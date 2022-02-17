РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9853 посетителя онлайн
Новости Война
30 789 95

Войска РФ совершили артобстрел Станицы Луганской: попали в детский сад, две сотрудницы получили контузии, - ООС (обновлено). ВИДЕО+ФОТО

Утром 17 февраля войска РФ совершили артобстрел Станицы Луганской.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

Видео Андрей Цаплиенко

"С особым цинизмом российские оккупационные войска произвели обстрел населенного пункта Станица Луганская, что на Луганщине. В результате применения террористами тяжелого артиллерийского вооружения снаряды попали в сооружение детского сада. По предварительным данным двое гражданских лиц получили контузии. Также повреждения получила и коммунальная инфраструктура – половина населенного пункта осталась без электропитания. Военнослужащие операции Объединенных сил оперативно эвакуировали мирных жителей в укрытие", - отметили в штабе ООС.

Войска РФ совершили артобстрел Станицы Луганской: попали в детский сад, две сотрудницы получили контузии, - ООС (обновлено) 01
Войска РФ совершили артобстрел Станицы Луганской: попали в детский сад, две сотрудницы получили контузии, - ООС (обновлено) 02
Войска РФ совершили артобстрел Станицы Луганской: попали в детский сад, две сотрудницы получили контузии, - ООС (обновлено) 03
Войска РФ совершили артобстрел Станицы Луганской: попали в детский сад, две сотрудницы получили контузии, - ООС (обновлено) 04
Войска РФ совершили артобстрел Станицы Луганской: попали в детский сад, две сотрудницы получили контузии, - ООС (обновлено) 05

Ранее об этом артобстреле сообщила на своей странице в фейсбук Гуманитарная миссия "Пролиска".

"Сегодня, 17 февраля, в 09:04 при артобстреле в результате прямого попадания снаряда было повреждено здание детского сада. По предварительной информации, две сотрудницы получили контузии. На место происшествия выехали сотрудники Государственной чрезвычайной службы (ГЧС) Станицы Луганской", - говорится в сообщении.

Войска РФ совершили артобстрел Станицы Луганской: попали в детский сад, две сотрудницы получили контузии, - ООС (обновлено) 06

Войска РФ совершили артобстрел Станицы Луганской: попали в детский сад, две сотрудницы получили контузии, - ООС (обновлено) 07

Войска РФ совершили артобстрел Станицы Луганской: попали в детский сад, две сотрудницы получили контузии, - ООС (обновлено) 08

Читайте також: За добу війська РФ 8 разів зривали "тишу" на Донбасі, з опівночі - 2. Ворог застосовував 122-мм артилерію, міномети та скидав ВОГ-17 і ВОГ-25, втрат немає, - штаб ООС

Автор: 

детсад (428) обстрел (26995) наемники рф (2077) Станица Луганская (189)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+69
Обстреливать садики и бомбить госпитали - это обычная рузьгая забава. А зелебобе нужно глубже в миролюбивый глаз заглядывать, а то морда у него перманентно в говне, а мира как не было так и нет. Что же пошло не так ?
показать весь комментарий
17.02.2022 10:15
+40
По-идее, надо сзывать срочное заседание ООН, про нарушение минского договорняка рашей. Должен делать заявления Президент, МЗС ився вертикаль...
показать весь комментарий
17.02.2022 10:22
+27
Ничего, Зе построит там еще один мост для лнр-овских флагов, и отведет наши войска с укрепленных позиций снова
показать весь комментарий
17.02.2022 10:21
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Так там знову скажуть що це ВСУ.
показать весь комментарий
17.02.2022 10:15 Ответить
а как же - по их мнению самое любимое занятие укров себя обстреливать, девочек пеной задувать и русскоговорящих младенцев есть
показать весь комментарий
17.02.2022 10:20 Ответить
Позвольте ! Что за эйджизм ? А старушек-эпилептиков насиловать кто будет ?
показать весь комментарий
17.02.2022 10:23 Ответить
Насиловать надо девочек, а старушек задувать пеной... Как всегда всё перепутали!
показать весь комментарий
17.02.2022 10:37 Ответить
А как же снегири и синички? Мы же еще снегирей едим а синичек нет потому что они "жовто блакитни".
показать весь комментарий
17.02.2022 11:22 Ответить
А если старушка ещё девочка? Тогда как?
показать весь комментарий
17.02.2022 11:26 Ответить
Сама виновата
показать весь комментарий
17.02.2022 11:37 Ответить
Коллега!, прошу быть более точной: русскоговорящие младенцы фаршированные снегирями!!!
показать весь комментарий
17.02.2022 10:29 Ответить
Фаршированые рускими старушками
показать весь комментарий
17.02.2022 10:37 Ответить
Вже сказали, довго чекати не довелось https://www.mk.ru/politics/2022/02/17/ukrainskaya-armiya-razbombila-detskiy-sad-v-lnr.html
показать весь комментарий
17.02.2022 10:47 Ответить
Вже верещать про це
показать весь комментарий
17.02.2022 10:57 Ответить
Обстреливать садики и бомбить госпитали - это обычная рузьгая забава. А зелебобе нужно глубже в миролюбивый глаз заглядывать, а то морда у него перманентно в говне, а мира как не было так и нет. Что же пошло не так ?
показать весь комментарий
17.02.2022 10:15 Ответить
а ещё можно "женщин-детей" впереди двигать, а ЗСУ не будет стрелять...
показать весь комментарий
17.02.2022 10:19 Ответить
Там и так вся арта во дворах жилых домов стоит. Больше -- только сверху бабьем пушки присыпать...
показать весь комментарий
17.02.2022 10:33 Ответить
А вот и геноцид подъехал. Жителей Донбасса.
показать весь комментарий
17.02.2022 10:18 Ответить
Ничего, Зе построит там еще один мост для лнр-овских флагов, и отведет наши войска с укрепленных позиций снова
показать весь комментарий
17.02.2022 10:21 Ответить
Зелений для орділовських пенсів не тільки мости будує, а і будинки відпочинку на КПВВ, щоб було тим зрадникам де відпочити після перетину пункту пропуску, бо вони втомлюються їздити за українськими пенсіями. Якщо раніше пенсії за рішенням кабінету міністрів пенсії належало давати тільки переселенцям та ще і особисто їх отримувати за наявності паспорту у відділенні банку, то за ініциативою 95 кварталу сьогодні пенсії отримують усі бажаючи з окупованих територій, достатньо тільки зареєструватись і отримати банківську картку з якою може отримати пенсію будь хто, навіть на вже померлого пенса. Верещучка дуже старається догодити тим орділівським пердунам. Для виявлення схем, за якими зрадники отримують по банківських картках пенсії на вже померлих, ощадбанк перевипустив картки, які може оотримати пенсіонер особисто за посвідченням з паспортом і назвав строк, до якого дійсні старі картки. Але Верещучка постійно просить подовжити строк дійсності старих карток і ці строки постійно відтерміновуються. І от порахувати, скільки за цей час сєпарня отримає наших грошей за померлого діда, чи бабцю. Якби ця тварина опікувалась тільки пенсіонерами, то вона б зрозуміла, що той хто живий вже давно отримав ту нову катртку, коли приїхав на підконтрольну територію за пенсією, то ж для чого йому користуватися старою, якщо він має змогу отримати нову. Ото ж старими картками дають змогу користуватись сєпарам.
показать весь комментарий
17.02.2022 12:43 Ответить
По-идее, надо сзывать срочное заседание ООН, про нарушение минского договорняка рашей. Должен делать заявления Президент, МЗС ився вертикаль...
показать весь комментарий
17.02.2022 10:22 Ответить
Извините, до выборов президента еще два года. Пока так, без него корячимся...)
показать весь комментарий
17.02.2022 10:25 Ответить
У них "економіка" сьогодні на повістці дня і тихенько Коломойському віддать газа на 5-9 мільярдів.
показать весь комментарий
17.02.2022 10:25 Ответить
В Сирии детей русские бомбардировки пачками убивают. Госпитали бомбят, водонасосные станции, лагеря беженцев, продуктовые рынки, школы . . . Но Совбез занят другими вопросами,, потому что рф и Китай блокируют любые резолюции. Поговорили и разошлись. Для мира что Украина, что Сирия . . .
показать весь комментарий
17.02.2022 12:24 Ответить
Пора вже давно до *********** заслати ліквідаційну групу. Ця нелюдь повинна бути знищена.
показать весь комментарий
17.02.2022 10:22 Ответить
Куда засылать?

Засыпать давно пора парашу от калограда до уд-мурманска! Сначала бомбами, потом бетоном , а сверху -- солью!
показать весь комментарий
17.02.2022 10:35 Ответить
Не поможет. Там вся страна ипанутая
показать весь комментарий
17.02.2022 10:38 Ответить
Іншого поставлять! Шойгу он - спить і бачить себе президентом Росії!
показать весь комментарий
17.02.2022 11:03 Ответить
Так, а самі не гребують нищити опозицію, всіх вже прибрали і поставити нікого.
показать весь комментарий
17.02.2022 14:15 Ответить
Законность в России - это когда ограбившие всю страну воры устанавливают хоть какой-то порядок, но только для того, чтобы их самих не ограбило подрастающее поколение реформаторов.
показать весь комментарий
17.02.2022 14:27 Ответить
Вы не поверите, эти твари у себя показали, что это мы обстреляли детский садик.
показать весь комментарий
17.02.2022 10:28 Ответить
8 год идет.

Єто уже ожидаемо.
показать весь комментарий
17.02.2022 10:36 Ответить
Нічого дивного.
показать весь комментарий
17.02.2022 10:58 Ответить
США, так уже можно вводить новые санкции или ещё не?
показать весь комментарий
17.02.2022 10:31 Ответить
І де курва відповідь кацапам? де марафон єдності - де реакція президента?
показать весь комментарий
17.02.2022 10:32 Ответить
москва будет разрушена.
показать весь комментарий
17.02.2022 10:32 Ответить
Гер Шольц, так шо вы там говорили за "минские угоды"?
Пустить это гавно расткаться по всей Украине?
показать весь комментарий
17.02.2022 10:34 Ответить
а мы там шо в ответ, как обычно, соблюдаем перемирие во славу нашего президента?..., по справедливости надо гахнуть так, чтобы только яма осталась от этого арторудия и от его расчета...
показать весь комментарий
17.02.2022 10:35 Ответить
кацапы только этого и ждут шоб повод был
показать весь комментарий
17.02.2022 10:37 Ответить
так, что подставить другую щеку...?
показать весь комментарий
17.02.2022 11:04 Ответить
нет. повестись на провокации именно тогда когда они ждут?

ты кстати в каком окопе сидишь? готов ответку от кцп выхватить? или ты на диване такой боевой?
показать весь комментарий
17.02.2022 11:40 Ответить
ты. что с окопа хамишь...?
показать весь комментарий
17.02.2022 11:43 Ответить
ты не передергивай. готов ответку выхватить? или тебе на диване в омске в принципе *****
показать весь комментарий
17.02.2022 11:44 Ответить
ты из омска, тогда понятно твои дети ведь не ходят в обстрелянный детский садик...
показать весь комментарий
17.02.2022 12:09 Ответить
******* ты. Иди *****. Ты тут щами весь чат завонял
показать весь комментарий
17.02.2022 12:31 Ответить
точно из омска, кацапский мат
показать весь комментарий
17.02.2022 15:16 Ответить
уроды
показать весь комментарий
17.02.2022 10:36 Ответить
Блазень щось заявить з приводу обстрілу дитячого садка його бізнес партнером пуйлом?
І Абрахамії з усією зеленою шоблою це треба показати.
показать весь комментарий
17.02.2022 10:37 Ответить
руский мир идет, готовьтесь
показать весь комментарий
17.02.2022 10:39 Ответить
ну, панеслась
показать весь комментарий
17.02.2022 10:42 Ответить
Я конечно не артиллерист, но после прямого попадания в кирпичную стену реально что-бы плафон освещения остался целым? Но орки все равно твари.
показать весь комментарий
17.02.2022 10:42 Ответить
Стена толстая, основной взрыв был с внешней стороны.
показать весь комментарий
17.02.2022 10:49 Ответить
Взрыватель головной мгновенного действия Если-бы был с замедлением - пробил-бы стену и рванул внутри Тогда-бы "дыркой в стене" не отделались - могло и перекрытие снести!
показать весь комментарий
17.02.2022 11:18 Ответить
Кто местный ? Если посмотреть в дыру в стене видно позиции орков ? А то они там пытаются ВСУ обвинить, как обычно.
показать весь комментарий
17.02.2022 10:45 Ответить
Это артиллерия . Для данного калибра до 15-ти километров . Что там можно увидеть ?
показать весь комментарий
17.02.2022 10:58 Ответить
направление откуда стреляли
показать весь комментарий
17.02.2022 11:14 Ответить
Може главклоун Зе прокоментує це? Чи це нещастя до шашликів готується на 1 травня😠
показать весь комментарий
17.02.2022 10:45 Ответить
Ну что я говорил. Первые удары будут нанесены по школам, детсадам и больницам. Тактика Кремлевского Террориста №1 привести как можно больше жертв среди гражданских а потом предложить переговоры.
показать весь комментарий
17.02.2022 10:46 Ответить
А де глибока стурбованість ? Пропоную все німецьке і французьке посольство скопом доставити у той дит.садочок, і спеців їхніх з рулетками, кутомірами, компасами і підзорними трубами. Генацид б.л. їм усюди привиджається з тисячами тушок в скотомогильниках
показать весь комментарий
17.02.2022 10:52 Ответить
Рашківці вже кричать, що ніби-то ЗСУ здійснили цей обстріл. Нічого не змінюється...
показать весь комментарий
17.02.2022 10:55 Ответить
Запросіть у Німеччини 5000 дитячих касочок і 5000 дитячих бронежилетиків. Бо зброї для захисту дітей німчура все одно не дасть - щоб не було ескалації.
показать весь комментарий
17.02.2022 10:56 Ответить
А потом зеля украдет детский бронежилет...
показать весь комментарий
17.02.2022 13:20 Ответить
А що там з "мостами мира" і дорогами "міра"?
Да, в такий важкий час мати зеленого ідіота - це подвійне випробовування для країни...
показать весь комментарий
17.02.2022 11:03 Ответить
Ежедневный отчет № 36/2022,
 опубликованный Специальной мониторинговоймиссией ОБСЕ в Украине (СММ)
На основании информации, поступившей от мониторинговых команд
по состоянию на 19:30 15 февраля 2022 года (по восточноевропейскому времени)
Эта публикация предоставляется для СМИ и широкой общественности. Официальной версией является текст на английском языке

Краткое изложение

- В Донецкой области СММ зафиксировала 24 нарушения режима прекращения огня, включая 5 взрывов. За предыдущий отчетный период зарегистрировано 17 нарушений.
- В Луганской области Миссия зафиксировала 129 нарушений режима прекращения огня, включая 71 взрыв. За предыдущий отчетный период зарегистрировано 157 нарушений.
- СММ продолжала вести наблюдения на участках разведения сил и средств в районах Станицы Луганской, Золотого и Петровского.
- Миссия осуществляла мониторинг функционирования жизненно важных объектов гражданской инфраструктуры.
- СММ продолжала наблюдать за ситуацией с гражданским населением, в том числе на 3 КПВВ, а также на 2 соответствующих блокпостах вооруженных формирований в Луганской области.
- В Луганской области наблюдатели осуществляли мониторинг в 1 пункте пропуска на границе, а в Донецкой области посетили 2 неконтролируемые правительством пункта пропуска на границе и осуществляли мониторинг в приграничных районах, которые не контролируются правительством.
- Патруль Миссии посетил районы Черниговской области возле границы с Беларусью. Кроме того, СММ осуществляла мониторинг обстановки с безопасностью на востоке и юго‑востоке Херсонской области.
- Свободу передвижения Миссии по-прежнему ограничивали, в частности на блокпостах вооруженных формирований на юге Донецкой области, а также в Луганской области.
- БПЛА СММ вновь подвергались воздействию помех сигналу GPS



показать весь комментарий
17.02.2022 11:05 Ответить
а дітки хоч цілі ?
показать весь комментарий
17.02.2022 11:10 Ответить
из рашаговносми )))) забрехались как всегда ))))
///
УКРАИНА НАЧАЛА ВОЙНУ ПРОТИВ ДЕТЕЙ: ВСУ ПОШЛИ НА НОВОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ В ДОНБАССЕ. НО ПРОСЧИТАЛИСЬ
Под огонь ВСУ попал детский сад в Новой Кондрашовке (ЛНР). К счастью, украинские военные просчитались: малышей ещё не успели привести на занятия и дети остались живы.
С раннего утра по территории обеих республик (и по ЛНР, и по ДНР) украинские войска ведут огонь из крупнокалиберной техники. Бьют из запрещённых Минскими соглашениями орудий.
Под огонь украинской артиллерии попал и детский сад в Новой Кондрашовке (ЛНР). В соцсетях распространяются фото, сделанные внутри здания. От одной из стен осталась только груда кирпичей. К счастью, никто из самих малышей не пострадал - родители не успели привести ребят в детсад. ВСУ просчитались, начав вести войну уже против детей.
Журналист Алексей Акутин опубликовал в Telegram тревожное сообщение от воспитателя из детсада одного из прифронтовых районов Донецка.
"Не хочу нагнетать, но вот свежее сообщение из детского сада в одном из прифронтовых районов Донецка: "Воспитатель звонила. Окна дребезжат в садике. Сейчас сидят с детьми в коридоре, там, где шкафчики".

суки брехливые !!!
показать весь комментарий
17.02.2022 11:11 Ответить
А ви сумнівалися у мерзотності й брехливості кацапов?
показать весь комментарий
17.02.2022 13:03 Ответить
ні! тому й назвав ту інформ/помийку - рашаговносми ))))
показать весь комментарий
17.02.2022 13:43 Ответить
Терміново оголосити ще один день єдності
показать весь комментарий
17.02.2022 11:16 Ответить
Нужно присутствие наших корров ,прокуроров на видео,чтобы развенчать Сми Кремля.
показать весь комментарий
17.02.2022 11:19 Ответить
а в ОБСЕ зафиксировали этот случай ?
показать весь комментарий
17.02.2022 11:23 Ответить
Вот жеж ******. Хорошо хоть дети не пострадали.
показать весь комментарий
17.02.2022 11:24 Ответить
ну у кого ещё остались "миролюбивые намерения" в голове? Закрывать нахрен все КПВВ, и поселить радом там этих озабоченных европейцев.
показать весь комментарий
17.02.2022 11:35 Ответить
Якби там були діти, то ця б кімната стала масовою могилою... Срюській мір у всій красі. Непогано було б покарати виродків "байрактарами"
показать весь комментарий
17.02.2022 11:46 Ответить
Дирляндські недосмі уже гудять, що це садок на їх території, або що це садок на нашій території, але ми самі його обстріляли і т.п. Якраз самий час на сцену видряпатися мавпочці хламідії і повторити те ж саме.
показать весь комментарий
17.02.2022 11:49 Ответить
Путин уже рассказал свой страшный сон. Украина нападет на Россию и при поддержке НАТО наваляет ей. Войну нужно вести на территории противника. Тогда противник быстрее одупляется. Нужно делать танки, ракеты и беспилотники и начинать воевать. Нечего это терпеть и слушать недобитых фрицев с лягушатниками. Война это продолжение дипломатии. Не так страшен черт как его малюнок.
показать весь комментарий
17.02.2022 12:10 Ответить
Может хватит врать, этот детсад в Новая Кондрашовка, показывали репортаж оттуда.
показать весь комментарий
17.02.2022 12:14 Ответить
Что значит врать, свинья кацапская?

"

https://www.facebook.com/Ihor.Litovka?comment_id=Y29tbWVudDozMjEzNDM0OTMyMjcxMTMyXzMyMTM1MTM2NjIyNjMyNTk%3D&__cft__[0]=AZUr3r-jG2Zf6B-zxe46yDS4fv7KL9ZLKX6fT3rbDcaAj0yDNN9gNA0wkkxz5ySMdlLK0268R__PWpeezJEvhcqXW97zb72csmBuy1voiNUr4gtLrS2Udw3AcCKeWGdw2lKT8LeFt-l1defmIA0P1QcxCzsG3Df-***********************************&__tn__=R]-R Ihor Litovka

Александр Савчук просто если вам скажуш что обстреляли садик в Станице Луганской - рос пропаганда сразу валится, так как все знают под чьим контролем находится этот населенный пункт. Проще ляпнуть малоизвесное название какой-то станции в этом населенном пункте и начать вешать лапшу на уши. Такие как вы поверят.


2




https://www.facebook.com/proliskamission/posts/3213434932271132?comment_id=3213469045601054&reply_comment_id=3213513662263259&__cft__[0]=AZUr3r-jG2Zf6B-zxe46yDS4fv7KL9ZLKX6fT3rbDcaAj0yDNN9gNA0wkkxz5ySMdlLK0268R__PWpeezJEvhcqXW97zb72csmBuy1voiNUr4gtLrS2Udw3AcCKeWGdw2lKT8LeFt-l1defmIA0P1QcxCzsG3Df-***********************************&__tn__=R]-R 33 мин.




https://www.facebook.com/alex.krutchenko.7?comment_id=Y29tbWVudDozMjEzNDM0OTMyMjcxMTMyXzMyMTM1MjYxNzIyNjIwMDg%3D&__cft__[0]=AZUr3r-jG2Zf6B-zxe46yDS4fv7KL9ZLKX6fT3rbDcaAj0yDNN9gNA0wkkxz5ySMdlLK0268R__PWpeezJEvhcqXW97zb72csmBuy1voiNUr4gtLrS2Udw3AcCKeWGdw2lKT8LeFt-l1defmIA0P1QcxCzsG3Df-***********************************&__tn__=R]-R Alex Krutchenko

Александр Савчук Кондрашовка и есть Станица,это железнодорожная станция!Я тут живу,ходила в этот детский сад... работаю в больнице,и скорые ехали туда зачем спорить с людьми которые тут проживают.Понятно что все знают"Станица-Луганская",но мало кто знает,что Кондрошовка ,это и есть Станица


1




https://www.facebook.com/proliskamission/posts/3213434932271132?comment_id=3213469045601054&reply_comment_id=3213526172262008&__cft__[0]=AZUr3r-jG2Zf6B-zxe46yDS4fv7KL9ZLKX6fT3rbDcaAj0yDNN9gNA0wkkxz5ySMdlLK0268R__PWpeezJEvhcqXW97zb72csmBuy1voiNUr4gtLrS2Udw3AcCKeWGdw2lKT8LeFt-l1defmIA0P1QcxCzsG3Df-***********************************&__tn__=R]-R 15 мин.

"
показать весь комментарий
17.02.2022 12:59 Ответить
путин-*****.
Кацап- брехливьій раб *********** на швабре.
РФ- нацисска фашисская страна террорист.
***** & кацапи - ПНХ!
показать весь комментарий
17.02.2022 13:00 Ответить
Во Врубовке школу накрыли!
показать весь комментарий
17.02.2022 12:41 Ответить
Цікаво, "Байрактари" будуть працювати, чи "нізя" ,від гівнокомандувача, вже прилетіло??? Вони знов сьогодні блєяли, про переговори з ******!
показать весь комментарий
17.02.2022 12:44 Ответить
А де відповідь? Де Байрактари?
Вовка ЯнєЛох казав "ми готові то будь яких подій" ..... відповідь на арт обстріл має бути негайно! Чи знову "нєправаціруйтє" *****.....?!
показать весь комментарий
17.02.2022 12:58 Ответить
Какой безхребетный презик, такой и опер штаб.
Какой может быть "особый цинизм" на идущей 8 лет войне и 15 000 погибших?
И военнослужащие должны не "помогать эвакуировать" а "уничтожать противника". Желательно ПРЕВЕНТИВНО, ДО его обстрела.
показать весь комментарий
17.02.2022 13:03 Ответить
Ночь была, и детки сладко спали,
В мирных избах свет уж не горел,
Вёлся тихо-тихо из Луганска
Мирный лугандонский артобстрел.
показать весь комментарий
17.02.2022 13:21 Ответить
я не эксперт конечно, но кто может объяснить что это снаряд или что было? и как так получается что такая дыра в стене а окна рядом целые? чем это так бабахнули
показать весь комментарий
17.02.2022 13:27 Ответить
А мразота скабеєва сьогодні буде верещати: "украінские фашисти жаждут крови и снова хатят убівать мірних жителей дамбаса"
показать весь комментарий
17.02.2022 13:29 Ответить
Дитсадки в прифронтовій зоні краще малювати в сірий колір . Туалети з гнилих фанерних огризків , хоча б для виду . Яскраві кольори в срюзькому мірі асоціюються з добробутом і процвітанням , що є неприпустимим для срузькава чілавєка . А відсутність гнилих перекошених туалетів на вулиці - пряма ознака наявності каналізації , унітазів , вмивальників і що абсолютно неприйнятно для російського бидла - гарячого водопостачання . Кацапи від такого просто скаженіють , бо цього всього не повинно бути в суровому срьюзькому мірі . Кацапи - люті вороги світу людей , життя , розвитку та добробуту . Комфорт, сміх , щастя , радість і достаток - смертельні вороги рускава міра .
показать весь комментарий
17.02.2022 13:33 Ответить
Кацапи (расєянє) це пещєрні гобліни для яких життя в пещєрах це норма.

показать весь комментарий
17.02.2022 14:17 Ответить
Може хтось із волонтерів, хто співпрацює з Цензор.нет, організує збір допомоги цим дівчатам- вихователькам дітсадка? Це буде краще, ніж писати в коментах всяку пошлятину....
показать весь комментарий
17.02.2022 14:08 Ответить
100% гарантую що поранені будуть голосувати проти України за ригАната їм подібну наволоч.Бидло думати не вміє(((
показать весь комментарий
17.02.2022 14:54 Ответить
Війська РФ здійснили артобстріл Станиці Луганської: влучили в дитячий садок, дві співробітниці отримали контузії Джерело:

РУЦКІЙ МІР ЦЕ КОЛИ ОБСТРІЛАМИ ВБИВАЮТЬ ДІТЕЙ, А ПОТІМ КАЖУТЬ ЩО ЦЕ ПРІНУЖДЄНІЄ К МІРУ
показать весь комментарий
17.02.2022 14:09 Ответить
Вот мрази!
показать весь комментарий
17.02.2022 14:40 Ответить
Військові злочини "русскамірних" потвор.
Що робити? У нас є "План Зе": "Нада проста пєрєстать стрєлять. Сайдьомся гдє-та пасєрєдінє!"
показать весь комментарий
17.02.2022 14:44 Ответить
100% гарантую що поранені будуть голосувати проти України за ригАната їм подібну наволоч.Бидло думати не вміє(((
показать весь комментарий
17.02.2022 14:52 Ответить
РуССкій мір...
показать весь комментарий
17.02.2022 14:53 Ответить
 
 