За сутки войска РФ 8 раз срывали "тишину" на Донбассе, с полуночи - 2. Враг применял 122-мм артиллерию, минометы и сбрасывал ВОГ-17 и ВОГ-25, потерь нет - штаб ООС

За прошедшие сутки, 16 февраля, со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксированы 8 нарушений режима прекращения огня, 2 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ООС в Фейсбуке.

По окрестностям Станицы Луганской и Новозвановки российские наемники вели огонь из минометов калибра 82 мм.

Вблизи Лобачева и Водяного оккупанты задействовали беспилотные летательные аппараты, с помощью которых произвели сброс выстрелов ВОГ-17 и ВОГ-25.

В сторону Луганского противник открывал огонь из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Недалеко от Марьинки вооруженные формирования Российской Федерации обстреливали позиции украинских защитников из стрелкового оружия.

В направлении Сизого противник вел огонь из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Кроме этого, по Катериновке – из станковых противотанковых гранатометов и автоматических гранатометов.

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"Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате вражеских действий нет", - сообщили в штабе.

Отмечается, что благодаря усилиям наших воинов границы украинских подразделений остались прежними.

Также сообщается, что за текущие сутки со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксированы 2 нарушения с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

По окрестностям Причепыловки российские наемники вели огонь из артиллерии калибра 122 мм.

Вблизи Водяного оккупанты обстреливали позиции украинских защитников из минометов калибра 120 мм.

"Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий врага нет.

Военнослужащие Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации", - сообщили в пресс-центре ОС.