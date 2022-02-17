Впервые за многие годы 16 февраля в Украине не было ни одного погибшего в результате ДТП, - Клименко

Впервые за многие годы в Украине в течение суток не было ни одного погибшего в результате ДТП.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил глава Нацполиции Игорь Клименко.

"Количество ДТП уменьшилось на 46 процентов. Впервые за многие годы вчера для 40-миллионной страны у нас не было ни одного погибшего в результате ДТП, позавчера – один погибший. Если сравнить с предыдущей неделей, у нас было за два дня 13 жертв ДТП", - подчеркнул он.

За два дня увеличилось количество обращений граждан в Нацполицию с 49 до 53 тысяч, однако в большинстве это было обращение информационного или консультационного характера.

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