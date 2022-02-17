В США анонсировали встречи вице-президента США Харрис с Зеленским, Шольцем и Столтенбергом на этой неделе

Вице-президент США Камала Харрис в ходе запланированного на этой неделе визита в Европу для участия в Мюнхенской конференции по безопасности встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским. Кроме того, запланированы переговоры с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Сегодня", об этом сообщает The Hill.

Как заявили в администрации президента США, Харрис и Зеленский встретятся в воскресенье. Также вице-президент проведет встречу с канцлером Германии Олафом Шольцем.

"В пятницу вице-президент Харрис проведет встречу с генеральным секретарем НАТО. Также запланированы встречи с канцлером Олафом Шольцем и президентом Владимиром Зеленским", - заявил представитель администрации президента США.

Во время визита в Европу Харрис выступит на конференции с речью, посвященной российской эскалации вокруг Украины. Она будет пытаться доказать, что вторжение РФ в Украину ослабит Россию, а также расскажет о последствиях кризиса для европейского и международного порядка.

Кроме того, ожидается, что вице-президент расскажет о единстве США и европейских партнеров в ответ на российскую агрессию и заверит союзников в приверженности Североатлантическому Альянсу.

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На фоне сохраняющейся военной угрозы со стороны России всей Восточной Европе правительство Великобритании приняло решение об увеличении своих войск в Эстонии и переброске туда дополнительной военной техники.

16 февраля пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что атака РФ на Украину может произойти в любой момент.

Служба внешней разведки Эстонии пришла к заключению, что Россия будет готова начать полномасштабную военную операцию против Украины со второй половины февраля.