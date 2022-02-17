Украина - восьмая в мире и четвертая в Европе по суточной смертности от COVID-19. ИНФОГРАФИКА
По состоянию на утро 17 февраля в мире зарегистрировали 2 102 005 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Умерли за сутки - 11 348 человек.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.
По данным центра, в мире зафиксировали 418 186 917 случаев инфицирования, из них 2 102 005 за прошедшие сутки.
От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 5 869 101 человек, из них 11 348 за минувшие сутки.
Побороли болезнь и вылечились 341,6 млн человек.
В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 - США, Индия, Бразилия, Франция и Великобритания.
Украина располагается на 18-м месте мирового рейтинга и 9-м в Европе. В то же время стоит отметить, что Украина занимает 17-ю позицию среди других государств по количеству новых случаев коронавируса за сутки, а среди стран Европы – 10-ю, по летальным случаям за сутки Украина - 8-я в мире и 4-я в Европе.
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Тим більш , що в Ізраїлі усіх , хто помер перевіряють на ковід я якщо інсульт чи імфаркт все одно заносять в статистику ковіду . Якщо в Україні так робили б , то не 100 тисяч було , а 150 . А в Ізраїлі й 10 тисяч поки нема .
При такій плотності населення , це один з найкращих показників у світі . В Півн. Кореї крайще , але ж там в 2-3 рази нижча плотність .
В будь якій державі існує купка в тисяч 10 "упоротих" . Наприклад , десь так років 30 тому почалася компанія проти жіночого "обрізання" у бедуїнів . Дуже очевидна війна , але дуже делікатна , враховуючи , що бедуїни в більшості своїх союзники серед мусульман Ізраїлю . Й вони тисячи років так робили .
Таке враження , що не існує ніякого прошарка освітчених в статистиці , що здібні порахувати прості відсотки як необхідність колективного імунітету . Що індівідуальне щеплення це до дупи , якщо тобі не пощастило з індівідуальним імунітетом саме проти цих мікроогранизмів . Й тільки коли вакцинованні люди з сильним імунітетом захищають також вакцинованних зі слабим -- це й є сутність т.з. колективного імунітету .
Тим більш , що в Ізраїлі усіх , хто помер перевіряють на ковід я якщо інсульт чи імфаркт все одно заносять в статистику ковіду . Якщо в Україні так робили б , то не 100 тисяч було , а 150 . А в Ізраїлі й 10 тисяч поки нема .
При такій плотності населення , це один з найкращих показників у світі . В Півн. Кореї крайще , але ж там в 2-3 рази нижча плотність .
Ви би знали , що він на інженероному полі дослужився в 30 років до ведучого інженера . Й досі пишається своїми знаннями комп"ютерного світу (хоча вже не як я - в софтверному вімірі , а як просунутий юзер) .
Він на фейсбуці й досі в мене у друзях . Але я тільки читаю його "пьорли" .
Інженер за освітою агітує й активно проти щеплення . Людина , яка в 80х приймала участь в розрахунках т.з. "червоного профілю" трубопроводу зараз агітує проти щеплення .
То ж неважливо яка наука - природна , чи сутто математика (тобто логіка) .
Я ось інженер-механік за дипломом , але в петрохімії й тому вчив 6 різних хімій . Курсові робив по хімічним процесам , а диплом - сутто фізичним . Це випадок такий . Але уся сутність будь якої точної науки -- це повна й абсолютна довіра до знань й досягнення суміжників й навіть дуже відалених від твоєї галузі науковців . Яке я має моральне право вірити в досягнення елементної бази в електрониці й не довіряти мікробіологам .
Тим більш , що користь будь якої інженерії це не стовідсоткова аксеома , а ось медицина й біологія -- 150% .
Ми інженери й вчені фізики робимо цей світ комфотнійшим й інформативно насиченійшим . А лікарі людей рятують !
Хоча й я особисто приймав кілька разів участь в медичних розробках в седцевої хірургії