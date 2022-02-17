Российские оккупанты обстреляли жилые кварталы Врубовки в Луганской области: повреждены школа, дома и газопровод. ФОТОрепортаж

Сегодня, 17 февраля, утром российские войска произвели обстрел пгт. Врубовка в Донецкой области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ГСЧС.

Обстрел произошел около 10:30 утра.

В результате обстрела были повреждены окна в ОШ пгт. Врубовка. На момент обстрела в ОШ находились 30 учеников и 14 человек персонала. В настоящее время часть учащихся и работников школы находятся в подвальном помещении. Остальных учеников забрали родители.

Кроме того, в результате обстрела поврежден газопровод - без газоснабжения осталось 70 квартир в многоэтажках и 96 частных домов.

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Также в результате обстрела был поврежден частный сектор.

Информации о пострадавших пока нет.

Попаснянская городская военно-гражданская администрация сообщает, что около 10:25 произошел обстрел со стороны временно оккупированной территории по населенному пункту пгт Врубовка.

"Один из снарядов попал во двор Врубовского лицея Попаснянской городской территориальной громады. На момент обстрела в лицее находилось 30 учеников и 14 человек персонала. По состоянию на 11 час 10 мин. 8 учеников и 2 сотрудника персонала находятся в подвальном помещении", - говорится в сообщении.

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Зафиксировано прямое попадание в хозяйственное сооружение одного из жилых домов, поврежден частный дом по ул. Центральная. Также повреждения получила коммунальная инфраструктура, а именно перебит газопровод высокого давления. В настоящее время без газоснабжения осталось 70 квартир в многоэтажках и 96 частных домов.

Известно, что войска РФ обстреляли улицы Цетральную, Первомайскую, Юбилейную пгт Врубовка из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 122 мм.

























