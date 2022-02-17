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Зеленский о контактах с Кремлем: "Украину не оставляют без ответа, но этот ответ не ведет к встрече"

Зеленский о контактах с Кремлем:

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о попытках связаться с президентом Владимиром Путиным на фоне угрозы вторжения РФ в Украину. Был официальный запрос в администрацию российского президента.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украину".

"Не в последние дни, время от времени Украина, как ответственная страна, в любые моменты рисков эскалации, информации относительно этих рисков, информации о стягивании войск и тому подобное дает официальный запрос в администрацию президента РФ. Это было", - рассказал он.

Зеленский заявил, что в этом месяце тоже был такой запрос.

В то же время, по его словам, "Украину не оставляют без ответа, но этот ответ не ведет к встрече".

"Телефонный разговор никто не подтверждает. Так же, как и другим. Многие страны предлагают свои площадки, мы заинтересованы, я ни одной стране не отказал. Кроме этого, и мы сами предлагали тем или иным странам. Мы были заинтересованы в различных форматах договоренностей, разговорах с РФ", - подытожил президент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленского пригласили выступить в Европарламенте

Автор: 

Зеленский Владимир (20268) путин владимир (31225) россия (95418)


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Топ комментарии
+15
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17.02.2022 10:41
+14
Позорисько!!!
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17.02.2022 10:40
+8
А ты на колени https://bykvu.com/ua/bukvy/115372-zelenskij-podtverdil-chto-gotov-vstat-pered-putinym-na-koleni/ встань .
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17.02.2022 10:49
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Позорисько!!!
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17.02.2022 10:40 Ответить
Ой, бозезьтымой, яке воно куце на розум.
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17.02.2022 10:44 Ответить
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17.02.2022 11:03 Ответить
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17.02.2022 10:41 Ответить
Слід зазначити, що не тільки завдяки Джо Байдену. Дуже багато країн зараз допомагають тим чи іншим чином, та ж Великобританія, Польща, Літва, Естонія, Чехія.... Германія хтось може більше хтось менше, Допомагають і фінансово і практично і зборєю і розвідданими і технологіями і обладнанням. Фашистський режим росії (московії) дав можливість кожній країні замислитись - а на якому боці ми - боці світла та демократії або на боці тоталітаризма, царювання, розстрілу парламентів танками, розчавлення народу як гусаків, гесенисями танків, підтримка террористичних режимів по всьому світу, труїння Новачком, вбивства, катування опозиції. Допомагають втримати нашого гундосика від якихось непоправних дій. Хтось порадою, хтось тримає його щоб не бовкнув зайвого, хтось відволікає увагу від нього, хтось няньчить, аби не лізло куде не потрібно....
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17.02.2022 10:58 Ответить
З москалями не домовляються. Їхня ціль відродити імперію, а без України - це не можливо.
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17.02.2022 10:48 Ответить
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17.02.2022 10:56 Ответить
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17.02.2022 11:02 Ответить
А ты на колени https://bykvu.com/ua/bukvy/115372-zelenskij-podtverdil-chto-gotov-vstat-pered-putinym-na-koleni/ встань .
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17.02.2022 10:49 Ответить
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17.02.2022 10:57 Ответить
Тут тільки готуватись, готуватись і готуватись до війни.
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17.02.2022 10:50 Ответить
Президент действует правильно , запросьі в Кремль нужньі для отстаивания миролюбивой позиции Украиньі в СБ ООН и на других международньіх площадках , например , в Европарламенте .
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17.02.2022 10:54 Ответить
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17.02.2022 10:58 Ответить
Он после 3 лет реально не понимает, что хочет ***** ?

Что он готов ***** предложить, чтобы тот отстал от Украины ?

А если просто посмотреть в глаза, то нах такая встреча ?
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17.02.2022 11:36 Ответить
Видно що не козак
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17.02.2022 10:55 Ответить
І що, вчорашнє «свято» не допомогло?
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17.02.2022 11:05 Ответить
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17.02.2022 11:06 Ответить
Зеленський, що там тобі зараз видно в очкє ху#ла???
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17.02.2022 11:12 Ответить
Підтримайте петицію, не дайте змінити зовнішній курс України в обмін на німецький кредит:

https://petition.president.gov.ua/petition/135262
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17.02.2022 11:14 Ответить
Со мной никто говорить не хочет
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17.02.2022 11:30 Ответить
 
 