Новации Гетманцева приводят к давлению на украинский бизнес и загоняют его в "тень", - экономист
Налоговые новации "Слуг народа" во главе с их идеологом, главой Комитета ВР по налогам и сборам Даниилом Гетманцевым вредны для украинской экономики и загоняют в тень бизнес.
Об этом написал экономический эксперт Борис Кушнирук в своем блоге на Лиге, проанализировав открытые экономические данные.
"Важным фактором, позволяющим оценить, что происходило в экономике в 2020-2021 годах, является эмиссия гривни, которую проводил Нацбанк. Монетарная база 2020 года (по состоянию на конец года – 768,3 млрд грн) по отношению к 2019 году (по состоянию на конец года – 647,2 млрд грн) выросла на 121,1 млрд грн. А в 2021 году (по состоянию на конец года – 891,1 млрд грн) по отношению к 2020 году – на 122,8 млрд грн. Эти показатели демонстрируют крайне невзвешенную монетарную политику Нацбанка. Именно она была одной из фундаментальных причин скачка инфляции в 2021 году", - подчеркнул экономист.
Также Кушнирук отметил, что в развитых странах в течение двух последних "ковидных" лет действовали и продолжают действовать различные программы прямой финансовой поддержки деятельности бизнеса со стороны государственных бюджетов. Причем это реализуется за счет роста дефицитов госбюджета и эмиссии центральных банков, что является причиной существенного роста инфляции в 2021 году в США и европейских странах.
"В Украине, вместо кардинального уменьшения налоговой нагрузки на малый и средний бизнес и реализации бюджетных программ, способствующих именно МСБ, у нас почти все эмиссионные средства бухнули в так называемое "Велике крадівництво". А в этой программе задействовано только до двух десятков компаний по всей стране, подавляющая часть которых связана с нынешними руководителями Украины", - подчеркнул экономист.
По его словам, значительная часть этих средств была вывезена из страны, ведь они были потрачены на импорт битума для строительства асфальтобетонных дорог. "Именно в контексте всей экономической политики нынешних власть имущих следует анализировать новации господина Гетманцева. Они, с одной стороны, приводят к налоговому давлению, в первую очередь, на МСБ, с другой — не создают стимулов для "детенизации" их деятельности. Вместо этого мы наблюдаем обогащение власть имущих и приближенных к ним бизнесменов. Тенизацией же оборота, согласно уменьшению налогового давления, МСБ решали проблему своего физического выживания", - подчеркнул Кушнирук. Эксперт убежден: никакие меры по фискализации не заставят предпринимателей работать в "белую", если налоговое давление постоянно растет.
"Нужна совсем другая экономическая, в том числе налоговая политика, предусматривающая кардинальное уменьшение налогового давления прямых налогов, бюджетное стимулирование МСБ в участии в бюджетных закупках, реализация разнообразных программ их кредитования с минимальными процентными ставками. Однако ничего подобного нынешним чиновникам ожидать не приходится. Поэтому никакой "детенизации" экономики и кардинального увеличения инвестиций, в том числе иностранных, ожидать не приходится", – резюмировал экономист.
Ранее стало известно, что у Гетманцева появились искренние противники даже во фракции "Слуга народа": последней каплей, из-за которой Гетманцев начал терять поддержку сопартийцев, стала его инициатива по повышению рентной платы за газ: ее восприняли внутри фракции крайне негативно. Тем временем Гетманцев планирует очередные новации: налогами собираются обложить частично самозанятых украинцев. В "группу риска" попали репетиторы, парикмахеры, художники, фотографы и многие другие.
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В целом идёт планомерное ослабление и уничтожение государственности.
Основна вимога на сьогодні: ГЕТЬМАНЦЕВА ГЕТЬ! Він причина наших тягостей і додаткових витрат! Одна вимога на кожному кроці, на кожному зібранні, на кожному заході і круглому столі: ГЕТЬМАНЦЕВА - ГЕТЬ! Все інше не на часі. Він має понести особисту політичну відповідальність за руйнування економіки Украіни, за знищення малого бізнесу і злидні украінського народу.
Потрібно вимагати відставку Гетьманцева, його непоофесіоналізм, введе до економічного краху країни, той хто не вміє відрізнити податки від бухгалтерії, не має права обіймати цю посаду, то що він намагається подати як податок можна охарактеризувати б'ю ільш як рекіт
То что они людей пообдирали до нитки, это всё понятно. Большой вопрос куда эти деньги деваются и когда мы с них отчёт будем требовать? Такой Гетьманцев счастливый, они себе в карман половину воруют, а нам показывают- мост сделали, дорогу отремонтировали и т.д, Выставляют суммы за работу в 5 раз выше, чем на самом деле. А по большому счету, это всё за наши деньги. И они на Мальдивы тоже вместо нас ездят. Вывод один - мы терпилы и идиоты(dizzy)
Почему Гетьманцев ,просто глава комитета,стал выше министра экономики,премьер министра,объясните ,не понимаю
Мы действительно всколыхнули болото. Они даже со штрафами устраивают цирк. Типа Гетьманцев хотел протянуть штрафы, а парламентарии не дали ход его закону.
Это все кино. У них слаженная команда. Они знают, что делают.
Под видом благих намерений, типа для выведения нас из «тени» ,бьются до последнего за нашу фискализацию. Они не слышат оппозицию, что в это время оставьте ФОПов в покое, для стабилизации ситуации в стране. Но прибыль Частных лиц в районе 10 млрд от введения РРО не даёт им спать спокойно пока мы все не поставим РРО. А потом скажут, что не были готовы ресурсы, надо типа отложить на время. Но мы уже все к этому времени купим эту хрень. Которая не будет работать.
Вони тупо-продажні .
Нерозумні - не розуміють що цей гетьманолохотрон під виглядом фіскалізації ляже на їхні кишені.
Продажні - готові жертвувати за 30 срібників гідним своїм і нашим життям ,марати свою совість і честь.
А ще дуже безграмотні.
Такі як і влада.
Поэтому не опускаем руки.
Бизнес выгоняют из Украины.
Об'єдналися! "Тобі личить моє кохання", - ЗЕ шепоче Коломойському.
Після вчорашнього шабашу , сьогодні Коломойський отримає цілу державну компанію «Укрнафту» і 9 (!!!) млрд доларів.
Так звана мирова угода, про поділ Укрнафти - є найбільшою корупційною аферою в історії України!
А приходять в лікарню, школу, дитсадок- що за .. пачіму нєту? у вас фсьо далжно бить! Щяс відосік запілім в фейсбукі пра то в какіх умовах дєті/больниє/учєнікі знаходяться!