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Новости Коронавирус и карантин
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Украина - восьмая в мире и четвертая в Европе по суточной смертности от COVID-19. ИНФОГРАФИКА

Украина - восьмая в мире и четвертая в Европе по суточной смертности от COVID-19. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на утро 17 февраля в мире зарегистрировали 2 102 005 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Умерли за сутки - 11 348 человек.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.

По данным центра, в мире зафиксировали 418 186 917 случаев инфицирования, из них 2 102 005 за прошедшие сутки.

От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 5 869 101 человек, из них 11 348 за минувшие сутки.

Украина - восьмая в мире и четвертая в Европе по суточной смертности от COVID-19 01

Побороли болезнь и вылечились 341,6 млн человек.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За сутки в Украине зафиксированы 33 330 новых случаев заболевания коронавирусом. 259 человек умерли, 27 441 - выздоровели, - Минздрав

В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 - США, Индия, Бразилия, Франция и Великобритания.

Украина - восьмая в мире и четвертая в Европе по суточной смертности от COVID-19 02

Украина располагается на 18-м месте мирового рейтинга и 9-м в Европе. В то же время стоит отметить, что Украина занимает 17-ю позицию среди других государств по количеству новых случаев коронавируса за сутки, а среди стран Европы – 10-ю, по летальным случаям за сутки Украина - 8-я в мире и 4-я в Европе.

Украина - восьмая в мире и четвертая в Европе по суточной смертности от COVID-19 03
Украина - восьмая в мире и четвертая в Европе по суточной смертности от COVID-19 04

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статистика (2310) коронавирус (17042)


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Спасибо мастерам спорта по борьбе с короновирусом!!!
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17.02.2022 09:18 Ответить
Єдиний засім бути "чемпіоном" це масове щеплення . Й провина ЗЕ-дебілів , що коливаються жорстоко звільнять усіх , хто відмовляється від щеплення .
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17.02.2022 10:36 Ответить
У вас в Израиле рекорды смертности в последние недели, при том что Израиль - одна из самых уколотых стран в мире, многие уже и по четвертой дозе получили. Зачем вы советуете то, что не работает?
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17.02.2022 13:22 Ответить
Да нема ніяких "рекордів" . Просто зняли будь які обмежання вже так 4 місяца тому . А масок не носить ніхто , навіть у приміщеннях . Спалах йде по тим категоріям й кварталам , які як раз не щеплювалися за релігійними причинами . Й не існує вакцини на усе життя . Зараз закінчується термін бустеру й як тільки усі зроблять четверте щеплення - знов смертність впаде до 1-2 за добу .

Тим більш , що в Ізраїлі усіх , хто помер перевіряють на ковід я якщо інсульт чи імфаркт все одно заносять в статистику ковіду . Якщо в Україні так робили б , то не 100 тисяч було , а 150 . А в Ізраїлі й 10 тисяч поки нема .
При такій плотності населення , це один з найкращих показників у світі . В Півн. Кореї крайще , але ж там в 2-3 рази нижча плотність .

В будь якій державі існує купка в тисяч 10 "упоротих" . Наприклад , десь так років 30 тому почалася компанія проти жіночого "обрізання" у бедуїнів . Дуже очевидна війна , але дуже делікатна , враховуючи , що бедуїни в більшості своїх союзники серед мусульман Ізраїлю . Й вони тисячи років так робили .
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17.02.2022 14:10 Ответить
Я проживаю фактично на дві країни одночастно и останні 2 роки таке враження що ці дві країни с точки зору відношення до ковіду й до вакцинації як дві паралльні галактики . Ось кажуть мусульмане "дикі" й неосвітчені . А як можно працювати хирургом й 6 раз на добу підстілати молильний килимок - фантастика . Але саме цікаве з ковідом інше . В Ізраїлі , де навіть 80% фельдшерів мусульман роблять щеплення , навіть жарти на рахунок користі щеплення можуть визвати підозрілий погляд , мовляв , ти що учора з пальми зпустився ?! Ти дикун , мовляв ? Й тому такий дивний результат - 95% дорослого населення вже бустером щепленно . А в Україні важко знайти людину (крім імунологів самих) , яка не ставила під сумнів неохідність усіх , абсолютно усіх щепити . Здоровий глузд не працює . Подавна більшість вважає , що це справа індивідуальна й примушувати це робити нечемно . Й звільняти лікарів та вчителів за відмову від щеплення - це мовляв злочин .
Таке враження , що не існує ніякого прошарка освітчених в статистиці , що здібні порахувати прості відсотки як необхідність колективного імунітету . Що індівідуальне щеплення це до дупи , якщо тобі не пощастило з індівідуальним імунітетом саме проти цих мікроогранизмів . Й тільки коли вакцинованні люди з сильним імунітетом захищають також вакцинованних зі слабим -- це й є сутність т.з. колективного імунітету .
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17.02.2022 10:34 Ответить
В совку глибоких знань в галузі природничих наук більшість людей не мала. Але був страх щось заперечити офіційній науці, бо її підтримувала КПРС і її реприсивний апарат. Коли страх репресій зменшився, повилізали різні гіпнотизери, цілительниці, контактери з космомом, астрологи і тп. (в обох сенсах тп). От і зараз, купа людей без грунтовних знань пише про медицину і вірусологію таке, що волосся на голові дибки стає.
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17.02.2022 10:49 Ответить
Вы, как проживающий в Израиле, объясните пожалуйста почему в Израиле, при его максимальной уколотости - рекорды смертности. Спасибо. https://ourworldindata.org/coronavirus/country/israel
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17.02.2022 13:25 Ответить
Да нема ніяких "рекордів" . Просто зняли будь які обмежання вже так 4 місяца тому . А масок не носить ніхто , навіть у приміщеннях . Спалах йде по тим категоріям й кварталам , які як раз не щеплювалися за релігійними причинами . Й не існує вакцини на усе життя . Зараз закінчується термін бустеру й як тільки усі зроблять четверте щеплення - знов смертність впаде до 1-2 за добу .

Тим більш , що в Ізраїлі усіх , хто помер перевіряють на ковід я якщо інсульт чи імфаркт все одно заносять в статистику ковіду . Якщо в Україні так робили б , то не 100 тисяч було , а 150 . А в Ізраїлі й 10 тисяч поки нема .
При такій плотності населення , це один з найкращих показників у світі . В Півн. Кореї крайще , але ж там в 2-3 рази нижча плотність .
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17.02.2022 14:05 Ответить
Мене не припиняє вражати мій "товариш юнацтва" зараз один з ідеологів ультранаціоналістів дуже сумнівного (навіть з точки зору націоналізму) грунту .
Ви би знали , що він на інженероному полі дослужився в 30 років до ведучого інженера . Й досі пишається своїми знаннями комп"ютерного світу (хоча вже не як я - в софтверному вімірі , а як просунутий юзер) .
Він на фейсбуці й досі в мене у друзях . Але я тільки читаю його "пьорли" .
Інженер за освітою агітує й активно проти щеплення . Людина , яка в 80х приймала участь в розрахунках т.з. "червоного профілю" трубопроводу зараз агітує проти щеплення .

То ж неважливо яка наука - природна , чи сутто математика (тобто логіка) .
Я ось інженер-механік за дипломом , але в петрохімії й тому вчив 6 різних хімій . Курсові робив по хімічним процесам , а диплом - сутто фізичним . Це випадок такий . Але уся сутність будь якої точної науки -- це повна й абсолютна довіра до знань й досягнення суміжників й навіть дуже відалених від твоєї галузі науковців . Яке я має моральне право вірити в досягнення елементної бази в електрониці й не довіряти мікробіологам .

Тим більш , що користь будь якої інженерії це не стовідсоткова аксеома , а ось медицина й біологія -- 150% .
Ми інженери й вчені фізики робимо цей світ комфотнійшим й інформативно насиченійшим . А лікарі людей рятують !
Хоча й я особисто приймав кілька разів участь в медичних розробках в седцевої хірургії
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17.02.2022 11:33 Ответить
 
 