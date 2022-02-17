Глава Пентагона Остин обсудил с европейскими коллегами важность единства НАТО в контексте ситуации вокруг Украины

Министр обороны США Ллойд Остин и его коллеги из Франции Флоранс Парли, Германии Кристина Ламбрехт и Великобритании Бен Уоллес во время встречи в Брюсселе подтвердили важность единства НАТО для противодействия агрессивной политике России.

Об этом сообщил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Министры "согласились с важностью единства НАТО для сдерживания России, спокойствия союзников на восточном фланге альянса и поддержания международного порядка, основанного на правилах", говорится в сообщении.

Стороны также "обсудили недавние дипломатические контакты с Россией, и заявили о необходимости деэскалации ситуации, высказались в поддержку территориальной целостности Украины".

Кирби информировал, что важность сохранения единства Североатлантического союза Остин обсудил также на отдельной встрече с Ламбрехт. Стороны коснулись "возможной реакции" НАТО на случай обострения ситуации.

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Остин поблагодарил Ламбрехт "за быстрое развертывание немецкого персонала для усиления боевой группы передовых сил НАТО в Литве" и за поддержку Берлином развертывания военного персонала США в Германии "для усиления сдерживания и обеспечения безопасности наших союзников на Восточном фланге НАТО".

Встречи Остина состоялись в рамках его визитов в Бельгию, Польшу и Литву.