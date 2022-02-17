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У Минска и Москвы есть договоренность оставить в Беларуси часть вооружения после окончания учений, - Лукашенко

У Минска и Москвы есть договоренность оставить в Беларуси часть вооружения после окончания учений, - Лукашенко

Захвативший власть в Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Минск и Москва имеют договоренность оставить в Беларуси часть вооружения после окончания учений.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ, об этом заявил "президент" Александр Лукашенко, захвативший власть в Беларуси.

По его словам, Россия может по просьбе Минска создать в РБ учебный центр для освоения "Искандеров".

"Будем покупать у России современную технику и рассчитываем на подарок отдельных образцов", - добавил он.

Что касается вывода войск после совместных учений двух стран, то глава Беларуси заявил, что "вернуть военных Беларуси и России в места постоянной дислокации можно за сутки, но они будут в республике столько, сколько нужно".

"Завтра мы обсудим с Путиным дальнейшие действия совместной группировки войск", - сказал он.

Напомним, в настоящее время в Беларуси проходят совместные с Россией военные учения "Союзная решимость-2022".

29 декабря 2021 г. в Санкт-Петербурге состоялись переговоры Путина и Лукашенко во время неформального саммита Содружества Независимых Государств (СНГ). В нем участвовали лидеры Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

Также читайте: Никто не планирует воевать против Украины, - Лукашенко

Автор: 

Беларусь (7888) Лукашенко Александр (3611) россия (95418) военные учения (3457)


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Топ комментарии
+30
А вчера говорил что все уедут по домам. Видимо недополковник вчера получил пистюлей от бункерного Карлика
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17.02.2022 11:48
+24
)) та он и сам обалдел, когда узнал, что он так решил
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17.02.2022 11:52
+20
ну мля...ну надо жы .как неожиданно
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17.02.2022 11:48
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А вчера говорил что все уедут по домам. Видимо недополковник вчера получил пистюлей от бункерного Карлика
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17.02.2022 11:48 Ответить
та в них усе зійдеться. Всі солдати поїдуть, а ракети продадуть, чи подарують. А може не всі, деяким солдатам сподобається у бульбафюрера і вони залишаться у відпустці.
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17.02.2022 12:57 Ответить
ну мля...ну надо жы .как неожиданно
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17.02.2022 11:48 Ответить
)) та он и сам обалдел, когда узнал, что он так решил
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17.02.2022 11:52 Ответить
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17.02.2022 11:54 Ответить
Точняк)Никто даже подумать не мог,что такое произойдет
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17.02.2022 12:08 Ответить
А что здесь делают петушки макеевские? Или ты зауральский?
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17.02.2022 12:52 Ответить
А ты все о жопах?
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17.02.2022 13:31 Ответить
Ты не ответило на вопрос, ты открытый гомосек или латентный? Других то у вас в говноботы не берут
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17.02.2022 14:00 Ответить
Хз.кого тут у нас берут,а у вас,я вижу,уже набрали)
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17.02.2022 14:23 Ответить
Старий вусань перетворив країну під плацдарм для наступу парашистів.
Дуже розумно. Хутінський андон..
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17.02.2022 11:49 Ответить
Прежде, чем тратить большие деньги на оборону, надо создать людям жизнь, которую стоило бы защищать. Маннергейм

Прежде, чем начинать войну, надо создать пушечному мясу жизнь, которую не жаль потерять. Путин
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17.02.2022 11:59 Ответить
Зато теперь губернатор Беларусского федерального округа, полковник, генератор калия.
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17.02.2022 12:01 Ответить
Кто бы сомневался, старый хрен...
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17.02.2022 11:52 Ответить
Донецкий Украинец@lBUjg6heLiIssgQ·3 ч

Украинцы просят военнослужащих РФ, сосредоточенных у границ с Украиной на всякий случай положить в карманы семена плодовых деревьев, чтоб это все обрело хоть какой-то смысл.

*кроме танкистов. Тут все бессмысленно.
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17.02.2022 11:53 Ответить
Окрім амброзії з того непотрібу нічого не виросте, тому краще їх таки палити ніж використовувати як добрива
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17.02.2022 12:12 Ответить
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17.02.2022 12:47 Ответить
"После завершения учений российские военные вернутся в места постоянной дислокации, https://tass.ru/armiya-i-opk/13646257 заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Никто никогда не говорил, что российские войска будут оставаться на территории Белоруссии, об этом никогда речи не шло», - отметил он. " Хтось ще вірить кацапам?
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17.02.2022 11:54 Ответить
Ха ! Так це не рос. війська, це техніка, яка стала технікою ЗС РБ. Опля !
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17.02.2022 12:51 Ответить
Писькин все правильно сказал : они и есть уже в местах постоянной дислокации. Что-то не так ?
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17.02.2022 13:27 Ответить
В соцсетях пишут, что белорусы в шоке от мордоровцев.
Многие из них не славянской национальности, но очень многих объединяет тяга к алкоголю и блудливые взгляды на белорусок. Как ни как уже несколько месяцев оторваны от мест постоянной дислокации, а полевые лагеря - это проходной двор.
Пишут, что встретить БТР возле магазина - это обычное явление. Нужно ли говорить,,что покупают выпивку и закусь. Ведь обычное питание в армии никто не отменял.
Пишут, что пьют и солдаты, и офицеры.
Пьют, потому что завтра могут погибнуть в бою. В Украине.
Все разговоры только об этом
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17.02.2022 11:55 Ответить
та насрати на білорусів, вони декорації.
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17.02.2022 12:58 Ответить
Это не беларусы - это уже белокацапы...
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17.02.2022 13:30 Ответить
Не захотіли стать "майданутими"? Стали "окупованими"! Колись баба Настя тихцем казала: "Ждали коли нас наші війська звільнять Звільнили! Так краще б ми при німцях залишилися! Грабували і гвалтували ще більше А нам казали - "ви винні - бо під німцями жили!" А про те що самі в 41-му тікали і нас покинули - ні слова!" Те ж саме і "сябрам" буде - вони ж казали що "русские нам - браты!"
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17.02.2022 14:46 Ответить
Прогнув Полоцьке князівство під Московію... мудло
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17.02.2022 11:56 Ответить
а сша пусть говорят на их же языке ....мол ну ладно... добро... осваивайте свои эскандэры....а мы будем в странах балтии и польши осваивать свои ядерные ракеты с боеголовками..... ну всёже так просто ...если нет общей договорённости и рашка мания войны и преследования носиться с этим оружием по всей стране перемещая войска туда сюда...туда сюда.... шизик уже ...(( пора всем переходить на их понятия и слэнг гопников .хватит уже такой уж дипломати..хватит соплежуйства... больше наглости...рашка понимает только переговоры на своём понятном дворовом языке....
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17.02.2022 11:58 Ответить
Гуманитарная помощь наступательным вооружением)
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17.02.2022 12:05 Ответить
То Макей брехав про те що - жодного військового та жодної одиниці техніки Мордора не залишиться на території Білорусі? То тепер не тільки росіяни завжди брешуть
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17.02.2022 12:06 Ответить
А коли бульбаші казали правду? Вони брешуть більше ніж московити.
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17.02.2022 12:14 Ответить
А что там делал Азербайджан?
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17.02.2022 12:12 Ответить
Україна має припинити імпорт білоруського палива! Україна повинна імпортувати паливо з інших країн!
Потрібно вводити жорсткий візовий режим з московитами і їх шістками білорусами!
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17.02.2022 12:15 Ответить
бгггг, а наш резников верит обещаниям белорусских енералов...
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17.02.2022 12:18 Ответить
А чому білорусам іскандери дозволяється, а Україні навіть оборонне озброєння не можна, бо то є погроза сусіду?
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17.02.2022 12:19 Ответить
бяларусь мірная страна, настільки мірная що на лавочку становляться босоніж.
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17.02.2022 13:00 Ответить
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17.02.2022 12:22 Ответить
interesno s kakix deneg samozvanec budet zakupat Iskanderi,jesli i tak im nuzno 3.5 milarda evro dlia pogasenyja dolgov.Kacapi tolko 1 miliard evro dast b kredit i to dlia svojix dolgov stob pogasili.
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17.02.2022 12:24 Ответить
Беларусь и мокшандия это независимие страны и нам туда мешаться нечего если желаем чтоб и до нас невмешивались.Нам просто надо распределить отражение вероятной угрозы из этих сторон и не более.Однако наши политики начали активно вмешиваться в Беларусь а про оборону Украины просто забыли.Если хотим иметь свою страну то надо заниматься своей а не учить других чем им заниматься и как жить.
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17.02.2022 12:25 Ответить
баришня лягли та просють?
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17.02.2022 12:57 Ответить


А вчера твой министр иностранных дел Макей крест на пузе зелёнкой рисовал, что "НИ ОДНОГО РОССИЙСКОГО СОЛДАТА, НИ ОДНОЙ ЕДИНИЦЫ РОССИЙСКОЙ ВОЕННОЙ ТЕХНИКИ В БЕЛАРУСИ ПОСЛЕ ЗАВЕРШЕНИЯ УЧЕНИЙ НЕ ОСТАНЕТСЯ".

Лжецы . . .

Карфаген должен быть разрушен ! Как бы мы ни хотели избежать драки, но не судьба, по ходу. А без драки, без того, чтобы "урыть" агрессора, длительного обеспечения безопасности Украине не видать.
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17.02.2022 12:35 Ответить
Ну, дураков нет, отказываться от дармового оружия.
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17.02.2022 14:07 Ответить
 
 