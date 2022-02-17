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Власти должны немедленно созвать заседание ТКГ и провести консультации в рамках Нормандского формата из-за обстрела на Донбассе, - Ирина Геращенко

Власти должны немедленно созвать заседание ТКГ и провести консультации в рамках Нормандского формата из-за обстрела на Донбассе, - Ирина Геращенко

"Европейская Солидарность" требует немедленной реакции властей на обстрел детского сада в Луганской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.

Сопредседатель фракции Ирина Геращенко отмечает, что нужно немедленно созвать заседание ТКГ и провести телефонные консультации в рамках нормандского формата.

"Сегодня утром оккупанты обстреляли детский сад в Станице Луганской. Две сотрудницы получили контузии. В Станице находится не только КПВВ, там базируется часть СММ ОБСЕ, и в принципе этот населенный пункт, несмотря на непосредственную близость с линией столкновения, считался спокойным... Обстрелы садика совершены запрещенным минскими соглашениями оружием", - отметила парламентарий.

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По ее словам, в последние годы контролируемые РФ боевики нарушают режим тишины в основном ночью, когда наблюдатели СММ не фиксируют нарушений.

"Европейская Солидарность" расценивает эту провокацию оккупационных войск против мирного населения как грубое нарушение минских соглашений. Обстрел садика среди бела дня происходит на фоне наращивания российских войск вблизи украинских границ и лжи Кремля об отводе своих частей и техники. Эта провокация свидетельствует о готовности оккупанта идти дальше в своих агрессивных намерениях против Украины и требует жесткой реакции украинских властей и мира", - подчеркнула Геращенко.

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По словам нардепа, власти должны сегодня продемонстрировать единство со Станицей Луганской, жители которой находятся в опасности из-за нарушения режима тишины и обстрелов.

"Необходимо немедленно созвать заседание ТКГ и обсуждать там деградацию ситуации с безопасностью, созвать телефонные консультации в нормандском формате и обсуждать там не формулы Штайнмайера, а безопасность украинских детей. Зеленский должен апеллировать к западным партнерам по поводу немедленного введения дополнительных санкций против РФ за эскалацию ситуации на Донбассе и обстрелы украинских населенных пунктов, агрессию против Украины. Страшные фотографии из Станицы Луганской слишком диссонируют со вчерашним пафосом дня единства, когда по указу Зеленского детей в школах и садиках, в том числе и в Станице Луганской, сгоняли на линейки и другие мероприятия", - отметила Геращенко.

Нардеп отметила, что эти фото украинские дипломаты должны немедленно продемонстрировать на сегодняшних слушаниях в Совбезе ООН, которые собирает РФ.

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Автор: 

обстрел (27016) Донбасс (26955) Европейская Солидарность (1051)


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Топ комментарии
+11
для початку треба розбудити зеленського
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17.02.2022 12:29
+8
Да щас!
Тут столько врагов вокруг с которыми надо срочно разбираться: ФОПы бастуют, западные СМИ!
Некогда обстрелами заниматься!
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17.02.2022 12:32
+7
Їм немає коли, вони прикидують цифри свого рейтингу, який має бути після вчорашньої "мітки" по Дню Єдності.
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17.02.2022 12:29
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Їм немає коли, вони прикидують цифри свого рейтингу, який має бути після вчорашньої "мітки" по Дню Єдності.
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17.02.2022 12:29 Ответить
для початку треба розбудити зеленського
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17.02.2022 12:29 Ответить
пенделями
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17.02.2022 12:33 Ответить
А байрактары как то эффективней себя показали в прекращении обстрелов. Может не болтать в раде и пиарится, а байрактары требовать применять?
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17.02.2022 12:32 Ответить
а вдруг куйло обидится, а зеля к нему на встречу набивается
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17.02.2022 13:19 Ответить
Так там не зеля а Ира Геращенко такую фигню несет, вы статью прочтите на всякий случай.
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17.02.2022 15:00 Ответить
Я бы вообще начала совсем с малого.
Я бы закрыла тот самуй мост в станице Луганская, по которой из ЛНР прутся любители ихнего русского мира.
Мост тот был отстроен и открыт Бубочкой в самом начале его каденции, как самый важный для Бубочки объект.
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17.02.2022 14:24 Ответить
А чем вам не нравятся байрактары?
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17.02.2022 15:01 Ответить
"Очень нравятся" (С) застенчиво отвечу я, как когда то ответил Козлевич О.Бендеру на его вопрос об авиацинном бензине.
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17.02.2022 15:14 Ответить
Ну тогда не понятно почему вы останавливаете свой выбор не на том что нужно, доказало свою эффективность и нравится а на чем то бесполезном в данной ситуации?
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17.02.2022 15:17 Ответить
Почему Вы так защищаете мост в ЛНР?
Вы возите по нему наркотики?
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17.02.2022 15:25 Ответить
Еще раз: почему Вам так важен мост в ЛНР.
Почему мост так важен Зеленскому и Ермаку я отлично знаю: Ермак - представитель российкой наркомафии в Украине.
Почему мост так дорог Вам?
Вы транспортируете по нему из Луганска метамфетамины?
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17.02.2022 15:26 Ответить
Это что за бред? Вы статью прочтите там об обстрелах речь идет. Или у вас только методичка с мантрами про мост дерьмака и тд, а прочитать что обсуждаю не обязательно? Еще раз почему вам всрался мост а не уничтожение оккупантов?
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17.02.2022 15:32 Ответить
Вы предлагаете подставить ВСУ, то есть повестись на провокацию и крайне аккуратно уходите от вопроса про мост.
Вы из Луганска?
Ведь Вы же - из Луганска?
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17.02.2022 15:34 Ответить
О как: ни в коем случае не пукать даже в сторону убийц украинских граждан? Зерьмак ты не носись со своим мостом, а защищай граждан. Не поддаваться на провокации до оккупации Киева или Львова собрались вместе с ******?
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17.02.2022 15:43 Ответить
Да щас!
Тут столько врагов вокруг с которыми надо срочно разбираться: ФОПы бастуют, западные СМИ!
Некогда обстрелами заниматься!
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17.02.2022 12:32 Ответить
хватит уже всех этих вялых ТКГ и "советников по нормандским встречам"..Вопрос уже нужно выносить на ПАРЕ,которое вопреки санкциям вернуло РФ за то,что то соблаговолило заплатить членские взносы..Нужно поднимать вопросы ответственности "осторожных" Германии,Италии,Австрии и Франции,которые поддакивают агрессору и мешают вводить действенные санкции протоив ВОЕННОГО АГРЕССОРА
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17.02.2022 12:36 Ответить
Влада має негайно дати адекватну відповідь, а не нити разом із опозицією.
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17.02.2022 12:40 Ответить
Чим тебе вчорашнє свято не влаштовує,зебіл?
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17.02.2022 13:22 Ответить
_Во время бомбёжек Англии асами рейха Черчиллю требу було созвать срочные консультации с гитлером и его песыголовцями...
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17.02.2022 12:41 Ответить
Нема у нас гарних ракет от вони і випєндрюються. Танки вже не показують, дрищать.
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17.02.2022 12:44 Ответить
Обстріляти ворога так щоб вони там βςραλися. Може де-що і за перебик залетить.
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17.02.2022 12:56 Ответить
і що? це зупини рф
- ЄС тільки говорити вміє
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17.02.2022 12:48 Ответить
А що вміє твій зепацюк?ах да,воно ж фейкові свята робить ))))
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17.02.2022 13:21 Ответить
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17.02.2022 13:24 Ответить
Зескот,а ну все вместе посмейтесь про "путен нападет"...смейтесь,реально ж смешно)
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17.02.2022 13:19 Ответить
Мост из ЛНР, лично Бубочкой открытый в самом начале Бубочкиной каденции, работает исправно?
А если закрыть тот мост?
А если рвануть его к свиньям собачьим?
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17.02.2022 14:22 Ответить
Відправте на переговори агента Соколовського...
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17.02.2022 15:00 Ответить
Та ,уже восемь лет собираются,дура. Обними медведчука с новинским. Полегчает.Фотки квартир выложи своих.Нахер тебе их столько ? Продай хоть одну да на ремонт детсада отдай.
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17.02.2022 15:25 Ответить
 
 