В США анонсировали встречи вице-президента США Харрис с Зеленским, Шольцем и Столтенбергом на этой неделе
Вице-президент США Камала Харрис в ходе запланированного на этой неделе визита в Европу для участия в Мюнхенской конференции по безопасности встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским. Кроме того, запланированы переговоры с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Сегодня", об этом сообщает The Hill.
Как заявили в администрации президента США, Харрис и Зеленский встретятся в воскресенье. Также вице-президент проведет встречу с канцлером Германии Олафом Шольцем.
"В пятницу вице-президент Харрис проведет встречу с генеральным секретарем НАТО. Также запланированы встречи с канцлером Олафом Шольцем и президентом Владимиром Зеленским", - заявил представитель администрации президента США.
Во время визита в Европу Харрис выступит на конференции с речью, посвященной российской эскалации вокруг Украины. Она будет пытаться доказать, что вторжение РФ в Украину ослабит Россию, а также расскажет о последствиях кризиса для европейского и международного порядка.
Кроме того, ожидается, что вице-президент расскажет о единстве США и европейских партнеров в ответ на российскую агрессию и заверит союзников в приверженности Североатлантическому Альянсу.
На фоне сохраняющейся военной угрозы со стороны России всей Восточной Европе правительство Великобритании приняло решение об увеличении своих войск в Эстонии и переброске туда дополнительной военной техники.
16 февраля пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что атака РФ на Украину может произойти в любой момент.
Служба внешней разведки Эстонии пришла к заключению, что Россия будет готова начать полномасштабную военную операцию против Украины со второй половины февраля.
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А про це вже геть забули:
Мю́нхенская речь - речь, произнесённая https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8 президентом Российской Федерации https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BD,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 В. В. Путиным на https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%8E%D0%BD%D1%85%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%BE_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8 Мюнхенской конференции по безопасности https://ru.wikipedia.org/wiki/10_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F 10 февраля https://ru.wikipedia.org/wiki/2007_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 2007 года . Выступление было посвящено https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%B2_%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%85 однополярности современной мировой политики, видению места и роли России в современном мире с учётом нынешних реалий и угроз.
Впоследствии, https://ru.wikipedia.org/wiki/24_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F 24 октября https://ru.wikipedia.org/wiki/2014_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 2014 года , Путин произнёс похожую по направленности https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B4%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D1%87%D1%8C&action=edit&redlink=1 «Валдайскую речь» https://en.wikipedia.org/wiki/Valdai_speech_of_Vladimir_Putin [en] , которую многие аналитики сочли «продолжением мюнхенской»https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%8E%D0%BD%D1%85%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D1%87%D1%8C_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0_%D0%9F%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0#cite_note-1 [1] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%8E%D0%BD%D1%85%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D1%87%D1%8C_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0_%D0%9F%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0#cite_note-2 [2] .
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Пропустили мимо ушей. Продовжували і далі загравати з Кацапією під лозунгом "Вигода, тобто гроші, понад усе!" І дотепер продовжують загравати.
Сподіваюся, вони один одного просто не зрозуміють.