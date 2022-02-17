С начала суток ранен воин и двое гражданских. Войска РФ 29 раз открывали огонь, применяя тяжелое вооружение, - ООС

По состоянию на 11 часов текущих суток со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 29 нарушений режима прекращения огня, 27 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

"С особым цинизмом российские оккупационные войска произвели обстрел населенного пункта Станица Луганская, что на Луганщине. Из тяжелого артиллерийского вооружения калибра 122 мм террористы выпустили 32 снаряда. Повреждено сооружение детского сада, где в это время находились дети. Также часть населенного пункта осталась без электричества", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, в результате обстрела трое работников детского сада получили контузии. Военнослужащие Объединенных сил оперативно эвакуировали детей и воспитателей в укрытие.

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Также сообщается, что в окрестностях Новотошковского российские наемники трижды открывали огонь из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и станковых противотанковых гранатометов.

Вблизи Водяного оккупанты обстреливали позиции украинских защитников из минометов калибра 120 мм, станковых противотанковых гранатометов и автоматических станковых гранатометов.

По данным штаба ООС, в направлении Трудовского враг вел огонь из минометов калибра 82 мм.

В направлении Старогнатовки из минометов калибра 120 и 82 мм, автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В направлении н.п. Старый Айдар и Марьинка – из минометов калибра 120 мм.

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В направлении н.п. Южное, Майорск – из минометов калибра 82 мм и автоматических станковых гранатометов.

В направлении н.п. Лобачево – из минометов калибра 82 мм.

В направлении н.п.Новоселовка Вторая – из противотанковых ракетных комплексов.

В направлении н.п. Луганское – из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм.

В направлении Марьинки – из минометов калибра 120 мм.

В направлении Светлодарска – из минометов калибра 120 мм и крупнокалиберных пулеметов.

В направлении н.п. Троицкое – из вооружения танка, минометов калибра 120 мм и 82 мм.

В направлении н.п. Попасная – из станковых противотанковых гранатометов.

В направлении н.п. Зайцево – из автоматических станковых гранатометов.

В направлении н.п. Невельское – из минометов калибра 120 мм.

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В направлении н.н. Шумы – из минометов калибра 120 мм.

В направлении Новозвановки – из артиллерии калибра 152 мм.

В направлении н.п. Майское – из минометов калибра 120 мм.

В направлении Станицы Луганской – из минометов калибра 82 мм и автоматических станковых гранатометов.

В направлении Авдеевки – из минометов калибра 120 мм.

В направлении н.п. Пески – из минометов калибра 82 мм.

"В результате действий врага один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Воин находится в лечебном заведении. Состояние его здоровья – средней тяжести. По предварительной информации, в результате обстрелов со стороны российско-оккупационных войск ранены два гражданских лица", - отмечают в штабы ООС.

"Следует отметить, что противник продолжает использовать свои пропагандистские методы ведения информационной войны с целью обвинения Вооруженных Сил Украины в обстрелах гражданского населения, скрывая этим собственные коварные действия. Украинские защитники открывали ответный огонь с целью прекращения огневой активности противника", - резюмируется в сводке.





