Резников об "инсайдах" западных СМИ касательно вторжения РФ в Украину: "У каждого своя повестка и своя цель"

Министр обороны Украины Алексей Резников прокомментировал "инсайды" западных СМИ о вторжении России. По его словам, у каждого свои цели.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом министр рассказал в интервью РБК-Украина.

По его словам, информационные вбросы могут преследовать разный характер.

"Желтая пресса" делает это с одной целью, более серьезная пытается отслеживать и давать подлинную правду. И каждый делает свою работу", – отметил он.

Он подчеркнул, что Украина отслеживает изменения обстановки вокруг границ, сверяет это с данными, которые дают коллеги и партнеры, разведывательные сообщества разных стран – фактаж совпадает.

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"Но оценки, предположения, гипотезы и версии потом выстраиваются очень по-разному. И они очень сильно зависят от повестки дня той страны, откуда, собственно, и происходит этот информационный выход. Здесь нет единого объяснения, у каждого своя повестка и своя цель. Наша цель – сохранить спокойствие, сохранить стабильность, и, значит, устойчивость в обществе", – заявил Резников.

Напомним, газета Politico со ссылкой на свои источники сообщила, что Байден якобы назвал датой вторжения РФ в Украину 16 февраля. У Путина это опровергали.