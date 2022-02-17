Войска РФ совершили артобстрел Станицы Луганской: попали в детский сад, две сотрудницы получили контузии, - ООС (обновлено). ВИДЕО+ФОТО
Утром 17 февраля войска РФ совершили артобстрел Станицы Луганской.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.
Видео Андрей Цаплиенко
"С особым цинизмом российские оккупационные войска произвели обстрел населенного пункта Станица Луганская, что на Луганщине. В результате применения террористами тяжелого артиллерийского вооружения снаряды попали в сооружение детского сада. По предварительным данным двое гражданских лиц получили контузии. Также повреждения получила и коммунальная инфраструктура – половина населенного пункта осталась без электропитания. Военнослужащие операции Объединенных сил оперативно эвакуировали мирных жителей в укрытие", - отметили в штабе ООС.
Ранее об этом артобстреле сообщила на своей странице в фейсбук Гуманитарная миссия "Пролиска".
"Сегодня, 17 февраля, в 09:04 при артобстреле в результате прямого попадания снаряда было повреждено здание детского сада. По предварительной информации, две сотрудницы получили контузии. На место происшествия выехали сотрудники Государственной чрезвычайной службы (ГЧС) Станицы Луганской", - говорится в сообщении.
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Засыпать давно пора парашу от калограда до уд-мурманска! Сначала бомбами, потом бетоном , а сверху -- солью!
Єто уже ожидаемо.
Пустить это гавно расткаться по всей Украине?
ты кстати в каком окопе сидишь? готов ответку от кцп выхватить? или ты на диване такой боевой?
І Абрахамії з усією зеленою шоблою це треба показати.
Да, в такий важкий час мати зеленого ідіота - це подвійне випробовування для країни...
опубликованный Специальной мониторинговоймиссией ОБСЕ в Украине (СММ)
На основании информации, поступившей от мониторинговых команд
по состоянию на 19:30 15 февраля 2022 года (по восточноевропейскому времени)
Эта публикация предоставляется для СМИ и широкой общественности. Официальной версией является текст на английском языке
Краткое изложение
- В Донецкой области СММ зафиксировала 24 нарушения режима прекращения огня, включая 5 взрывов. За предыдущий отчетный период зарегистрировано 17 нарушений.
- В Луганской области Миссия зафиксировала 129 нарушений режима прекращения огня, включая 71 взрыв. За предыдущий отчетный период зарегистрировано 157 нарушений.
- СММ продолжала вести наблюдения на участках разведения сил и средств в районах Станицы Луганской, Золотого и Петровского.
- Миссия осуществляла мониторинг функционирования жизненно важных объектов гражданской инфраструктуры.
- СММ продолжала наблюдать за ситуацией с гражданским населением, в том числе на 3 КПВВ, а также на 2 соответствующих блокпостах вооруженных формирований в Луганской области.
- В Луганской области наблюдатели осуществляли мониторинг в 1 пункте пропуска на границе, а в Донецкой области посетили 2 неконтролируемые правительством пункта пропуска на границе и осуществляли мониторинг в приграничных районах, которые не контролируются правительством.
- Патруль Миссии посетил районы Черниговской области возле границы с Беларусью. Кроме того, СММ осуществляла мониторинг обстановки с безопасностью на востоке и юго‑востоке Херсонской области.
- Свободу передвижения Миссии по-прежнему ограничивали, в частности на блокпостах вооруженных формирований на юге Донецкой области, а также в Луганской области.
- БПЛА СММ вновь подвергались воздействию помех сигналу GPS
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УКРАИНА НАЧАЛА ВОЙНУ ПРОТИВ ДЕТЕЙ: ВСУ ПОШЛИ НА НОВОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ В ДОНБАССЕ. НО ПРОСЧИТАЛИСЬ
Под огонь ВСУ попал детский сад в Новой Кондрашовке (ЛНР). К счастью, украинские военные просчитались: малышей ещё не успели привести на занятия и дети остались живы.
С раннего утра по территории обеих республик (и по ЛНР, и по ДНР) украинские войска ведут огонь из крупнокалиберной техники. Бьют из запрещённых Минскими соглашениями орудий.
Под огонь украинской артиллерии попал и детский сад в Новой Кондрашовке (ЛНР). В соцсетях распространяются фото, сделанные внутри здания. От одной из стен осталась только груда кирпичей. К счастью, никто из самих малышей не пострадал - родители не успели привести ребят в детсад. ВСУ просчитались, начав вести войну уже против детей.
Журналист Алексей Акутин опубликовал в Telegram тревожное сообщение от воспитателя из детсада одного из прифронтовых районов Донецка.
"Не хочу нагнетать, но вот свежее сообщение из детского сада в одном из прифронтовых районов Донецка: "Воспитатель звонила. Окна дребезжат в садике. Сейчас сидят с детьми в коридоре, там, где шкафчики".
суки брехливые !!!
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Александр Савчук просто если вам скажуш что обстреляли садик в Станице Луганской - рос пропаганда сразу валится, так как все знают под чьим контролем находится этот населенный пункт. Проще ляпнуть малоизвесное название какой-то станции в этом населенном пункте и начать вешать лапшу на уши. Такие как вы поверят.
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https://www.facebook.com/proliskamission/posts/3213434932271132?comment_id=3213469045601054&reply_comment_id=3213513662263259&__cft__[0]=AZUr3r-jG2Zf6B-zxe46yDS4fv7KL9ZLKX6fT3rbDcaAj0yDNN9gNA0wkkxz5ySMdlLK0268R__PWpeezJEvhcqXW97zb72csmBuy1voiNUr4gtLrS2Udw3AcCKeWGdw2lKT8LeFt-l1defmIA0P1QcxCzsG3Df-***********************************&__tn__=R]-R 33 мин.
https://www.facebook.com/alex.krutchenko.7?comment_id=Y29tbWVudDozMjEzNDM0OTMyMjcxMTMyXzMyMTM1MjYxNzIyNjIwMDg%3D&__cft__[0]=AZUr3r-jG2Zf6B-zxe46yDS4fv7KL9ZLKX6fT3rbDcaAj0yDNN9gNA0wkkxz5ySMdlLK0268R__PWpeezJEvhcqXW97zb72csmBuy1voiNUr4gtLrS2Udw3AcCKeWGdw2lKT8LeFt-l1defmIA0P1QcxCzsG3Df-***********************************&__tn__=R]-R Alex Krutchenko
Александр Савчук Кондрашовка и есть Станица,это железнодорожная станция!Я тут живу,ходила в этот детский сад... работаю в больнице,и скорые ехали туда зачем спорить с людьми которые тут проживают.Понятно что все знают"Станица-Луганская",но мало кто знает,что Кондрошовка ,это и есть Станица
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https://www.facebook.com/proliskamission/posts/3213434932271132?comment_id=3213469045601054&reply_comment_id=3213526172262008&__cft__[0]=AZUr3r-jG2Zf6B-zxe46yDS4fv7KL9ZLKX6fT3rbDcaAj0yDNN9gNA0wkkxz5ySMdlLK0268R__PWpeezJEvhcqXW97zb72csmBuy1voiNUr4gtLrS2Udw3AcCKeWGdw2lKT8LeFt-l1defmIA0P1QcxCzsG3Df-***********************************&__tn__=R]-R 15 мин.
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Кацап- брехливьій раб *********** на швабре.
РФ- нацисска фашисская страна террорист.
***** & кацапи - ПНХ!
Вовка ЯнєЛох казав "ми готові то будь яких подій" ..... відповідь на арт обстріл має бути негайно! Чи знову "нєправаціруйтє" *****.....?!
Какой может быть "особый цинизм" на идущей 8 лет войне и 15 000 погибших?
И военнослужащие должны не "помогать эвакуировать" а "уничтожать противника". Желательно ПРЕВЕНТИВНО, ДО его обстрела.
В мирных избах свет уж не горел,
Вёлся тихо-тихо из Луганска
Мирный лугандонский артобстрел.
РУЦКІЙ МІР ЦЕ КОЛИ ОБСТРІЛАМИ ВБИВАЮТЬ ДІТЕЙ, А ПОТІМ КАЖУТЬ ЩО ЦЕ ПРІНУЖДЄНІЄ К МІРУ
Що робити? У нас є "План Зе": "Нада проста пєрєстать стрєлять. Сайдьомся гдє-та пасєрєдінє!"