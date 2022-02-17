Комитет ВР пока не рассматривал законопроект о повышении ренты на газ, который необходим для поднятия зарплат военным, - "слуга народа" Гетманцев
Вчера на заседании финансовый комитет ВР не рассматривал законопроект по повышению ренты на газ.
Об этом, как сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ, в интервью журналистам рассказал в кулуарах ВР глава комитета, нардеп "Слуги народа" Даниил Гетманцев.
Он пояснил, что пока не прошли сроки представления альтернативных законопроектов.
"Но мы не исключаем, что в ближайшее время рассмотрим этот законопроект и на следующей неделе вынесем его в сессионный зал", - отметил нардеп.
По словам Гетманцева, принятие этого законопроекта является принципиальным для выполнения указа президента о повышении зарплат военным.
Напомним, 14 февраля Зеленский приказал повысить зарплаты в армии на 30%, а в Нацгвардии и Госпогранслужбе на 20% с 1 марта. В "Слуге народа" объяснили, что средства на зарплаты военным возьмут с повышения ренты на газ и Большой стройки.
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Только пережили «давайте іде після свят», и «давайте після карантину» и теперь снова поехало: «давайте вже після вторгнення, ви ж самі знаєте що зараз робиця».
По обратной связи от наших менеджеров, в большей степени руководители бизнесов продолжают строить планы, заниматься развитием, покупать и продавать. Не супер активно, но лучше чем в декабре и январе.
Например сегодня, 15-30% откладывают встречи или контракты на «давайте вже після вторгнення».
В целом этой зимой очень высокий процент бизнесов закрылись. Звоним, а в ответ «сори, но у нас тут жопа, мы закрылись/остался директор и бухгалтер/нам не платят клиенты и мы вынуждены распустить персонал».
По моим ощущениям процентов 10-15 постоянных клиентов закрылись или почти закрылись.
За зиму.
В основном это бизнесы с кол. человек 10-40 в команде. У которых есть обязательства и точка минимума для работы процессов.
Я вообще парень позитивный. Приучил себя смеятся в лицо своим ошибкам, поражениям, трудностям. Шутить с себя. Так легче принимать все.
Но вот закрывал итоги прошлого года. Мои бизнесы в Украине. Мы пытаемся расти и в количестве проектов и качестве. Много вкладываем. Но я посмотрел на вложения. И на зиму. Часть вложений безполезны. Потому что надо резать бюджеты. Потому что украинский рынок качает каждый день от чего то.
По итогам года государство в виде налогов на моем бизнеса заработало больше чем я.
И вот задаю вопрос себе, чтобы что? Ермак правил страной дальше? Чтобы возили и дальше чёрный налик в спортивных сумках, и при любых попытках пытались уйти тихонечко в лес?
Каждую неделю фактически кто-то из депутатов или чинушей Зе залетает в новости со взяткой, Дтп напидпытку и тд. И никому ничего. Все замяли. А гетьманцев находит все новые методы нас доить.
И люблю страну. И хочется лучшего. И вкладывал бы дальше. Но нет ответа чтобы что. Все что я вкладываю создаёт будущее детям, но не моим. А детям правящей партии и каждого чиновника. А моим что?
Может я тоже тихонечко куда то уйду? Где понятны правила игры и охрана олигарха не приставляет нож к глазу журналиста на глазах у бездействующей полиции? Где гарантии что завтра там буду не я?
https://www.facebook.com/motsodv/posts/10221484745483848 Дмитрий Моцьо
дуже хочеться, щоб ці 2а-роки пролетіли і теперешній Гарант відповів за свої вчинки та обіцянки....
Какими только поводами не прикрываются , что-бы "шарить" по чужим карманам.
******* и прочие дебильные проекты ЗЕ отменить рука не поднимается.
ще Баба юля такими справами по замовленну руSSкаго міра займалася: нищила газовидобувну промисловість....
Їм же потрібно якось аргументувати спонсорування кацапів, через поновлення закупівлі газу у "грязьпрому".
Й тут требо буде до інвеститорів крім "нянь" приставити йще кулеметника по вишках й по кінологу з німецькох вівчаркою , що не вздумав вкладенні гроші кудись вивести !
"Корову требо більше доїти й меньше годувати" - це головна бізнес-тратегія "Слух ЗЕ-нелоха" .
В Ивано-Франковской области на ходу загорелась автоцистерна с газом. Пожар продолжается второй день
А то слуги Венедиктовой ни одного дела о нападении на журналистов не довели до суда и приговора.
Думаю их вообще надо разогнать за бездеятельность.