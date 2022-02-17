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Новости Агрессия России против Украины Война
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В Белом доме заявили, что Россия "скрыто мобилизуется для войны": к границам Украины переброшено еще 7 тыс. военных РФ

В Белом доме заявили, что Россия

США официально заявили, что количество российских сил на границе с Украиной за последние дни увеличилось по меньшей мере на 7 тысяч военных – несмотря на заявления Кремля о начале отвода.

Об этом заявил на телефонном брифинге в Вашингтоне высокопоставленный чиновник администрации Байдена, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Вчера российские власти заявили, что отводят войска от границы с Украиной. Это заявление привлекло большое внимание как здесь (в США. – Ред.), так и по всему миру, однако сейчас мы знаем, что это была ложь", - отметил представитель администрации.

По факту, продолжил он, сейчас США могут подтвердить, "что за последние несколько дней Россия увеличила присутствие своих сил на украинской границе еще на 7 тысяч военных". При этом подведение подразделений происходило и в течение прошедших суток.

Чиновник напомнил, что Россия заявляла о готовности к дипломатическому взаимодействию, как к тому стремились США и союзники. "Но все признаки, которые мы видим сейчас, указывают на то, что россияне, публично предлагая переговоры и заявляя о деэскалации, скрытно мобилизуются для войны", - подчеркнул он.

По словам представителя администрации, США продолжают получать сигналы о намерениях россиян сфабриковать повод для вторжения в Украину. Это может принять разные формы – от провокаций на оккупированных территориях до обвинений НАТО в проведении операций якобы с намерениями вторгнуться на территорию РФ.

"Мы ожидаем больше лживых заявлений в российских медиа в течение следующих дней", - отметил чиновник - и предостерег международное сообщество не воспринимать на веру ни одно из таких заявлений.

Он также подчеркнул, что Соединенные Штаты и союзники продолжат дипломатические усилия по предотвращению обострения, но в то же время остаются готовы решительно ответить на любую новую агрессию РФ против Украины.

Как сообщалось, во вторник и среду администрация США неоднократно указывала, что заявления российских властей об отводе войск от украинской границы нуждаются в проверке.

Автор: 

армия РФ (19123) США (26511)


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Топ комментарии
+65
Не раскачивайте Арахамию!
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17.02.2022 07:57
+44
Агрохімія на фонарі повинен розкачуватися за відверту брехню і зраду 😡
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17.02.2022 08:02
+38
В отличие от игры в солдатики настоящую армию в одном месте бесконечно нельзя держать. Тем более в состоянии боевой готовности. Так что опасность достаточно велика. Тем более что кацапы и здравый смысл всегда очень тяжело сочетались.
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17.02.2022 08:10
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17.02.2022 11:48 Ответить
" ... кількість російських сил на кордоні з Україною за останні дні збільшилася щонайменше на 7 тисяч військових - попри заяви Кремля про початок відведення. Джерело: На щось інше і не розраховували. Це такі спільноти людисьок, які розуміють лише шалені стусани, що не перестають на них сипатись.
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17.02.2022 13:39 Ответить
Русь вільна від Московії, щоб останні не робили !
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17.02.2022 14:55 Ответить
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