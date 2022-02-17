За сутки в Украине зафиксированы 33 330 новых случаев заболевания коронавирусом. 259 человек умерли, 27 441 - выздоровели, - Минздрав

За сутки 16 февраля в Украине зафиксированы 33 330 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

"За сутки 16 февраля в Украине:

зафиксированы 33 330 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 2837, медработников - 961);

66 082 человека вакцинированы против COVID-19. Первую дозу получили 18 504 человека, вторую дозу – 28 948 человек, дополнительную дозу получили 606 человек, бустерную дозу – 18 024 человека.

Также за минувшие сутки:

госпитализированы - 3284 человека;

летальных случаев – 259;

выздоровели - 27 441 человек.

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За все время пандемии в Украине:

заболели - 4 637 260 человек;

выздоровели - 3 866 755 человек;

летальных случаев - 103 824;

проведено ПЦР-тестирований - 19 235 891.

С начала вакцинальной кампании привиты 15 631 689 человек, из них получили первую дозу – 15 631 687 человек, получили две дозы – 15 043 831 человек, получили дополнительную дозу – 25 353 человека, бустерную дозу – 617 082 человека. В общей сложности проведено 31 317 953 прививки", - рассказали в Минздраве.





