У Минска и Москвы есть договоренность оставить в Беларуси часть вооружения после окончания учений, - Лукашенко

Захвативший власть в Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Минск и Москва имеют договоренность оставить в Беларуси часть вооружения после окончания учений.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ, об этом заявил "президент" Александр Лукашенко, захвативший власть в Беларуси.

По его словам, Россия может по просьбе Минска создать в РБ учебный центр для освоения "Искандеров".

"Будем покупать у России современную технику и рассчитываем на подарок отдельных образцов", - добавил он.

Что касается вывода войск после совместных учений двух стран, то глава Беларуси заявил, что "вернуть военных Беларуси и России в места постоянной дислокации можно за сутки, но они будут в республике столько, сколько нужно".

"Завтра мы обсудим с Путиным дальнейшие действия совместной группировки войск", - сказал он.

Напомним, в настоящее время в Беларуси проходят совместные с Россией военные учения "Союзная решимость-2022".

29 декабря 2021 г. в Санкт-Петербурге состоялись переговоры Путина и Лукашенко во время неформального саммита Содружества Независимых Государств (СНГ). В нем участвовали лидеры Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

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