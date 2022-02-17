Байден и Шольц обсудили усиление восточного фланга НАТО в случае нападения РФ на Украину
Президент США Джо Байден и канцлер Германии Олаф Шольц обсудили украинский кризис и рассмотрели вопрос усиления восточного фланга НАТО на случай вторжения России в Украину.
Об этом сообщили в Белом доме, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Они подтвердили свою приверженность суверенитету и территориальной целостности Украины и подчеркнули важность продолжения трансатлантической координации в области дипломатии и мер сдерживания, а также укрепления восточного фланга НАТО в случае дальнейшего вторжения России в Украину", - говорится в сообщении.
Отмечается, что два лидера также обсудили проведенные ими ранее беседы с президентами Украины Владимиром Зеленским и России Владимиром Путиным и относительно "продолжающегося наращивания Россией военного присутствия на границах с Украиной".
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https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1606171189747404&id=100010636159003&__cft__%5b0%5d=AZUxKxtA6AqXADts3ANNzFI1FIdnezbHj7CamWmAUPpXpv5PNDGCbkL7BF_HPgMUkMJnIx-gNv5Yv5ZtXWUqFM3-FVVo--6MPmxY9FqiTYMDlIapzNURom-SQFAIGWqXsnTJhHed41xGicZF53ZMKjOeMosXlezrCklqd9bfYbktCQ&__tn__=%2CO%2CP-R 14 лютого о 11:33 ·
Чому Зеленський зовсім не тривожиться від нарощування рашистських військ, але страшно обурюється на жорстку дипломатію Байдена. Бо в них уже був узгоджений план, який усе це передбачав. І нарощування військ РФ, і зростання загрози, й збільшення кількості атак, і навіть якась підсумкову провокацію, після якої Москва оголосила б жорсткий та остаточний ультиматум та почала відверто лякати невідворотним вторгненням. А зелена влада у відповідь мала б "демонструвати гнучкість" і звинуватити всіх, хто проти поступок у "розпалюванні війни". Усе б було зовсім просто, якби не прямі норми Конституції, проведені Петром Порошенком уже на фінішній прямій. І об них розбиваються основні посягання Кремля та угодовство Зелінскі. Бо ж у Москві розуміють, що в Україні президенти тимчасові, а деякі, найвигідніші Кремлю, зовсім по Булгакову, "внезапно временные". А норми Конституції будуть вище будь-яких обіцянок чергового врємєнщіка. І Порошенка в Москві та на Банковій ненавидять ще й за цю норму в Конституції, бо без неї в них усе б пройшло зовсім гладко.
Але, поки не можуть скасувати конституційну норму про курс на НАТО, то ухвалювали б якісь рішення про "поставити на паузу". Та ж окремі слуги вже прямим текстом про це говорили, а дії влади аж кричать про такі наміри й бажання. Але колективний Захід, натомість, поступив зовсім не так, як від нього очікували, оглядаючись на досвід 2014 року. І все валиться. І пуйло біситься та вже реально передає погрози Зеленському, "который даже Порошенко посадить неспособен, а не то што-бы Байдена послать". І тому Зеленський ні словом не згадує пуйла, але хамить нашим відданим партнерам, створює конфлікти, ганьбить своїми заявами та поведінкою Україну, а тепер, не зумівши цим досягнути жодного ефекту, передає вже зовсім відверті меседжі.
Адже Пристайко (про нього та його роль було раніше) запустив тезу про гнучкість щодо того пункту ультиматуму Путіна, який уже однозначно й безповоротно відкинули США й НАТО. Припускаю, що РФ, насправді, мали основне завдання не напасти на Україну, а створити таку атмосферу загрози, за якої Зеленському було б особливо легко й, у їхньому розумінні, логічно скотитися в обійми Путлєра.
Але ж Захід... І тепер загрозлива пауза затягнулася. Байден, усе чітко розуміючи, робить вигляд, що не помічає хамства та провокацій Зелінскі, а Путіна поставив і неприродно довго тримає на шпагаті. І в того зараз виходів лише два: напасти й у швидкій перспективі повністю зруйнувати свою власну імперію або відійти з різними варіантами "збереження обличчя", але без отримання узгодженого із нашими колаборантами ефекту "Янукович-2". Оце я розумію дипломатія! І надіюся, що Байден дотримає паузу до кінця. Це ризиковано, але ж жоден відступ перед РФією ніколи й нікому не приніс миру. А щодо Зеленського? Тут у копилці монетка за монеткою - розплата лише відкладається. І втікати вже буде нікуди.
Але Мінські домовленості це не Святе письмо, в якому люди нічого не мають права міняти. Якщо життя диктує необхідність інших рішень, їх треба приймати тим, хто взяв на себе відповідальність за країну.
Мінськ - це інструмент, яким або вмієш користатися, або ні. За часів нашої команди Мінські угоди були кувалдою, якою ми били Путіна. Після нас, особливо після згоди на формулу Штайнмаєра - перетворилася на молоток, яким цюкають по пальцях самих себе. Звідки ростуть руки, теж має значення.
https://www.facebook.com/100044276327179/posts/496304945188712/?d=n
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1607205182977338&id=100010636159003&__cft__%5b0%5d=AZUlufCDJdt6sjOKIaX_eL0bfFCoU1-2LFPT2Xl28q29YLFO7te4An8WbygaOqYcqSSVUr4lYC5uLCLF_QitgFs9UfOhl_661CNvG54iYN2pokua89XZQhePtflH81IVYuDdXoApcd6u2UzXQobtK4Wow96MuWRnPauFHGiD46y_7g&__tn__=%2CO%2CP-R 15 лютого о 22:31 ·
Шольц у Москві заявив, що Зеленський йому клявся, що скоро появляться всі необхідні для імплементації "Формули Штайнмайєра" закони. Зрозуміло, що йдеться про їх кремлівське "прочитання", коли обов'язки покладаються лише на Україну, а політична частина мала б опинитися перед безпековою.
В опі ніби це все вже почали заперечувати. Але, знаєте, я чомусь більше вірю канцлеру Німеччини, ніж нашим брехливим мерзотникам. Тим більше, що вже в Києві до цього прозвучали два викриття. Виявляється, закон про Перехідне правосуддя Зеленський відкликає на вимогу учасників Нормандії та Мінської ТКГ, насправді, там категорично проти була лише Раша. Про це сказав Макрон. У Зеленського також відбріхувалися. А ще в Києві Шольц подякував Зеленському, що той пообіцяв реалізувати УЗГОДЖЕНІ законодавчі пропозиції про ОСОБЛИВИЙ СТАТУС ДОНБАСУ та про вибори на тих територіях. І в присутності канцлера Зеленський промовчав.
То, знаєте, при таких підкилимових домовленостях зейла з пуйлом, як на мене, буде краще, якщо Путлєр таки зараз визнає ці фейкові утворення. Загроз буде менше. та й підставиться тоді він, а не наше зрадливе непорозуміння. Про це я детальніше написав раніше. А тут просто ще один нюанс про нашу брехливу владу.
Зе - брехло і зрадник, але не такому лайну про це розповідати. Відіб'ємось від кацапів - потім будемо вирішувати питання по фсбшній сворі в ОП, яку зібрав навколо себе президент. Думаємо головою, тримаємо руку на пульсі і не дамо зрадити неньку. А поки ми всі, українці, повинні бути об'єднані і бути в середині як граніт!
https://www.pravda.com.ua/news/2004/09/30/3002850/index.amp В кого коротка пам'ять
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