Киев неоднократно предлагал встречу Путина и Зеленского, но не называл цель, - Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал возможность встречи Зеленского и Путина.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС.
"Киев неоднократно предлагал встречу Путина и Зеленского, но никогда не говорил, зачем именно", - говорится в сообщении.
Зеленский рассказал о попытках связаться с президентом РФ Владимиром Путиным на фоне угрозы вторжения РФ в Украину.
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Це ж його кумир. Він завжди трєпєтно до нього ставився..мов раб дрожащій.
у зеЛоха одна мета - домовитися про показ сватів на расеї, побачити "мир в глазах путина" та домовитися (як торговий партнер) з фуйлов про торгівлю на крові українців..
Зеля одразу таке говорив.
Даже сам ЗЕ
Подавай Байдена, і не менше.
или даже не зеков
Песков бъет свои же рекорды пургометства и закоса под дебила
https://charter97.org/be/news/2022/2/17/455042/
увидеть нежелание воеватьсойтись по средине.