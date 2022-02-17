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Новации Гетманцева приводят к давлению на украинский бизнес и загоняют его в "тень", - экономист

Новации Гетманцева приводят к давлению на украинский бизнес и загоняют его в

Налоговые новации "Слуг народа" во главе с их идеологом, главой Комитета ВР по налогам и сборам Даниилом Гетманцевым вредны для украинской экономики и загоняют в тень бизнес.

Об этом написал экономический эксперт Борис Кушнирук в своем блоге на Лиге, проанализировав открытые экономические данные.

"Важным фактором, позволяющим оценить, что происходило в экономике в 2020-2021 годах, является эмиссия гривни, которую проводил Нацбанк. Монетарная база 2020 года (по состоянию на конец года – 768,3 млрд грн) по отношению к 2019 году (по состоянию на конец года – 647,2 млрд грн) выросла на 121,1 млрд грн. А в 2021 году (по состоянию на конец года – 891,1 млрд грн) по отношению к 2020 году – на 122,8 млрд грн. Эти показатели демонстрируют крайне невзвешенную монетарную политику Нацбанка. Именно она была одной из фундаментальных причин скачка инфляции в 2021 году", - подчеркнул экономист.

Также Кушнирук отметил, что в развитых странах в течение двух последних "ковидных" лет действовали и продолжают действовать различные программы прямой финансовой поддержки деятельности бизнеса со стороны государственных бюджетов. Причем это реализуется за счет роста дефицитов госбюджета и эмиссии центральных банков, что является причиной существенного роста инфляции в 2021 году в США и европейских странах.

"В Украине, вместо кардинального уменьшения налоговой нагрузки на малый и средний бизнес и реализации бюджетных программ, способствующих именно МСБ, у нас почти все эмиссионные средства бухнули в так называемое "Велике крадівництво". А в этой программе задействовано только до двух десятков компаний по всей стране, подавляющая часть которых связана с нынешними руководителями Украины", - подчеркнул экономист.

По его словам, значительная часть этих средств была вывезена из страны, ведь они были потрачены на импорт битума для строительства асфальтобетонных дорог. "Именно в контексте всей экономической политики нынешних власть имущих следует анализировать новации господина Гетманцева. Они, с одной стороны, приводят к налоговому давлению, в первую очередь, на МСБ, с другой — не создают стимулов для "детенизации" их деятельности. Вместо этого мы наблюдаем обогащение власть имущих и приближенных к ним бизнесменов. Тенизацией же оборота, согласно уменьшению налогового давления, МСБ решали проблему своего физического выживания", - подчеркнул Кушнирук. Эксперт убежден: никакие меры по фискализации не заставят предпринимателей работать в "белую", если налоговое давление постоянно растет.

"Нужна совсем другая экономическая, в том числе налоговая политика, предусматривающая кардинальное уменьшение налогового давления прямых налогов, бюджетное стимулирование МСБ в участии в бюджетных закупках, реализация разнообразных программ их кредитования с минимальными процентными ставками. Однако ничего подобного нынешним чиновникам ожидать не приходится. Поэтому никакой "детенизации" экономики и кардинального увеличения инвестиций, в том числе иностранных, ожидать не приходится", – резюмировал экономист.

Ранее стало известно, что у Гетманцева появились искренние противники даже во фракции "Слуга народа": последней каплей, из-за которой Гетманцев начал терять поддержку сопартийцев, стала его инициатива по повышению рентной платы за газ: ее восприняли внутри фракции крайне негативно. Тем временем Гетманцев планирует очередные новации: налогами собираются обложить частично самозанятых украинцев. В "группу риска" попали репетиторы, парикмахеры, художники, фотографы и многие другие.

Автор: 

бизнес (1620) налоги (3238)


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Топ комментарии
+18
Гетьманцев тупо розвалює економіку України, щоб поставити її на коліна перед Рашкою
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17.02.2022 12:27
+12
Слуги олігархів виконують те, за що їм заплачено. Середній клас - основа, хребет демократичної країни. Але наша "еліта" думає інакше.
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17.02.2022 12:36
+11
Засланый путинский казачек,уничтожает экономику.
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17.02.2022 12:32
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Гетьманцев тупо розвалює економіку України, щоб поставити її на коліна перед Рашкою
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17.02.2022 12:27 Ответить
Пристрелити всіх пенсіонерів, і можна кардинально зменшити податкове навантаження на бізнес?
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17.02.2022 12:37 Ответить
Тобто варiант "перестати красти" ви не розглядаєте.
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17.02.2022 12:53 Ответить
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17.02.2022 13:19 Ответить
Не несите бред! Гетьманцев здесь виноват так же, как и бендеровци за войну на Донбасе. Gyd Беня всем заправляет. Это его идеи.
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17.02.2022 14:13 Ответить
А, зЄлох взагалі святий
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17.02.2022 16:14 Ответить
А зелох- ЦАП ВІДБУВАЙЛО
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17.02.2022 19:27 Ответить
цирковая труппа дебильных пархатых клоунов 2,5 года занимается капитуляцией, и только животворящий Байден им мешает! иначе слили бы нас еще в 2020 и сбежали на Израиль.
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17.02.2022 13:01 Ответить
пережили війни, революції, голодомори, переживемо і цих зелених гнид.
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17.02.2022 12:27 Ответить
Та ні, мудрий нарід дасть їм ще один шанс,як Кучмі,вони ж їбабусям смарфони обіцялиі добавку до пенсії125-+!
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17.02.2022 12:33 Ответить
Та при чём там Гетманцев - сраная мелочовка, шоха.

В целом идёт планомерное ослабление и уничтожение государственности.
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17.02.2022 12:27 Ответить
Гетманцева за грати! ФСБшний ублюдок повинен сидіти в тюрьмі.
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17.02.2022 12:30 Ответить
можливо публічна аніхіляція мала би більш позитивний ефект
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17.02.2022 12:40 Ответить
Засланый путинский казачек,уничтожает экономику.
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17.02.2022 12:32 Ответить
Агентура москвы работает грамотно,тотальный саботаж экономики должен по их мнению привести людей к мысли - путин спаси нас от гетьманцевых и их подельников.
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17.02.2022 12:34 Ответить
Слуги олігархів виконують те, за що їм заплачено. Середній клас - основа, хребет демократичної країни. Але наша "еліта" думає інакше.
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17.02.2022 12:36 Ответить
Правильно, що ви не кажете нічого про дріб'язковий бізнес. Дрібний бізнес уже в Україні знищили. Поліцейські добивають кийками у Києві останніх ФОПів.
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17.02.2022 15:12 Ответить
А они там есть?
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17.02.2022 19:34 Ответить
гетьманцев - то купа лайна, яке залишили йаники-засланці хйла, а вумний нарід його підібрав і обрав разом з такою ж Зєлєю.. от воно випало і парує.. - споживайте, жлоби-мрійники..(
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17.02.2022 12:36 Ответить
Гетьманцев це слуга олігархів і великого бізнесу. Для ФОПів і малих підприємств - це вбивця. Подивиться на Рашку - там майже нема малого бізнесу, тільки обслуга - масажисти, повії, таксисти
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17.02.2022 12:39 Ответить
ЧАТ ФОП
Основна вимога на сьогодні: ГЕТЬМАНЦЕВА ГЕТЬ! Він причина наших тягостей і додаткових витрат! Одна вимога на кожному кроці, на кожному зібранні, на кожному заході і круглому столі: ГЕТЬМАНЦЕВА - ГЕТЬ! Все інше не на часі. Він має понести особисту політичну відповідальність за руйнування економіки Украіни, за знищення малого бізнесу і злидні украінського народу.

Потрібно вимагати відставку Гетьманцева, його непоофесіоналізм, введе до економічного краху країни, той хто не вміє відрізнити податки від бухгалтерії, не має права обіймати цю посаду, то що він намагається подати як податок можна охарактеризувати б'ю ільш як рекіт

То что они людей пообдирали до нитки, это всё понятно. Большой вопрос куда эти деньги деваются и когда мы с них отчёт будем требовать? Такой Гетьманцев счастливый, они себе в карман половину воруют, а нам показывают- мост сделали, дорогу отремонтировали и т.д, Выставляют суммы за работу в 5 раз выше, чем на самом деле. А по большому счету, это всё за наши деньги. И они на Мальдивы тоже вместо нас ездят. Вывод один - мы терпилы и идиоты(dizzy)

Почему Гетьманцев ,просто глава комитета,стал выше министра экономики,премьер министра,объясните ,не понимаю

Мы действительно всколыхнули болото. Они даже со штрафами устраивают цирк. Типа Гетьманцев хотел протянуть штрафы, а парламентарии не дали ход его закону.
Это все кино. У них слаженная команда. Они знают, что делают.
Под видом благих намерений, типа для выведения нас из «тени» ,бьются до последнего за нашу фискализацию. Они не слышат оппозицию, что в это время оставьте ФОПов в покое, для стабилизации ситуации в стране. Но прибыль Частных лиц в районе 10 млрд от введения РРО не даёт им спать спокойно пока мы все не поставим РРО. А потом скажут, что не были готовы ресурсы, надо типа отложить на время. Но мы уже все к этому времени купим эту хрень. Которая не будет работать.

Вони тупо-продажні .
Нерозумні - не розуміють що цей гетьманолохотрон під виглядом фіскалізації ляже на їхні кишені.
Продажні - готові жертвувати за 30 срібників гідним своїм і нашим життям ,марати свою совість і честь.
А ще дуже безграмотні.
Такі як і влада.

Поэтому не опускаем руки.
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17.02.2022 12:47 Ответить
Це не новації, а вимога,як і в усьому світі платити податки від доходу . Тільки вороги України мінімізують свої податки не бажаючи показувати чесний прибуток, та платити 1.5% від прибутку для української армії
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17.02.2022 12:54 Ответить
зелеблевотное ты.....
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17.02.2022 12:55 Ответить
Що, нема що сказати? Правда в очі коле? Давай, розкажи, скільки ти від прибутку виплатив для зміцнення обороноздатності української армії? Чи ти вважаєш, що тільки бюджетники з їх білими зарплатами повинні утримувати країну і таких бидлованів як ти?
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17.02.2022 14:38 Ответить
Сильно хитрые эти ФОПЫ.
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17.02.2022 12:54 Ответить
Гетьманцев Упырь враг Украины!
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17.02.2022 12:54 Ответить
От цікаво....Як що взяти сітуацію ФОП і касовими апаратами... Значит введення касового апарату для того щоб було видно реальну діяльність підприємця і відповідно отримання відповідного налогу -це тиск... А як би касових апаратів не вводили а просто підняли ставку оподаткування це було б що??? ))))) Оралиб точно що це тиск... Так тоді тільки одне остаєтся робити щоб підприємці робили в чисту і чесно.. Ходить і просить .."людоньки ну будь ласка платіть податки чесно з усіх ваших доходів ..ну будьласочка ... ну це ж так нам потрібно і і зарплатню вашим працівникаам платіть чесну і чисту бо вони теж люди цим ми зробим краще для України і наших пенсіонерів і станемо жити краще" .. І тут саме смішне представте яку відповідь виб почули від підприємців особливо від тих хто проти касових апаратів..)) Варіантів три.. і всі ***...ті. Перший. Та пішли ви .. все одно все розкрадите....не будемо платити налоги.))) Чиста низкопробна відмазка...ворів. Другий" За шо я той касовий апарат буду покупати вмене грошів не має. Ще одна тупа відмазка ....а якого х.. ти тоді займаєшся цім дебілізмом як що ні хріна не заробляєш.. І третій ...Це здача інтересів України ...Путіну...той був краще...))))) Народ та виб хоч взяли та почиталиб податковий кодекс европейских країн .. ци вже все жити як у ЕВропі вже не хочете...))))
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17.02.2022 12:58 Ответить
Оця поведінка ФОП мені дуже нагадує присказку .."і рибку з'їсти на хрін сісти " ось і вся наша чистота і чесність
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17.02.2022 13:01 Ответить
Кассовый аппарат ладно, но почему предприниматель должен отдавать сервисному центру за обслуживания кассового аппарата за год сумму стоимости самого аппарата?
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17.02.2022 13:05 Ответить
Потому что сервисный центр, продавцы аппаратов свои фирмы! Какую сумму назначат, такую и будут выжимать....И еще бухгалтер должен быть....
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17.02.2022 13:11 Ответить
Ну так чого ж ви це не запитуєте а чомусь орете як дурні що вас жмуть ... це як " Батько такий поганий бо каже що красти це погано.. От як би він мені по 10гри вень давав яб не крав... " Шановні а працювать не пробували щоб у вас гроші були?
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17.02.2022 13:16 Ответить
Поставь ппро оно стоит около 1000 грн. в год.
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17.02.2022 19:37 Ответить
Вопрос ещё в другом при доходе 20 000грн в месяц зачем он? Доход можно проверять, если раскрылся обман выше 400 000 грн в год то плати большой штраф
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18.02.2022 08:13 Ответить
вместо того шобы повторять мантру зеленых , почитали бы интернет ,он ведь перед вами - затраты на регулирование этого дебелизма перекрывают пользу для государства - в штатах нет ФИСКАЛЬНЫХ кассовых аппаратов и не только в штатах - прочтите - но они конечно идиоты не то шо наши зеленые - правда - вместо того шоб потребовать - как в Польше - ндс снизить на продукты до 0 - бензин - до 7% (цены мы на все уменьшились ) - вам мантру дают шо не платять налоги - начните думать в конце концов сами
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17.02.2022 13:13 Ответить
Так требуйте щоб НДС знизили як шо це потрібно.. требуйте конструктивін речі.. а не оріть нас жмуть.. Всі ж я бачу вумні начитані .. а чомусь елементарне питання і пропозицію не можете сформувати... Ідіоти... Вам потрібен результат чи триндьож та штовханина.
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17.02.2022 14:15 Ответить
Читаю ваші коментарі, здається мені що ви як не гетьманцев, то така ж падлюка як і воно. Підкажіть будь ласка де в донецькій області платять зарплату більше 10000? Ви там падли зажерлися, що нічого крім себе не бачите. Велике крадівництво це чія ідея. В місті будують лікарню по цієй програмі, так при будівництві Епіцентру було більше схоже на велике будівництво. Як що торкнулися Європи, чому розмитнення в нас як на кубі? А так ссють людям в очі, та телефони дарять. Я вважаю що гетьманцв агент кремля, яке робить все на користь собі та олігархам. Скільки та кобєлева відчислила військового сбору? Скільки заборгованості перед державою у будь кого з олігархів? Майже кожен заборгував як мінімум бюджет України, а їх там не менше 20 осіб.
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18.02.2022 13:52 Ответить
а как тогда фиксируется президентский налог с оборота?
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17.02.2022 15:00 Ответить
Это не настоящие ФОПЫ, а кем то проплаченный митинг.
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17.02.2022 13:02 Ответить
Прикинь, они собрались вместе на официальном фейсбуке, владелец которого США и собрали официальный митинг! asvefop организовали. Или ты думал только партия зеленых тупиков имеет право на организованность? Или как по твоему ещё можно собраться, баба Валя разнесёт слух по всем городам?
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17.02.2022 13:34 Ответить
Наивный, сними розовые очки.
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17.02.2022 14:07 Ответить
Так это ты ГетьМанцев? А шо так скромно, всего 5 ботов, деньги в конверте от барина закончились?
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17.02.2022 14:23 Ответить
А почему я не пришел на митинг, а проснулся и пошёл на работу?
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17.02.2022 19:41 Ответить
ОСНОВНАЯ ДВИЖУЩАЯ СИЛА И ОРГАНИЗАЦИЯ - ШО НА МАЙДАНЕ - ШО В 2014 ГОДУ С НАЧАЛА ВОЙНЫ БЫЛА НА МАЛОМ ,СРЕДНЕМ БИЗНЕСЕ - СЕЙЧАС ЗЕЛЕНЫЕ УНИЧТОЖАЮТ МАЛЫЙ И СРЕДНИЙ БИЗНЕС - ТОГДА У СТРАНЫ НЕ БУДЕТ КЛАССА КОТОРЫЙ СМОЖЕТ И ФИНАНСОВО И ОРГАНИЗАЦИОННО - ОКАЗАТЬ СОПРОТИВЛЕНИЕ НЕСПРАВЕДЛИВОСТИ КАК ЭТО УЖЕ БЫЛО
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17.02.2022 13:03 Ответить
100%
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17.02.2022 13:05 Ответить
Мило,очень мило.По данным Википедии этот крендель на имея ни одного оконченого образования распоряжается мудьбами миллионов не зная даже таболицу умножения.или алфавит.Думаю что мое ПТУшное образование будет основательнее его.
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17.02.2022 13:06 Ответить
Гетманцева в тюрьму
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17.02.2022 13:10 Ответить
Никто бизнес в "тень" не загоняет!
Бизнес выгоняют из Украины.
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17.02.2022 13:10 Ответить
Рабочую силу тоже....Сырьевой придаток и Рынок сбыта всякого непотриба.
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17.02.2022 13:12 Ответить
Наживо. Разом із командою вийшли до фопів! підтриматиhttps://www.facebook.com/watch/?v=681679776177647
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17.02.2022 13:47 Ответить
https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=681679776177647
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17.02.2022 13:49 Ответить
Разом із командою вийшли підтримати мікропідприємців, які продовжують свої протести під стіни Верховної Ради.
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17.02.2022 13:51 Ответить
А зеленые все за границей, пайок с конверта защищают
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17.02.2022 14:27 Ответить
Зіновій@FpfpDBcvSrP8yZQ·2 ч
Об'єдналися! "Тобі личить моє кохання", - ЗЕ шепоче Коломойському.
Після вчорашнього шабашу , сьогодні Коломойський отримає цілу державну компанію «Укрнафту» і 9 (!!!) млрд доларів.
Так звана мирова угода, про поділ Укрнафти - є найбільшою корупційною аферою в історії України!
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17.02.2022 14:17 Ответить
Байден знав що Нафтогаз повернувся до зони впливу Коломойського, тому він зняв санкції з СП-2.
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17.02.2022 15:14 Ответить
Ситуація проста- доход показувати не хочемо, бо збільшаться податки, а збільшаться податки значить менше прибутку! Прибуток в 100%це навіть не самоокупність!
А приходять в лікарню, школу, дитсадок- що за .. пачіму нєту? у вас фсьо далжно бить! Щяс відосік запілім в фейсбукі пра то в какіх умовах дєті/больниє/учєнікі знаходяться!
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17.02.2022 14:48 Ответить
многие фопы хотят работать "по-черному" - ездить на канары отдыхать и платить с миллиона 1300 грн в месяц, мой друг ФОП, с небольшим оборотом, уже давно поставил РРО в телефон и терминал у него очень давно и не отключал его "типа поломался", а все магазины по Запорожью с мясом, рыбой и продуктами и с немалыми оборотами вдруг перестали карты принимать!!! Жадные твари, ******* хотят детей и пенсионеров
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17.02.2022 15:08 Ответить
На росии всегда так было, в Украине народ отшлифованный и подражает в своих действиях власть
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18.02.2022 08:18 Ответить
 
 