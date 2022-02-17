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Новости Агрессия России против Украины Война
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Резников об "инсайдах" западных СМИ касательно вторжения РФ в Украину: "У каждого своя повестка и своя цель"

Резников об

Министр обороны Украины Алексей Резников прокомментировал "инсайды" западных СМИ о вторжении России. По его словам, у каждого свои цели.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом министр рассказал в интервью РБК-Украина.

По его словам, информационные вбросы могут преследовать разный характер.

"Желтая пресса" делает это с одной целью, более серьезная пытается отслеживать и давать подлинную правду. И каждый делает свою работу", – отметил он.

Он подчеркнул, что Украина отслеживает изменения обстановки вокруг границ, сверяет это с данными, которые дают коллеги и партнеры, разведывательные сообщества разных стран – фактаж совпадает.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Белом доме заявили, что Россия "скрыто мобилизуется для войны": к границам Украины переброшено еще 7 тыс. военных РФ

"Но оценки, предположения, гипотезы и версии потом выстраиваются очень по-разному. И они очень сильно зависят от повестки дня той страны, откуда, собственно, и происходит этот информационный выход. Здесь нет единого объяснения, у каждого своя повестка и своя цель. Наша цель – сохранить спокойствие, сохранить стабильность, и, значит, устойчивость в обществе", – заявил Резников.

Напомним, газета Politico со ссылкой на свои источники сообщила, что Байден якобы назвал датой вторжения РФ в Украину 16 февраля. У Путина это опровергали.

Автор: 

вторжение (508) Минобороны (9306) СМИ (3833) Резников Алексей (1170)


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Топ комментарии
+20
А яка мета у зелених клоунів? Мені здається - це щоб весь свід втомився і відвернувся від України. Приблизно така ж ,як у Путіна.
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17.02.2022 08:57
+20
Захід грає комбінацію, з якої ви повністю усунені.
Уявляю як це дратує клована
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17.02.2022 08:57
+9
Резнік. То не твоє питання. Ти військами займайся, падлюка!
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17.02.2022 09:01
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А яка мета у зелених клоунів? Мені здається - це щоб весь свід втомився і відвернувся від України. Приблизно така ж ,як у Путіна.
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17.02.2022 08:57 Ответить
Хватит пить !
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17.02.2022 09:15 Ответить
Зеленим не тільки пити потрібно кидати, а й нюхати.
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17.02.2022 09:22 Ответить
Ну, ціль у них одна - бабло. А повістка - розпил бабла. Тму на повісті "день єднання" і інші св'яткування, дороги, дурні, "зазирнути пуцину в очко", але точн не захист і оборона країни. Розумієте, там ідейних одиниці, тих, які за пуцина. Це Єрмак, наприклад. А решта - то інфантильні флюгери з пам'яттю внфузорії- туфельки.
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17.02.2022 09:25 Ответить
Самый главный вопрос на утро четверга, когда "россия уже проиграла и выводит войска", почему войска "выводятся" из Крыма в Воронежскую область, на расстояние 15-20 км от границы Украины? И за среду контингент усилился еще на 7 тыс дополнительных мотострелков? А мы уже празднуем "День победы", как пиар технологию Зе по поднятию рейтинга?
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17.02.2022 09:58 Ответить
Захід грає комбінацію, з якої ви повністю усунені.
Уявляю як це дратує клована
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17.02.2022 08:57 Ответить
ТСН треба закривати! Вони працюють на парашу!

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17.02.2022 09:00 Ответить
Еспресо, до речі, теж. Це вам не мапа України без Криму! Це - ганьба.

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17.02.2022 09:05 Ответить
До чого тут Еспресо, якщо титр "Радіо свобода"? Всі претензії до редакторів "Радіо свобода", а Еспресо просто ретранслювали їх картинку.
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17.02.2022 09:13 Ответить
І "радіо свобода" теж! Всіх закрити!
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17.02.2022 09:20 Ответить
Ты почему дом профсоюзов прогулял?
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17.02.2022 10:50 Ответить
У цьго міністра хоть є якась коммунікативність, не як Таран : ні бе ні ме ні кукаріку
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17.02.2022 09:01 Ответить
Резнік. То не твоє питання. Ти військами займайся, падлюка!
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17.02.2022 09:01 Ответить
А чиє?
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17.02.2022 09:13 Ответить
Запитайте у ***********. Він так гарно в дурника гра, що вже всі й звикли, що спросу з нього нуль
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17.02.2022 09:20 Ответить
Генерального штабу. Міноборони це по суті логісти, вони мають забеспечувати армію всім необхідним.
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17.02.2022 09:27 Ответить
Зраднику краще не займатися ні військами і ні чим.
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17.02.2022 09:19 Ответить
краще взагалі йому було б мовчати, так за розумного зійшов би
а так?
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17.02.2022 09:02 Ответить
У вас образование позволяет анализировать разведданные? Дикость.
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17.02.2022 09:02 Ответить
А у вас?
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17.02.2022 09:14 Ответить
Ну данные анализируют те у кого есть образование. Наверх подаются уже результаты анализа и предполагаемые варианты развития ситуации. А там на основании результатов уже делают выводы.
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17.02.2022 09:24 Ответить
ну ось адекватна відповідь справжнього юриста і міністра оборони, делікатно висловив свою думку....а що несе арахамія ... всі винні по 3 мільярди в місяц втрачаемо....це для чого називати такі втрати ? щоб було на що звалити негаразди фінансові країни...((
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17.02.2022 09:02 Ответить
Як би у Резніка була посада Арахамії то й добре. Але кожен свою роботу має робить якнайшвидше якнайкраще. А так да - на фоні клініки кожен геній!
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17.02.2022 09:05 Ответить
І Рекзнік і Арахімія-обидва зрадники.
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17.02.2022 09:16 Ответить
А у тебя какая цель? Цель Байдена не дать Путину атаковать Украину. А у тебя что на уме, обратное?
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17.02.2022 09:02 Ответить
Цель Байдена не только не дать атаковать Украину. Не менее (а может даже и более важная) для него цель консолидировать Европу и НАТО.
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17.02.2022 09:26 Ответить
В любом случае цели правильные. А вот цели нашей власти совершенно неочевидны.
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17.02.2022 09:29 Ответить
Цель любой власти в условиях угрозы агрессии удержать порядок и не спровоцировать панику. Социум в условиях паники легко превращается в озверелую толпу.
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17.02.2022 09:33 Ответить
Кожний ЧЛЕН СН хоче вставити свій язик в чужу дупу. .
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17.02.2022 09:03 Ответить
и и и ЗЕЛЕНІЙ ПИД О РАС
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17.02.2022 09:07 Ответить
Без сомнений, кацапы хотят окончательно захватит Украину. Сейчас они собрались под боком и ждут удачного момента для нападения. Если кацап увидит слабость Украины, то тут же нападет. Это как гопник, который выбрал жертву и хочет её ударить, но боится получить люлей и выжидает момент, чтобы наверняка.
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17.02.2022 09:09 Ответить
Якщо б не було шмарклі Путлер не зважився би лякати нас і весь світ війною.
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17.02.2022 09:15 Ответить
З жахом очікую останній рік каденції цього непорозуміння. Це буде останній шанс московії
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17.02.2022 09:22 Ответить
Клас..Перше місто серед найтупіших думок... Ні чесно клас... Начебто і ні чого такого оригінального... в словах але принцип логіки .. ))клас... Найтупішого я ще не чув... ))) Чесно ..БРАВО.
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17.02.2022 12:40 Ответить
какое *******
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17.02.2022 09:10 Ответить
"Україна відстежує зміни обстановки навколо кордонів", -Рєзніков.

Джерело:

Хто відстежує, Буданов, який не побачив операції із вагнерівцями?
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17.02.2022 09:24 Ответить
Это элементы "гибридной войны" Запада против агрессии Раши в отношении Украины.
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17.02.2022 09:25 Ответить
Дэбылы© (конь мид рф). Вся Зе команда идиоты. Ну это же очевидно - нагнетают о вторжении, чтобы был повод дать нам оружие, влупить РФ санкции, мобилизировать украинцев и самому попиариться на внешней политике. Тут все в выиграше кроме уйла - даже несмотря на проседание курса и панику на фондах. (нам на это еще и компенсацию дали). Западный мир объявил РФ гибридную войну ее же методами - со своими скабеевами в виде Блумберг и СНН. И только одна мойсичучка не перестает публично вылизывать попу - тому кто вообще без дупля что делать
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17.02.2022 09:33 Ответить
Это правда. Кому Украину защищать, а кому тихонечко в лес уходить...
капитулянты херовы
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17.02.2022 09:37 Ответить
У кожного своя мета, так. Зелена влада в цей самий момент дарує Коломойському важливий стратегічний обʼєкт держави - Нафтогаз. Це мета зеленої влади - відпрацьовувати своєму хазяїну.
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17.02.2022 09:47 Ответить
Саботаж проти всього українського бєні і його опричників жахає не тільки українців ай все людство!!!!
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17.02.2022 09:52 Ответить
Постачання зброї. десанти західний лідерів, інформаційні вкиди--це наслідки неспроможності зеленої чуми захистити Україну. Зеленський з єрмаком та ншими фсбешними агентами давно вже погодились бути губернією малоросії Але більшість українців з цим не погодяться Да і США це не потрібно Тому своїми діями ЗАСТАВЛЯЮТЬ нашу владу боротись Нате зброю,да боріться Інформаційні повідомлення --це упередження путіну--не лізь в Україну,бо буде болюче Зеленський змушений хоть показувати на словах,а в дійсності особисто він вже давно стоїть на колінах перед фашистом-путіним,бо воно малороське тупе сцикло і україноненависник і шавка коломойського.
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17.02.2022 10:41 Ответить
О.. який ти талайновитий))) Знаєш в чому твоя талайлановитість? В тому що ти можеш дурною думкой себе радувати... Мабуть ти з кацапщини... там тка талайновитісь процвітає...
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17.02.2022 12:37 Ответить
Так, так... У зЕленої мразоти ціль по тихому злити Україну мордору.
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17.02.2022 11:56 Ответить
От народ... Кому що а дурням крайнього знайти... Резнікову вже дійшло мабуть що роблять наші партнери і друзі чи скоріше пояснили що до чого. А продажним тролякам треба лише одне - лить лайно ...
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17.02.2022 12:34 Ответить
 
 