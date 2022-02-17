Франции и Германии нужно делать больше, чтобы приближать возможность Украины к вступлению в НАТО, - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский считает, что Германия и Франция должны быть заинтересованы во вступлении украинского государства в НАТО. По его словам, они должны делать для этого больше.
Об этом Зеленский заявил журналистам, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина".
"Я думаю, что Франции и Германии надо больше делать, чтобы приближать возможность Украины относительно вступления в НАТО. Они сами должны быть заинтересованы и быть в этом уверены", - заявил глава государства.
По словам украинского лидера, президент Франции Эммануэль Макрон ему "много раз говорил, что это не просто в отношении НАТО, он будет поддерживать украинское решение".
"Господин Шольц (канцлер Германии. - Ред.) отреагировал на последней встрече в Киеве. Он сказал, что все понимают, что Украина в ближайшее время не вступит в НАТО. Это был его сигнал, он был публичный. Или это его мнение, или это мнение Германии, или это его видение или реакция на те или иные разговоры с другими государствами, мне сложно сказать", - отметил Зеленский.
Президент сообщил, что будет с канцлером Германии встречаться еще в Мюнхене и обсудит этот вопрос еще раз.
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Но так как мы знаем, что зеленая команда совковая, то этот классический как для совка инфантильный месседж - это норма.
Совкам с малолетства прививается инфантилизм - тебе должны.
По совковой логике запад должен бодаться с мордором. Украинцы как послушные холопы совки должны сплотиться вокруг вождя месии и должны защитить мессию от внешнего врага. Должны работать и платить налоги.
У нас парадоксальная ситуация несовковой страной управляет совковая власть, которая не борется с коррупцией, а крышует её.
По совковоц логике, если не будут они контролировать суды, то кто то другой будет их контролировать.
Совок просто не понимает термина независимое правосудие.
Совок действительно этого не понимает. И что характерно - не поймёт.
Зеленые что то обещают западу, но не выполняют.
Зеленые что то обещают народу, но не выполняют.
Зеленые что то обещают мордору, но не выполняют.
Зеленые считают с мордором должен разбираться запад и украинский народ.
Зеленые считают, что их главная и единственная цель - это власть. Власть как гарантия личной безопасности.
Отсюда и абсолютно неадекватные в предаоенное время мега затраты на красивую дорожную картинку для выборов. Отсюда и эконом пачпорт. Отсюда и смартфоны е Бабка.
У кого что в приоритете. Запад должен думать о мордоре, а зеленые о власти.
В этом стройном ряду невыполненных обещаний зелёной команды выделяется один счастливчик, у которого все мечты сбываются.
Так грюкни кулаком по столу, потребуй долг!