Россия производит фейки и создает поводы для вторжения в Украину, - Госдеп США
Американские власти считают, что угроза новой российской агрессии в отношении Украины сохраняется, и это может произойти в ближайшие дни или недели, и для этого Кремль не только продолжает накапливать силы вблизи украинских границ, но и фабрикует ряд ложных сообщений в медиа, которые могут использовать в качестве повода к вторжению .
Об этом заявил представитель Государственного департамента Нед Прайс на брифинге, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.ua.
"Они могут включать заявления об украинских военных действиях на Донбассе, ложные заявления о действиях США или НАТО на земле или на море, или в воздухе, даже заявления о вторжении со стороны Украины или НАТО на российские территории. Мы особенно обеспокоены тем, что президент Путин и другие российские чиновники продолжают вспоминать - цитата - "геноцид на Донбассе". Ни один из этих упреков не подкреплен правдой", - подчеркнул Прайс.
Большинство заявления являются откровенной ложью.
"Это не останавливает россиян от продвижения таких обвинений, включая сообщения о безымянных братских могилах с гражданским населением, которых, как они обвиняют, убили украинские военные, или заявления, что США и Украина разрабатывают биологическое или химическое оружие для дальнейшего использования на контролируемых Россией территориях, или что Запад снабжает террористов для убийства местных жителей". Эти обвинения - "совершенно, полностью ложны", - подчеркнул представитель Госдепа.
Прайс напомнил, что эти упреки фактически повторяют то, что Россия говорила о "защите русскоязычного населения" как поводе к своим действиям в 2014 году. Он подчеркнул, что в случае нового вторжения в Украину оборонная помощь со стороны США "продолжится и усилится".
Накануне СК РФ возбудил уголовное дело из-за якобы обнаружения массовых захоронений мирных жителей на территории Донбасса. Утверждается, что было эксгумировано не меньше 295 гражданских, "погибших в результате неизбирательных обстрелов со стороны украинских вооруженных формирований в 2014 году".
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Знаєш кого мені нагадують ЗЕопінці та арагамії - перелякану чіхуашку, яка тремтить від страху , але все ж підсцикає на ящик з джавелінами.
Я до зє відношення не маю.
а "просто так" - вывез все что мог к границам.
наверное потому потому что имеешь прямой доступ к планам фуйла?
п.с. не говоря уже о кибератаках)
тут або ти трепло, або маєшь доступ до планів фуйла
Це виступ 95 - го кварталу з за океану для легковірних лошар.
Напевно щось підгорає у них ? От і стараються відвернути увагу страшною напастю 140 кілозольдатів для нападу Україну.
бо маєшь доступ до його планів та знаєшь що він планує, вірно?
Доголосувався, що тепер інші країни без нас вирішують долю України. Немає потужного власного гаранта - ЗСУ, який би був рівний парашкінцям..
Думаєш Зеленого хтось питав яку зброю надавати, скільки ?
Як воно гримало на Байдена, що той влаштовує паніку, а в нас падають індекси...і ти туди ж.
Ніби путло жартує ??? Не сьогодні завтра воно планує наступ, але поки що Байден встигає бити по ручонках, викриваючи всі провокації та плани.
от як ти зараз з "фейками"
Де зелені депутати ? Чого повтікали ? Так вірать у мощ зеленського ?
Так це ж не новина.
Население эрэфии очень даже поддерживает то, что творится. Более того, население это эрефии даже негодует, что не захватили Украину ранее. А тогда, в 14 году, путин сначал пытался сделать захват гибридным способом, но получилось только "лднр".
Полномасштабная война планировалась в июле 14го, когда сбили малазийский боинг, но целью был не он, а российский пустой президентский борт, летящий примерно в то же время, но так как об операции знало очень мало людей, непосредственные исполнители умудрились перепутать поселки которые имели одинаковое название и сбили другой самолет.
Исторические параллели.
Каты́нский расстре́л - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5 военное преступление , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D0%B1%D0%B8%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE массовые убийства польских граждан, в основном https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B5%D0%BD пленных https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B5%D1%80 офицеров https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B8 польской армии , осуществлённые весной 1940 года. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB Расстрелы производились по решению специальной «тройки» НКВД СССР...
Впервые об обнаружении массовых захоронений в Катынском лесу в 1943 году заявил руководитель разведки германской группы армий «Центр» https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B4%D0%BE%D1%80%D1%84,_%D0%A0%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%84-%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%84_%D1%84%D0%BE%D0%BD Рудольф-Кристоф фон Герсдорф https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D1%8B%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB#cite_note-6 [ Созванная Германией международная комиссия https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9A%D0%B0%D1%82%D1%8B%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0_(1943) провела экспертизу и заключила, что расстрелы произведены НКВД весной 1940 года. В свою очередь Советский Союз отрицал свою причастность к происшедшему.
После освобождения https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA Смоленска советскими войсками была создана комиссия https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%9D%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Николая Бурденко , которая, проведя https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9A%D0%B0%D1%82%D1%8B%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0_(1943%E2%80%941944) собственное расследование , заключила, что польские граждане были расстреляны в Катыни осенью 1941 года немецкими оккупационными войсками. Это заключение было официальной точкой зрения в СССР и странах https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80 Варшавского договора до 1990 года, когда руководство СССР официально признало ответственность НКВД СССР