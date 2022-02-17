Украинец Поляков по требованию правительства США продал за $1 свою долю в ракетной компании Firefly Aerospace

Украинский предприниматель Макс Поляков вышел из космического проекта Firefly.

"Я отдаю за $1 все свои 58% акций Firefly моему соучредителю и партнеру Тому (Том Маркусик. - Ред.). Уважаемые CFIUS, Air Force и 23 агентства США, предавшие меня и осуждающие меня всеми своими действиями за последние 15 месяцев. Надеюсь, теперь вы счастливы. История рассудит всех вас, ребята. Макс любит Украину и да, у меня украинский паспорт и я основатель Firefly!!! Прощай, моя "птичка", и в конечном итоге я горжусь тем, что я сделал для души и наследия моей Земли", - написал Макс Поляков у себя на странице Facebook, передает Цензор.НЕТ.

Как сообщалось в конце декабря 2021 года, правительство США потребовало украинского предпринимателя Максима Полякова продать свою долю в ракетной компании Firefly Aerospace Inc. Правительство ссылается на соображения о национальной безопасности, пишет Bloomberg.

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