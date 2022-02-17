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Новости Война
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Россия производит фейки и создает поводы для вторжения в Украину, - Госдеп США

Россия производит фейки и создает поводы для вторжения в Украину, - Госдеп США

Американские власти считают, что угроза новой российской агрессии в отношении Украины сохраняется, и это может произойти в ближайшие дни или недели, и для этого Кремль не только продолжает накапливать силы вблизи украинских границ, но и фабрикует ряд ложных сообщений в медиа, которые могут использовать в качестве повода к вторжению .

Об этом заявил представитель Государственного департамента Нед Прайс на брифинге, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.ua.

"Они могут включать заявления об украинских военных действиях на Донбассе, ложные заявления о действиях США или НАТО на земле или на море, или в воздухе, даже заявления о вторжении со стороны Украины или НАТО на российские территории. Мы особенно обеспокоены тем, что президент Путин и другие российские чиновники продолжают вспоминать - цитата - "геноцид на Донбассе". Ни один из этих упреков не подкреплен правдой", - подчеркнул Прайс.

Большинство заявления являются откровенной ложью.

"Это не останавливает россиян от продвижения таких обвинений, включая сообщения о безымянных братских могилах с гражданским населением, которых, как они обвиняют, убили украинские военные, или заявления, что США и Украина разрабатывают биологическое или химическое оружие для дальнейшего использования на контролируемых Россией территориях, или что Запад снабжает террористов для убийства местных жителей". Эти обвинения - "совершенно, полностью ложны", - подчеркнул представитель Госдепа.

Прайс напомнил, что эти упреки фактически повторяют то, что Россия говорила о "защите русскоязычного населения" как поводе к своим действиям в 2014 году. Он подчеркнул, что в случае нового вторжения в Украину оборонная помощь со стороны США "продолжится и усилится".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Российские обвинения Украины в геноциде - ложь, - миссия США в ОБСЕ

Накануне СК РФ возбудил уголовное дело из-за якобы обнаружения массовых захоронений мирных жителей на территории Донбасса. Утверждается, что было эксгумировано не меньше 295 гражданских, "погибших в результате неизбирательных обстрелов со стороны украинских вооруженных формирований в 2014 году".

Автор: 

армия РФ (19123) Госдепартамент США (1824) россия (95418) США (26511) Следком рф (277) фейк (678) Прайс Нед (109)


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Топ комментарии
+8
Можна говорити все що завгодно, але накопичення росіских військ біля наших кордонів не фейк.
Знаєш кого мені нагадують ЗЕопінці та арагамії - перелякану чіхуашку, яка тремтить від страху , але все ж підсцикає на ящик з джавелінами.
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17.02.2022 09:37
+6
очередная "птичка" над Украиной
https://www.flightradar24.com/HOMER49/2ad8c1c5
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17.02.2022 09:36
+5
"вывсеврете, это Западные СМИ распространяют фейки!" - заявил зеленский, арахамия и прочее шобло в защиту расеи
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17.02.2022 09:29
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"вывсеврете, это Западные СМИ распространяют фейки!" - заявил зеленский, арахамия и прочее шобло в защиту расеи
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17.02.2022 09:29 Ответить
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17.02.2022 09:31 Ответить
очередная "птичка" над Украиной
https://www.flightradar24.com/HOMER49/2ad8c1c5
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17.02.2022 09:36 Ответить
Хто-хто фейки створює?
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17.02.2022 09:29 Ответить
Можна говорити все що завгодно, але накопичення росіских військ біля наших кордонів не фейк.
Знаєш кого мені нагадують ЗЕопінці та арагамії - перелякану чіхуашку, яка тремтить від страху , але все ж підсцикає на ящик з джавелінами.
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17.02.2022 09:37 Ответить
Не перекручуй. Знаходження військ не фейк. А дати "ненападєнія"?
Я до зє відношення не маю.
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17.02.2022 09:40 Ответить
ты утверждаешь, что дат не было и фуйло не собиралось вторгаться?
а "просто так" - вывез все что мог к границам.
наверное потому потому что имеешь прямой доступ к планам фуйла?

п.с. не говоря уже о кибератаках)
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17.02.2022 09:44 Ответить
С чего ты взял что фейковые?
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17.02.2022 09:47 Ответить
твої пости, які стверджують що ти знаєшь про реальні плани кремля та що у фуйла в голові
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17.02.2022 09:54 Ответить
то ти на підставі чого стверджуєшь що то "фейкові дати" і що фуйло "не планувало" на ці дати нічого?
тут або ти трепло, або маєшь доступ до планів фуйла
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17.02.2022 09:58 Ответить
Із зебільної логіки - нападу ж не сталось, отже всі дати фейкові.
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17.02.2022 09:52 Ответить
боюсь, он не только сторонник зеленского а еще и совок, хотя это достаточно сильно пересекающиеся множества.
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17.02.2022 09:56 Ответить
Вже 8 рік нападає , ну ще 15-го, ну ще 16, ну вже 20- го.
Це виступ 95 - го кварталу з за океану для легковірних лошар.
Напевно щось підгорає у них ? От і стараються відвернути увагу страшною напастю 140 кілозольдатів для нападу Україну.
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17.02.2022 09:55 Ответить
только кацапи під впн "не вірять", що расея напала на Україну в 2014 році..
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17.02.2022 09:57 Ответить
Так , і тому пишуть руссскім язигом!
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17.02.2022 10:12 Ответить
саме на це кацапи й наполягають, НЕ розуміючі що "проблема рузькага язика" - тільки в макітрах таких як ти довбнів
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17.02.2022 11:08 Ответить
Ага , і в той самий час "украіїнци" пишуть мовою окупанта - щоб замести сліди!
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17.02.2022 11:52 Ответить
тобто, ти маєшь доступ до планів фуйла та стверджуєшь що то "фейкові дати", так?
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17.02.2022 09:52 Ответить
тобто, ти стверджуєшь що на ці дати фуйло нічого не планува, так?
бо маєшь доступ до його планів та знаєшь що він планує, вірно?
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17.02.2022 09:55 Ответить
Несостоявшееся вторжение не означает, что данные разведки США были неверными.
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17.02.2022 10:10 Ответить
Це ти перекручуєш.
Доголосувався, що тепер інші країни без нас вирішують долю України. Немає потужного власного гаранта - ЗСУ, який би був рівний парашкінцям..
Думаєш Зеленого хтось питав яку зброю надавати, скільки ?
Як воно гримало на Байдена, що той влаштовує паніку, а в нас падають індекси...і ти туди ж.
Ніби путло жартує ??? Не сьогодні завтра воно планує наступ, але поки що Байден встигає бити по ручонках, викриваючи всі провокації та плани.
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17.02.2022 09:44 Ответить
Ти ходячий фейк.
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17.02.2022 09:53 Ответить
А с чего бы это вдруг, ***** твоё так решило?
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17.02.2022 09:59 Ответить
між 73% та 87% ніякої різниці немає, ви - "мишебратья" - які тільки й можуть шо повторювати "скрипти" з зомбоящика)
от як ти зараз з "фейками"
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17.02.2022 11:10 Ответить
Та вже нарішали.
Де зелені депутати ? Чого повтікали ? Так вірать у мощ зеленського ?
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17.02.2022 11:24 Ответить
Да, я лично смотрю и с самого утра начали рёв, что с нашей стороны происходит обстрел Донецка, всем подряд...
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17.02.2022 09:35 Ответить
Кацапи напали на Донецьк ?
Так це ж не новина.
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17.02.2022 09:41 Ответить
росії Привід і не потрібний , потрібно Знати менталітет руських , - Вони можуть його Висосати із Пальця.
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17.02.2022 09:41 Ответить
Высосать они могут из чего угодно, это правда. Но им нужен очень крепкий такой казус белли, чтобы оправдать большое количество жертв для своего населения.
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17.02.2022 09:50 Ответить
Просто , напросто у их и Казуса то настоящего и не было . Всегда били слабых , а для населения , - если не согласно само население , то не было бы так ка Есть, а если Одобряют , то тогда пускай не Воюет само население.
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17.02.2022 09:55 Ответить
Как то у вас написано слегка сумбурно, поэтому простите, если неправильно вас понял.
Население эрэфии очень даже поддерживает то, что творится. Более того, население это эрефии даже негодует, что не захватили Украину ранее. А тогда, в 14 году, путин сначал пытался сделать захват гибридным способом, но получилось только "лднр".
Полномасштабная война планировалась в июле 14го, когда сбили малазийский боинг, но целью был не он, а российский пустой президентский борт, летящий примерно в то же время, но так как об операции знало очень мало людей, непосредственные исполнители умудрились перепутать поселки которые имели одинаковое название и сбили другой самолет.
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17.02.2022 10:06 Ответить
Вы не первый который так говорит , а что перепрашиваете , - то Вам почет и Уважение.А то некоторые не осмыслив начинают сногзшибающую Лексику.Но в 14 году Сама Судьба сделала путину подножку, хотя он и планировал уничтожить Украину как государство, он думал , что она Судьба дала ему все в руки , а оказывается , что Это начало конца и развязка не за горами.Писал уже ранее , что путину предлог совсем не нужен , Он может его высосать из пальца и Выдать за правду. Вспомните распятого Мальчика
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17.02.2022 10:55 Ответить
Кто фейки распространяет .............. поймешь. Выпил одну. показалось, то одни, выпил вторую, другие, что покажется после третьей?
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17.02.2022 09:47 Ответить
Несостоявшееся вторжение не означает, что данные разведки США были неверными.
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17.02.2022 10:09 Ответить
Самий великий фейк - роZZія.
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17.02.2022 10:13 Ответить
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17.02.2022 10:20 Ответить
"СК РФ порушив кримінальну справу через виявлення масових поховань мирних жителів на території Донбасу. , що було ексгумовано не менше 295 цивільних, які "загинули внаслідок невиборчих обстрілів з боку українських збройних формувань у 2014 році".

Исторические параллели.

Каты́нский расстре́л - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5 военное преступление , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D0%B1%D0%B8%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE массовые убийства польских граждан, в основном https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B5%D0%BD пленных https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B5%D1%80 офицеров https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B8 польской армии , осуществлённые весной 1940 года. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB Расстрелы производились по решению специальной «тройки» НКВД СССР...

Впервые об обнаружении массовых захоронений в Катынском лесу в 1943 году заявил руководитель разведки германской группы армий «Центр» https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B4%D0%BE%D1%80%D1%84,_%D0%A0%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%84-%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%84_%D1%84%D0%BE%D0%BD Рудольф-Кристоф фон Герсдорф https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D1%8B%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB#cite_note-6 [ Созванная Германией международная комиссия https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9A%D0%B0%D1%82%D1%8B%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0_(1943) провела экспертизу и заключила, что расстрелы произведены НКВД весной 1940 года. В свою очередь Советский Союз отрицал свою причастность к происшедшему.

После освобождения https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA Смоленска советскими войсками была создана комиссия https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%9D%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Николая Бурденко , которая, проведя https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9A%D0%B0%D1%82%D1%8B%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0_(1943%E2%80%941944) собственное расследование , заключила, что польские граждане были расстреляны в Катыни осенью 1941 года немецкими оккупационными войсками. Это заключение было официальной точкой зрения в СССР и странах https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80 Варшавского договора до 1990 года, когда руководство СССР официально признало ответственность НКВД СССР
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17.02.2022 10:43 Ответить
 
 