Артиллерия войск РФ калибра 152 и 122 мм ведет огонь по позициям украинских воинов в районе Донецка, - Бутусов
Российско-оккупационные войска обстреливают позиции украинских воинов на Донбассе.
Об этом в Facebook сообщил главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.
"В 10 артиллерия российских оккупантов калибра 152 и 122 мм начала обстрел украинских позиций в районе Донецка - более 50 снарядов. Обстрел продолжается", - говорится в сообщении.
Также сегодня с утра войска РФ обстреляли из артиллерии и минометов жилые кварталы Станицы-Луганской.
"Российские пропагандисты на всех каналах рассказывают о российском "миролюбии". Вот какое оно на самом деле", - подытожил журналист.
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Но когда видишь в их подаче некую корреляцию по таймингу, возникает некоторое замешательство, что ли ....
ДонецкоеАгенствоНовостей
Отметим, что с 5:32 утра войска Киева https://dan-news.info/defence/vojska-kieva-utrom-udarili-po-rajonam-devjati-naselennyh-punktov-donbassa/ ударили по районам девяти населенных пунктов обеих Республик. Обстрелы продолжались до половины девятого.
И
"О 10-й артилерія російських окупантів калібру 152 та 122 мм почала обстріл украінських позицій в районі Донецька - понад 50 снарядів. Обстріл продовжується" Джерело:
Подавлення ворожої арти? Хоча вона звісно біля школ там та дитячих садочків....