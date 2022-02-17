У границ Украины сосредоточено около 140 тыс. российских военных. Реального отвода пока не фиксируем, - Резников
У границ Украины, по последним данным, сосредоточено около 140 тысяч российских военных. Впрочем, Минобороны не фиксирует реальный отвод войск РФ, о котором заявляет российская сторона.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом глава Минобороны Алексей Резников рассказал в интервью РБК-Украина.
"По состоянию на сегодняшнее утро (интервью записывалось 16 февраля. – Ред.), согласно докладу Главного управления разведки Минобороны, к сожалению, мы не фиксируем пока реального отвода войск, о котором заявляет РФ", - отметил Резников.
Он подчеркнул, что небольшие подразделения для вида действительно отводятся, но говорить о тотальном или даже существенном отводе войск нельзя.
"И здесь это совпадает со вчерашними заявлениями из США, что факта отвода войск нет", - заметил Резников.
На вопрос журналиста, кто был близок в своих заявлениях: канцлер Шольц после встречи с Путиным, который сообщил о 100 тысячах военных у границ Украины, или президент Байден, заявивший о 150 тысячах, Резников ответил, что "в этом контексте канцлер Германии ошибается" .
"Господин Байден близок к истине. Если не ошибаюсь, по состоянию на вчера было 125 тысяч наземного контингента, а если брать морскую и воздушную составляющую – то это где-то около 140 тысяч примерно", - резюмировал глава Минобороны.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
"Во время разгрузки военной техники эти смельчаки часто стоят на главных путях, прямо на рельсах, - сообщает @bel_zhd. - Они уходят только тогда, когда поезд приближается к ним на расстояние 200 метров. Водители вынуждены применять экстренное торможение, чтобы предотвратить столкновение".
По главным путям на станциях ходят поезда, а для приема поездов на станцию, погрузки и разгрузки вагонов, а также стоянки поездов и вагонов используются отдельные пути: станционные, сортировочные, ходовые, соединительные и другие. Таким образом, очевидец говорит о грубейшем нарушении техники безопасности на железной дороге.
По словам очевидцев, небольшие белорусские грузовые станции не выдерживают условий, в которых выгружается российская военная техника.
"Рампы для разгрузки военной техники ломаются в ноль, очень много случаев повреждения вагонов при разгрузке, - рассказывают они. - Нередки падения боевой техники с платформ при разгрузке. После выгрузки остается много потерянного снаряжения (бронежилеты, каски, средства индивидуальной защиты)".
На железнодорожных путях остается много мусора. Особенно много его возле железной дороги под Ельском (небольшой город в Гомельской области в 20 км от границы с Украиной).
"Полные трехлитровые мешки с мусором валяются через каждые 20 метров на протяжении 3 км, - рассказывают очевидцы. - Бутылки водки, пустые пластиковые кеги, пустые коробки из-под печенья".
Станиця Луганська дитячий садочок...
Общечеловеческие принципы и мораль у кацапов отсутствует напрочь.