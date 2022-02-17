У границ Украины сосредоточено около 140 тыс. российских военных. Реального отвода пока не фиксируем, - Резников

У границ Украины, по последним данным, сосредоточено около 140 тысяч российских военных. Впрочем, Минобороны не фиксирует реальный отвод войск РФ, о котором заявляет российская сторона.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом глава Минобороны Алексей Резников рассказал в интервью РБК-Украина.

"По состоянию на сегодняшнее утро (интервью записывалось 16 февраля. – Ред.), согласно докладу Главного управления разведки Минобороны, к сожалению, мы не фиксируем пока реального отвода войск, о котором заявляет РФ", - отметил Резников.

Он подчеркнул, что небольшие подразделения для вида действительно отводятся, но говорить о тотальном или даже существенном отводе войск нельзя.

"И здесь это совпадает со вчерашними заявлениями из США, что факта отвода войск нет", - заметил Резников.

На вопрос журналиста, кто был близок в своих заявлениях: канцлер Шольц после встречи с Путиным, который сообщил о 100 тысячах военных у границ Украины, или президент Байден, заявивший о 150 тысячах, Резников ответил, что "в этом контексте канцлер Германии ошибается" .

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"Господин Байден близок к истине. Если не ошибаюсь, по состоянию на вчера было 125 тысяч наземного контингента, а если брать морскую и воздушную составляющую – то это где-то около 140 тысяч примерно", - резюмировал глава Минобороны.