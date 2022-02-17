Впервые за многие годы 16 февраля в Украине не было ни одного погибшего в результате ДТП, - Клименко
Впервые за многие годы в Украине в течение суток не было ни одного погибшего в результате ДТП.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил глава Нацполиции Игорь Клименко.
"Количество ДТП уменьшилось на 46 процентов. Впервые за многие годы вчера для 40-миллионной страны у нас не было ни одного погибшего в результате ДТП, позавчера – один погибший. Если сравнить с предыдущей неделей, у нас было за два дня 13 жертв ДТП", - подчеркнул он.
За два дня увеличилось количество обращений граждан в Нацполицию с 49 до 53 тысяч, однако в большинстве это было обращение информационного или консультационного характера.
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обрсравшиеся по самое немогу докладывают - и все такие: Ой, как же мы верим, прямо как в последние 100500 зашкваров, например с тихим лесоходом Трупиным и теперь еще одним ублюдком(в морге пропала одежда убитого им человека! дважды перееханного почему то(небожитель был наверное в состоянии Кивы, даже не овоща))
Судя по ценам на газ, осталось ждать не долго.
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