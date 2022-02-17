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Новости Агрессия России против Украины Оккупированные территории - Крым и Донбасс Война
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Танки, пушки и гаубицы: спецмиссия ОБСЕ выявила более 100 единиц техники войск РФ на Донбассе. СПИСОК

Танки, пушки и гаубицы: спецмиссия ОБСЕ выявила более 100 единиц техники войск РФ на Донбассе. СПИСОК

Оккупанты на Донбассе разместили за пределами выделенных мест хранения вооружения танки, пушки и гаубицы. Миссия ОБСЕ зафиксировала около 100 единиц военной техники.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в отчете спецмиссии ОБСЕ от 16 февраля 2022 года.

Так, в Донецкой области СММ зафиксировала вооружение, размещенное в нарушение линий отвода: 2, предположительно, буксируемые гаубицы на территории объекта вблизи жилого квартала в подконтрольном правительству районе и 2 танка в неподконтрольном правительству районе на полигоне около н. п. Бойковское (бывш. Тельманово; 67 км к юго-востоку от Донецка), в зоне, где согласно пункту 5 Меморандума от 19 сентября 2014 года размещение тяжелого вооружения и военной техники запрещено

Кроме того, миссия зафиксировала вооружение, расположенное за линиями отвода, но за пределами выделенных мест хранения в неподконтрольных правительству районах Донецкой и Луганской областей: 82 танка, 38 артиллерийских орудий и 10 самоходных гаубиц на 5 полигонах вблизи н. п. Покровка (36 км к востоку от Донецка), н. п. Круглик (31 км юго-западнее Луганска), н. п. Мирное (28 км юго-западнее Луганска), н. п. Шимшиновка (27 км юго-западнее Луганска) и н. п. Миусинск (62 км юго-западнее Луганска) (подробнее см. таблицы ниже).

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Танки, пушки и гаубицы: спецмиссия ОБСЕ выявила более 100 единиц техники войск РФ на Донбассе 01

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ОБСЕ (4876) оружие (10203) Донбасс (26955)


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Может пора уже американские санкции вводить?
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17.02.2022 07:46 Ответить
Щоб фуйлу вже можна було не паритись і нападати ?
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17.02.2022 09:02 Ответить
***** вже напало. А ти чому слово ***** пишеш як "фуйло", начальнік нє разрєшіл?
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17.02.2022 11:15 Ответить
Найвєлічайний має негайно їхати в ООН і повідомити про порушення московією "мінських". Негайно заернутися до нації, провести пресмарафон і закликати мросковію виконувати всі договори, які вона підписала. Також має звернутися до світової спільноти про введення додаткових санкцій. Трансляцію звернень крутити по всіх телеканалах на протязі дня. Бажано показати свою участь в захисті держави. Ледь не забувся - надіти жовто-блакитні стрічки і підняти державні прапори. Роботу починати з Гімну України.
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17.02.2022 08:09 Ответить
А яка місія обсє ?? Тут ж писали два дні тому що вони всі дружно тікали і виіхали??? І якимось дивним чином скай ап літає дальше....
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17.02.2022 08:10 Ответить
то америкосы и канадцы свалили, а немцы наоборот решили усилить свою миссию.
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17.02.2022 09:42 Ответить
 
 