РФ готовит провокацию в Совбезе ООН, планирует привлечь фанатку "русского мира" Монтян, - СМИ

Скандальная юристка и фанатка "русского мира" Татьяна Монтян 17 февраля посетит брифинг СБ ООН.

Об этом сообщает "Спротив. Інфо", передает Цензор.НЕТ.

Монтян планируют привлечь к провокации по согласованию с так называемым "МИД ДНР".

"Зная "ангельский" характер этой дамы и ее специфический стиль общения, выступление прогнозируемо будет не скучным, так как сценарий готовился пропагандистами Кремля. Поэтому так называемые "республиканские СМИ" уже вовсю готовятся к показательному шоу Монтян", - говорится в сообщении.

Монтян систематически участвует в информационно-психологических спецоперациях ГРУ, распространяя дезинформацию и манипуляции как в отношении Украины, так и ее зарубежных партнеров.

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"Возможно поняв невыгодность признания т.н. "ЛДНР", моральную неготовность российского обывателя уступить "13 зарплату" на нужды "молодых демократических республик", в Кремле решили сделать ход конем: достать "из обоймы" старого, проверенного агента. А вдруг поверят рассказам про "киевскую кровавую хунту", "геноцид народа Донбасса" и "распятых мальчиков"?" - пишет издание.

Выгодность выбора этой персоны обуславливается тем, что фактически проживая в Киеве, еще в 2014 году Монтян призывала Россию действовать решительнее, захватить соседние страны и ни в коем случае не признавать "майданутых".

"Впихивая эту особь на брифинг в СБ ООН, Кремль плюет на сами основы и принципы функционирования организации. А также лишний раз подтверждает, что созданные им "республики" задумывались, как постоянно кровоточащая рана на теле Украины, посредством которой можно истязать и принуждать соседнюю страну. Очевидно, пропагандистская обойма Кремля пустеет и в следующий раз им придется искать кого-нибудь из "коренных" наподобие "Абхаза", "Бабая" или "Моторолы"", - говорится в сообщении.

Напомним, в декабре 2014 года Монтян побывала с "дружественным визитом" у террористов на Донбассе. Среди прочего, она встречалась и дружески пообщалась с одним из главарей местных террористов, командиром бригады "Призрак" Алексеем Мозговым. В апреле 2015 года она снова отправилась "в гости" к террористам. В этот раз в Донецк, где также дружески встретилась с "министром ДНР" Александром Тимофеевым.

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