Войска РФ совершили артобстрел Станицы Луганской: попали в детский сад, две сотрудницы получили контузии, - ООС (обновлено). ВИДЕО+ФОТО

Утром 17 февраля войска РФ совершили артобстрел Станицы Луганской.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

Видео Андрей Цаплиенко

"С особым цинизмом российские оккупационные войска произвели обстрел населенного пункта Станица Луганская, что на Луганщине. В результате применения террористами тяжелого артиллерийского вооружения снаряды попали в сооружение детского сада. По предварительным данным двое гражданских лиц получили контузии. Также повреждения получила и коммунальная инфраструктура – половина населенного пункта осталась без электропитания. Военнослужащие операции Объединенных сил оперативно эвакуировали мирных жителей в укрытие", - отметили в штабе ООС.











Ранее об этом артобстреле сообщила на своей странице в фейсбук Гуманитарная миссия "Пролиска".

"Сегодня, 17 февраля, в 09:04 при артобстреле в результате прямого попадания снаряда было повреждено здание детского сада. По предварительной информации, две сотрудницы получили контузии. На место происшествия выехали сотрудники Государственной чрезвычайной службы (ГЧС) Станицы Луганской", - говорится в сообщении.

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