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Киев неоднократно предлагал встречу Путина и Зеленского, но не называл цель, - Песков

Киев неоднократно предлагал встречу Путина и Зеленского, но не называл цель, - Песков

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал возможность встречи Зеленского и Путина.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС.

"Киев неоднократно предлагал встречу Путина и Зеленского, но никогда не говорил, зачем именно", - говорится в сообщении.

Зеленский рассказал о попытках связаться с президентом РФ Владимиром Путиным на фоне угрозы вторжения РФ в Украину.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Кремле заявили о высокой угрозе "нападения украинских сил" на "Л/ДНР"

Автор: 

Зеленский Владимир (20268) Песков Дмитрий (1858) путин владимир (31225) россия (95418)


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Топ комментарии
+13
Зеленський ???
Це ж його кумир. Він завжди трєпєтно до нього ставився..мов раб дрожащій.
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17.02.2022 12:00
+10
Зазирнути в очі пуйлу.
Зеля одразу таке говорив.
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17.02.2022 11:59
+6
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17.02.2022 12:03
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Ну як нащо - уп!здити х-йла, щоб людство зітхнуло з полегшенням. Що за питання...
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17.02.2022 11:58 Ответить
Зеленський ???
Це ж його кумир. Він завжди трєпєтно до нього ставився..мов раб дрожащій.
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17.02.2022 12:00 Ответить
ще й навколюшках
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17.02.2022 12:04 Ответить
Эту цель знает вся Украина. Это глаза вашего Путина. Только для чего мы не понимаем.
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17.02.2022 12:22 Ответить
"Красавица" в ножки хочет плюхнутся и договорить с ********-средине
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17.02.2022 12:35 Ответить
та щаз..
у зеЛоха одна мета - домовитися про показ сватів на расеї, побачити "мир в глазах путина" та домовитися (як торговий партнер) з фуйлов про торгівлю на крові українців..
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17.02.2022 13:21 Ответить
https://vlada.segodnya.ua/ua/vlada/lidery/radoslav-sikorskiy-putinu-nuzhny-ne-garantii-bezopasnosti-emu-nuzhna-ukraina-1603421.html Радослав Сікорський: Путіну потрібні не безпекові гарантії - йому потрібна Україна
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17.02.2022 11:59 Ответить
Зазирнути в очі пуйлу.
Зеля одразу таке говорив.
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17.02.2022 11:59 Ответить
заглянуть в глаза и поискать там точку G
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17.02.2022 12:02 Ответить
Туалетный йоршик дуркует , шо не знал. просто хутин - в горизонтальном положении, его нельзя беспокоить, мож немного так и протянет.
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17.02.2022 12:02 Ответить
Да никто не знает, с чем ЗЕ собирается туда ехать.

Даже сам ЗЕ
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17.02.2022 12:55 Ответить
В очi? Девушка, вы немного ошиблись, пониже, намного пониже
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17.02.2022 12:17 Ответить
Тебе же неоднократно говорили, что опудалу надо заглянуть в моргалы Путину и найти там середину. Шо тебе не ясно?
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17.02.2022 12:00 Ответить
що таке МЗЧ для *****? Та ніщо!
Подавай Байдена, і не менше.
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17.02.2022 12:01 Ответить
какое же оно тупое пучеглазое животное..... ну он же сказал что не для того встреча чтобы с путиным в сочи на рыбалку поехать.... путин же как бы недавно пригласил зеленского встретится в сочи .но не обсуждать ничего кроме как здаваться ...((
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17.02.2022 12:03 Ответить
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17.02.2022 12:03 Ответить
Даже страшно представить что может считаться "компроматом" в ситуации, где открытыми данными являются, например, признание вовы в личной здаче луке вагнеровцев, вывод зеленского миллиардов в офшоры и продажа своего сериала в россию.
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17.02.2022 12:15 Ответить
Тем не менее 🦠💩👿25% амёб не смотря на все преступления зеИУДЫ , поддерживают зеУБЛЮДКО
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17.02.2022 12:38 Ответить
ну, допустим, как он застрелил на камеру штук 10 зеков...

или даже не зеков
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17.02.2022 12:59 Ответить
та да, брехло и сказочник юГик, тот еще источник информации. любые его слова пованивали всегда, но после последнего просера с Йованович юГик стал токсичнее токсичных отходов.
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17.02.2022 12:23 Ответить
Естественно - рыбалку обсудить, хоккей и так, ни о чем потрындеть.

Песков бъет свои же рекорды пургометства и закоса под дебила
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17.02.2022 12:07 Ответить
Хто ж інтимні пропозиції через пресу афішує?
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17.02.2022 12:09 Ответить
Какая цель- припасть к ногам, ручку облобызать, чего ещё желать преданному почитателю рашкофюрера
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17.02.2022 12:11 Ответить
Появилось спутниковое фото понтонного моста в четырех километрах от Украины
https://charter97.org/be/news/2022/2/17/455042/
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17.02.2022 12:15 Ответить
письков! Ты будешь удивлён-и я не знаю на хрена ,ну кроме того что написала выше
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17.02.2022 12:17 Ответить
Цель - плюнуть через стол миллиардом вирусов.
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17.02.2022 12:17 Ответить
Цель одна- миротворцы на линии разграничения.
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17.02.2022 12:20 Ответить
Зеля бажає підписати капітуляцію, але таємно.
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17.02.2022 12:20 Ответить
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17.02.2022 12:24 Ответить
Зеля лошара, уже давно мог бы Китай поехать и попросить у Пина китайских миротворцев. Вряд ли бы хутин против них рыпнулся.
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17.02.2022 12:24 Ответить
как это не называл ? а в глаза Путину посмотреть . ну или в задницу ? Зеля где то там хотел увидеть нежелание воевать
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17.02.2022 12:29 Ответить
Зеля где то там хотел увидеть нежелание воевать сойтись по средине.
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17.02.2022 12:57 Ответить
Цель у кацапов одна - проба купить Украину,как чеченов и сябров.
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17.02.2022 13:32 Ответить
 
 