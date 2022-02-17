Байден и Шольц обсудили усиление восточного фланга НАТО в случае нападения РФ на Украину

Президент США Джо Байден и канцлер Германии Олаф Шольц обсудили украинский кризис и рассмотрели вопрос усиления восточного фланга НАТО на случай вторжения России в Украину.

Об этом сообщили в Белом доме, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Они подтвердили свою приверженность суверенитету и территориальной целостности Украины и подчеркнули важность продолжения трансатлантической координации в области дипломатии и мер сдерживания, а также укрепления восточного фланга НАТО в случае дальнейшего вторжения России в Украину", - говорится в сообщении.

Отмечается, что два лидера также обсудили проведенные ими ранее беседы с президентами Украины Владимиром Зеленским и России Владимиром Путиным и относительно "продолжающегося наращивания Россией военного присутствия на границах с Украиной".

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