, Брехливого, Гнилого полностью не компитентного можно ожидать чего угодно, многие ЗЕБилы так и не поняли что натворили в 19 в силу своего слабоумия и по приколу....
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17.02.2022 09:50 Ответить
моё мнение что кацапы ерунду спороли не выполнив первые два пункта минских соглашений , потому что оставшиеся 11 пунктов принесли бы Украине горя не меньше чем война . И на выполнении этого договорняка настаивают именно кацапы .
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17.02.2022 09:59 Ответить
Германия никогда не была союзником Украины. Так же как и Франция. Эти страны больше союзники россии чем Украины, стран Балтии и даже Польши. С большим удовольствием они за российское бобло продадут и нас и всех восточных соседей. Так что все эти меркели, шольцы идут на ... со своими бредовыми идеями раздела Украины.
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17.02.2022 10:14 Ответить
І чому це кажє жіночка яка від природи не має яєць, а не той хто повинен це казати усюди як "отче наш" президент Зеленський?!
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17.02.2022 11:08 Ответить
А почему Петро Алексеич не занимается этим вопросом, он ведь там с перепугу на подписывал под диктовку Медведчука, а теперь из кустов тявкает....герой бл.....
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17.02.2022 11:09 Ответить
Я, вот, понять не могу. Кто подписал минские соглашения? Порох. Кто их признал? США и ЕС. А теперь порохоботы громче всех обвиняют в этом Зелю. Л - логика
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17.02.2022 11:13 Ответить
тобі й не зрозуміти простих речей, для цього потрібно мати розум)

"благодаря передышки после подписания минска-2 - Украина получила возможность воскресить ЗСУ и экономику, и как бонус - наложить санкции на расею за "невыполенн6ие минских соглашений".
Именно поэтому расея так истерит и требует чтобы отменили минские соглашения вместе с санкциями.
В общем-то, против минска-2 выступает исключительно расея и местные "полезные идиоты"..

п.с. интересно, а где прятались эти "противники минска" в 2015 году, почему не спешили защищать Украину с оружием в руках?
Более того, мозгов у этих "противников" не хватает подумать: не подпиши минск-2 сколько бы погибло десятков и сотен ТЫСЯЧ украинцев, прежде чем рашку остановили.. а она готова тогда была идти дальше, а защищаться - не было чем.. даже касок из германии не давали."
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17.02.2022 18:29 Ответить
как прописаны Минские договоренности (то есть сначала выборы, а потом граница),
тупая лохудра. если интим услуги за деньги, аналтабу, то подразумевается процесс подготовки, раздевание хотя бы! в Минских-прекращение огня, вывод войск, освобождение пленных и т.д. это твой наркоман в декабре 2019 подписал формулу Штангенциркуля, сначала выборы, потом остальное (интим не раздеваясь) претензии к нему.
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17.02.2022 11:17 Ответить
а Петро Алексеич тут не при чём....он просто подписал...и фсё)))))))
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17.02.2022 11:37 Ответить
неккк, тут ты при делах. тебя богатыря не хватало в окопах в 14-15! и подобных лохов73, которые разбежались, в основном на засРашку. Шоту Руставели читал? Каждый ЛОХ мнит себя стратегом, видя бой со стороны...
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17.02.2022 12:31 Ответить
ну да , я разбежался, а вся ваша порошенковская шобла... обоср....
Вот они герои твоего времени...где они?

Користувачі соціальних мереж повідомляють, що колишній міністр оборони України Валерій Гелетей, котрого півкраїни асоціює лише з Іловайським котлом, купив собі нерухомість в Англії.
Придбаний маєток - це садиба в неоколоніальному стилі і неміряна кількість акрів землі навколо. Вартість садиби оцінюють в 23 мільйони фунтів стерлінгів.
Користувачі соцмереж зазначають, що купівля нерухомості в Англії - певний ритуал українських чиновників, які ідуть у відставку. Раніше, нерухомість на березі Темзи купив колишній Генеральний прокурор Олег Махніцький. Також, відомо про те, що нерухомістю на Туманному Альбіоні володіють більшість українських олігархів - Ринат Ахметов, Ігор Коломойський, Віктор Пінчук та інші.
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17.02.2022 13:27 Ответить
Юрий Бутусов:

Новое расследование по сражению в Иловайске - командующий войсками сектора "Д" Петр Литвин дал интервью "Зеркалу недели", и Литвин подтверждает свои слова журналом боевых действий сектора "Д". Так вот: можно однозначно сделать вывод - ответственность за несвоевременное принятие решений, неадекватную оценку обстановки, за погибших несут прежде всего командующий АТО Виктор Муженко и министр обороны Валерий Гелетей. С них первых надо начинать определять меру вины. Потому что они владели обстановкой - и не среагировали.

https://zn.ua/internal/ilovaysk-rokovye-resheniya-_.html

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17.02.2022 13:33 Ответить
много текста. простой вопрос-что ты лично делал осенью зимой 2013, весной летом 2014??? где ты был 24 августа 14 и феврале 2015. сколько денег пожертвовал на оборону, чем помогал в госпиталях?
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17.02.2022 14:53 Ответить
24 августа был на параде в Киеве ....любовался фуражкой Гелетея)))))))
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17.02.2022 15:02 Ответить
тогда мог увидеть на трибуне упомянутого Бутусова, который дотолкался до Порошенко, надрываясь вопил, что пиз...ц, враги наступают. тот в свою очередь задал вопрос Муженко, который сказал, что на 10 у него нет информации. давай дальше- сколько денег пожертвовал на оборону, чем помогал в госпиталях?
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17.02.2022 15:52 Ответить
Этот недопрезидент и недоукраинец недобитый жидяра Зеленский , наверняка подпольно многое им( ЕС и США ) понаобещал .а может быть уже и подпольно подписал!!!
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17.02.2022 13:27 Ответить
Потрібно задіяти агента Лоліту, він завжди може найти вихід з безнадійної ситуації, можливо напише Мінськ - 3, не з Меркель з кимось іншим...
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17.02.2022 13:49 Ответить
це корабельна соска?
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17.02.2022 14:44 Ответить
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