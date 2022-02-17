64% украинцев считают расследование ДТП с Трухиным необъективным, 52% считают, что руководитель ГБР должен уйти в отставку, - опрос КМИС. ИНФОГРАФИКА

79% граждан Украины информированы о ДТП со "слугой народа" Александром Трухиным. 58% считают, что президент Зеленский несет персональную ответственность за подобные действия нардепов "Слуги народа".

Об этом говорится в опросе КМИС, передает Цензор.НЕТ.

"О "деле А. Трухина" знают 79% респондентов, из них 31,5% утверждают, что они хорошо проинформированы о нем. В то же время среди респондентов, знающих о деле, 64% считают, что расследование велось в основном необъективно (считают, что в основном объективно – 13,5%, а еще 22,5% не определились со своим мнением). Респонденты, считающие расследование в основном необъективным, в первую очередь считают, что на расследование пытались повлиять отдельные олигархи, с которыми связан А. Трухин (33,5%) и руководство партии "Слуга народа" (32%). Несколько меньше респондентов говорили о В. Зеленском (21%) и руководстве МВД (20%). О влиянии руководства ГБР говорят 12% респондентов, об обычных сотрудниках правоохранительных органов – 9%", - говорится в исследовании.

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Среди всех респондентов 52% считают, что в связи с "делом А. Трухина" руководитель ГБР должен уйти в отставку (не считают так – 21%). Кроме этого, 58% респондентов считают, что Президент В. Зеленский несет персональную ответственность за такие и подобные действия народных депутатов от партии "Слуга народа" (не считают так – 37%)", - отмечается в исследовании.

























В течение 5-13 февраля 2022 года Киевский международный институт социологии (КМИС) провел всеукраинский опрос общественного мнения "Омнибус", к которому одним из клиентов были добавлены вопросы по "делу А. Трухина". Методом телефонных интервью с использованием компьютера (computer-assistedtelephoneinterviews, CATI) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров (со случайной генерацией телефонных номеров и последующим статистическим взвешиванием) опрошены 2004 респондента, проживающие во всех регионах Украины (кроме АР Крым). Выборка репрезентативна для взрослого населения (возраст 18 лет и старше) Украины. В выборку не включаются территории, временно не контролируемые властями Украины – АР Крым, отдельные районы Донецкой и Луганской областей.

В Луганской и Донецкой областях опрос проводился только на территории, контролируемой украинскими властями.

Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает: 2,4% для показателей, близких к 50%, 2,1% для показателей, близких к 25%, 1,5% - для показателей, близких к 10%, 1,1% – для показателей, близких к 5%.

Напомним, авария с участием машины нардепа от партии "Слуга народа" Александра Трухина произошла 23 августа в 15:45 на Бориспольской трассе под Киевом. По данным СМИ, Трухин за рулем Audi не соблюдал безопасную дистанцию и на большой скорости въехал в автомобиль Ford, который, в свою очередь, протаранил автомобиль Daewoo.

По данным свидетелей, Трухин имел признаки алкогольного опьянения, но официального подтверждения этому нет. В Нацполиции факт ДТП подтвердили, однако имена участников не назвали.

Позднее более 30 медиа сначала разместили, а потом удалили информацию том, что нардеп попал в ДТП.

В полиции сообщили, что расследование ДТП поручено ГБР. Бюро уже получило материалы дела и обещает провести объективное расследование.

7 сентября "слуга народа" Трухин прокомментировал ДТП и заявил: "Я себя не считаю виноватым. Я не был пьян".

1 февраля 2022 года журналисты опубликовали видео с камер полицейских. На кадрах видно, что Трухин пытался уйти с места аварии. Он перелез через ограждение и двинулся в лес. А когда полицейские не дали ему уйти, попытался их подкупить. Депутат рассказал, что у него есть сумка, в которой $150 тыс. И предлагал эти деньги за возможность уйти с места ДТП.

2 февраля Трухина исключили из партии "Слуга народа". Он заявил, что "в состоянии шока наговорил много глупостей" и что ему "стыдно", а также заявил о готовности сложить мандат.