Резников разоблачил ложь Путина по поводу украинских войск в зоне ООС: "Либо он ошибся, либо в очередной раз сказал неправду на весь мир"
Российский президент Владимир Путин либо лжет на весь мир относительно количества украинских военных на Донбассе,либо ему лжет его же разведка, говорит министр обороны Алексей Резников.
Об этом он сказал РБК-Украина, передает Цензор.НЕТ.
На брифинге Путина с французским лидером Эмманюэлем Макроном в середине февраля лидер страны-оккупанта заявил, что в зоне проведения Операции объединенных сил на востоке Украины находится 120 000 военных.
"Это абсолютная неправда. Либо он ошибся, либо его обманывают его же военные, либо он в очередной раз сказал неправду на весь мир", – заявил Резников.
По его словам, линию разграничения огня на Донбассе удерживают примерно столько же бойцов ВСУ, сколько гибридных войск РФ с той стороны, то есть около 35 000 человек.
"У нас такое же количество военных в ООС, плюс-минус в порядке таких же цифр. Никаких 120 тысяч быть не может, это легко проверяется. Это было бы видно даже местному населению. Пусть в Кремле не боятся, если их обманывают, или не обманывают мир", – отметил министр.
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Ни хрена не смешно...
Этот 3/14дарастический гамадрил уже лет 30 с этим воспалением живёт...
РПЦэшный сатанист подох, который призывал убивать украинцев. Теперь эта пачвара доходит.
ПЫСЫ: На самом деле вас и так надо гнать разными тряпками, но по другим причинам.
рєзніков: ваша розвідка вам бреше, нас там 35 000
Могут нападать отлько когда не ждут,"прячась за женщинами и детьми",а когда ждут,чтоб навалять - просто обсираються.
Исконная расейская скрепа - медвежья болезнь.
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!