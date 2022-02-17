122 км дорог восстановят в Луганской области при поддержке Европейского инвестбанка, - Кубраков

В этом году начнется масштабное обновление 122 км дороги Р-66 КПП "Демино-Александровка" – Сватово – Лисичанск – Луганск в Луганской области.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Александр Кубраков, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, это стало возможным благодаря ратификации парламентом кредитного соглашения между Украиной и Европейским инвестиционным банком по восстановлению дорог Востока.

"Парламент ратифицировал кредитное соглашение между Украиной и ЕИБ. Таким образом, уже в этом году мы начинаем масштабное обновление 122 км дороги Р-66 КПП "Демино-Александровка" — Сватово — Лисичанск — Луганск", - сказал он.

Министр рассказал, что качественным автомобильным сообщением соединят города Троицкое, Сватово, Кременная и Северодонецк и напомнил, что на Востоке Украины за последние 2 года уже обновлено 661 км государственных дорог.

Ранее Кубраков отмечал, что развитие дорожной сети Донецкой и Луганской области является одним из приоритетов программы "Большая стройка". Это связано с тем, что долгие годы инфраструктурой Востока не занималось системно, а ремонты ограничивались несколькими километрами в год.

Напомним, ранее заместитель руководителя Офиса Президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко сообщил, что в 2022 году планируется обновить и построить 5,5 тыс. км дорог государственного значения и более 1,4 тыс. км автодорог местного значения.

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