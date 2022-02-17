Шуляк о заявлении Шольца об особом статусе Донбасса и изменениях в Конституцию: "Так точно не будет"

Парламент никогда не найдет 226 голосов, чтобы принять сначала проведение выборов на оккупированном Донбассе, а затем – возобновление контроля за границей.

Об этом заместитель главы фракции "Слуга народа" Елена Шуляк сказала в интервью ТСН, сообщает Цензор.НЕТ.

"В том порядке, как прописаны Минские договоренности (то есть сначала выборы, а потом граница), – так точно не будет. На 100% парламент не найдет 226 голосов, чтобы принять такое законодательство", - заверила она.

Шуляк подчеркнула, что позиция "Слуг народа" не изменилась "Сначала полное прекращение огня, потом полное разоружение территорий, далее обязательно Украина берет под контроль границу, и только потом мы говорим о выборах, которые могут проходить исключительно по украинскому законодательству. Каким образом провести выборы сейчас? Каким образом на оккупированные территории поедут, например, украинские партии? Какие могут быть выборы под дулами пулеметов?" – сказала политик.

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По словам канцлера Германии Шольца, который заявил, что президент Украины Зеленский пообещал ему обсуждение в ТКГ законопроектов о статусе Донбасса и изменениях в Конституцию, Шуляк высказалась так: "Пока мы не видим таких законов – в ВР их нет. Поэтому, думаю, это больше просто слова со стороны канцлера. Может ли быть обсуждение? Да, может. Но это обсуждение будет идти в том ключе, о котором я уже сказала: сначала вывод всех вооруженных формирований, границы под контроль, и только потом выборы. В таком порядке, думаю, мы можем обсуждать и производить соответствующие наработки".