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Новости Война
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У границ Украины сосредоточено около 140 тыс. российских военных. Реального отвода пока не фиксируем, - Резников

У границ Украины сосредоточено около 140 тыс. российских военных. Реального отвода пока не фиксируем, - Резников

У границ Украины, по последним данным, сосредоточено около 140 тысяч российских военных. Впрочем, Минобороны не фиксирует реальный отвод войск РФ, о котором заявляет российская сторона.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом глава Минобороны Алексей Резников рассказал в интервью РБК-Украина.

"По состоянию на сегодняшнее утро (интервью записывалось 16 февраля. – Ред.), согласно докладу Главного управления разведки Минобороны, к сожалению, мы не фиксируем пока реального отвода войск, о котором заявляет РФ", - отметил Резников.

Он подчеркнул, что небольшие подразделения для вида действительно отводятся, но говорить о тотальном или даже существенном отводе войск нельзя.

"И здесь это совпадает со вчерашними заявлениями из США, что факта отвода войск нет", - заметил Резников.

На вопрос журналиста, кто был близок в своих заявлениях: канцлер Шольц после встречи с Путиным, который сообщил о 100 тысячах военных у границ Украины, или президент Байден, заявивший о 150 тысячах, Резников ответил, что "в этом контексте канцлер Германии ошибается" .

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"Господин Байден близок к истине. Если не ошибаюсь, по состоянию на вчера было 125 тысяч наземного контингента, а если брать морскую и воздушную составляющую – то это где-то около 140 тысяч примерно", - резюмировал глава Минобороны.

Автор: 

армия РФ (19123) граница (5262) россия (95418) Резников Алексей (1170)


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Топ комментарии
+5
А вот и провокации. Сколько лет прошло, а я не перестаю удивляться мразотности кацапни. Выстрелить в детсад для вечернего эфира сцыкилева?! Да пожалуйста! Разнести больницу авиаударом для красивой картинки в зомбоящике?! Да не вопрос!
Общечеловеческие принципы и мораль у кацапов отсутствует напрочь.
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17.02.2022 10:00
+4
Вряд ли будет отвод. Сдать назад - показать слабость, что для кацапа смерти подобно, потому что свои загрызут. Пойти сейчас в полномасштабное наступление - проигрыш в войне автоматом с откатыванием до территории московии. Будут хрюсские мариноваться и ждать удобного момента. Вот сейчас хрюсская пропаганда опять взъерошилась. План кацапов расшатать Украину руками полезных дурней и предателей, а там можно и оккупировать окончательно, если украинцев удастся сломить морально. Именно ЕСЛИ удастся. В ином случае у кацапов шансы нулевые.
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17.02.2022 09:55
+3
Nova Gorlivka@NovaGorlivka·28 хвпівгодини тому....
Станиця Луганська дитячий садочок...
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17.02.2022 09:49
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Зіпьються білоруси уже вечорами не ходять , а по утру на похміля вояк скупляють набої і зброю. Вояки блін Дуті скабєєвою.
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17.02.2022 09:44 Ответить
Разгрузка российской военной техники на вокзале Хойников началась 14-15 февраля. Технику и российских солдат туда подвозят поездами со стороны Речицы через узловую станцию Василевичи.

"Во время разгрузки военной техники эти смельчаки часто стоят на главных путях, прямо на рельсах, - сообщает @bel_zhd. - Они уходят только тогда, когда поезд приближается к ним на расстояние 200 метров. Водители вынуждены применять экстренное торможение, чтобы предотвратить столкновение".

По главным путям на станциях ходят поезда, а для приема поездов на станцию, погрузки и разгрузки вагонов, а также стоянки поездов и вагонов используются отдельные пути: станционные, сортировочные, ходовые, соединительные и другие. Таким образом, очевидец говорит о грубейшем нарушении техники безопасности на железной дороге.

По словам очевидцев, небольшие белорусские грузовые станции не выдерживают условий, в которых выгружается российская военная техника.

"Рампы для разгрузки военной техники ломаются в ноль, очень много случаев повреждения вагонов при разгрузке, - рассказывают они. - Нередки падения боевой техники с платформ при разгрузке. После выгрузки остается много потерянного снаряжения (бронежилеты, каски, средства индивидуальной защиты)".

На железнодорожных путях остается много мусора. Особенно много его возле железной дороги под Ельском (небольшой город в Гомельской области в 20 км от границы с Украиной).

"Полные трехлитровые мешки с мусором валяются через каждые 20 метров на протяжении 3 км, - рассказывают очевидцы. - Бутылки водки, пустые пластиковые кеги, пустые коробки из-под печенья".
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17.02.2022 09:54 Ответить
ну они там просто погулять приехали! судя по резникозаявлениям! А пиндосі нагнетают!
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17.02.2022 09:48 Ответить
шашлыки все равно по расписанию...
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17.02.2022 09:48 Ответить
Nova Gorlivka@NovaGorlivka·28 хвпівгодини тому....
Станиця Луганська дитячий садочок...
показать весь комментарий
17.02.2022 09:49 Ответить
А вот и провокации. Сколько лет прошло, а я не перестаю удивляться мразотности кацапни. Выстрелить в детсад для вечернего эфира сцыкилева?! Да пожалуйста! Разнести больницу авиаударом для красивой картинки в зомбоящике?! Да не вопрос!
Общечеловеческие принципы и мораль у кацапов отсутствует напрочь.
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17.02.2022 10:00 Ответить
Вряд ли будет отвод. Сдать назад - показать слабость, что для кацапа смерти подобно, потому что свои загрызут. Пойти сейчас в полномасштабное наступление - проигрыш в войне автоматом с откатыванием до территории московии. Будут хрюсские мариноваться и ждать удобного момента. Вот сейчас хрюсская пропаганда опять взъерошилась. План кацапов расшатать Украину руками полезных дурней и предателей, а там можно и оккупировать окончательно, если украинцев удастся сломить морально. Именно ЕСЛИ удастся. В ином случае у кацапов шансы нулевые.
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17.02.2022 09:55 Ответить
У нас достатньо сил засобів та інструментів, щоб відбити будь-яку атаку. Ми достатньо сильна нація, дуже сильна країна. Ми знаходимося на своїй землі і якісь загарбники теоретичні нас не мають лякати.
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17.02.2022 10:06 Ответить
Нехай мракобісяться, це лише посилить військову допомогу та пришвидшить наше приєднання до Заходу, ********** зі шкіри лізе - старається, намагаючись нажити більше ворогів для росіян.
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17.02.2022 10:07 Ответить
У нас вся земля уже частная,где их столько закапывать?
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17.02.2022 10:13 Ответить
Есть злой дядя и есть добрые дяди, и есть Вовочка, пародоксально, но у всех дядей одна мэта, выполнение Минска. Думай Вовочка, думай.
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17.02.2022 10:18 Ответить
 
 