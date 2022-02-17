РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10583 посетителя онлайн
Новости Война
16 729 48

Российские оккупанты обстреляли жилые кварталы Врубовки в Луганской области: повреждены школа, дома и газопровод. ФОТОрепортаж

Сегодня, 17 февраля, утром российские войска произвели обстрел пгт. Врубовка в Донецкой области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ГСЧС.

Обстрел произошел около 10:30 утра.

В результате обстрела были повреждены окна в ОШ пгт. Врубовка. На момент обстрела в ОШ находились 30 учеников и 14 человек персонала. В настоящее время часть учащихся и работников школы находятся в подвальном помещении. Остальных учеников забрали родители.

Кроме того, в результате обстрела поврежден газопровод - без газоснабжения осталось 70 квартир в многоэтажках и 96 частных домов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оккупанты распространяют фейки об обстреле Станицы Луганской, приписывая собственные военные преступления выдуманным "карателям", - Казанский

Также в результате обстрела был поврежден частный сектор.

Информации о пострадавших пока нет.

Попаснянская городская военно-гражданская администрация сообщает, что около 10:25 произошел обстрел со стороны временно оккупированной территории по населенному пункту пгт Врубовка.

"Один из снарядов попал во двор Врубовского лицея Попаснянской городской территориальной громады. На момент обстрела в лицее находилось 30 учеников и 14 человек персонала. По состоянию на 11 час 10 мин. 8 учеников и 2 сотрудника персонала находятся в подвальном помещении", - говорится в сообщении.

Смотрите: Железнодорожная станция Кондрашовская-Новая в Луганской области попала под обстрел войск РФ, поврежден тепловоз и здание депо, - председатель правления "Укрзализныци" Камышин. ФОТО

Зафиксировано прямое попадание в хозяйственное сооружение одного из жилых домов, поврежден частный дом по ул. Центральная. Также повреждения получила коммунальная инфраструктура, а именно перебит газопровод высокого давления. В настоящее время без газоснабжения осталось 70 квартир в многоэтажках и 96 частных домов.

Известно, что войска РФ обстреляли улицы Цетральную, Первомайскую, Юбилейную пгт Врубовка из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 122 мм.

Российские оккупанты обстреляли жилые кварталы Врубовки в Луганской области: повреждены школа, дома и газопровод 01
Российские оккупанты обстреляли жилые кварталы Врубовки в Луганской области: повреждены школа, дома и газопровод 02
Российские оккупанты обстреляли жилые кварталы Врубовки в Луганской области: повреждены школа, дома и газопровод 03
Российские оккупанты обстреляли жилые кварталы Врубовки в Луганской области: повреждены школа, дома и газопровод 04
Российские оккупанты обстреляли жилые кварталы Врубовки в Луганской области: повреждены школа, дома и газопровод 05
Российские оккупанты обстреляли жилые кварталы Врубовки в Луганской области: повреждены школа, дома и газопровод 06
Российские оккупанты обстреляли жилые кварталы Врубовки в Луганской области: повреждены школа, дома и газопровод 07

Российские оккупанты обстреляли жилые кварталы Врубовки в Луганской области: повреждены школа, дома и газопровод 08
Российские оккупанты обстреляли жилые кварталы Врубовки в Луганской области: повреждены школа, дома и газопровод 09
Российские оккупанты обстреляли жилые кварталы Врубовки в Луганской области: повреждены школа, дома и газопровод 10
Российские оккупанты обстреляли жилые кварталы Врубовки в Луганской области: повреждены школа, дома и газопровод 11
Российские оккупанты обстреляли жилые кварталы Врубовки в Луганской области: повреждены школа, дома и газопровод 12
Российские оккупанты обстреляли жилые кварталы Врубовки в Луганской области: повреждены школа, дома и газопровод 13

Автор: 

обстрел (26995) Донбасс (26955) операция Объединенных сил (6766) Луганская область (6494)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+42
у нас нет президента ..на этой должности сидит чмошный писяграй.
показать весь комментарий
17.02.2022 12:21
+27
пРусский мир во всей "красе"
показать весь комментарий
17.02.2022 12:19
+23
суки
показать весь комментарий
17.02.2022 12:19
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
пРусский мир во всей "красе"
показать весь комментарий
17.02.2022 12:19 Ответить
суки
показать весь комментарий
17.02.2022 12:19 Ответить
Де заява президента?
показать весь комментарий
17.02.2022 12:20 Ответить
у нас нет президента ..на этой должности сидит чмошный писяграй.
показать весь комментарий
17.02.2022 12:21 Ответить
Президент у нас клопомойський, а зєєєля то зіц-прєдсєдатель Фунт. А клопомойський заробляє свої 100млрд баксів, які йому пообіцяли за "вазвращєніе Украіни в рускійй мір".
Не вирите? Читайте інтервю клопомойського, зроблене після перемрги зєєєлі.
показать весь комментарий
17.02.2022 12:25 Ответить
уже пишет сценарий нового видосика, не торопите Бубочку
показать весь комментарий
17.02.2022 13:44 Ответить
Хай наші сраколизи бачать що їх чекає.
показать весь комментарий
17.02.2022 12:20 Ответить
"рузьке мір" = смерть та руйнація.
показать весь комментарий
17.02.2022 12:23 Ответить
интегрироваться хотят в Украину, это же очевидно
показать весь комментарий
17.02.2022 12:24 Ответить
школы, садики... "борьба с фашизмом" вышла новый уровень...
показать весь комментарий
17.02.2022 12:24 Ответить
что-то мне подсказывает, что родители детишек, сидящих в подвале, охотно поверят в кацапские байки про карателей, которые специально обстреливают своих, чтоб расею-матшку подставить...
Им не впервой...
показать весь комментарий
17.02.2022 12:34 Ответить
Ні. Вже не вірять. У 14му вірили зараз вже Ні.
показать весь комментарий
17.02.2022 12:49 Ответить
Кацапи ввели в дію сценарій загострення. Обстріли з метою викликати отвєтку і підсунути зо два десятки свіжих трупів, навіть дітей для картинки у ЗМІ.
Потрібно просити США вводити санкції вже, не чекаючи подальшої ескалації.
показать весь комментарий
17.02.2022 12:25 Ответить
Це "русский мир", стріляти по школах, а потім робити репортажі і навіть фільми, плакати і розповідати, як бандерівці вбивають російськомовних дітей.
показать весь комментарий
17.02.2022 12:26 Ответить
касапи шукають casus belli
показать весь комментарий
17.02.2022 12:26 Ответить
Та не моглі наші мальчикі по своїх стрілять,спросіть у пострадавших!
показать весь комментарий
17.02.2022 12:26 Ответить
Это надо показать всему миру пока жарко, тобы все понимали что такое рашка
показать весь комментарий
17.02.2022 12:29 Ответить
где прямые репортажи с места событий? - почему зеленые нечего организовать не могут информационная составлающая любых боевых действий - почему раньше это все было?
показать весь комментарий
17.02.2022 12:37 Ответить
Уже третье сообщение об обстреле, в т. ч. садик в Станице Луганской с попаданием снаряда прямым. Специально гатят по гражданским, чтобы у наших нервы не выдержали, ответили, а тогда будет вой, что Украина обстреляла ОРДиЛО и нам пора вторгаться, чтобы отодвинуть украинские войска от Донецка / Луганска + пора признавать ДНР / ЛНР, чтобы ввести туда русские войска для оказания "братской помощи" . . .

Ублюдки, мрази. Провоцируют в беспроигрышном варианте - или спровоцируют, или поиздеваются безнаказанно.

Как бы ни было тяжело, но ответить надо через сутки - сначала поднять вой на весь мир, что наши школы / садики обстреливают и что мы вынуждены открыть огонь в ответ для защиты гражданских, а когда резонанс по мировым СМИ пойдёт и по дипломатическим каналам, тогда только открывать огонь.
показать весь комментарий
17.02.2022 12:30 Ответить
Не дайте продайте майбутнє України за 250 млн євро, підтримайте петицію!

https://petition.president.gov.ua/petition/135262

Хто має багато підписників у соц.мережах - прошу поширити.
У моїх групах кількість підписників вимірюється лише сотнями, а потрібно 25000 голосів
показать весь комментарий
17.02.2022 12:32 Ответить
Ето они хотят чтобы их услышали и хотят рузкий языг потоему они обстреляли школу и детсад с рузкоязычными. Кацапы ето самый мерзопакосный народ. Они убивают своих детей чтобы обвинить в етом Америку
показать весь комментарий
17.02.2022 12:32 Ответить
Уроды
показать весь комментарий
17.02.2022 12:33 Ответить
Стесняюсь спросить: А шо, Байрактары в отпуске? Или просто отказались подавить огневую активность противника? Ну там типа "низя, а то путин нападёт" ...
показать весь комментарий
17.02.2022 12:33 Ответить
А ты подумай секунд 10, может поймешь что, куда и почему?
показать весь комментарий
17.02.2022 12:55 Ответить
"Ценнейший" комментарий. Ты, видать из партизан: "Умру, но не скажу?"
показать весь комментарий
17.02.2022 13:08 Ответить
Если в читать и писать умеешь, вроде и думать уметь должен. Почему танки в тумане и плохой видимости ездить могут, а самолеты нет? А какая прицельная система у Байрактара? О!!! Да он через облака видит!
показать весь комментарий
17.02.2022 21:29 Ответить
https://www.facebook.com/profile.php?id=100000834337338&__cft__[0]=AZWNHL15MutabnV4Q46o0g0X-SPfJsx886LKmuH2LOSkh6KJmd0YiTqhp-fdgaOHQCdpRVeX0eL5uMxb7xNe3WzkSfC2HclsbDd6axkOz09EnGMrWQEIx0E7Wsgfjj1M0KM&__tn__=-UC%2CP-R Андрій Смолій

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=4916536935050736&id=100000834337338&__cft__[0]=AZWNHL15MutabnV4Q46o0g0X-SPfJsx886LKmuH2LOSkh6KJmd0YiTqhp-fdgaOHQCdpRVeX0eL5uMxb7xNe3WzkSfC2HclsbDd6axkOz09EnGMrWQEIx0E7Wsgfjj1M0KM&__tn__=%2CO%2CP-R 1 ч ·



Казав і буду казати: нічого не завершилось.
Війна триває.
Це лише «у Зеленського» дешеве шоу на всіх каналах.

Це лише Арахамія та йому подібні «слуги» розповідають що CNN гірше Скабєєвої.

Це лише у нас замість реального підняття бойового духу вимикають всі канали заради брехні «найвеличнішого».

Понад 50 ударів сьогодні випустили окупаційні війська із забороненої зброї на Донбасі. І це видно не кінець.

Зруйнований дитячий садок. Поранені вихователі. Дивом не постраждали діти.

Тим часом Росія додала ще 7 тисяч військових до кордонів України. Розвідки США, Великої Британії та Естонії чітко заявляють що ніякого ВІДВЕДЕННЯ НЕМАЄ.

Все це брехня Росії та велика гра.

Нам потрібно вистояти і не йти на жодні капітулятивні угоди Росії. Нам потрібно дійсно об'днуватись навколо цінностей. І головне - завжди бути напоготові. Війна триває.
показать весь комментарий
17.02.2022 12:35 Ответить
https://www.facebook.com/borislav.bereza?__cft__[0]=************************************************************************************************-Z0gEENM31_kxe5pY5WVw7ZUBDDB_ftrcO4&__tn__=-UC%2CP-R Борислав Береза

https://www.facebook.com/borislav.bereza 1 ч ·



Обстрел детского садика - это лишь один из элементов игры Путина в его игре по нагнетанию ситуации. И надо использовать это против него. Завтра утром начинается Мюнхенская конференция по безопасности и Зеленский должен использовать эту площадку. А история с обстрелом детского садика российскими военными - это то, что можно хорошо озвучить на Западе и то, что будет крайне негативно воспринято западным обществом и СМИ. Все что касается опасности для детей воспринимается на Западе крайне болезненно и жестко. И это надо использовать. Эту ловушку Путин устроил себе сам.

Главное, чтоб https://www.facebook.com/zelenskiy.official?__cft__[0]=************************************************************************************************-Z0gEENM31_kxe5pY5WVw7ZUBDDB_ftrcO4&__tn__=-]K-R Володимир Зеленський это использовал, а не пытался вновь заглянуть в глаза Путину.
показать весь комментарий
17.02.2022 12:37 Ответить
Зеленский зассыт о чем-то громко говорить! Так промямлит что-то, чего не поймет и никто
показать весь комментарий
17.02.2022 12:41 Ответить
там в 900 метрах от садика подразделение ВСУ стоит. Не долетело.
показать весь комментарий
17.02.2022 12:54 Ответить
А шо на это скажет хламидия,наш царь черни Володимир - какаразница 1й и его директор Беня?
показать весь комментарий
17.02.2022 12:37 Ответить
Вот сейчас Бене стало обидно. Он не директор, он владелец гринпоца.
показать весь комментарий
17.02.2022 12:42 Ответить
росиянские тварюки усиленно ищут "повод" для оправдания нападению на Украину, а некоторые здешние "писатели" со всех сил пытаются им в этом помочь! от собственной глупости? или шифровка из "центра" пришла?
показать весь комментарий
17.02.2022 12:39 Ответить
шо теперь обезьяна арахамия скажет?!
показать весь комментарий
17.02.2022 12:40 Ответить
ВАЗЕЛІНОВА ВЛАДА, ВАЗЕЛІНОВА ОПОЗИЦІЯ І ВАЗЕЛИНОВИЙ НАРОД, БУДУТЬ ЗАМІСТЬ ВІДПОВІДІ, РОЗМАЗУВАТИ СОПЛІ, АЖ ДО НОРМАНДІЇ, КАНАВА.
показать весь комментарий
17.02.2022 12:46 Ответить
Какие нехорошие оккупанты!...Где наша ответка блеать?!...Все утро слышишь об этих прилетах и обстрелах!...
показать весь комментарий
17.02.2022 12:51 Ответить
А вот и тот "геноцид" о котором говорил Путин.
показать весь комментарий
17.02.2022 12:52 Ответить
Президент , - Детей убивают, школы детсады рушат, - Приедь посмотри , там глаза путина.
показать весь комментарий
17.02.2022 13:20 Ответить
Врубівка в Луганській області, а не в Донецькій.
показать весь комментарий
17.02.2022 13:20 Ответить
Де заяви кулєбяки в ООН? Чому немає реакції дипкорпусу України, преЗєдента, де вимоги щодо підсилення санкцій? Вже "на шашликах"? Чи досі у коматозі?
показать весь комментарий
17.02.2022 13:27 Ответить
Пане Президенте, вы шо не видите что происходит!? Надо немедленно выделить еще 16 млрд грн на поддержу авиаперелетов в Украину, только это остановит агрессора!
показать весь комментарий
17.02.2022 13:37 Ответить
Это не обстрел, это просто CNN и Блумберг продолжают нагнетать. Арахамия подтвердит!
показать весь комментарий
17.02.2022 13:39 Ответить
Зелена ку..ва дай армії наказ ,-удар у відповідь! Недеморалізй армію! Ти гундом недороблений!
показать весь комментарий
17.02.2022 15:36 Ответить
 
 