Шуляк о заявлении Шольца об особом статусе Донбасса и изменениях в Конституцию: "Так точно не будет"
Парламент никогда не найдет 226 голосов, чтобы принять сначала проведение выборов на оккупированном Донбассе, а затем – возобновление контроля за границей.
Об этом заместитель главы фракции "Слуга народа" Елена Шуляк сказала в интервью ТСН, сообщает Цензор.НЕТ.
"В том порядке, как прописаны Минские договоренности (то есть сначала выборы, а потом граница), – так точно не будет. На 100% парламент не найдет 226 голосов, чтобы принять такое законодательство", - заверила она.
Шуляк подчеркнула, что позиция "Слуг народа" не изменилась "Сначала полное прекращение огня, потом полное разоружение территорий, далее обязательно Украина берет под контроль границу, и только потом мы говорим о выборах, которые могут проходить исключительно по украинскому законодательству. Каким образом провести выборы сейчас? Каким образом на оккупированные территории поедут, например, украинские партии? Какие могут быть выборы под дулами пулеметов?" – сказала политик.
По словам канцлера Германии Шольца, который заявил, что президент Украины Зеленский пообещал ему обсуждение в ТКГ законопроектов о статусе Донбасса и изменениях в Конституцию, Шуляк высказалась так: "Пока мы не видим таких законов – в ВР их нет. Поэтому, думаю, это больше просто слова со стороны канцлера. Может ли быть обсуждение? Да, может. Но это обсуждение будет идти в том ключе, о котором я уже сказала: сначала вывод всех вооруженных формирований, границы под контроль, и только потом выборы. В таком порядке, думаю, мы можем обсуждать и производить соответствующие наработки".
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именно поэтому ты повторяешь ВСЕ нарративы кремля о минске)
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1607205182977338&id=100010636159003&__cft__%5b0%5d=AZUlufCDJdt6sjOKIaX_eL0bfFCoU1-2LFPT2Xl28q29YLFO7te4An8WbygaOqYcqSSVUr4lYC5uLCLF_QitgFs9UfOhl_661CNvG54iYN2pokua89XZQhePtflH81IVYuDdXoApcd6u2UzXQobtK4Wow96MuWRnPauFHGiD46y_7g&__tn__=%2CO%2CP-R 15 лютого о 22:31 ·
Шольц у Москві заявив, що Зеленський йому клявся, що скоро появляться всі необхідні для імплементації "Формули Штайнмайєра" закони. Зрозуміло, що йдеться про їх кремлівське "прочитання", коли обов'язки покладаються лише на Україну, а політична частина мала б опинитися перед безпековою.
В опі ніби це все вже почали заперечувати. Але, знаєте, я чомусь більше вірю канцлеру Німеччини, ніж нашим брехливим мерзотникам. Тим більше, що вже в Києві до цього прозвучали два викриття. Виявляється, закон про Перехідне правосуддя Зеленський відкликає на вимогу учасників Нормандії та Мінської ТКГ, насправді, там категорично проти була лише Раша. Про це сказав Макрон. У Зеленського також відбріхувалися. А ще в Києві Шольц подякував Зеленському, що той пообіцяв реалізувати УЗГОДЖЕНІ законодавчі пропозиції про ОСОБЛИВИЙ СТАТУС ДОНБАСУ та про вибори на тих територіях. І в присутності канцлера Зеленський промовчав.
То, знаєте, при таких підкилимових домовленостях зейла з пуйлом, як на мене, буде краще, якщо Путлєр таки зараз визнає ці фейкові утворення. Загроз буде менше. та й підставиться тоді він, а не наше зрадливе непорозуміння. Про це я детальніше написав раніше. А тут просто ще один нюанс про нашу брехливу владу.
Воно геть нічого не робить. Тіки *******.
А як щодо факту? Калінінград пам'ятаете?
Подивіться як вони голосують на підконтрольних Україні територіях.
" ... на підставі Закону України ..." - і все, процес до реальних виборів навіть не дійде.
"благодаря передышки после подписания минска-2 - Украина получила возможность воскресить ЗСУ и экономику, и как бонус - наложить санкции на расею за "невыполенн6ие минских соглашений".
Именно поэтому расея так истерит и требует чтобы отменили минские соглашения вместе с санкциями.
В общем-то, против минска-2 выступает исключительно расея и местные "полезные идиоты"..
п.с. интересно, а где прятались эти "противники минска" в 2015 году, почему не спешили защищать Украину с оружием в руках?
Более того, мозгов у этих "противников" не хватает подумать: не подпиши минск-2 сколько бы погибло десятков и сотен ТЫСЯЧ украинцев, прежде чем рашку остановили.. а она готова тогда была идти дальше, а защищаться - не было чем.. даже касок из германии не давали."
тупая лохудра. если интим услуги за деньги, аналтабу, то подразумевается процесс подготовки, раздевание хотя бы! в Минских-прекращение огня, вывод войск, освобождение пленных и т.д. это твой наркоман в декабре 2019 подписал формулу Штангенциркуля, сначала выборы, потом остальное (интим не раздеваясь) претензии к нему.
Вот они герои твоего времени...где они?
Користувачі соціальних мереж повідомляють, що колишній міністр оборони України Валерій Гелетей, котрого півкраїни асоціює лише з Іловайським котлом, купив собі нерухомість в Англії.
Придбаний маєток - це садиба в неоколоніальному стилі і неміряна кількість акрів землі навколо. Вартість садиби оцінюють в 23 мільйони фунтів стерлінгів.
Користувачі соцмереж зазначають, що купівля нерухомості в Англії - певний ритуал українських чиновників, які ідуть у відставку. Раніше, нерухомість на березі Темзи купив колишній Генеральний прокурор Олег Махніцький. Також, відомо про те, що нерухомістю на Туманному Альбіоні володіють більшість українських олігархів - Ринат Ахметов, Ігор Коломойський, Віктор Пінчук та інші.
Новое расследование по сражению в Иловайске - командующий войсками сектора "Д" Петр Литвин дал интервью "Зеркалу недели", и Литвин подтверждает свои слова журналом боевых действий сектора "Д". Так вот: можно однозначно сделать вывод - ответственность за несвоевременное принятие решений, неадекватную оценку обстановки, за погибших несут прежде всего командующий АТО Виктор Муженко и министр обороны Валерий Гелетей. С них первых надо начинать определять меру вины. Потому что они владели обстановкой - и не среагировали.
https://zn.ua/internal/ilovaysk-rokovye-resheniya-_.html