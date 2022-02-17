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Украинец Поляков по требованию правительства США продал за $1 свою долю в ракетной компании Firefly Aerospace

Украинец Поляков по требованию правительства США продал за $1 свою долю в ракетной компании Firefly Aerospace

Украинский предприниматель Макс Поляков вышел из космического проекта Firefly.

"Я отдаю за $1 все свои 58% акций Firefly моему соучредителю и партнеру Тому (Том Маркусик. - Ред.). Уважаемые CFIUS, Air Force и 23 агентства США, предавшие меня и осуждающие меня всеми своими действиями за последние 15 месяцев. Надеюсь, теперь вы счастливы. История рассудит всех вас, ребята. Макс любит Украину и да, у меня украинский паспорт и я основатель Firefly!!! Прощай, моя "птичка", и в конечном итоге я горжусь тем, что я сделал для души и наследия моей Земли", - написал Макс Поляков у себя на странице Facebook, передает Цензор.НЕТ.

Как сообщалось в конце декабря 2021 года, правительство США потребовало украинского предпринимателя Максима Полякова продать свою долю в ракетной компании Firefly Aerospace Inc. Правительство ссылается на соображения о национальной безопасности, пишет Bloomberg.

Также читайте: Правительство США призывает украинца Полякова продать свою долю в ракетной компании Firefly Aerospace, - Bloomberg

Автор: 

космос (786) ракеты (3561) США (26511)


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Топ комментарии
+13
Давай, к примеру, твою квартиру отберем, что бы не рисковать и в случае чего она не попала русне?
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17.02.2022 09:38
+11
Если это закон, то, действительно, почему стали отбирать, когда стали появляться какие то результаты, а не стопорнули это все перед началом, когда деньги ещё не были вложены? Это уже мошенничество со стороны США
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17.02.2022 09:46
+9
Это такой закон в США..и закон известный..почему Поляков, зная об этом законе- полез в американскую космическую отрасль- хз
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17.02.2022 09:43
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Правила форума Совет форумчан
Что то тут не чисто. Просто так, отдать за доллар?)))
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17.02.2022 09:34 Ответить
Ракетнокосмические технологии, не хотят амеры рисковать, в случае какого-то шухера может технологии и КД попасть к русне
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17.02.2022 09:36 Ответить
Давай, к примеру, твою квартиру отберем, что бы не рисковать и в случае чего она не попала русне?
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17.02.2022 09:38 Ответить
Это такой закон в США..и закон известный..почему Поляков, зная об этом законе- полез в американскую космическую отрасль- хз
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17.02.2022 09:43 Ответить
Если это закон, то, действительно, почему стали отбирать, когда стали появляться какие то результаты, а не стопорнули это все перед началом, когда деньги ещё не были вложены? Это уже мошенничество со стороны США
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17.02.2022 09:46 Ответить
Звідки у Полякова були кошти для купівлі акцій компанії?
Чим він займався до цього?
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17.02.2022 10:00 Ответить
Он не покупал. Он ОСНОВАЛ.
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17.02.2022 10:01 Ответить
Брехня.

"У 2017 році збанкрутілу через вихід із проєкту євроінвестора Firefly Space Systems, засновану інженером Томом Маркузічем, викупив український бізнесмен Макс Поляков.
Компанія Firefly Aerospace, де Макс Поляков - мажоритарний акціонер, спеціалізується на випуску ракет класу Alpha, що доставляють вантаж на Місяць."

Джерело:
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17.02.2022 10:05 Ответить
І взагалі дуже цікавий чувак цей Поляков, уродженець Запоріжжя.

"Получив образование акушера-гинеколога, Поляков сколотил свое состояние с помощью бизнес-программ и интернет-игр, сайтов знакомств и маркетинга."

https://vmestezp.org/yekonomika/177582/pravitelstvo-ssha-otzhimaet-u-zaporozhskogo-biznesmena-ego-dolju-v-raketnoj-kompanii

Цим він сколотив такі статки, що може викупляти акції американські компанії на сотні мільйонів баксів?
Чи за ним хтось стоїть?
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17.02.2022 10:11 Ответить
Пасиб, почитаю.
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17.02.2022 10:19 Ответить
Інші джерела повідомляють, що поляков займався і ІТ-проектами.
Можливо заробив гроші і там.

В будь-якому випадку, виносити свій вердикт правильно чи ні вчиняють американці в даній ситуації, спираючись на короткі повідомлення в ЗМІ, не варто.
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17.02.2022 10:24 Ответить
Цікавий факт. Коменти про погані США активно підтримують лайками нульовки, до цього не помічені в коментуванні новин на форумі ЦН.
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17.02.2022 10:28 Ответить
За першою освітою він дійсно акушер-гінеколог, хоча ще зі школи захоплювався фізикою і математикою.
Потім став фінансистом. Статки заробив на ІТ, і після цього "пішов у космос", викупивши мажоритарний пакет акцій Firefly у його засновника - космічного інженера Маркусіка. (Зараз продав свої акції Маркусіку за символічний $1).
Підтримував Південмаш у Дніпрі, розміщуючи там замовлення на виготовлення частин ракетних двигунів для своїх американських ракет. Підтримував ракетно-інженерну освіту у Києві та Дніпрі.
Все виглядає начебто пристойно. Але американці чомусь в кінці минулого 2021 року (коли почалось стягування військ кацапами до нашого кордону) занепокоїлись можливим витоком через Firefly ракетних технологій з Америки "". Я думаю, їх турбує переважно виток саме до Мордора.
Ну і якщо наші союзники моніторять наші ЗМІ, то їх міг занепокоїти і цей фрагмент https://www.epravda.com.ua/publications/2019/12/9/654570/ інтерв'ю Полякова Українській правді:

За його словами, ця ракета ідеальна для військових програм.
"Військові не літають разом з комерційними вантажами, військові літають тільки з території США. Фактично ми забираємо ще й ринок військових замовлень", - говорить він.

P.S. Хтось може побачити у вимогах американців продати акції компанії Firefly просто бажання усунути конкурента з ринку. Тим більше що в тому інтерв'ю є й інша фраза Полякова:

Бізнесмен каже, що Firefly Alpha запропонує найнижчу ціну на світовому ринку з виведення на орбіту одного кілограма вантажу і при цьому буде заробляти 150% маржі. "Ми можемо вбити ринок", - стверджує Поляков.

Але ніт. Адже компанія Firefly після продажу акцій Полякова залишається на ринку і працюватиме надалі.
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17.02.2022 11:50 Ответить
Із статті за посиланням, яка я дала вище:

"Несмотря на то, что он вложил в Firefly более 200 миллионов долларов своего состояния, Поляков согласился уйти из совета директоров компании и повседневной деятельности Firefly в конце 2020 года."
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17.02.2022 17:04 Ответить
Самі акції, напевно, він купив дешевше, але вклав в компанію, якщо вірити цій статті, сотні мільйонів.
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17.02.2022 17:05 Ответить
А зачем? Мало ли кто чего заявил..ну заявил и заявил( фейковых стартапов вагон и маленькая тележка)..начали появляться результаты( причем весьма скромные) напомнили про закон..Не Поляков первый, не Поляков последний..Да вы попробуйте у нас ракету запустить- узнаете про кучу законов и норм))
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17.02.2022 10:08 Ответить
Як повідомлялось наприкінці грудня 2021 року, уряд США зажадав від українського підприємця Максима Полякова продати свою частку Джерело:
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17.02.2022 10:15 Ответить
Уточним: не отберем, а заставим продать. Касательно за 1$ партнеру, то это его личное решение.
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17.02.2022 09:48 Ответить
Заставим продать - это и есть "отберём".
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17.02.2022 09:50 Ответить
Когда, например, заставляют продавать долю по антимонопольному законодательству это тоже "отберем" ?
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17.02.2022 09:53 Ответить
Тетя! По антимонопольному законодательству продают только по справедливой рыночной цене, и да только третьему независимому покупателю, а не партнеру, блин!!. Знаю лично, работаю в ЕС компания, которая через это прошла.
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17.02.2022 09:57 Ответить
+5 Але, мабуть, особисто вони якось домовляться. Це мабуть юридичний хід такий.

Навряд чи один одному подарує мільйонів ... 10-200 ...
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17.02.2022 10:31 Ответить
Нормальная такая сделка. Заставили, за рыночную цену 1 доллар. Рэкет нервно курит в стороне: а так было можно?
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17.02.2022 09:54 Ответить
Откуда инфа, что "заставили за 1$"?
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17.02.2022 09:55 Ответить
Вы статью вверху осилили, блин ??
----------------------------------------------
"Я отдаю за $1 все свои 58% акций Firefly моему соучредителю и партнеру.... передает Цензор.НЕТ. '
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17.02.2022 09:59 Ответить
Хамить уже научились, а читать и проверять прочитанное еще нет? За 1$ - его решение, правительство обязало продать. Почитайте подробнее на Форбс как вариант.
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17.02.2022 10:03 Ответить
Оскорбляться не надо.
Я читаю Блумберг в оригинале,т.е. на английском, а не форбс на русском. Нет на Блумберге информации о сумме, но сам Поляков говорит о 1$, и передаче контрольного пакета партнеру из США (понятно же - для контроля одним лицом!). А Вы говорите о антомонопольном законе.
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17.02.2022 10:34 Ответить
Хам он и есть хам, чего на него оскорбляться. Ссылочку можете дать, на ЛЮБОЙ источник, где сказано что его обязали продать за 1 доллар?
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17.02.2022 10:41 Ответить
Последний раз показываю. Одеваем очки и медле-н-н-о читаем статью вверху на цензоре: "Я отдаю за $1 все ... Надеюсь, теперь вы счастливы. .....", - https://www.facebook.com/max.polyakov.756/posts/518120453063216 написал Макс Поляков у себя на странице Facebook, передает Цензор.НЕТ.

Как сообщалось в конце декабря 2021 года, правительство США потребовало украинского предпринимателя Максима Полякова продать свою долю в ракетной компании Firefly Aerospace Inc. Правительство ссылается на соображения о национальной безопасности, пишет https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-12-29/firefly-owner-max-polyakov-to-sell-stake-in-rocket-startup Bloomberg Источник:
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17.02.2022 10:50 Ответить
А где же Блумберг? Он мог бы даже доплатить , но это не значило бы что от него потребовали продать за 1$ или доплатить. Продать именно за 1 бакс, а не за 300кк долларов (как минимум) его личное решение. Но ведь хамы никогда не признают свою неправоту, не так ли?
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17.02.2022 11:09 Ответить
не отберем,а предлагается продать...почему за один доллар-это уже вопросы к продавцу.
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17.02.2022 11:47 Ответить
Згоріла хата - гори й сарай. Досить по-українськи.
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17.02.2022 09:36 Ответить
Може бути й таке) Однак, потрібно дивитися закони США та штатів. За те, що він продав частку за 1 долар, у нього можуть зменшитися податкові зобов'язання, наприклад звільнення від сплати податків на ринкову ціну 58% акцій Firefly.
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17.02.2022 09:49 Ответить
Здрастє ... Це ніяк не компенсує вартість акцій.
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17.02.2022 10:01 Ответить
Давайте відверто. Вам щось відомо про податкову систему США, про принципи за якими вона працює? Не просто може компенсувати, а може зробити так, що він до кінця життя буде мати право не платити податків в США.
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17.02.2022 12:01 Ответить
Ваша правда. Я відреагував рефлективно.
Але суті це змінює - навряд чи він подарував би другу 500 млн.
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17.02.2022 12:09 Ответить
Где потерялись местные дякулы?
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17.02.2022 09:35 Ответить
Свет включи...
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17.02.2022 09:54 Ответить
Хаха. А ви з американськими інвесторами панькаєтесь))))) 1 доллар)))) чувак зробив знижку за безкоштовний літак патронів від сша мабуть.
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17.02.2022 09:37 Ответить
Він працював на Путлера та був одночас злодієм.
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17.02.2022 09:40 Ответить
Свечку держал?
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17.02.2022 09:49 Ответить
Вы принципиально ни газет не читаете , ни новости не слушаете ?
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17.02.2022 11:36 Ответить
Эта история длилась больше года. Такой же авантюрист как Беня.
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17.02.2022 11:37 Ответить
Все отберут с хорошей миной на лице, для чего лишние заботы.
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17.02.2022 09:40 Ответить
Почему за 1 доллар? Это он лох или американцы рэкетиры?
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17.02.2022 09:51 Ответить
Американцы настаивали на бесплатно, но Поляков в ходе переговоров смог повысить цену.
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17.02.2022 10:27 Ответить
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17.02.2022 10:35 Ответить
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17.02.2022 10:38 Ответить
Законы другой страны нужно исполнять, а еще лучше заранее их изучить. Он мог продать и за нормальные деньги, но пока результаты применения новых технологий туманны, хотя сами технологии (новый вид ракетного двигателя) очень перспективны. Думаю, показательная продажа за 1 доллар означает только одно - деньги пан Поляков все равно получит, рано или поздно, есть какая-то договоренность или с партнером, или юридическая зацепка впоследствии. Кроме того, средств у Полякова явно не хватало для доведения движка до серийного, США это сделают гораздо быстрее и эффективнее. Ну, так бывает, не вижу здесь злой воли кого либо, хотя, конечно, понимаю обиду и недовольство Полякова.
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17.02.2022 09:55 Ответить
+5
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17.02.2022 10:00 Ответить
Он и продал за нормальные деньги, неужели Вы верите в историю для налоговой о 1 баксе?
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17.02.2022 10:22 Ответить
Не советую играть в игры с Internal Revenue Service (США)
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17.02.2022 10:40 Ответить
Навряд чи це фактично так - безкоштовно "за доллар". Мабуть він акції передав, а йому якось компенсували.

"Я віддаю за $1 всі свої 58% акцій Firefly моєму співзасновнику і партнеру Тому " Джерело:
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17.02.2022 10:00 Ответить
Сильно похоже на разбой.
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17.02.2022 10:00 Ответить
Нормальная такая сделка. Заставили, за рыночную цену 1 доллар. Рэкет нервно курит в стороне: а так было можно?
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17.02.2022 10:03 Ответить
У американцев шкурные интересы на первом месте. Так они и за нас беспокоятся - только на словах.
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17.02.2022 10:18 Ответить
це називаеться захист нац интересив сша
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17.02.2022 10:48 Ответить
Вроде тёмная какая-то личность. И чё-то там уже мутил с НКАУ про спутник или базу на Луне...
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17.02.2022 10:53 Ответить
пример, как нужно разбираться с ахметовыми, бэнями и прочими мразями.
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17.02.2022 11:05 Ответить
ТАК ПОВТОРИ ЭТУ КОМПАНИЮ В УКРАИНЕ !!!
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17.02.2022 11:10 Ответить
Выглядит как государственный рэкет
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17.02.2022 11:26 Ответить
Запомните. Это называется "демократия". Не путайте с отжиманием бизнеса. Вот совсем не то, вот никак.
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17.02.2022 11:27 Ответить
Если вы тупенький, то сообщаю, в штатах бизнес в военно-космической сфере регулируется законами. Например, у Маска невозможно работать, не имея гражданства США. Вы таки считаете, что Поляков этого не знал?
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17.02.2022 14:21 Ответить
Угу, то есть когда он создавал компанию и инвестировал деньги - о законах как-то все забыли, но как только она стала приносить прибыль... удивительное совпадение, ага))
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17.02.2022 14:59 Ответить
Создать ты можешь всё, что угодно. Но если ты хочешь пользоваться патентами НАСА, заключать контракты с вояками и ЦРУ, пользоваться инфраструктурой (она бесплатна, ага), то ..... Шо, тоже не знали?
Ему никто не мешал запускать свои ракетки для реднеков, но он решил и рыбку съесть, и бабло поднять на госах? Эт так не работает
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17.02.2022 15:20 Ответить
Украинский бизнесмен возглавил Firefly Aerospace в 2017 году. Он выкупил обанкротившуюся Firefly Space Systems у ее основателя Тома Маркусика и перезапустил проект под названием Firefly Aerospace. Компания специализируется на малых и средних ракетах носителях для коммерческих запусков. В 2018 году https://itc.ua/news/nasa-otobralo-devyat-kompaniy-kotoryie-pomogut-ssha-vernutsya-na-lunu-sredi-nih-firefly-aerospace-s-sobstvennikom-ukraintsem-i-ofisom-v-dnepre/ NASA выбрало Firefly Aerospace для доставки полезных грузов на Луну.

Не он захотел. А НАСА выбрало. И в тот момент когда проводили тендер НИКТО в НАСА не знал, что компанией владеет не американец. Вот вообще никто ни разу не знал. Да-да-да, свято верим.

Классический развод так-то. Мужик инвестировал кучу бабла в компанию, превратил её из банкрота в предприятие, оцениваемое блумбергом в 1лярд... и тут нарисовались красивые ребятки из госапарата США... Я даже больше скажу. Его на тендере в НАСА тоже выбрали не зря.
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17.02.2022 15:26 Ответить
Ага, НАСА выбрала. Он заявку на конкурс не подавал, Наса сама такая - а давайте х.з. кого выберем.
Кстати, либо Поляков тупой, и не читал требования к участникам конкурса, либо собирался утрясти вопросы с гражданством до подписания контракта, либо в НАСА - идиоты. Вам какой вариант больше нравится?
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17.02.2022 15:35 Ответить
Да, безусловно. Подавал. Либо он, либо его (американский) партнёр, который впоследствии купил 58% акций компании ценой в лярд долларов - за ОДИН доллар. Тот самый чувак что по чистой случайности владел компанией когда она была на грани банкротства... угу, все это магия эльфийская и совпадения, не иначе.

И конечно же, в НАСА видя, что компания не соответствует условиям тендера ввиду гражданства владельца - чисто случайно допустила их к участию... расскажите эти басни кому другому, ладно?
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17.02.2022 15:58 Ответить
Угу, американский партнёр, без ведома главного акционера компании, подал на конкурс НАСА Вы сами в свой бред верите?

И конечно же, в НАСА видя, что компания не соответствует условиям тендера ввиду гражданства владельца - ишо один перл от спеца? НАСА рассматривает ТОЛЬКО технические аспекты, а тормознуло сделку - CFIUS, Комитет иностранных инвестиций в США .

Вывод - Поляков съэкономил на юр. поддержке своего проекта сотрудничества с НАСА, ССЗБ
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17.02.2022 16:37 Ответить
Вы сильно удивитесь, когда узнаете, что подставы и не такие могут быть в бизнесе. Я работал в компании, в которой был корпоративный конфликт между собственниками... могло быть и так. Если у него было право подписи (а скорее всего оно таки было), плюс пара лояльных к нему отделов... легко.
Ну да, ну да. Когда НАСА проводит тендер, то сообщает ТОЛЬКО технические условия... угу-угу. Вы хоть раз проходили тендер... хотя бы в Канаде, например? Не говоря о США.
Вывод. Полякова тупо кинули и его американский партнер и самое демократичное в мире государство светлых эльфов.
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20.02.2022 17:14 Ответить
Сделайте проще, устройтесь на работу к Маску в Спейс икс, и если он как последний мудак вас возьмёт, то тут же лишится контрактов. Внезапно, да? Просто потому, что он работает с вояками и технологиями НАСА, а они, вот удивительно, не горят желанием свои секреты раздавать кому ни попадя
И ещё раз, если Поляков не решил проблему за ТРИ ГОДА, то он - мудак.
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21.02.2022 01:51 Ответить
Еще раз. Если бы там было все так открыто и прозрачно - то на первом же предложении продукции на тендер ему бы отказали. Ровно так, как это делают, например, в тендерном отделе ООН (имею опыт). На первой стадии малейшее несоответствие требованиям - от ворот поворот, отказ принятия заявки. Да еще блин какому-то новому участнику...
Причем, Вы (компания) подает её частями - потому как есть комплекс технических, экономических, общих требований. Общая информация по компании подается на первом же этапе (это много где так, думаю, вряд ли в НАСА иначе), и если она явно не соответствует требованиям тендера - то документ отклоняют.
Но раз они дошли до стадии контракта - то поданные им документы согласовали, более того, в ущерб другим конкурентам.
С учетом наличия американского партнёра, ранее разорившего компанию - все это в сумме знающему человеку выглядит как банальный разводняк с предварительным умыслом.
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21.02.2022 10:15 Ответить
А теперь отвлечёмся, и профильтруем вас пистёж

"В 2018 году https://itc.ua/news/nasa-otobralo-devyat-kompaniy-kotoryie-pomogut-ssha-vernutsya-na-lunu-sredi-nih-firefly-aerospace-s-sobstvennikom-ukraintsem-i-ofisom-v-dnepre/ NASA выбрало Firefly Aerospace для доставки полезных грузов на Луну." - ложь.
У них только проводились испытания двигателей, ракеты не было, доставлять не начем.
"Разработка двигателей и конструкций возобновилась в 2017 году, и Firefly Aerospace провела несколько огневых испытаний своего двигателя второй ступени Lightning-1 на существующем горизонтальном испытательном стенде. Этапные испытания должны были начаться во второй половине 2018 года.
В ноябре 2018 года было объявлено, что https://en.wikipedia.org/wiki/NASA НАСА выбрало Firefly Aerospace в качестве одной из девяти компаний, способных подать заявку на https://en.wikipedia.org/wiki/Commercial_Lunar_Payload_Services коммерческие услуги по обслуживанию лунной полезной нагрузки (CLPS), https://en.wikipedia.org/wiki/Firefly_Aerospace#cite_note-47 [47] где компания предложит роботизированный лунный посадочный модуль под названием Firefly Genesis .

А теперь на сладенькое - За последние пару лет компания Firefly добилась устойчивого прогресса. Компания получила контракты от НАСА, Агентства перспективных оборонных
исследовательских проектов и ВВС США на выполнение различных миссий. Вы действительно считаете, что НАСА, Агентство перспективных оборонных исследовательских проектов и ВВС США , похрен зарубежный владелец компании? Даже несмотря на пример - Компания Momentus, разрабатывающая линейку космических буксиров, не смогла получить от Федерального управления гражданской авиации оценку полезной нагрузки для своей первой миссии в начале 2021 года из-за возражений правительства против ее российских соучредителей Михаила Кокорича и Льва Хасиса. Эта проблема, которая задержала ее слияние со специальной компанией по приобретению, привела к тому, что Кокорич и Хасис продали свои доли в компании.

Кстати, Поляков мог оставить компанию себе. Всего навсего, надо было отказаться от контрактов с Агентством перспективных оборонных исследовательских проектов и ВВС США, и от использования патентов НАСА.
Странно, чёй-то он не захотел?

Получается иностранец хочет поучаствовать в оборонных проектах США, а ему не дали? Удивительно, правда?
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21.02.2022 11:37 Ответить
То есть, как это не было:
https://itc.ua/news/firefly-space-systems-predstavila-legkuyu-mnogorazovuyu-raketu-nositel-firefly-alpha-na-metane/

Да, тогда еще украинского собственника в компании не было. А американский - её успешно развалил, вследствие чего наш инвестор и выкупил проект.

Далее. В компанию вливаются бабки украинского бизнесмена. Приходят новые люди, осваиваются новые знания. Благодаря которым... Компания получает контракты - и ни НАСА, ни ВВС, ни Агенство ... никто и в ус не дует и забивает коллективный огромный болтище на требования действующего законодательства США, и не интересуется собственниками компании. Юр. отделы при согласовании соотв. сделок массово уходят в запой, да.

Деньги освоены, но учитывая что руководство чутка изменилось... компания выходит в прибыль...

И тут все резко вспоминают о законах. Именно тут, а не на стадии подписания контракта с ВВС США, не на стадии тендера с этими самыми ВВС, не на стадии предварительного согласования заявки и подачи информации о собственниках компании...
Неет, до того момента как будут влиты все бабки и - главное - благодаря новому руководству они не будут слиты в трубу, как это было ранее, а будут приносить прибыль - до того момента всем пофигу и гражданство и законодательство.
Но вот после того как прибыль начинает поступать... знания привнесенные новыми людьми (а глупо думать, будто бы инвестор не привнес новые знания, которые собственно и вывели компанию из банкротов) начинают успешно осваиваться... вот тогда юр. отделы выходят из запоя и все такие типа "Ой, та он же не американец! Ой, та там же законы есть!". Ага-ага.
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21.02.2022 13:52 Ответить
То есть, если кратко: подозрительно не то, что они отказываются сотрудничать с не-американцем.
А то, КОГДА они это делают. Не на стадии инвестиций и рисков, а на стадии снятия сливок.
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21.02.2022 14:52 Ответить
Ишо раз.
Они учавствовали в конкурсе. Ракеты не было. Неудачный пуск в сентябре - не катит. Компаний в конкурсе было девять.

Поехали дальше.
Поляков купил за 200 лямов, как победителю конкурсов - обломилось на много больше. Его ив конкурсы силком тянули? Он хотел поиметь бабла с гос. сектора, не фартануло Ему никто не мешал работать с частниками.

Итог, если я могу прочитать вот это -
https://home.treasury.gov/ U.S. DEPARTMENT OF THE TREASURY
https://home.treasury.gov/policy-issues/international/the-committee-on-foreign-investment-in-the-united-states-cfius
а оно не смогло, то вывод один - нех жлобиться на юр. сопровождение
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21.02.2022 17:18 Ответить
А кто их на конкурс допустил, если они НЕ соответствовали требованиям к участникам?

На каком основании менеджер тендерного отдела, глава тендерного комитета - допустили к конкурсу компанию, не соответствующую требованиям? Эти люди что, не читали документы по ссылке, которую ты привел? Так наверняка читали же. Просто потому что это их обязанность - и в условиях тендера это наверняка было.

Но пропустили. Шо характерно, пока в компанию не влили бабки (а соответственно - не были привлечены нормальные умные ребята, способные запускать ракеты) - их никто на контракты в ВВС не звал.

Но... бабки инвестированы, проект заработал - и только потом контролирующие органы, которые должны были не допустить на тендер компанию - сразу - и не согласовать контракты - сразу... короче они вспомнили про законы только ПОТОМ. Когда уже было влито бабло в проект и он начал приносить бабло.

А на счет работать с частниками... ты уверен что никто не мешал? Вот прям абсолютно?
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21.02.2022 17:33 Ответить
Цей пройдисвіт дешево відбувся!
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17.02.2022 11:34 Ответить
А наших олигархов не щимят!
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17.02.2022 13:03 Ответить
У залишку - Південьмаш залишився без цих замовлень, гроші віджали, мабуть ще й технології... Можливо вже пора відкрити очі і зрозуміти, хто вони такі? А ще мені подобається, як вони у олігархів гроші віджимають, але не повертають їх тим країнам, які ці олігархи грабували.
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17.02.2022 21:36 Ответить
там тик-ток отжали, а вы про какой-то сраный космос пишите
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17.02.2022 21:58 Ответить
 
 