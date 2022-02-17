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Франции и Германии нужно делать больше, чтобы приближать возможность Украины к вступлению в НАТО, - Зеленский

Франции и Германии нужно делать больше, чтобы приближать возможность Украины к вступлению в НАТО, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что Германия и Франция должны быть заинтересованы во вступлении украинского государства в НАТО. По его словам, они должны делать для этого больше.

Об этом Зеленский заявил журналистам, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина".

"Я думаю, что Франции и Германии надо больше делать, чтобы приближать возможность Украины относительно вступления в НАТО. Они сами должны быть заинтересованы и быть в этом уверены", - заявил глава государства.

По словам украинского лидера, президент Франции Эммануэль Макрон ему "много раз говорил, что это не просто в отношении НАТО, он будет поддерживать украинское решение".

"Господин Шольц (канцлер Германии. - Ред.) отреагировал на последней встрече в Киеве. Он сказал, что все понимают, что Украина в ближайшее время не вступит в НАТО. Это был его сигнал, он был публичный. Или это его мнение, или это мнение Германии, или это его видение или реакция на те или иные разговоры с другими государствами, мне сложно сказать", - отметил Зеленский.

Президент сообщил, что будет с канцлером Германии встречаться еще в Мюнхене и обсудит этот вопрос еще раз.

Также читайте: Зеленский о контактах с Кремлем: "Украину не оставляют без ответа, но этот ответ не ведет к встрече"

Автор: 

Зеленский Владимир (20268) НАТО (9970)


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Топ комментарии
+21
Він може говорити що завгодно. Німці також казали, що не буде безвізу. Але треба працювати, а не вірити дипломатичним висловам.
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17.02.2022 11:10
+19
Це тобі треба робити більше. ЗНАЧНО БІЛЬШЕ. Почати працювати. Змусьте те ледащо працювати !!!
Франції і Німеччині все одно де ми , в НАТО чи ні. Значить має працювати українська сторона.
Ну і придур....
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17.02.2022 11:08
+18
А пока приводим обращение к дарагим мышыбратьям

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17.02.2022 11:13
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Если еще раньше Зе не самоидентифицировался как совок, я бы сейчас удивился и наверное испытал шоковое состояние.
Но так как мы знаем, что зеленая команда совковая, то этот классический как для совка инфантильный месседж - это норма.
Совкам с малолетства прививается инфантилизм - тебе должны.
По совковой логике запад должен бодаться с мордором. Украинцы как послушные холопы совки должны сплотиться вокруг вождя месии и должны защитить мессию от внешнего врага. Должны работать и платить налоги.
У нас парадоксальная ситуация несовковой страной управляет совковая власть, которая не борется с коррупцией, а крышует её.
По совковоц логике, если не будут они контролировать суды, то кто то другой будет их контролировать.
Совок просто не понимает термина независимое правосудие.
Совок действительно этого не понимает. И что характерно - не поймёт.
Зеленые что то обещают западу, но не выполняют.
Зеленые что то обещают народу, но не выполняют.
Зеленые что то обещают мордору, но не выполняют.
Зеленые считают с мордором должен разбираться запад и украинский народ.
Зеленые считают, что их главная и единственная цель - это власть. Власть как гарантия личной безопасности.
Отсюда и абсолютно неадекватные в предаоенное время мега затраты на красивую дорожную картинку для выборов. Отсюда и эконом пачпорт. Отсюда и смартфоны е Бабка.
У кого что в приоритете. Запад должен думать о мордоре, а зеленые о власти.
В этом стройном ряду невыполненных обещаний зелёной команды выделяется один счастливчик, у которого все мечты сбываются.
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17.02.2022 12:16 Ответить
Германия и Франция должны ...
Так грюкни кулаком по столу, потребуй долг!
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17.02.2022 12:19 Ответить
Це ж фраза "чому ми не в нато?" іншими словами до інших учасників. Як же це тригерить. Ти, мразота ****, гівно зелене, ти падло щось зробило щоб ми наближались до нато? Може таран та хомчак щось для цього зробили, комісія по НАБУ ? Чи може справа вагнерівців виконана? Ти счара, ніхйя не зробило, а тепер відповідальність спихуєш на інших.
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17.02.2022 12:53 Ответить
100% правий .
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17.02.2022 13:46 Ответить
Зеленому, мерзотному опаришу ці лицемірні претензії потрібно адресувати до себе і своєї зграї, які роблять усе можливе, щоб Україна була поза НАТО.
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17.02.2022 16:16 Ответить
верно заявил.
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18.02.2022 01:21 Ответить
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