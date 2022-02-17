Резников разоблачил ложь Путина по поводу украинских войск в зоне ООС: "Либо он ошибся, либо в очередной раз сказал неправду на весь мир"

Российский президент Владимир Путин либо лжет на весь мир относительно количества украинских военных на Донбассе,либо ему лжет его же разведка, говорит министр обороны Алексей Резников.

Об этом он сказал РБК-Украина, передает Цензор.НЕТ.

На брифинге Путина с французским лидером Эмманюэлем Макроном в середине февраля лидер страны-оккупанта заявил, что в зоне проведения Операции объединенных сил на востоке Украины находится 120 000 военных.

"Это абсолютная неправда. Либо он ошибся, либо его обманывают его же военные, либо он в очередной раз сказал неправду на весь мир", – заявил Резников.

По его словам, линию разграничения огня на Донбассе удерживают примерно столько же бойцов ВСУ, сколько гибридных войск РФ с той стороны, то есть около 35 000 человек.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У границ Украины сосредоточено около 140 тыс. российских военных. Реального отвода пока не фиксируем, - Резников

"У нас такое же количество военных в ООС, плюс-минус в порядке таких же цифр. Никаких 120 тысяч быть не может, это легко проверяется. Это было бы видно даже местному населению. Пусть в Кремле не боятся, если их обманывают, или не обманывают мир", – отметил министр.