У Минска и Москвы есть договоренность оставить в Беларуси часть вооружения после окончания учений, - Лукашенко
Захвативший власть в Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Минск и Москва имеют договоренность оставить в Беларуси часть вооружения после окончания учений.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ, об этом заявил "президент" Александр Лукашенко, захвативший власть в Беларуси.
По его словам, Россия может по просьбе Минска создать в РБ учебный центр для освоения "Искандеров".
"Будем покупать у России современную технику и рассчитываем на подарок отдельных образцов", - добавил он.
Что касается вывода войск после совместных учений двух стран, то глава Беларуси заявил, что "вернуть военных Беларуси и России в места постоянной дислокации можно за сутки, но они будут в республике столько, сколько нужно".
"Завтра мы обсудим с Путиным дальнейшие действия совместной группировки войск", - сказал он.
Напомним, в настоящее время в Беларуси проходят совместные с Россией военные учения "Союзная решимость-2022".
29 декабря 2021 г. в Санкт-Петербурге состоялись переговоры Путина и Лукашенко во время неформального саммита Содружества Независимых Государств (СНГ). В нем участвовали лидеры Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.
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Дуже розумно. Хутінський андон..
Прежде, чем начинать войну, надо создать пушечному мясу жизнь, которую не жаль потерять. Путин
Украинцы просят военнослужащих РФ, сосредоточенных у границ с Украиной на всякий случай положить в карманы семена плодовых деревьев, чтоб это все обрело хоть какой-то смысл.
*кроме танкистов. Тут все бессмысленно.
Многие из них не славянской национальности, но очень многих объединяет тяга к алкоголю и блудливые взгляды на белорусок. Как ни как уже несколько месяцев оторваны от мест постоянной дислокации, а полевые лагеря - это проходной двор.
Пишут, что встретить БТР возле магазина - это обычное явление. Нужно ли говорить,,что покупают выпивку и закусь. Ведь обычное питание в армии никто не отменял.
Пишут, что пьют и солдаты, и офицеры.
Пьют, потому что завтра могут погибнуть в бою. В Украине.
Все разговоры только об этом
Потрібно вводити жорсткий візовий режим з московитами і їх шістками білорусами!
А вчера твой министр иностранных дел Макей крест на пузе зелёнкой рисовал, что "НИ ОДНОГО РОССИЙСКОГО СОЛДАТА, НИ ОДНОЙ ЕДИНИЦЫ РОССИЙСКОЙ ВОЕННОЙ ТЕХНИКИ В БЕЛАРУСИ ПОСЛЕ ЗАВЕРШЕНИЯ УЧЕНИЙ НЕ ОСТАНЕТСЯ".
Лжецы . . .
Карфаген должен быть разрушен ! Как бы мы ни хотели избежать драки, но не судьба, по ходу. А без драки, без того, чтобы "урыть" агрессора, длительного обеспечения безопасности Украине не видать.