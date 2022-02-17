Россия производит фейки и создает поводы для вторжения в Украину, - Госдеп США

Американские власти считают, что угроза новой российской агрессии в отношении Украины сохраняется, и это может произойти в ближайшие дни или недели, и для этого Кремль не только продолжает накапливать силы вблизи украинских границ, но и фабрикует ряд ложных сообщений в медиа, которые могут использовать в качестве повода к вторжению .

Об этом заявил представитель Государственного департамента Нед Прайс на брифинге, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.ua.

"Они могут включать заявления об украинских военных действиях на Донбассе, ложные заявления о действиях США или НАТО на земле или на море, или в воздухе, даже заявления о вторжении со стороны Украины или НАТО на российские территории. Мы особенно обеспокоены тем, что президент Путин и другие российские чиновники продолжают вспоминать - цитата - "геноцид на Донбассе". Ни один из этих упреков не подкреплен правдой", - подчеркнул Прайс.

Большинство заявления являются откровенной ложью.

"Это не останавливает россиян от продвижения таких обвинений, включая сообщения о безымянных братских могилах с гражданским населением, которых, как они обвиняют, убили украинские военные, или заявления, что США и Украина разрабатывают биологическое или химическое оружие для дальнейшего использования на контролируемых Россией территориях, или что Запад снабжает террористов для убийства местных жителей". Эти обвинения - "совершенно, полностью ложны", - подчеркнул представитель Госдепа.

Прайс напомнил, что эти упреки фактически повторяют то, что Россия говорила о "защите русскоязычного населения" как поводе к своим действиям в 2014 году. Он подчеркнул, что в случае нового вторжения в Украину оборонная помощь со стороны США "продолжится и усилится".

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Накануне СК РФ возбудил уголовное дело из-за якобы обнаружения массовых захоронений мирных жителей на территории Донбасса. Утверждается, что было эксгумировано не меньше 295 гражданских, "погибших в результате неизбирательных обстрелов со стороны украинских вооруженных формирований в 2014 году".