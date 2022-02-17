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Новости Война
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С начала суток ранен воин и двое гражданских. Войска РФ 29 раз открывали огонь, применяя тяжелое вооружение, - ООС

С начала суток ранен воин и двое гражданских. Войска РФ 29 раз открывали огонь, применяя тяжелое вооружение, - ООС

По состоянию на 11 часов текущих суток со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 29 нарушений режима прекращения огня, 27 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

"С особым цинизмом российские оккупационные войска произвели обстрел населенного пункта Станица Луганская, что на Луганщине. Из тяжелого артиллерийского вооружения калибра 122 мм террористы выпустили 32 снаряда. Повреждено сооружение детского сада, где в это время находились дети. Также часть населенного пункта осталась без электричества", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, в результате обстрела трое работников детского сада получили контузии. Военнослужащие Объединенных сил оперативно эвакуировали детей и воспитателей в укрытие.

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Также сообщается, что в окрестностях Новотошковского российские наемники трижды открывали огонь из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и станковых противотанковых гранатометов.

Вблизи Водяного оккупанты обстреливали позиции украинских защитников из минометов калибра 120 мм, станковых противотанковых гранатометов и автоматических станковых гранатометов.

По данным штаба ООС, в направлении Трудовского враг вел огонь из минометов калибра 82 мм.

В направлении Старогнатовки из минометов калибра 120 и 82 мм, автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В направлении н.п. Старый Айдар и Марьинка – из минометов калибра 120 мм.

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В направлении н.п. Южное, Майорск – из минометов калибра 82 мм и автоматических станковых гранатометов.

В направлении н.п. Лобачево – из минометов калибра 82 мм.

В направлении н.п.Новоселовка Вторая – из противотанковых ракетных комплексов.

В направлении н.п. Луганское – из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм.

В направлении Марьинки – из минометов калибра 120 мм.

В направлении Светлодарска – из минометов калибра 120 мм и крупнокалиберных пулеметов.

В направлении н.п. Троицкое – из вооружения танка, минометов калибра 120 мм и 82 мм.

В направлении н.п. Попасная – из станковых противотанковых гранатометов.

В направлении н.п. Зайцево – из автоматических станковых гранатометов.

В направлении н.п. Невельское – из минометов калибра 120 мм.

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В направлении н.н. Шумы – из минометов калибра 120 мм.

В направлении Новозвановки – из артиллерии калибра 152 мм.

В направлении н.п. Майское – из минометов калибра 120 мм.

В направлении Станицы Луганской – из минометов калибра 82 мм и автоматических станковых гранатометов.

В направлении Авдеевки – из минометов калибра 120 мм.

В направлении н.п. Пески – из минометов калибра 82 мм.

"В результате действий врага один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Воин находится в лечебном заведении. Состояние его здоровья – средней тяжести. По предварительной информации, в результате обстрелов со стороны российско-оккупационных войск ранены два гражданских лица", - отмечают в штабы ООС.

"Следует отметить, что противник продолжает использовать свои пропагандистские методы ведения информационной войны с целью обвинения Вооруженных Сил Украины в обстрелах гражданского населения, скрывая этим собственные коварные действия. Украинские защитники открывали ответный огонь с целью прекращения огневой активности противника", - резюмируется в сводке.

С начала суток ранен воин и двое гражданских. Войска РФ 29 раз открывали огонь, применяя тяжелое вооружение, - ООС 01
С начала суток ранен воин и двое гражданских. Войска РФ 29 раз открывали огонь, применяя тяжелое вооружение, - ООС 02
С начала суток ранен воин и двое гражданских. Войска РФ 29 раз открывали огонь, применяя тяжелое вооружение, - ООС 03

Автор: 

обстрел (27016) Донбасс (26955) наемники рф (2077) операция Объединенных сил (6766)


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Топ комментарии
+4
слишком часто ..*********** нет столько трусов ..все в стирке.
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17.02.2022 13:28
+3
вот же ситуация - где журналисты со всего мира? - надо показывать - на весь мир - они ждут предлога шоб начать - однозначно
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17.02.2022 13:41
+2
хенералиссимус на азове с важной миссией...
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17.02.2022 13:20
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хенералиссимус на азове с важной миссией...
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17.02.2022 13:20 Ответить
Посмотрите на выражение морды ГАВНОкомандующего ваЗЕлина шестого, когда орки обстреляли детский садик с детьми на территории Украины....
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17.02.2022 13:48 Ответить
Да спит ещё !
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17.02.2022 13:22 Ответить
Кацапы ждут ответку .... похоже на то.
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17.02.2022 13:23 Ответить
слишком часто ..*********** нет столько трусов ..все в стирке.
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17.02.2022 13:28 Ответить
вот же ситуация - где журналисты со всего мира? - надо показывать - на весь мир - они ждут предлога шоб начать - однозначно
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17.02.2022 13:41 Ответить
У нас зекрыса не обращает на это никакого внимания -катается на караблике и ржот ...а вы про журналистов со всего мира..
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17.02.2022 13:58 Ответить
СМЕРТЬ ПРОКЛЯТЫМ КАЦАПСКИМ ОККУПАНТАМ !!!! ТОЛЬКО ЛЮТАЯ СМЕРТЬ СКОТАМ !!!!
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17.02.2022 13:45 Ответить
Ну а где же байрактары ? Пустили бы в ответку и потушили все гаубицы
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17.02.2022 13:48 Ответить
А наше важке озброєння досі за 40 км і главнюк боїться дати наказ на повернення? Чи може він СПЄЦ тільки по відводу військ з обладнаних позицій? Та й взагалі, йому КАКАЯ РАЗНІЦА! Навіть у якій країні жити.
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17.02.2022 13:55 Ответить
Час піднімати турецьких пташок.
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17.02.2022 14:25 Ответить
Раненым-быстрого и полного выздоровления. А что бы это не повторялось и для того, что бы минимизировать потери ВСУ надо просто больше убивать русских сволочей ! Воин, убей очередного русского- выполни свой священный долг!
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17.02.2022 16:24 Ответить
 
 