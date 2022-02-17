РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9853 посетителя онлайн
Новости Война
1 508 28

Комитет ВР пока не рассматривал законопроект о повышении ренты на газ, который необходим для поднятия зарплат военным, - "слуга народа" Гетманцев

Комитет ВР пока не рассматривал законопроект о повышении ренты на газ, который необходим для поднятия зарплат военным, -

Вчера на заседании финансовый комитет ВР не рассматривал законопроект по повышению ренты на газ.

Об этом, как сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ, в интервью журналистам рассказал в кулуарах ВР глава комитета, нардеп "Слуги народа" Даниил Гетманцев.

Он пояснил, что пока не прошли сроки представления альтернативных законопроектов.

"Но мы не исключаем, что в ближайшее время рассмотрим этот законопроект и на следующей неделе вынесем его в сессионный зал", - отметил нардеп.

Читайте: Деньги на зарплаты военным возьмут с повышения ренты на газ и Большого строительства, - "слуга народа" Василевская-Смаглюк

По словам Гетманцева, принятие этого законопроекта является принципиальным для выполнения указа президента о повышении зарплат военным.

Напомним, 14 февраля Зеленский приказал повысить зарплаты в армии на 30%, а в Нацгвардии и Госпогранслужбе на 20% с 1 марта. В "Слуге народа" объяснили, что средства на зарплаты военным возьмут с повышения ренты на газ и Большой стройки.

Автор: 

ВР (29234) военнослужащие (6116) ВСУ (6564) Гетманцев Даниил (409) заработная плата (2400)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+17
пішли малайські маніпуляції
показать весь комментарий
17.02.2022 10:27
+14
Вот прям без убийства украинской газодобычи никак не поднять ЗП в ВСУ.

******* и прочие дебильные проекты ЗЕ отменить рука не поднимается.
показать весь комментарий
17.02.2022 10:38
+13
"Велике крадівництво" не розглядається?
показать весь комментарий
17.02.2022 10:29
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
пішли малайські маніпуляції
показать весь комментарий
17.02.2022 10:27 Ответить
головне, що всі зрозуміли, бо етнічна дискримінація вже, всупереч Конституції, законодавчо взаконена.
показать весь комментарий
17.02.2022 10:56 Ответить
Гетьманцев уже откровенно саботирует экономику, придумывает что угодно, армией прикрывается. Результат его азаровщины в экономике Украины, думаю, все могут наблюдать. Долго этот суперэкперт ещё будет издеваться над зравым смыслом?
показать весь комментарий
17.02.2022 11:52 Ответить
ну так а чого ще чекати від семітів?
показать весь комментарий
17.02.2022 12:01 Ответить
Конфіскувати майно учасників ОЗУ "Окружний адміністративний суд м. Києва" - грошей вистачить переозброїти ракетні війська.
показать весь комментарий
17.02.2022 10:28 Ответить
"Велике крадівництво" не розглядається?
показать весь комментарий
17.02.2022 10:29 Ответить
https://ibigdan.livejournal.com/28002100.html Херово нынче с позитивом



Только пережили «давайте іде після свят», и «давайте після карантину» и теперь снова поехало: «давайте вже після вторгнення, ви ж самі знаєте що зараз робиця».

По обратной связи от наших менеджеров, в большей степени руководители бизнесов продолжают строить планы, заниматься развитием, покупать и продавать. Не супер активно, но лучше чем в декабре и январе.

Например сегодня, 15-30% откладывают встречи или контракты на «давайте вже після вторгнення».

В целом этой зимой очень высокий процент бизнесов закрылись. Звоним, а в ответ «сори, но у нас тут жопа, мы закрылись/остался директор и бухгалтер/нам не платят клиенты и мы вынуждены распустить персонал».

По моим ощущениям процентов 10-15 постоянных клиентов закрылись или почти закрылись.

За зиму.

В основном это бизнесы с кол. человек 10-40 в команде. У которых есть обязательства и точка минимума для работы процессов.

Я вообще парень позитивный. Приучил себя смеятся в лицо своим ошибкам, поражениям, трудностям. Шутить с себя. Так легче принимать все.

Но вот закрывал итоги прошлого года. Мои бизнесы в Украине. Мы пытаемся расти и в количестве проектов и качестве. Много вкладываем. Но я посмотрел на вложения. И на зиму. Часть вложений безполезны. Потому что надо резать бюджеты. Потому что украинский рынок качает каждый день от чего то.

По итогам года государство в виде налогов на моем бизнеса заработало больше чем я.

И вот задаю вопрос себе, чтобы что? Ермак правил страной дальше? Чтобы возили и дальше чёрный налик в спортивных сумках, и при любых попытках пытались уйти тихонечко в лес?

Каждую неделю фактически кто-то из депутатов или чинушей Зе залетает в новости со взяткой, Дтп напидпытку и тд. И никому ничего. Все замяли. А гетьманцев находит все новые методы нас доить.

И люблю страну. И хочется лучшего. И вкладывал бы дальше. Но нет ответа чтобы что. Все что я вкладываю создаёт будущее детям, но не моим. А детям правящей партии и каждого чиновника. А моим что?

Может я тоже тихонечко куда то уйду? Где понятны правила игры и охрана олигарха не приставляет нож к глазу журналиста на глазах у бездействующей полиции? Где гарантии что завтра там буду не я?

https://www.facebook.com/motsodv/posts/10221484745483848 Дмитрий Моцьо
показать весь комментарий
17.02.2022 10:34 Ответить
так хотіли 73% виборців України....щоб арахамії....просто... па-пріколу....і єрмаки з 5-ю колоною активно працюють на руSSкій мір.....
дуже хочеться, щоб ці 2а-роки пролетіли і теперешній Гарант відповів за свої вчинки та обіцянки....
показать весь комментарий
17.02.2022 10:41 Ответить
+100500!!!
показать весь комментарий
17.02.2022 10:58 Ответить
пошукати гроші для військових в кишенях дипутатів, у Злодіїв медведчуків, шуфричів, мураєвих, шефірів, ків, гардонів, рабіновичів....список безкінечний....
показать весь комментарий
17.02.2022 10:34 Ответить
порошенок, каломойских, пинчуков, коболевых, лещенок, наемов........
показать весь комментарий
17.02.2022 10:38 Ответить
ахмет, новинський, хвірташ, бойко...
показать весь комментарий
17.02.2022 10:57 Ответить
Тимошенко, ВАЗелінський
показать весь комментарий
17.02.2022 10:59 Ответить
Низя.
показать весь комментарий
17.02.2022 10:59 Ответить
От , суки , умеют и "имеют" нас - как быстро увязали между собой поднятие налогов и зарплату военным ...
Какими только поводами не прикрываются , что-бы "шарить" по чужим карманам.
показать весь комментарий
17.02.2022 10:35 Ответить
Да, получается выбор небогат: либо угробить газодобычу, либо угробить армию. А велике крадивницво нехай розквітае.
показать весь комментарий
17.02.2022 11:08 Ответить
Суки, в карманах у себя поройтесь - не придётся никакую ренту поднимать.
показать весь комментарий
17.02.2022 10:35 Ответить
Теперь чтоб увеличить воровство в Нафтогазе прикрываются Армией! Падлы....Ну а кто же против голосовать будет?!
показать весь комментарий
17.02.2022 10:37 Ответить
Вот прям без убийства украинской газодобычи никак не поднять ЗП в ВСУ.

******* и прочие дебильные проекты ЗЕ отменить рука не поднимается.
показать весь комментарий
17.02.2022 10:38 Ответить
це вказівки з Оману....

ще Баба юля такими справами по замовленну руSSкаго міра займалася: нищила газовидобувну промисловість....
показать весь комментарий
17.02.2022 10:49 Ответить
Звісно, що ніяк.
Їм же потрібно якось аргументувати спонсорування кацапів, через поновлення закупівлі газу у "грязьпрому".
показать весь комментарий
17.02.2022 11:01 Ответить
А дерьмопутаты не, не хотят свои зарплаты умерить на доплату военным?
показать весь комментарий
17.02.2022 10:43 Ответить
"Фіма Собак"при "Кілі Катлєті" знов відкрива рота .

Й тут требо буде до інвеститорів крім "нянь" приставити йще кулеметника по вишках й по кінологу з німецькох вівчаркою , що не вздумав вкладенні гроші кудись вивести !

"Корову требо більше доїти й меньше годувати" - це головна бізнес-тратегія "Слух ЗЕ-нелоха" .
показать весь комментарий
17.02.2022 10:44 Ответить
А тем временем бессмертные ТЕРМИНАТОРЫ 2-й день тушат.

В Ивано-Франковской области на ходу загорелась автоцистерна с газом. Пожар продолжается второй день
показать весь комментарий
17.02.2022 10:56 Ответить
сидіти будеш саме ти, москалику.
показать весь комментарий
17.02.2022 11:11 Ответить
Та не баламутьте людей,ви спершу поясніть що таке ,,рента,, в Україні.На мою думку право видобувати те що по Конмтитуції України являється власністю українців.А ле чомусь українці платять за конституціюну власність,за доставку конституційної власності та ще і податок за тих ,,рентарів,, у вигляді 20% ПДВ.Тобто тей хто видобуває нащі корисні копалини приповищені ,,ренти,,знову нічого не втратить а тільки повищать ціни НАМ тим кому надра по закону Конституці належать.
показать весь комментарий
17.02.2022 11:24 Ответить
А может для поднятия зп не нужно поднимать налоги, а сократить затраты на ОП, судей, прокуроров?
А то слуги Венедиктовой ни одного дела о нападении на журналистов не довели до суда и приговора.
Думаю их вообще надо разогнать за бездеятельность.
показать весь комментарий
17.02.2022 12:54 Ответить
 
 