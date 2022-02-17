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Новости Агрессия России против Украины Война
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В США считают, что перспектива вторжения РФ в Украину 16 февраля "всегда преувеличивалась", советуют обратить внимание на 20, - Politico

В США считают, что перспектива вторжения РФ в Украину 16 февраля

В США заговорили о новых сроках возможного вторжения РФ в Украину.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, пишет Politico.

По данным военного аналитика, старшего научного сотрудника Центра военно-морского анализа Майкла Кофмана, перспектива вторжения 16 февраля всегда была преувеличена. По его данным, внимание следует обратить на 20 февраля и последующие дни.

В качестве серьезности своих рассуждений эксперт приводит несколько факторов. В частности, напоминает, что в эти сроки якобы должны завершиться российско-белорусские военные учения. Ранее в оборонном ведомстве Беларуси заявляли, что после учений территорию республики покинут все российские солдаты.

"Это полезная дата, чтобы увидеть, лгут они или нет", - говорит Кофман.

Также читайте: Резников об "инсайдах" западных СМИ касательно вторжения РФ в Украину: "У каждого своя повестка и своя цель"

Еще одним аргументом для возможного наступления РФ он назвал окончание Мюнхенской конференции по безопасности, с которой в Украину вернется президент Владимир Зеленский. Также 20 февраля завершаются Олимпийские игры в Пекине и Путин, пишет СМИ, не начнет вторжение до церемонии закрытия, чтобы не огорчать китайского лидера Си Цзиньпина.

Напомним, ранее западные СМИ и аналитики уже пытались спрогнозировать сроки вторжения РФ в Украину. Последний раз оно "планировалось" на 15-16 февраля, однако так и не произошло.

Накануне в Белом доме сообщили, что Россия увеличила свое военное присутствие вдоль границы с Украиной, за последние дни там добавилось порядка 7 тысяч военнослужащих. При этом некоторые из них прибыли накануне, в среду.

Служба внешней разведки Эстонии пришла к выводу, что Россия готова приступить к полномасштабной военной операции против Украины со второй половины февраля.

Автор: 

вторжение (508) россия (95418) СМИ (3833) США (26511)


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Топ комментарии
+12
А з чого Ви вирішили, що зараз підготовка не ведеться? Тому що Вам особисто не доповіли та не звітували? Доречі зараз майже на постіній основі ведутся навчання та тренування наших військових. А що, де та як розміщено та захищено, вибачте, але не моя та не Ваша справа.
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17.02.2022 09:44
+11
Придурок малоросский, какая в шопу экономика, на одних крадивныцтвах половину бюджета распилили дружки твоего зеленого хозяина, пока запад нам и финансово помогает и оружие дает. Кикие в шопу инвесторы в стране, где суды под контролем людей януковича, о чем ты вообще мелешь?!!! Какие инвесторы, вы зеленые вообще поехали головой, ни один западный инвестор не зайдет в страну, где зеленый гнусавый клоун пытается "не смотреть вверх" и гавкает из будки на запад, пока на его границе мордор собирает войска.

Спуститесь уже с небес, придурки вы зеленомордые!
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17.02.2022 09:51
+6
Как они уже забрали, сами же с пеной у рта орали, что завершения олимпиады ждать никто не будет и нападение будет буквально в любую секунду ! На 12 миллиардов нашу экономику опустили, разогнали всех инвесторов ! И вот эти службы заставили весь мир считать, что в Ираке есть оружие массового уничтожение, которого в итоге и близко не оказалось, а страну все равно уничтожили. Не верю я никаким спецслужбам, ни Пентагона, ни ми 6, все они играют свою игру !
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17.02.2022 09:46
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Правила форума Совет форумчан
Майдан ******* мулятиме аж до скону...
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17.02.2022 09:28 Ответить
Мене дуже дивує, що зараз ми не готуємось до відбиття імовірної атаки рашистів, особливо в уразливих містах: Одеса, Маріуполь, Херсон, Генічеськ... Так як протистояти ракетним ударам спочатку українська армія не зможе, то треба зробити так, щоб ці удари нанесли мінімальну шкоду. Розсередитись, відвести важливу техніку під захист бетона міст, знайти місця оборони в багатоповерхівках, підвалах, довгостроях. Завезти в міста запас провізії та води. Зараз, як ніколи, треба бути єдиними у бажанні стримати ворога, не зважаючи на політичні вподобання Кацапи так декілька разів повторять, залишаючи все більше і більше солдат, техніки, *********** біля кордонів України. Напад неминуче буде. Скоріш за все за декілька місяців. Південні області під загрозою. Такі міста як Генічеськ, Маріуполь, Одеса, Мелітополь, Миколаїв, Бердянськ, Харків тощо зазнають нападу. Тому треба посилено готуватись до боїв в містах. Саме так, необхідно заводити особовий склад та техніку в міста та перетворити перелічені міста та менші местечка в неприступні фортеці для кацапів. Заздалегідь продумати міста для укриття, підготувати запаси амуніції, провізії, води. Треба надовго скувати просування рашистів, втягнути їх в довгу виснажливу війну. Шанси для оборони є лише в містах. Не можна повторити долю таках міст як Донецьк, Луганськ, Алчевськ (мовчу вже про Крим), які здали майже без пострілу. Шанси зупинити агресора лише в обороні міст. Ще це збільшить шанси на отримання допомоги від НАТО та ЄС, коли на екранах будуть кадри із зруйнованими будинками та сотнями жертв серед цивільних. Чому зараз не йде підготовка ????
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17.02.2022 09:32 Ответить
Томущо влада розуміє, що ніякого "вторгнення" і не планувалось. Зате наші "союзники" цинічно схиляють нас до поступок росії.
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17.02.2022 09:35 Ответить
Не неси херню. Илларионова наслушался? То есть месяц гнать корабли из Тихого океана в Крым просто так, попугать? Половину боеспособной армии пригнать к границе просто так?
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17.02.2022 10:17 Ответить
Если не помнишь, погугли с 15 года - это не первые и не вторые подобные учения - россия это использует для гибридного давления на нас. А сейчас, очевидно, этот факт используют и наши союзники, решив с рашкой надавить на нас.
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17.02.2022 10:33 Ответить
А заодно и развалили банковскую систему Украины. Мне отказали в получении своих собственных денег со своего счёта. С формулировкой: денег нет, завтра война. Теперь я открыл счёт в испанском банке и больше ни копейки не переведу в Украину. И таких как я четверть населения.
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17.02.2022 10:26 Ответить
Дело не в Украине, поподи та же Испания под такую "заботу" США - тоже финансовая система начала трещать по швам.
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17.02.2022 10:35 Ответить
Не патриотично Вы как-то о патриотичных Украинских банках. ... денег нет, завтра война..
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17.02.2022 11:37 Ответить
А з чого Ви вирішили, що зараз підготовка не ведеться? Тому що Вам особисто не доповіли та не звітували? Доречі зараз майже на постіній основі ведутся навчання та тренування наших військових. А що, де та як розміщено та захищено, вибачте, але не моя та не Ваша справа.
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17.02.2022 09:44 Ответить
Тому що родичі в Бердянську живуть, а це, мабуть, одне з перших міст, по якому має бути потенційний удар. В таких небезпечних містах в кожному підвалі потрібно влаштувувати склади набоїв, кулеметні гнізда, розміщувати снайперів та операторів птурів. Але (с) в Богдаді все спокійно.
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17.02.2022 09:52 Ответить
Здається, ви надто далекі як від військової справи, так і від кацапської тактики "все зрівняти".
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17.02.2022 10:02 Ответить
А Виби воліли щоб військові зі зброєю по Бердянську вештались?
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17.02.2022 10:16 Ответить
та иди в армию и покажи как нужно готовиться, диванный писака
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17.02.2022 09:57 Ответить
Рокетный удар пида рассии множицца на нуль глушением глапасса, а посся чиго исканбздеры литят па ишакам. ПС. Учитывая шо хераскопы сделаны бухой мардвой у 3 смену.
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17.02.2022 12:38 Ответить
20-го не шабат - можно и нападать
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17.02.2022 09:28 Ответить
В будь якому випадку, тиждень-два українським військовим треба бути напоготові: максимально розсередити техніку, амуніцію та набої. Постійне чергування льотчиків в кабінах, щоб вчасно підняти машини в повітря і не бути знищеними на землі, так само операторам протиракетної оборони. Всі працюють по чотири зміни. Це буде гарне тренування в будь якому разі.
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17.02.2022 09:30 Ответить

Ви в кабіні винищувача взагалі були?
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17.02.2022 10:04 Ответить
Так, на екскурсії в Києві ) Якщо радари зафіксують виліт ракет, то за скільки часу вони долетять до потенційних цілей аеродромів ? Як захистити літаки - мене це питання дуже хвилює?
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17.02.2022 10:07 Ответить
Захистити: тримати їх обкопаними і подалі один від одного
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17.02.2022 11:00 Ответить
літаки обкопаними? Може, краще закопати взагалі ) ?
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17.02.2022 11:15 Ответить
Где же столько памперсов набрать на все две недели? Вы не диллер/продавец памперсов?
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17.02.2022 11:39 Ответить
Рашик, вашим танкістам памперси ************, коли будуть живцем горіти в залізних гробах. Сміється той, хто сміється останній
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17.02.2022 11:41 Ответить
Вася, Вопрос был практичный. Как в туалет ходить эти 2 недели в ожидания войны. Памперсы нужный предмет.
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17.02.2022 11:53 Ответить
Ну то й добре! Надіюся - литовські інструктори по "Стінгерах" уже в учбовому центрі і почали підготовку наших зенітчиків! Якщо вже дехкани неграмотні у Афганістані їх за два тижні освоювали то люди що знайомі з стрільбою з ПЗРК "Ігла" розберуться за пару тренувань!
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17.02.2022 09:32 Ответить
дедушка псих, поэтому
22.02.22

по аналогии с
08.08.08
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17.02.2022 09:32 Ответить
Саме так. Дуже красива дата, і легко запам'ятається з підручників "історії". "Начало молниеносной и гениальной операции по освобождению Северного причерноморья от фашистской оккупации".
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17.02.2022 09:35 Ответить
Кінчені "союзнички", не заспокояться, поки не змусять нас до перемов з росією і ордло.
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17.02.2022 09:33 Ответить
Хлебало закрой, рашкован.
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17.02.2022 10:43 Ответить
А потім на 23-є.
А потім на 8 березня.
.....................................
.........................................
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17.02.2022 09:33 Ответить
Кінець року - Байден - "невідворотній наступ" заплановано на 1 січня 2023. В той же час долар по 50, зпшки по 100долл/місяць, ввесь бізнес смився з країни... Афганістан 2,0
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17.02.2022 09:40 Ответить
100%
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17.02.2022 09:43 Ответить
Напряженность будет до выборов в конгресс сша, иначе Байдену не простят Афганистат
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17.02.2022 09:40 Ответить
І це точно, щоб відсвяткувати тут своє свято 23 лютого - день загарбницької армії. Але і це в них не вийде, бо вони звикли діяти раптово і вночі, як чорт, бо бояться світла. Але їх вже США підсвітили.
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17.02.2022 09:41 Ответить
Твої сша їх вже 3 місяця "підвічують" - ввесь світ рже з нас, а наша економіка летить в тартарари
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17.02.2022 09:43 Ответить
Ваша недоэкономика мордовская давно уже в яме
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17.02.2022 09:56 Ответить
Купівельна спроможність росіян більш ніж вдвічі вища за нашу, продовжиться "турбота" союзників, ця різниця підніметь в 3, 4 рази.
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17.02.2022 10:08 Ответить
Дійсно мої США, а твоя расєя? Якби США не викривали плани московії і не трубили на весь світ, то вони б вже давно лупили своїми ракетами наші міста, та утюжили танками поля і знищили би всю економіку. Скажіть їм спасибі за підтримку і за підставлене плече. Чи то можливо кацапи дали вам зброю, гроші, та іншу допомогу і повідомили, що тільки ті рипнуться - накладуть санкції?
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17.02.2022 10:12 Ответить
Наслухався місцевих лідерів думок?)) 100 тис рос військ вже років 8 знаходяться біля наших кордонів, це не перші, не другі і не останні військові навчання, згадай, що США робили попередні рази - спокійно заявляли, що пильно слідкують за переміщеннями, і в разі агресії будуть застосовані санкції - так з разу в раз, і все було ок. Що змінилось зараз? - а особливо нічого)
А тепер включи свою голову і подумай - як викриття планів в даному випадку їх відмінило/змінили?) Уяви, що ти путін, пригнав війська з метою захоплення, і тут Байден говорить, що ти збираєшся атакувати. І що? тобі яка різниця, що всі знають про твої плани, якщо й так все стало б зрозуміло в перші хвилини атаки. От Байден заявив, що росія збирається атакувати 16 лютого- якби путін справді збирався, як ця заява б його зупинила?, була б накладена магія Хогвартса? .
І про яку ти там допомогу згадав - всраті гранатомети і стінгери? проти ракетних військ та авіації? Чи можливо санкції в стилі - ну накладемо, звісно, але так щоб і нас не зацепила - від свіфта відключати не будемо, та й по потоку потрібно подумати крута підтримка)
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17.02.2022 10:30 Ответить
Якось Ви мене пане не переконали. Мене дійсно більше переконав Байден і його адміністрація, вони точно знають наміри злочинця Пуйла, який своїм металобрухтом і бурятами лякав нашого Володю, щоб він підписав все без введення військ, а після відмови може в будь яку хвилину зробити провокацію і ввести війська. Це не вигадки Байдена, чи ще когось, це реальні дії, які вже до цього засвідчила історія - Молдова, Карабах, Грузія, Україна.
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17.02.2022 11:47 Ответить
Звісно росія може атакувати коли-завгодно, як це було і в 14,15 і в 16 і в 21 роках, і що, це виправдовує істерію, яка перетворює нашу країну на афганістан? І доречі,вас більше переконує Байден? а коли саме? коли говорив, що наступ буде на новий рік, в середині січня, на початку лютого, 15-16 лютого, чи ви більше довіряєте 20 лютому? чи можливо вас більше переконують слова Байдена, що рівень санкцій буде залежати від рівня "вторгнення" - якщо воно буде локальне, то там треба "дивитись"...
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17.02.2022 11:54 Ответить
Не все умеют анализировать информацию.А ведь это не совсем сложно,достаточно следить за событиями.
путин 8 лет уже угрожает Украине,да всё никак не нападёт в открытую.А тут сложилась такая ситуация,что американцам хочется повернуть россиян против Китая,а для этого надо снять с них санкции.А как это сделать?.А для этого Киев должен выполнить "минские".Но Украина их не выполняет.Значит надо напугать.А как?И тут самое интересное.Кацапы держат 100 тысячную группировку,но в открытую не угрожают,ибо им мало кто поверит,ибо уже не воспринимают угрозы всерьёз.За них эти угрозы стали озвучивать американцы и британцы,с расчётом на то,что им украинские власти поверят больше.
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17.02.2022 12:19 Ответить
Да здесь даже ставка не на "веру" наших властей - зачем британцам и американцам нас убеждать, если можно просто экономически прижать, сея истерию. Тогда нам придется и поверить, и пойти на переговоры)
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17.02.2022 12:35 Ответить
Бред
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17.02.2022 16:29 Ответить
Стингеры множат на ноль вертолеты и штурмовики, глушение глонасса - исканбздеры.
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17.02.2022 12:44 Ответить
Ты дебил?
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17.02.2022 10:44 Ответить
Давай по фактажу, дружочек - может россия раньше никогда не приганяла войска, или может сейчас разработаны санкции с отключением сфивта блокирование покупок энергоносителей?)) или может для тебя гранатометы - это оружия, способное остановить россию, что не так?)) или тоже начинаешь понимать, что "союзнички" нас танцуют?)
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17.02.2022 10:51 Ответить
Давай по факту, не гранатометы а противотанковые комплексы, надо будет и сфифт отключат, рубить с плеча в политике не принято. Нас танцуют не США, а долбоебы который мудрый нарид в власть выбрал.
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17.02.2022 10:57 Ответить
Хе,хе, что значит "надо будет и сфифт отключат, рубить с плеча в политике не принято"?)) вы же проводите политику сдерживания, и должны четко заявить, какие санкции будут введены. А вместо этого не мене четко заявляете, какие санкции не! будут применены) - свифт не отключат, газ продолжат покупать) Это же наоборот, может мотивировать продолжать агрессию) ну так как тебе наши союзники? хороши?)
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17.02.2022 11:06 Ответить
А что же ты петушок на мордовскую мочу перешло? Переводчик голимый куратор подогнал? И кстати, где власовская тряпка?
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17.02.2022 11:07 Ответить
Тебе будет сложно это принять, но этом сайте есть люди с критическим мышлением, да еще и читающие иностранную прессу - для западной вон установили камеру на майдане, чтобы можно было с попкорном смотреть за этими аборигенами, российская - открыто стебет нас - своими и руками сша скатили страну до уровня Афганистана. Зато только у нас- какие союзники молодцы - называют даты вторжения, в этот день включается магическая защита и путин напасть не может.. И мне максимально обидно за страну, которую разводят свои же союзники.
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17.02.2022 11:14 Ответить
С каким мышлением? Критическим? У вас на рязанщине вообще есть мышление? Сомневаюсь, передай *****, мы вас всех перестреляем, как собак
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17.02.2022 12:10 Ответить
Как они уже забрали, сами же с пеной у рта орали, что завершения олимпиады ждать никто не будет и нападение будет буквально в любую секунду ! На 12 миллиардов нашу экономику опустили, разогнали всех инвесторов ! И вот эти службы заставили весь мир считать, что в Ираке есть оружие массового уничтожение, которого в итоге и близко не оказалось, а страну все равно уничтожили. Не верю я никаким спецслужбам, ни Пентагона, ни ми 6, все они играют свою игру !
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17.02.2022 09:46 Ответить
Придурок малоросский, какая в шопу экономика, на одних крадивныцтвах половину бюджета распилили дружки твоего зеленого хозяина, пока запад нам и финансово помогает и оружие дает. Кикие в шопу инвесторы в стране, где суды под контролем людей януковича, о чем ты вообще мелешь?!!! Какие инвесторы, вы зеленые вообще поехали головой, ни один западный инвестор не зайдет в страну, где зеленый гнусавый клоун пытается "не смотреть вверх" и гавкает из будки на запад, пока на его границе мордор собирает войска.

Спуститесь уже с небес, придурки вы зеленомордые!
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17.02.2022 09:51 Ответить
Баньте рашиків без пояснень. Хто втомився від війни, то хоче перетворити підготовку до агресії ( а це мінімум тиждень-два підвищеної бойової готовності), то підігрують агресору. В бан свинособак !
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17.02.2022 10:09 Ответить
Куйло розуміє, що поки зелене чучело у нас при владі, то Україна дуже ослаблена, він і напав перший раз, коли вона була ослаблена, бо кацапи це шакали.

Порошенко пропонував українцям формулу Армія, Мова, Віра. Замість цого українці вибрали сором, щоб сховатись від війни, сором українці вже отримали, а війну дуже можуть!
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17.02.2022 09:46 Ответить
Вже відверто дістали... Та коли завгодно може вторгнутися. А може і не вторгнутися. Що це за гадання на кавовій гущі?
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17.02.2022 09:48 Ответить
Так працює хайп в пресі) навіть якщо сша заспокоїться, таблоїди ще довго будуть видавати дати "вторгнення"..
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17.02.2022 10:06 Ответить
ланцюгова реакція.
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17.02.2022 10:15 Ответить
скажите этим недотаблоидам что все это уже неинтересно и даже не смешно
и перестаньте публиковать весь этот бред о предстоящих датах,их прошло уже с десяток и будет еще столько же!
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17.02.2022 09:52 Ответить
Прямо сейчас российские гибридньіе войска начали массированньіе обстрельі позиций ВСУ по всей линии соприкосновения с Дьірой. Явно , готовится крупная военная провокация , о которой предупреждали США.
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17.02.2022 09:53 Ответить
22.02.2022. о 22год 22хв.22сек 22 мсек ось точна дата точняк
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17.02.2022 09:59 Ответить
Так, давайте не викривляти. План був на:

22.02.2022 о 22:02:20:22.
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17.02.2022 10:07 Ответить
Ну если учесть поправку на Доплеровский эффект, то не 22 мили сек., а 22.22 мили секунды.
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17.02.2022 11:44 Ответить
У них таких часов нет.
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17.02.2022 12:46 Ответить
День єдності Зеленський не подумавши оголосив. Уявіть, за кілька тижнів йому ловедеться проголошувати День справжньої єдності. Потім День реальної єдності. Потім День надєдності. Потім День супер-єдності, екстра-єдності, мега-єдності. Потім відкриється що весь рік у нас - один суцільний День єдності...
Чи може Зеленський щось знає?
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17.02.2022 10:05 Ответить
Если так гадать, то есть вероятность, что могут и попасть, это как у лото. Жаль, что розыграш на нашей территории, а не на их.
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17.02.2022 10:05 Ответить
Несостоявшееся вторжение не означает, что данные разведки США были неверными.
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17.02.2022 10:18 Ответить
Не значит
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17.02.2022 10:46 Ответить
Логично для них- начать 20-го чтоб к 23-му закончить (как они бы очень хотели).
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17.02.2022 10:19 Ответить
В ссысрани шоли.
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17.02.2022 12:47 Ответить
Люди, в комментариях, кто вякает на запад, вы вообще понимаете,что просто от нефиг делать армию к границам и корабли не прикатят? Это не мяч гонять, идиоты.
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17.02.2022 10:20 Ответить
Какая практичная домохозяйка!
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17.02.2022 10:58 Ответить
А я знаю, что 19-го нападения не будет, т.к. главнокомандующий едет в зарубежное турне по просьбе США

Вице-президент США встретится с Зеленским в Мюнхене в субботу, 19 февраля.
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17.02.2022 11:51 Ответить
Кофман конечно очень умный, но 20-го по-моему экспертному мнение нападение маловероятно. Стоит обратит внимание на 23 февраля.
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17.02.2022 10:27 Ответить
знаете **..утым нет покоя... скорее бы новый вирус Ковид Говнит или еще чем бы заняло умы Европы и США а так видимо игра у них такая ставки принимаются в лото тотализаторах нападет аль не нападет...
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17.02.2022 10:27 Ответить
Путин будет водить за нос американцев и нас пока он при власти. Хотя никакого вторжения он не планирует. Устрашение действует лучше, чем вторжение. Экономика в ж...е, народ в панике. Это ему и нужно, без почти никаких затрат. Американцы на этом имеют тоже свой интерес - давят путина и выступают в роли защитника. Результаты их защиты всем известны - Вьетнам, Афганистан, Ирак ....
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17.02.2022 10:30 Ответить
Так і колективний захід водить #уйла за ніс: ті санкції із аду тільки на папері, але ж лякають моль блєдную як дихлофос
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17.02.2022 10:57 Ответить
Всі ці страшилки для того ,щоб загнати Україну до пуйла і далі вести з москалями business as usual.
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17.02.2022 10:31 Ответить
А 20-го яке свято указом найвеличнішого запровадять? Треба буде усе, що запровадили указами та наприймали законами ці "слуги" повідміняти. Ну, може не усе, але більшість їхньої дурні
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17.02.2022 10:54 Ответить
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17.02.2022 11:31 Ответить
 
 