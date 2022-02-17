Танки, пушки и гаубицы: спецмиссия ОБСЕ выявила более 100 единиц техники войск РФ на Донбассе. СПИСОК

Оккупанты на Донбассе разместили за пределами выделенных мест хранения вооружения танки, пушки и гаубицы. Миссия ОБСЕ зафиксировала около 100 единиц военной техники.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в отчете спецмиссии ОБСЕ от 16 февраля 2022 года.

Так, в Донецкой области СММ зафиксировала вооружение, размещенное в нарушение линий отвода: 2, предположительно, буксируемые гаубицы на территории объекта вблизи жилого квартала в подконтрольном правительству районе и 2 танка в неподконтрольном правительству районе на полигоне около н. п. Бойковское (бывш. Тельманово; 67 км к юго-востоку от Донецка), в зоне, где согласно пункту 5 Меморандума от 19 сентября 2014 года размещение тяжелого вооружения и военной техники запрещено

Кроме того, миссия зафиксировала вооружение, расположенное за линиями отвода, но за пределами выделенных мест хранения в неподконтрольных правительству районах Донецкой и Луганской областей: 82 танка, 38 артиллерийских орудий и 10 самоходных гаубиц на 5 полигонах вблизи н. п. Покровка (36 км к востоку от Донецка), н. п. Круглик (31 км юго-западнее Луганска), н. п. Мирное (28 км юго-западнее Луганска), н. п. Шимшиновка (27 км юго-западнее Луганска) и н. п. Миусинск (62 км юго-западнее Луганска) (подробнее см. таблицы ниже).

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