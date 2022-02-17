Российские оккупанты обстреляли жилые кварталы Врубовки в Луганской области: повреждены школа, дома и газопровод. ФОТОрепортаж
Сегодня, 17 февраля, утром российские войска произвели обстрел пгт. Врубовка в Донецкой области.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ГСЧС.
Обстрел произошел около 10:30 утра.
В результате обстрела были повреждены окна в ОШ пгт. Врубовка. На момент обстрела в ОШ находились 30 учеников и 14 человек персонала. В настоящее время часть учащихся и работников школы находятся в подвальном помещении. Остальных учеников забрали родители.
Кроме того, в результате обстрела поврежден газопровод - без газоснабжения осталось 70 квартир в многоэтажках и 96 частных домов.
Также в результате обстрела был поврежден частный сектор.
Информации о пострадавших пока нет.
Попаснянская городская военно-гражданская администрация сообщает, что около 10:25 произошел обстрел со стороны временно оккупированной территории по населенному пункту пгт Врубовка.
"Один из снарядов попал во двор Врубовского лицея Попаснянской городской территориальной громады. На момент обстрела в лицее находилось 30 учеников и 14 человек персонала. По состоянию на 11 час 10 мин. 8 учеников и 2 сотрудника персонала находятся в подвальном помещении", - говорится в сообщении.
Зафиксировано прямое попадание в хозяйственное сооружение одного из жилых домов, поврежден частный дом по ул. Центральная. Также повреждения получила коммунальная инфраструктура, а именно перебит газопровод высокого давления. В настоящее время без газоснабжения осталось 70 квартир в многоэтажках и 96 частных домов.
Известно, что войска РФ обстреляли улицы Цетральную, Первомайскую, Юбилейную пгт Врубовка из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 122 мм.
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Не вирите? Читайте інтервю клопомойського, зроблене після перемрги зєєєлі.
Им не впервой...
Потрібно просити США вводити санкції вже, не чекаючи подальшої ескалації.
Ублюдки, мрази. Провоцируют в беспроигрышном варианте - или спровоцируют, или поиздеваются безнаказанно.
Как бы ни было тяжело, но ответить надо через сутки - сначала поднять вой на весь мир, что наши школы / садики обстреливают и что мы вынуждены открыть огонь в ответ для защиты гражданских, а когда резонанс по мировым СМИ пойдёт и по дипломатическим каналам, тогда только открывать огонь.
https://petition.president.gov.ua/petition/135262
Хто має багато підписників у соц.мережах - прошу поширити.
У моїх групах кількість підписників вимірюється лише сотнями, а потрібно 25000 голосів
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=4916536935050736&id=100000834337338&__cft__[0]=AZWNHL15MutabnV4Q46o0g0X-SPfJsx886LKmuH2LOSkh6KJmd0YiTqhp-fdgaOHQCdpRVeX0eL5uMxb7xNe3WzkSfC2HclsbDd6axkOz09EnGMrWQEIx0E7Wsgfjj1M0KM&__tn__=%2CO%2CP-R 1 ч ·
Казав і буду казати: нічого не завершилось.
Війна триває.
Це лише «у Зеленського» дешеве шоу на всіх каналах.
Це лише Арахамія та йому подібні «слуги» розповідають що CNN гірше Скабєєвої.
Це лише у нас замість реального підняття бойового духу вимикають всі канали заради брехні «найвеличнішого».
Понад 50 ударів сьогодні випустили окупаційні війська із забороненої зброї на Донбасі. І це видно не кінець.
Зруйнований дитячий садок. Поранені вихователі. Дивом не постраждали діти.
Тим часом Росія додала ще 7 тисяч військових до кордонів України. Розвідки США, Великої Британії та Естонії чітко заявляють що ніякого ВІДВЕДЕННЯ НЕМАЄ.
Все це брехня Росії та велика гра.
Нам потрібно вистояти і не йти на жодні капітулятивні угоди Росії. Нам потрібно дійсно об'днуватись навколо цінностей. І головне - завжди бути напоготові. Війна триває.
https://www.facebook.com/borislav.bereza 1 ч ·
Обстрел детского садика - это лишь один из элементов игры Путина в его игре по нагнетанию ситуации. И надо использовать это против него. Завтра утром начинается Мюнхенская конференция по безопасности и Зеленский должен использовать эту площадку. А история с обстрелом детского садика российскими военными - это то, что можно хорошо озвучить на Западе и то, что будет крайне негативно воспринято западным обществом и СМИ. Все что касается опасности для детей воспринимается на Западе крайне болезненно и жестко. И это надо использовать. Эту ловушку Путин устроил себе сам.
Главное, чтоб https://www.facebook.com/zelenskiy.official?__cft__[0]=************************************************************************************************-Z0gEENM31_kxe5pY5WVw7ZUBDDB_ftrcO4&__tn__=-]K-R Володимир Зеленський это использовал, а не пытался вновь заглянуть в глаза Путину.