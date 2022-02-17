За сутки в Украине зафиксированы 33 330 новых случаев заболевания коронавирусом. 259 человек умерли, 27 441 - выздоровели, - Минздрав
За сутки 16 февраля в Украине зафиксированы 33 330 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
"За сутки 16 февраля в Украине:
зафиксированы 33 330 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 2837, медработников - 961);
66 082 человека вакцинированы против COVID-19. Первую дозу получили 18 504 человека, вторую дозу – 28 948 человек, дополнительную дозу получили 606 человек, бустерную дозу – 18 024 человека.
Также за минувшие сутки:
госпитализированы - 3284 человека;
летальных случаев – 259;
выздоровели - 27 441 человек.
За все время пандемии в Украине:
заболели - 4 637 260 человек;
выздоровели - 3 866 755 человек;
летальных случаев - 103 824;
проведено ПЦР-тестирований - 19 235 891.
С начала вакцинальной кампании привиты 15 631 689 человек, из них получили первую дозу – 15 631 687 человек, получили две дозы – 15 043 831 человек, получили дополнительную дозу – 25 353 человека, бустерную дозу – 617 082 человека. В общей сложности проведено 31 317 953 прививки", - рассказали в Минздраве.
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February 17 (GMT)
27,926 new cases and 65 new deaths in https://www.worldometers.info/coronavirus/country/australia/ Australia
28,867 new cases and 63 new deaths in https://www.worldometers.info/coronavirus/country/australia/ Australia [https://www.health.gov.au/news/health-alerts/novel-coronavirus-2019-ncov-health-alert/coronavirus-covid-19-current-situation-and-case-numbers source ] [https://www.health.nsw.gov.au/Infectious/covid-19/Pages/stats-nsw.aspx source ] [https://www.dhhs.vic.gov.au/coronavirus-covid-19-daily-update source ] [https://www.health.qld.gov.au/news-events/doh-media-releases source ] [https://covidlive.com.au/australia source ]
February 15
24,684 new cases and 51 new deaths in https://www.worldometers.info/coronavirus/country/australia/ Australia [https://www.health.gov.au/news/health-alerts/novel-coronavirus-2019-ncov-health-alert/coronavirus-covid-19-current-situation-and-case-numbers source ] [https://www.health.nsw.gov.au/Infectious/covid-19/Pages/stats-nsw.aspx source ] [https://www.dhhs.vic.gov.au/coronavirus-covid-19-daily-update source ] [https://www.health.qld.gov.au/news-events/doh-media-releases source ] [https://covidlive.com.au/australia source ]
Искренне надеюсь что у федерального правительства Австралии, наконец, дойдут руки чтобы провести аудит всех штатных "департаментов здравоохранения". К сожалению, пока для этого нет юридической возможности (Австралия очень слабая федерация; у федерального правительства мало полномочий). Но, надеюсь что дело дойдёт до Верховного Суда.
Конспірологи схавають, ще і добавки попросять.
Средняя продолжительность жизни в Австралии на 2005−2010 годах составляет 81,2 года
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B8
Значит из достаточно большой произвольно выбранной группы N за год умрет примерно N/81 а за день - N/81/365. Итак в Австралии болеет ковидом
ACTIVE CASES
187,869
Currently Infected Patients
Средняя естественная дневная смертность у этой группы примерно 187869/81/365=6,4 смерти в день. А от ковида умирает 60-65 в день. Разница в 10 раз.
Так что не надо нам тут ля-ля-тополя (bla-bla-eucalyptus).
Помимо данных из Austin, лично подтверждаю что совершенно пуст и громадный госпиталь Epworth в районе Box Hill. Я там довольно часто прохожу мимо: все скорые стоят на месте, триажная палатка, выставленная наружу для "приёма больных ковидом" стоит пустая. Нет никого рядом.
В стране где "пандемия", где миллионы людей ходят в бухошоп и на заправки, ни единого заражения - статистически невозможно.
Не бывает таких болезней которые в странах с одним и тем же образом жизни давали статистику отличающуюся в сотни раз на одну и ту же численность населения.
https://www.health.gov.au/health-alerts/covid-19/case-numbers-and-statistics#cases-and-deaths-by-age-and-sex Coronavirus (COVID-19) case numbers and statistics | Australian Government Department of Health
Использованная формулировка: "COVID-19 associated deaths". To есть "смерти ассоциированные с ковидом". Не "от ковида", а "с ковидом".
Смерть от какой-либо болезни переводится как from. И никак иначе.
Я канешн дико извиняюсь, я не нейтив спикер, яко уважаемый сударь. Однако из моего письменного и устного обсщения на ингшиле фраза "COVID-19 associated deaths" звучит именно как "смерти по причине ковида", а вовсе не как смерти по какой-то третьей причине у пациентов с диагнозом ковид в тот же период времени. Так что или мой инглиш левел требует улучшения (что тоже правда - поднимать уровень надо постоянно), или же у тебя там в Австралии английский на уровне "мгимо финишд".
Собственно, тебе и Антип натолкал детальных описаний из твоих же ссылок, которые противоречат твоим утверждениям.
Попробуйте прикупить талонов на гугл-переводчик. Он вам скажет что значит associated.
А теперь вернемся к твоему утверждению "В Австралии нет и не было никаких "смертей от ковида". Это признают даже власти штатов, и указывают что цифры умерших - это "с ковидом", а не "от ковида"
Как тебе это, господин совравший :
https://www.abs.gov.au/articles/covid-19-mortality-australia 2,639 deaths where people died with or from COVID-19 that occurred by 31 January 2022 have been registered and received by the ABS.
The ABS expects to receive further registrations for this period from the jurisdictional Registries of Births, Deaths and Marriages.
The majority of deaths had an underlying cause of death of COVID-19 (2,556).
There were 83 people who died with COVID-19.
Chronic cardiac conditions were the most common pre-existing chronic condition for those who had COVID-19 certified as the underlying cause of death.
Moжешь не стараться. Если бы была хоть одна смерть "from", она бы переливалась всеми цветами радуги на сайте минздрава.
Но, чего нет - того нет.
death and is not a reportable death under the Coroners Act.
из документа с сайта коронерского суда
https://www.coronerscourt.wa.gov.au/_files/COVID_Medical_Certificate_Cause_Death_Guide.pdf
о правилах заполнения Medical Certificate of Cause of Death (MCCD).
Коронер будет расследовать любой случай где есть подозрение что причина смерти указана неверно - на предмет возможного наличия преступления, например подлога. Просто "ковидные случаи", естественно, он расследовать не будет. Будет если есть причина подозревать уголовщину, каковой, в частности, является подлог: преднамеренная ложь при указании причины смерти.
https://www.coronerscourt.wa.gov.au/_files/COVID_Medical_Certificate_Cause_Death_Guide.pdf https://www.coronerscourt.wa.gov.au/_files/COVID_Medical_Certificate
Так что твоя очередная брехня не прошла.
https://www1.health.gov.au/internet/main/publishing.nsf/Content/C50CAE02452A48A7CA2587320081F7BF/$File/covid_19_australia_epidemiology_report_44_reporting_period_ending_20_june_2021.pdf
Там выражение "Deaths due to COVID-19" встречается 3 раза.
Нет. Попробуй забить в гугол "____ associated deaths" и почитать соотв. материалы. Вместо _____ подставь любое заболевание, напр. пневмонию, грипп, да что угодно. Это выражение вполне конкретно говорит "смерть от". Всё с тобой понятно, выключай впн и не пались, лахта.
Local company Dr. Reddy's Laboratories Ltd is running trials for Russia's Sputnik V vaccine, which is expected to be approved this month or next.
Бггггггггг. А ларчік просто аткрівалса. Цьоця Свєта, навіть коли ви не шукаєте кал, кал шукає вас. Це карма блт)
А може з політичних причин можуть сертифікувати якусь каку? Політика ж виходить важливіша за науку?