РФ готовит провокацию в Совбезе ООН, планирует привлечь фанатку "русского мира" Монтян, - СМИ
Скандальная юристка и фанатка "русского мира" Татьяна Монтян 17 февраля посетит брифинг СБ ООН.
Об этом сообщает "Спротив. Інфо", передает Цензор.НЕТ.
Монтян планируют привлечь к провокации по согласованию с так называемым "МИД ДНР".
"Зная "ангельский" характер этой дамы и ее специфический стиль общения, выступление прогнозируемо будет не скучным, так как сценарий готовился пропагандистами Кремля. Поэтому так называемые "республиканские СМИ" уже вовсю готовятся к показательному шоу Монтян", - говорится в сообщении.
Монтян систематически участвует в информационно-психологических спецоперациях ГРУ, распространяя дезинформацию и манипуляции как в отношении Украины, так и ее зарубежных партнеров.
"Возможно поняв невыгодность признания т.н. "ЛДНР", моральную неготовность российского обывателя уступить "13 зарплату" на нужды "молодых демократических республик", в Кремле решили сделать ход конем: достать "из обоймы" старого, проверенного агента. А вдруг поверят рассказам про "киевскую кровавую хунту", "геноцид народа Донбасса" и "распятых мальчиков"?" - пишет издание.
Выгодность выбора этой персоны обуславливается тем, что фактически проживая в Киеве, еще в 2014 году Монтян призывала Россию действовать решительнее, захватить соседние страны и ни в коем случае не признавать "майданутых".
"Впихивая эту особь на брифинг в СБ ООН, Кремль плюет на сами основы и принципы функционирования организации. А также лишний раз подтверждает, что созданные им "республики" задумывались, как постоянно кровоточащая рана на теле Украины, посредством которой можно истязать и принуждать соседнюю страну. Очевидно, пропагандистская обойма Кремля пустеет и в следующий раз им придется искать кого-нибудь из "коренных" наподобие "Абхаза", "Бабая" или "Моторолы"", - говорится в сообщении.
Напомним, в декабре 2014 года Монтян побывала с "дружественным визитом" у террористов на Донбассе. Среди прочего, она встречалась и дружески пообщалась с одним из главарей местных террористов, командиром бригады "Призрак" Алексеем Мозговым. В апреле 2015 года она снова отправилась "в гости" к террористам. В этот раз в Донецк, где также дружески встретилась с "министром ДНР" Александром Тимофеевым.
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А оскільки ця брудна лахудра ціла й неушкоджена, отже, вона владі не загрожує.
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
Живуча падлюка....
У нас есть статья за пособничество окупантам.
Меня другое бесит, свои хавальники по Украине открывают больше всего те, кто к украинцам имеют такое отношение, как я к балету.
Принаймні читав таке про динамівського футболіста радянських часів Мунтяна.
ну випадково так
Вы расстояние от Луганска до Екатеринбурга вообще знаете?
https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=4746600732083234&id=100002000634820 Иван Костенко
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Кляті біндерівці. За обрій шмаляють.
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Херасе винтари союзники подогнали. Таким на передке колонну танков навылет прошить можно. Не мудрено, чего пацаки отползают...
Люди (і країни) з гідністю на "висери" взагалі не відповідають.
Друга бузина. Той теж нікому нафіг не був потрібен. Тому кацапи й утилізували з профітом для себе.
головне -утилізував.
КОсяпенЗМІ трохи "посвистіли",івсе.. А ХТО Б ЇХ СЛУХАВ?)
Причому брудна як у переносному значенні, так і прямому.
Йоу.... Тоді дурнем буде наш представник в ООН як що на всі її закиди шо до дій "хунти в Україні" не висвітлить факт її проживання в "столиці хунти" і шо за всі роки окупаціїї їй в столиці досі не відрізали язика та не запхнули в її дупу!
І ВЕСЬ ЧАС ВІЙНИ іПАНУВАННЯ бАРИГИ жодної справи проти неї відкрито не було...(
Джерело: https://khreschatyk.news/u-kyyevi-goryt-posolstvo-rosiyi/