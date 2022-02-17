В США считают, что перспектива вторжения РФ в Украину 16 февраля "всегда преувеличивалась", советуют обратить внимание на 20, - Politico
В США заговорили о новых сроках возможного вторжения РФ в Украину.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, пишет Politico.
По данным военного аналитика, старшего научного сотрудника Центра военно-морского анализа Майкла Кофмана, перспектива вторжения 16 февраля всегда была преувеличена. По его данным, внимание следует обратить на 20 февраля и последующие дни.
В качестве серьезности своих рассуждений эксперт приводит несколько факторов. В частности, напоминает, что в эти сроки якобы должны завершиться российско-белорусские военные учения. Ранее в оборонном ведомстве Беларуси заявляли, что после учений территорию республики покинут все российские солдаты.
"Это полезная дата, чтобы увидеть, лгут они или нет", - говорит Кофман.
Еще одним аргументом для возможного наступления РФ он назвал окончание Мюнхенской конференции по безопасности, с которой в Украину вернется президент Владимир Зеленский. Также 20 февраля завершаются Олимпийские игры в Пекине и Путин, пишет СМИ, не начнет вторжение до церемонии закрытия, чтобы не огорчать китайского лидера Си Цзиньпина.
Напомним, ранее западные СМИ и аналитики уже пытались спрогнозировать сроки вторжения РФ в Украину. Последний раз оно "планировалось" на 15-16 февраля, однако так и не произошло.
Накануне в Белом доме сообщили, что Россия увеличила свое военное присутствие вдоль границы с Украиной, за последние дни там добавилось порядка 7 тысяч военнослужащих. При этом некоторые из них прибыли накануне, в среду.
Служба внешней разведки Эстонии пришла к выводу, что Россия готова приступить к полномасштабной военной операции против Украины со второй половины февраля.
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Ви в кабіні винищувача взагалі були?
22.02.22
по аналогии с
08.08.08
А потім на 8 березня.
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А тепер включи свою голову і подумай - як викриття планів в даному випадку їх відмінило/змінили?) Уяви, що ти путін, пригнав війська з метою захоплення, і тут Байден говорить, що ти збираєшся атакувати. І що? тобі яка різниця, що всі знають про твої плани, якщо й так все стало б зрозуміло в перші хвилини атаки. От Байден заявив, що росія збирається атакувати 16 лютого- якби путін справді збирався, як ця заява б його зупинила?, була б накладена магія Хогвартса? .
І про яку ти там допомогу згадав - всраті гранатомети і стінгери? проти ракетних військ та авіації? Чи можливо санкції в стилі - ну накладемо, звісно, але так щоб і нас не зацепила - від свіфта відключати не будемо, та й по потоку потрібно подумати крута підтримка)
путин 8 лет уже угрожает Украине,да всё никак не нападёт в открытую.А тут сложилась такая ситуация,что американцам хочется повернуть россиян против Китая,а для этого надо снять с них санкции.А как это сделать?.А для этого Киев должен выполнить "минские".Но Украина их не выполняет.Значит надо напугать.А как?И тут самое интересное.Кацапы держат 100 тысячную группировку,но в открытую не угрожают,ибо им мало кто поверит,ибо уже не воспринимают угрозы всерьёз.За них эти угрозы стали озвучивать американцы и британцы,с расчётом на то,что им украинские власти поверят больше.
Спуститесь уже с небес, придурки вы зеленомордые!
Порошенко пропонував українцям формулу Армія, Мова, Віра. Замість цого українці вибрали сором, щоб сховатись від війни, сором українці вже отримали, а війну дуже можуть!
и перестаньте публиковать весь этот бред о предстоящих датах,их прошло уже с десяток и будет еще столько же!
22.02.2022 о 22:02:20:22.
Чи може Зеленський щось знає?
Вице-президент США встретится с Зеленским в Мюнхене в субботу, 19 февраля.