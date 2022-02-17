Артиллерия войск РФ калибра 152 и 122 мм ведет огонь по позициям украинских воинов в районе Донецка, - Бутусов

Российско-оккупационные войска обстреливают позиции украинских воинов на Донбассе.

Об этом в Facebook сообщил главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"В 10 артиллерия российских оккупантов калибра 152 и 122 мм начала обстрел украинских позиций в районе Донецка - более 50 снарядов. Обстрел продолжается", - говорится в сообщении.

Также сегодня с утра войска РФ обстреляли из артиллерии и минометов жилые кварталы Станицы-Луганской.

"Российские пропагандисты на всех каналах рассказывают о российском "миролюбии". Вот какое оно на самом деле", - подытожил журналист.

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