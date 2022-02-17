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Новости ДТП
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Впервые за многие годы 16 февраля в Украине не было ни одного погибшего в результате ДТП, - Клименко

Впервые за многие годы 16 февраля в Украине не было ни одного погибшего в результате ДТП, - Клименко

Впервые за многие годы в Украине в течение суток не было ни одного погибшего в результате ДТП.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил глава Нацполиции Игорь Клименко.

"Количество ДТП уменьшилось на 46 процентов. Впервые за многие годы вчера для 40-миллионной страны у нас не было ни одного погибшего в результате ДТП, позавчера – один погибший. Если сравнить с предыдущей неделей, у нас было за два дня 13 жертв ДТП", - подчеркнул он.

За два дня увеличилось количество обращений граждан в Нацполицию с 49 до 53 тысяч, однако в большинстве это было обращение информационного или консультационного характера.

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Автор: 

ДТП (7671) Нацполиция (16437) Клименко Игорь (393)


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Топ комментарии
+12
Все феодалы улетели, некому сбивать холопов.
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17.02.2022 11:41
+8
Ну звісно, мажори безкарні повтікали з країни, стало менше аварій з пішоходами.
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17.02.2022 11:46
+6
потому что бензин по 40
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17.02.2022 11:19
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потому что бензин по 40
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17.02.2022 11:19 Ответить
В Киеве вперше и пробок нет по утрам
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17.02.2022 11:19 Ответить
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17.02.2022 14:02 Ответить
растеть процент жиров в масле. Спасибо зеленскому!
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17.02.2022 11:20 Ответить
ага, а "депутат сбил и приказал тихонько прикопать" - не считается?
обрсравшиеся по самое немогу докладывают - и все такие: Ой, как же мы верим, прямо как в последние 100500 зашкваров, например с тихим лесоходом Трупиным и теперь еще одним ублюдком(в морге пропала одежда убитого им человека! дважды перееханного почему то(небожитель был наверное в состоянии Кивы, даже не овоща))
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17.02.2022 11:22 Ответить
все потому что трухин не за рулем
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17.02.2022 11:24 Ответить
Он с того леса теперь выход ищет.
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17.02.2022 11:43 Ответить
це все завдяки найвеличнішему Зеленському та його великому святу єднання)
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17.02.2022 11:29 Ответить
Все феодалы улетели, некому сбивать холопов.
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17.02.2022 11:41 Ответить
Все замерли в ожидании что пухуйло нападет.
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17.02.2022 11:42 Ответить
Ну звісно, мажори безкарні повтікали з країни, стало менше аварій з пішоходами.
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17.02.2022 11:46 Ответить
Наконец то выпилили всех номинантов на премию Дарвина и закрыли всех Шумахеров?
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17.02.2022 12:17 Ответить
Всех записали в жертвы ковида.
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17.02.2022 12:19 Ответить
Аварий станет меньше, когда бензин будет по 80грн.
Судя по ценам на газ, осталось ждать не долго.
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17.02.2022 12:27 Ответить
снiг зiйшов з дорiг?
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17.02.2022 13:34 Ответить
БРЕХНЯ !!!

16-го лютого о 16:27 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду, що сталася на автошляху між селом Байдаківка та селищем міського типу Лихівка .
По прибуттю до місця події надзвичайниками було встановлено, що водій легкового автомобілю «ВАЗ 21099», ймовірно не впоравшись з керуванням, з'їхав з дороги та перекинувся.
Внаслідок ДТП загинув пасажир легкового автомобіля (чоловік, 1991 року народження) та постраждало 2 особи (водій та пасажир транспортного засобу).

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17.02.2022 15:44 Ответить
 
 