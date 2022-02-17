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122 км дорог восстановят в Луганской области при поддержке Европейского инвестбанка, - Кубраков

122 км дорог восстановят в Луганской области при поддержке Европейского инвестбанка, - Кубраков

В этом году начнется масштабное обновление 122 км дороги Р-66 КПП "Демино-Александровка" – Сватово – Лисичанск – Луганск в Луганской области.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Александр Кубраков, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, это стало возможным благодаря ратификации парламентом кредитного соглашения между Украиной и Европейским инвестиционным банком по восстановлению дорог Востока.

"Парламент ратифицировал кредитное соглашение между Украиной и ЕИБ. Таким образом, уже в этом году мы начинаем масштабное обновление 122 км дороги Р-66 КПП "Демино-Александровка" — Сватово — Лисичанск — Луганск", - сказал он.

Министр рассказал, что качественным автомобильным сообщением соединят города Троицкое, Сватово, Кременная и Северодонецк и напомнил, что на Востоке Украины за последние 2 года уже обновлено 661 км государственных дорог.

Ранее Кубраков отмечал, что развитие дорожной сети Донецкой и Луганской области является одним из приоритетов программы "Большая стройка". Это связано с тем, что долгие годы инфраструктурой Востока не занималось системно, а ремонты ограничивались несколькими километрами в год.

Напомним, ранее заместитель руководителя Офиса Президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко сообщил, что в 2022 году планируется обновить и построить 5,5 тыс. км дорог государственного значения и более 1,4 тыс. км автодорог местного значения.

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Автор: 

дороги (2512) ЕИБанк (27) Кубраков Александр (222) Большая стройка (728) Луганская область (6494)


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То есть, зеленые строят дороги поблизости ОРДЛО чтобы русским войскам было удобнее въезжать?
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17.02.2022 11:45 Ответить
Не поблизу орло, а безпосередньо до кордону з рф на півночі Луганської обл. Минулого року до Мілового на кордоні з Ростовською обл., цього до Демино-Олександрівки на кордоні з Воронезькою.
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17.02.2022 12:22 Ответить
Все для танків! Все для перемоги!
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17.02.2022 11:46 Ответить
Идиоты. Для кацапов строите дороги за наши деньги гниды?
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17.02.2022 11:52 Ответить
А наприклад в Дніпропетровській області, Полтавській, Кіровоградській чи Черкаській вони не хочуть дороги побудувати? Чи там вже все побудовано, дороги ідеальні?
А в Луганській то да... там зручніше гроші красти, а тут ще й перевірити зможуть
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17.02.2022 11:55 Ответить
Та дорога, которую строили по программе ВЕЛИКЕ КРАДИВНИЦТОВО уже разваливается. Дорога Счастье - Станица Луганская, на участке от Петровки до Нижней Ольховой, одни выбоины. Строили турки.
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17.02.2022 12:15 Ответить
А дорога Счастье - Станица Луганская, на участке от Петровки до Нижней Ольховой, одни выбоины. Строили турки.
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17.02.2022 12:14 Ответить
Коли вже будуть по містах робити В Лисичанську на Сєвєродонецьку доріг нема взагалі..окрім той що проходе в Золоте
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17.02.2022 12:52 Ответить
 
 