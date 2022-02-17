Киев неоднократно предлагал встречу Путина и Зеленского, но не называл цель, - Песков

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал возможность встречи Зеленского и Путина.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС.

"Киев неоднократно предлагал встречу Путина и Зеленского, но никогда не говорил, зачем именно", - говорится в сообщении.

Зеленский рассказал о попытках связаться с президентом РФ Владимиром Путиным на фоне угрозы вторжения РФ в Украину.

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