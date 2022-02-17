Украина - восьмая в мире и четвертая в Европе по суточной смертности от COVID-19. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на утро 17 февраля в мире зарегистрировали 2 102 005 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Умерли за сутки - 11 348 человек.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.

По данным центра, в мире зафиксировали 418 186 917 случаев инфицирования, из них 2 102 005 за прошедшие сутки.

От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 5 869 101 человек, из них 11 348 за минувшие сутки.

Побороли болезнь и вылечились 341,6 млн человек.

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В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 - США, Индия, Бразилия, Франция и Великобритания.

Украина располагается на 18-м месте мирового рейтинга и 9-м в Европе. В то же время стоит отметить, что Украина занимает 17-ю позицию среди других государств по количеству новых случаев коронавируса за сутки, а среди стран Европы – 10-ю, по летальным случаям за сутки Украина - 8-я в мире и 4-я в Европе.



