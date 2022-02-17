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Новости Пьяное ДТП "Слуги народа" Трухина
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64% украинцев считают расследование ДТП с Трухиным необъективным, 52% считают, что руководитель ГБР должен уйти в отставку, - опрос КМИС. ИНФОГРАФИКА

64% украинцев считают расследование ДТП с Трухиным необъективным, 52% считают, что руководитель ГБР должен уйти в отставку, - опрос КМИС. ИНФОГРАФИКА

79% граждан Украины информированы о ДТП со "слугой народа" Александром Трухиным. 58% считают, что президент Зеленский несет персональную ответственность за подобные действия нардепов "Слуги народа".

Об этом говорится в опросе КМИС, передает Цензор.НЕТ.

"О "деле А. Трухина" знают 79% респондентов, из них 31,5% утверждают, что они хорошо проинформированы о нем. В то же время среди респондентов, знающих о деле, 64% считают, что расследование велось в основном необъективно (считают, что в основном объективно – 13,5%, а еще 22,5% не определились со своим мнением). Респонденты, считающие расследование в основном необъективным, в первую очередь считают, что на расследование пытались повлиять отдельные олигархи, с которыми связан А. Трухин (33,5%) и руководство партии "Слуга народа" (32%). Несколько меньше респондентов говорили о В. Зеленском (21%) и руководстве МВД (20%). О влиянии руководства ГБР говорят 12% респондентов, об обычных сотрудниках правоохранительных органов – 9%", - говорится в исследовании.

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Среди всех респондентов 52% считают, что в связи с "делом А. Трухина" руководитель ГБР должен уйти в отставку (не считают так – 21%). Кроме этого, 58% респондентов считают, что Президент В. Зеленский несет персональную ответственность за такие и подобные действия народных депутатов от партии "Слуга народа" (не считают так – 37%)", - отмечается в исследовании.

64% украинцев считают расследование ДТП с Трухиным необъективным, 52% считают, что руководитель ГБР должен уйти в отставку, - опрос КМИС 01
64% украинцев считают расследование ДТП с Трухиным необъективным, 52% считают, что руководитель ГБР должен уйти в отставку, - опрос КМИС 02
64% украинцев считают расследование ДТП с Трухиным необъективным, 52% считают, что руководитель ГБР должен уйти в отставку, - опрос КМИС 03
64% украинцев считают расследование ДТП с Трухиным необъективным, 52% считают, что руководитель ГБР должен уйти в отставку, - опрос КМИС 04
64% украинцев считают расследование ДТП с Трухиным необъективным, 52% считают, что руководитель ГБР должен уйти в отставку, - опрос КМИС 05
64% украинцев считают расследование ДТП с Трухиным необъективным, 52% считают, что руководитель ГБР должен уйти в отставку, - опрос КМИС 06
64% украинцев считают расследование ДТП с Трухиным необъективным, 52% считают, что руководитель ГБР должен уйти в отставку, - опрос КМИС 07
64% украинцев считают расследование ДТП с Трухиным необъективным, 52% считают, что руководитель ГБР должен уйти в отставку, - опрос КМИС 08
64% украинцев считают расследование ДТП с Трухиным необъективным, 52% считают, что руководитель ГБР должен уйти в отставку, - опрос КМИС 09
64% украинцев считают расследование ДТП с Трухиным необъективным, 52% считают, что руководитель ГБР должен уйти в отставку, - опрос КМИС 10
64% украинцев считают расследование ДТП с Трухиным необъективным, 52% считают, что руководитель ГБР должен уйти в отставку, - опрос КМИС 11
64% украинцев считают расследование ДТП с Трухиным необъективным, 52% считают, что руководитель ГБР должен уйти в отставку, - опрос КМИС 12

В течение 5-13 февраля 2022 года Киевский международный институт социологии (КМИС) провел всеукраинский опрос общественного мнения "Омнибус", к которому одним из клиентов были добавлены вопросы по "делу А. Трухина". Методом телефонных интервью с использованием компьютера (computer-assistedtelephoneinterviews, CATI) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров (со случайной генерацией телефонных номеров и последующим статистическим взвешиванием) опрошены 2004 респондента, проживающие во всех регионах Украины (кроме АР Крым). Выборка репрезентативна для взрослого населения (возраст 18 лет и старше) Украины. В выборку не включаются территории, временно не контролируемые властями Украины – АР Крым, отдельные районы Донецкой и Луганской областей.

В Луганской и Донецкой областях опрос проводился только на территории, контролируемой украинскими властями.

Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает: 2,4% для показателей, близких к 50%, 2,1% для показателей, близких к 25%, 1,5% - для показателей, близких к 10%, 1,1% – для показателей, близких к 5%.

Напомним, авария с участием машины нардепа от партии "Слуга народа" Александра Трухина произошла 23 августа в 15:45 на Бориспольской трассе под Киевом. По данным СМИ, Трухин за рулем Audi не соблюдал безопасную дистанцию и на большой скорости въехал в автомобиль Ford, который, в свою очередь, протаранил автомобиль Daewoo.

По данным свидетелей, Трухин имел признаки алкогольного опьянения, но официального подтверждения этому нет. В Нацполиции факт ДТП подтвердили, однако имена участников не назвали.

Позднее более 30 медиа сначала разместили, а потом удалили информацию том, что нардеп попал в ДТП.

В полиции сообщили, что расследование ДТП поручено ГБР. Бюро уже получило материалы дела и обещает провести объективное расследование.

7 сентября "слуга народа" Трухин прокомментировал ДТП и заявил: "Я себя не считаю виноватым. Я не был пьян".

1 февраля 2022 года журналисты опубликовали видео с камер полицейских. На кадрах видно, что Трухин пытался уйти с места аварии. Он перелез через ограждение и двинулся в лес. А когда полицейские не дали ему уйти, попытался их подкупить. Депутат рассказал, что у него есть сумка, в которой $150 тыс. И предлагал эти деньги за возможность уйти с места ДТП.

2 февраля Трухина исключили из партии "Слуга народа". Он заявил, что "в состоянии шока наговорил много глупостей" и что ему "стыдно", а также заявил о готовности сложить мандат.

Автор: 

ДТП (7671) Зеленский Владимир (20268) опрос (2824) цензура (1337) КМИС (329) Трухин Александр (145)


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Топ комментарии
+5
13,5% абсолютно тупих, це і є ядерний лекторат Зелі
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17.02.2022 10:56
+4
Трухина и СН это мало интересует...
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17.02.2022 10:52
+3
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17.02.2022 10:57
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Трухина и СН это мало интересует...
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17.02.2022 10:52 Ответить
- После знакомства с вашим прошлым и настоящим я потерял веру в человечество. Разве это не стоит миллиона рублей?!.. , - спросил Остап.(с)
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17.02.2022 10:55 Ответить
13,5% абсолютно тупих, це і є ядерний лекторат Зелі
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17.02.2022 10:56 Ответить
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17.02.2022 10:57 Ответить
Когда то министра уличили в том , что он за неделю склал протокол на 7 слуг народа и не преследование это , на что он Ответил , полиция делает свое Дело , а ваше подбирайте адекватных , а не пьяниц и дебоширов и тогда будут делать каждый свою работу , одни ловить , а другие делать Законы , адекватные , а не с Перепою.
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17.02.2022 11:00 Ответить
хтось же за таку дурьню гроші платить
головна проблема це сама система влади, а не черговий чіряк-рєшало на тілі країни.
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17.02.2022 11:07 Ответить
А я вважаю, що вся "зелена" шобла має піти і чим раніше, тим краще для України, бо вони знищать все, що називається інститути держави і корумпують до кінця всю правоохоронну систему. Бо з ними ми самі себе знищимо і не потрібно буде ворогу їхати сюди на танках.
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17.02.2022 11:09 Ответить
Избирательное правосудие - основа зла и мафиозного государства. Закон один для всех в Украине никогда не существовал. Профанация во всех, якобы, демократических институтах. Это зло было при всех президентах. Коломойских все устраивает...
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17.02.2022 11:43 Ответить
откуда вы берете эти заголовки про 79 процентов Украинцев, у меня допустим и у моих близких не спрашивали... Вы изначально неправду пишите
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17.02.2022 11:45 Ответить
С - статистика, О - опрос
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17.02.2022 11:53 Ответить
А мені зателефонували і розпитували саме з цього приводу... Те, що тебе не спитали, не значить, що неправда і все вигадали. Ти - не пуп землі, щоб тебе питати з кожного приводу. Насправді, і мене опитали вперше за все життя...
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17.02.2022 13:06 Ответить
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17.02.2022 12:02 Ответить
Та срав Зеленський на народ і хто що думає
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17.02.2022 14:53 Ответить
 
 