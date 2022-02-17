Власти должны немедленно созвать заседание ТКГ и провести консультации в рамках Нормандского формата из-за обстрела на Донбассе, - Ирина Геращенко

"Европейская Солидарность" требует немедленной реакции властей на обстрел детского сада в Луганской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.

Сопредседатель фракции Ирина Геращенко отмечает, что нужно немедленно созвать заседание ТКГ и провести телефонные консультации в рамках нормандского формата.

"Сегодня утром оккупанты обстреляли детский сад в Станице Луганской. Две сотрудницы получили контузии. В Станице находится не только КПВВ, там базируется часть СММ ОБСЕ, и в принципе этот населенный пункт, несмотря на непосредственную близость с линией столкновения, считался спокойным... Обстрелы садика совершены запрещенным минскими соглашениями оружием", - отметила парламентарий.

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По ее словам, в последние годы контролируемые РФ боевики нарушают режим тишины в основном ночью, когда наблюдатели СММ не фиксируют нарушений.

"Европейская Солидарность" расценивает эту провокацию оккупационных войск против мирного населения как грубое нарушение минских соглашений. Обстрел садика среди бела дня происходит на фоне наращивания российских войск вблизи украинских границ и лжи Кремля об отводе своих частей и техники. Эта провокация свидетельствует о готовности оккупанта идти дальше в своих агрессивных намерениях против Украины и требует жесткой реакции украинских властей и мира", - подчеркнула Геращенко.

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По словам нардепа, власти должны сегодня продемонстрировать единство со Станицей Луганской, жители которой находятся в опасности из-за нарушения режима тишины и обстрелов.

"Необходимо немедленно созвать заседание ТКГ и обсуждать там деградацию ситуации с безопасностью, созвать телефонные консультации в нормандском формате и обсуждать там не формулы Штайнмайера, а безопасность украинских детей. Зеленский должен апеллировать к западным партнерам по поводу немедленного введения дополнительных санкций против РФ за эскалацию ситуации на Донбассе и обстрелы украинских населенных пунктов, агрессию против Украины. Страшные фотографии из Станицы Луганской слишком диссонируют со вчерашним пафосом дня единства, когда по указу Зеленского детей в школах и садиках, в том числе и в Станице Луганской, сгоняли на линейки и другие мероприятия", - отметила Геращенко.

Нардеп отметила, что эти фото украинские дипломаты должны немедленно продемонстрировать на сегодняшних слушаниях в Совбезе ООН, которые собирает РФ.

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