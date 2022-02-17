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Артиллерия войск РФ калибра 152 и 122 мм ведет огонь по позициям украинских воинов в районе Донецка, - Бутусов

Артиллерия войск РФ калибра 152 и 122 мм ведет огонь по позициям украинских воинов в районе Донецка, - Бутусов

Российско-оккупационные войска обстреливают позиции украинских воинов на Донбассе.

Об этом в Facebook сообщил главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"В 10 артиллерия российских оккупантов калибра 152 и 122 мм начала обстрел украинских позиций в районе Донецка - более 50 снарядов. Обстрел продолжается", - говорится в сообщении.

Также сегодня с утра войска РФ обстреляли из артиллерии и минометов жилые кварталы Станицы-Луганской.

"Российские пропагандисты на всех каналах рассказывают о российском "миролюбии". Вот какое оно на самом деле", - подытожил журналист.

Также смотрите: Войска РФ совершили артобстрел Станицы Луганской: попали в детский сад, две сотрудницы получили контузии, - ООС (обновлено). ФОТО

Автор: 

армия РФ (19123) обстрел (26995) Донбасс (26955) Бутусов Юрий (4351) наемники рф (2077)


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Топ комментарии
+69
ПрезЕдента вже розштовхали після ночі?
Реакція буде?
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17.02.2022 10:47
+61
Обісратись теж реакція. Хто сказав що у Бубочки реакції не було?
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17.02.2022 10:52
+46
Влада Зє приховує, що нас обстрілюють. Це робиться навмисно.
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17.02.2022 10:50
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"В 10 артиллерия российских оккупантов калибра 152 и 122 мм начала обстрел украинских позиций в районе Донецка - более 50 снарядов. в АП за этим чётко следят и смотрят куда выгоднее повести Украину
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17.02.2022 11:26 Ответить
И где наши Байрактары и Богданы ?
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17.02.2022 11:26 Ответить
Эмоции излишни. Один хер кацапская сволочь выкрутит свой "Гляйвиц". Просто к этому нужно быть готовыми.
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17.02.2022 11:31 Ответить
Началась раскачка ситуации
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17.02.2022 11:37 Ответить
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17.02.2022 11:46 Ответить
А наші Байрактари чого мовчать?
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17.02.2022 11:55 Ответить
У кремлівського ху- ла весіннє загострення - щоб ти здохло 😠
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17.02.2022 11:58 Ответить
Когда в паре СМИ, являющимися антагонистами, подается диаметрально противополжная информация на одно и тоже событие, это как бы норма и привычно.
Но когда видишь в их подаче некую корреляцию по таймингу, возникает некоторое замешательство, что ли ....

ДонецкоеАгенствоНовостей
Отметим, что с 5:32 утра войска Киева https://dan-news.info/defence/vojska-kieva-utrom-udarili-po-rajonam-devjati-naselennyh-punktov-donbassa/ ударили по районам девяти населенных пунктов обеих Республик. Обстрелы продолжались до половины девятого.

И
"О 10-й артилерія російських окупантів калібру 152 та 122 мм почала обстріл украінських позицій в районі Донецька - понад 50 снарядів. Обстріл продовжується" Джерело:
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17.02.2022 12:03 Ответить
Загасіть цей вогонь байрактарами!
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17.02.2022 12:17 Ответить
КОЛИ БАЙРАКТАРИ, СТІНГЕРИ ТА ДЖАВЕЛІНИ В РУКАХ ГОМНОКОМАНДУЮЧОГО, ТОДИ ВОНИ НЕ ПРАЦЮТЬ.
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17.02.2022 12:17 Ответить
Стингеры и байрактары это оборонительное вооружение если что ,а вот байрактарами да ,могли бы ударить в ответ
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17.02.2022 16:42 Ответить
Главнає нє атвєчать. Таваріщя Путєна шоб не рассєрчять.Зельониє знают
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17.02.2022 12:31 Ответить
Відповідь?
Подавлення ворожої арти? Хоча вона звісно біля школ там та дитячих садочків....
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17.02.2022 12:44 Ответить
Какие нехорошие оккупанты, исправно делают свое черное дело!...А где наша ответка блеать?!...
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17.02.2022 12:54 Ответить
********* даунецк в ответ, нет тела -нет дела, раковые опухоли мантрами не лечатся
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17.02.2022 15:11 Ответить
Читаю пост ДАНІЛОВА в Україні все під контролем, президент поїхав на Схід провірити обороноздатність армії, можливо в знімальний павільйон з кВ 95 , не влада , а збіговище шулерів з 90- років. Станицю Луганську прасують з 120-150 мм арти, Чорт Арахамія звинувачує західну пресу в фальсифікації і пропоганді. Зрозуміло ніхто їм не вірить і все таки народ треба почекати , не можна зараз дестабілізації , Кремлівська утирка цього і чекає. А як руки ********* , просять натерти рила Ківам, Шуіричаи,Арахаміям і всім , всім ушдьопкам при владі.
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17.02.2022 16:48 Ответить
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