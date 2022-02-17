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РФ готовит провокацию в Совбезе ООН, планирует привлечь фанатку "русского мира" Монтян, - СМИ

РФ готовит провокацию в Совбезе ООН, планирует привлечь фанатку

Скандальная юристка и фанатка "русского мира" Татьяна Монтян 17 февраля посетит брифинг СБ ООН.

Об этом сообщает "Спротив. Інфо", передает Цензор.НЕТ.

Монтян планируют привлечь к провокации по согласованию с так называемым "МИД ДНР".

"Зная "ангельский" характер этой дамы и ее специфический стиль общения, выступление прогнозируемо будет не скучным, так как сценарий готовился пропагандистами Кремля. Поэтому так называемые "республиканские СМИ" уже вовсю готовятся к показательному шоу Монтян", - говорится в сообщении.

Монтян систематически участвует в информационно-психологических спецоперациях ГРУ, распространяя дезинформацию и манипуляции как в отношении Украины, так и ее зарубежных партнеров.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина просит Совбез ООН обсудить постановление Госдумы РФ о "ЛДНР"

"Возможно поняв невыгодность признания т.н. "ЛДНР", моральную неготовность российского обывателя уступить "13 зарплату" на нужды "молодых демократических республик", в Кремле решили сделать ход конем: достать "из обоймы" старого, проверенного агента. А вдруг поверят рассказам про "киевскую кровавую хунту", "геноцид народа Донбасса" и "распятых мальчиков"?" - пишет издание.

Выгодность выбора этой персоны обуславливается тем, что фактически проживая в Киеве, еще в 2014 году Монтян призывала Россию действовать решительнее, захватить соседние страны и ни в коем случае не признавать "майданутых". 

"Впихивая эту особь на брифинг в СБ ООН, Кремль плюет на сами основы и принципы функционирования организации. А также лишний раз подтверждает, что созданные им "республики" задумывались, как постоянно кровоточащая рана на теле Украины, посредством которой можно истязать и принуждать соседнюю страну. Очевидно, пропагандистская обойма Кремля пустеет и в следующий раз им придется искать кого-нибудь из "коренных" наподобие "Абхаза", "Бабая" или "Моторолы"", - говорится в сообщении.

Напомним, в декабре 2014 года Монтян побывала с "дружественным визитом" у террористов на Донбассе. Среди прочего, она встречалась и дружески пообщалась с одним из главарей местных террористов, командиром бригады "Призрак" Алексеем Мозговым. В апреле 2015 года она снова отправилась "в гости" к террористам. В этот раз в Донецк, где также дружески встретилась с "министром ДНР" Александром Тимофеевым.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Монтян встретилась с террористом Дубовым: "Донецк - чистый, ухоженный, интеллектуальный. Киев - помойка". ФОТО

Автор: 

Монтян Татьяна (91) терроризм (18689) Совбез ООН (1106)


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Топ комментарии
+33
Цю особу та їй подібних давно пора оголосити в розшук через інтерпол.
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17.02.2022 10:14
+23
Де закон про колабарантів? Висилити її на даунбас чи москловію без права повертатися в Україну. Але у "Слуг" інші турботи - дати циркуляр, щоб всі дітки прийшли в школу у вишиванках і розповідали віршики про досягнення дяді Володі.
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17.02.2022 10:16
+18
https://ibigdan.livejournal.com/28000989.html Почему этого выстрела нет в книге рекордов Гиннеса?

Вы расстояние от Луганска до Екатеринбурга вообще знаете?

https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=4746600732083234&id=100002000634820 Иван Костенко
* * *
Кляті біндерівці. За обрій шмаляють.
* * *
Херасе винтари союзники подогнали. Таким на передке колонну танков навылет прошить можно. Не мудрено, чего пацаки отползают...
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17.02.2022 10:22
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Правила форума Совет форумчан
Цю особу та їй подібних давно пора оголосити в розшук через інтерпол.
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17.02.2022 10:14 Ответить
и что 8 год до сих пор на Монтян эту бешенную маткой не нашелся случайный КАМАЗ???!! недоработка Путин прав в одном нет человека нема клопиту..а мы все время с врагами и ублюдками играем в дерьмо и кратию..негоже негоже...
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17.02.2022 10:18 Ответить
Хто владі заважав, на того "камаз" знайшовся: на Сашка БІлого, на Лісника, на Торнадо, "шереметівців" і Семенченка.
А оскільки ця брудна лахудра ціла й неушкоджена, отже, вона владі не загрожує.
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17.02.2022 10:34 Ответить
100% я в шоке от этой ведьмы проросийской..... в рашке ей бы уже башку прострелили....я не говорю что такое хорошо.... но решается ведь не судьба одного там человека или разборки криминальные .... на кону целая страна!а эта падла просто соучастница войны и сепаратизма и измене родины всё в совокупности и ничего ....себе плевала на всех и продолжает разрушать страну и никому до этого дела нет... да тоже самое можно без конца говорить и про других сепаров в раде.... тоесть получается законность всёже и гуманность и демократия превыше целостности державы и правопорядка , страна под риском распада и войны... зато демократично разваливается... странно как то...(( и ненужно мне только писать про демократию и презумция невиновности...и что я мол что хочу как в рашке....? я ничего не хочу. я просто хочу чтобы их не существовало совсем ,и духу их не было...всё так просто....((
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17.02.2022 10:40 Ответить
Оно ещё живое? Ну какая же мы тогда хунта?
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17.02.2022 11:00 Ответить
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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17.02.2022 10:14 Ответить
Что, машки-белая ноздря уже недостаточно в дипломатии?
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17.02.2022 10:16 Ответить
Як це біосміття ще не утилізували?
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17.02.2022 10:16 Ответить
Де закон про колабарантів? Висилити її на даунбас чи москловію без права повертатися в Україну. Але у "Слуг" інші турботи - дати циркуляр, щоб всі дітки прийшли в школу у вишиванках і розповідали віршики про досягнення дяді Володі.
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17.02.2022 10:16 Ответить
Я думав що вона вже здохла!
Живуча падлюка....
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17.02.2022 10:16 Ответить
Раньше удивлялся насчёт турков, че они этих армян почикали, теперь нет.
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17.02.2022 10:17 Ответить
А давай без межнациональной розни, да? Не будем уподобляться кацапам.
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17.02.2022 10:18 Ответить
Для этого должны работать законы.
У нас есть статья за пособничество окупантам.
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17.02.2022 10:24 Ответить
И данная статья не подразумевает таких мыслей, как у тебя. Судить по нескольким мразям о народе, история которого по древности не уступает украинской, некорректно.
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17.02.2022 10:40 Ответить
Не, мне лично по барабану армяне, как и все остальные.
Меня другое бесит, свои хавальники по Украине открывают больше всего те, кто к украинцам имеют такое отношение, как я к балету.
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17.02.2022 11:01 Ответить
Понятие нации в 21 веке - это прежде всего ментальное понятие, никак не связанное с этносом, а больше с образом мыслей, образом жизни и гражданством. Печально, что так мало это понимают.
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17.02.2022 11:07 Ответить
Понятие нации в любом веке не связана с этносом. Например - россиянин - нация ( состоит из сотни народов ) , русский - нация ( состоит из сотни народов - искусственное образование , не имеющее ничего что характеризует этнос - национальность как монообразование - ни территории, ни истории, ни религии , ни языка, ни культуры ). Все чего нет у нации русский , есть у национальности украинец. Субъектности украинцев споря с учеными можно отстаивать с 5 тысячилетия до нашей эры, с времён Кукутенской культуры....
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17.02.2022 14:33 Ответить
Монтян, Мунтян - такі призвища зазвичай румунського походження. В радянські та царські часи люди з прізвищами Монтяну, Мунтяну часто змінювали їх так, щоб прізвище не видавало в них румунів (молдаванів). Так я це робили в ті часи, наприклад, багато євреїв, німців і т.д.

Принаймні читав таке про динамівського футболіста радянських часів Мунтяна.
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17.02.2022 10:37 Ответить
"Монтян" (Монтяну) - це молдовське прізвище. Так Володимир Мунтян, що грав у Динамо Київ, прийшов туди з кишинівського "Ністру".
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17.02.2022 10:51 Ответить
Футболіст Володимир Мунтян коріний киянин і грав лише за Динамо ,а батько його молдаванин з Одеськоі області.
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17.02.2022 12:46 Ответить
И что она сделает? Постреляет из коммисарского нагана членов СБ с воплями "я действую от имени Украины"?
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17.02.2022 10:17 Ответить
може розстріляти цю курву?

ну випадково так
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17.02.2022 10:17 Ответить
Скільки ж в Україні прикацапленого гівна з українськими паспортами..
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17.02.2022 10:18 Ответить
ВОНА ДУЖЕ НАГАДУЄ ПЕРСОНАЖ З ФІЛЬМУ "МЕРЗЕННА ВІСІМКА", ЯКИЙ В КІНЦІ ФИЛЬМУ НЕ ДУЖЕ ГАРНО ЗАКІНЧИВ
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17.02.2022 10:19 Ответить
це чудовий екземпляр - взірець "зав'язки" судійсько-прокурорсько-адвокатських і бандоти постсовка на гебню
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17.02.2022 10:25 Ответить
Ну посмеются с нее всем залом, дальше что ?
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17.02.2022 10:21 Ответить
А вона навряд чи ще позбавлена громадянства України! Вкотре негайно постає потреба в прийнятті закону про колабораціонізм, нічого терпіти гнид!
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17.02.2022 10:22 Ответить
https://ibigdan.livejournal.com/28000989.html Почему этого выстрела нет в книге рекордов Гиннеса?

Вы расстояние от Луганска до Екатеринбурга вообще знаете?

https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=4746600732083234&id=100002000634820 Иван Костенко
* * *
Кляті біндерівці. За обрій шмаляють.
* * *
Херасе винтари союзники подогнали. Таким на передке колонну танков навылет прошить можно. Не мудрено, чего пацаки отползают...
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17.02.2022 10:22 Ответить
Та то була керована куля, яка наводилася із супутника "Січ", так би мовити пристрілка.
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17.02.2022 10:25 Ответить
Еще и в екабург залез, диверсант.
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17.02.2022 10:25 Ответить
Нет никаких сепаров, шляпа! Есть вражеская армия под выдуманными флагами и шевронами.
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17.02.2022 10:32 Ответить
А якийсь співробітник нашої міссії в ООН міг би облить Монтян зеленкою ? Хоч для чогось згодяться , а то наших там не видно і не чутно .
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17.02.2022 10:31 Ответить
Бажаю цій падлюці смерті, воно повне звіриної злоби до України, ця істота просто ірраціонально нас всіх ненавидить.
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17.02.2022 10:34 Ответить
Это фанатка иудейского мира, которая предлагала на территории Украины возродить Хазарию.
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17.02.2022 10:37 Ответить
Да на высер этой ватной самки, нужно привести 10 -20 переселенцев со слезными историями геноцида кацапами украинского населения. И все ,на этом провокация закончиться.
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17.02.2022 10:39 Ответить
Реагувати на "висер" - це як товкти в ступі лайно.
Люди (і країни) з гідністю на "висери" взагалі не відповідають.
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17.02.2022 10:43 Ответить
А может и действительно лучше промолчать.
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17.02.2022 10:54 Ответить
у них еще Гадя в обойме =) Пуля-Дура
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17.02.2022 10:41 Ответить
Не можна чіпати і погрожувати Монтян. Вона - психічно хвора. І є найліпшим кандидатом на роль "жертви бандерівців".
Друга бузина. Той теж нікому нафіг не був потрібен. Тому кацапи й утилізували з профітом для себе.
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17.02.2022 10:41 Ответить
Так є ж смірітєльниє рубашки і всілякі заспокійливі. Найкраще те, яким заспокоїли її дружка бузину
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17.02.2022 10:48 Ответить
нецікаво.. хто утилізував Бузину.
головне -утилізував.

КОсяпенЗМІ трохи "посвистіли",івсе.. А ХТО Б ЇХ СЛУХАВ?)
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17.02.2022 12:11 Ответить
Зачерпнули из самого дна своей выгребной ямы - всплыло...
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17.02.2022 10:42 Ответить
а чем плох боевой зеленый хоббит который погиб защищая Крым в 2014-ом . или не погиб ? ах да у него же с географией не очень . поехал защищать Крым а оказался на концерте в Горловке . очевидно не прогадал . благодарные зрители "еего" после этого в президенты выбрали
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17.02.2022 10:58 Ответить
натягне на "себе" червоні трюсіки й розіпнеться на вході в будівлю ООН. Далі цю божевільну просто не впустять.
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17.02.2022 10:43 Ответить
З яких сміттєвих ям їх витягують, отих царьових, монтяних
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17.02.2022 10:46 Ответить
Дисциплінарна палата Ради адвокатів Київської області - чому ця істота досі має статус адвоката?
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17.02.2022 10:46 Ответить
по той же причине, почему у нас уже 8 год ничего не принято на законодательном уровне против колаборантов
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17.02.2022 11:09 Ответить
Олесь Бузина эту курицу в Аду уже заждался
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17.02.2022 10:54 Ответить
Брудна ************.
Причому брудна як у переносному значенні, так і прямому.
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17.02.2022 10:56 Ответить
вона на тюрмному жаргонi лeпeчe якiсно начe сидiла.
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17.02.2022 11:28 Ответить
Живет в Киеве на ул. Срібнокільська, 14а, Позняки. Сын учится в Москве. Муж умер в 2019 году. Судбя Аппеляцийнного суда г. Киева
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17.02.2022 10:58 Ответить
И не платит за коммунальные услуги с 2014 года.
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17.02.2022 11:03 Ответить
Так вона ще й в Київі живе?!
Йоу.... Тоді дурнем буде наш представник в ООН як що на всі її закиди шо до дій "хунти в Україні" не висвітлить факт її проживання в "столиці хунти" і шо за всі роки окупаціїї їй в столиці досі не відрізали язика та не запхнули в її дупу!
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17.02.2022 11:30 Ответить
АГА..

І ВЕСЬ ЧАС ВІЙНИ іПАНУВАННЯ бАРИГИ жодної справи проти неї відкрито не було...(
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17.02.2022 12:10 Ответить
я за попкорном! шоу наближається. шоу наближається!
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17.02.2022 11:23 Ответить
Эт тетка которая с немытыми волосами и с квартирой засцанной котами?
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17.02.2022 11:23 Ответить
Це те ж саме що запросити в ООН Ківу, Шуфрича чи Скабєєву.
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17.02.2022 11:44 Ответить
фуууу, монтян не пахнет!
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17.02.2022 11:48 Ответить
Цензор, ну вы бы хоть падежи проверяли перед публикацией. "Відвідає брифінгу", серьезно?
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17.02.2022 12:03 Ответить
Это подруга Захаровой,обе с немытой головой и обе тупые как пробки
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17.02.2022 12:09 Ответить
Утончённым интеллектом она не блещет, так что пусть жжот.
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17.02.2022 12:26 Ответить
А 19м эту Монтян во всю раскручивали наши быдлопатриоты,перепечатывая ее статьи про зубожиння и пиввареника бедног прастова нариду при клятом Порошенке.
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17.02.2022 12:31 Ответить
І ця паскуда так як і інші колоборанти спокійно живе в Києві і жодного дискомфорту,а де так звані націоналісти?
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17.02.2022 12:42 Ответить
А чого ця мавпа ще на свободі?
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17.02.2022 12:44 Ответить
А в неї є довідка з мозкоправної лікарні. Щоправда, вже давно протермінована, але то таке...
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17.02.2022 13:06 Ответить
А чому людина .як проживає в Києві і всім відомо що вона агентом ГРУ РФ досі не арестована Не засуджена за держану зраду ? Це означає що у нас НЕ МАЄ служби безпеки ? І скільки таких агентів і диверсійних груп тиняються по нашим містам???
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17.02.2022 12:52 Ответить
Снайпер в помощь этой бешенной суке!..
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17.02.2022 12:56 Ответить
Ніт спокою дурнуватій. А мозкоправні лікарні позакривали дурнуваті ліберали-реФФорматори...
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17.02.2022 13:03 Ответить
Цікаво, голову вимиє?
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17.02.2022 13:50 Ответить
Лучше бы она мозги прополоскала
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17.02.2022 13:55 Ответить
У Києві горить посольство Росії

Джерело: https://khreschatyk.news/u-kyyevi-goryt-posolstvo-rosiyi/
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17.02.2022 13:52 Ответить
Монтян еще гражданка Украины?
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17.02.2022 13:53 Ответить
Прочиталось - "Скандальная аферистка"... как в точку...
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17.02.2022 14:03 Ответить
На хрена это чучело перед обедом? Тьху, аппетит пропал! Мало маши захаровой с грязной головою...
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17.02.2022 14:15 Ответить
Монтян - человек с серьезными психическими заболеваниями , ей строчно нужно лечиться. Болезнь стремительно прогрессирует. Печально, что ООН становится пристанищем больных - представители России, монтян. Лучше слушать в дурке Наполеонов и Инопланетян - увлекательнее и интереснее...
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17.02.2022 14:38 Ответить
 
 