Комитет ВР пока не рассматривал законопроект о повышении ренты на газ, который необходим для поднятия зарплат военным, - "слуга народа" Гетманцев

Вчера на заседании финансовый комитет ВР не рассматривал законопроект по повышению ренты на газ.

Об этом, как сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ, в интервью журналистам рассказал в кулуарах ВР глава комитета, нардеп "Слуги народа" Даниил Гетманцев.

Он пояснил, что пока не прошли сроки представления альтернативных законопроектов.

"Но мы не исключаем, что в ближайшее время рассмотрим этот законопроект и на следующей неделе вынесем его в сессионный зал", - отметил нардеп.

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По словам Гетманцева, принятие этого законопроекта является принципиальным для выполнения указа президента о повышении зарплат военным.

Напомним, 14 февраля Зеленский приказал повысить зарплаты в армии на 30%, а в Нацгвардии и Госпогранслужбе на 20% с 1 марта. В "Слуге народа" объяснили, что средства на зарплаты военным возьмут с повышения ренты на газ и Большой стройки.