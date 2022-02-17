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Лукашенко заявил о готовности разместить в Беларуси "ядерное" и "сверхъядерное" оружие

Лукашенко заявил о готовности разместить в Беларуси

Александр Лукашенко, захвативший власть в Беларуси, заявил, что ядерное оружие будет размещено в Беларуси только в случае угроз со стороны Запада.

Об этом он заявил сегодня журналистам после ознакомления с ходом белорусско-российских учений "Союзная решимость – 2022" на полигоне Осиповичский, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на БЕЛТА.

"В случае необходимости, если такие бестолковые, глупые шаги предпримут наши противники и соперники, мы разместим не только ядерное оружие, но и еще сверхъядерное, перспективное, для того чтобы защитить свою территорию", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Но если для Беларуси не будет исходить никаких угроз со стороны недружественных стран, то ядерное оружие здесь "100 лет не нужно", отметил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Минска и Москвы есть договоренность оставить в Беларуси часть вооружения после окончания учений, - Лукашенко

Автор: 

Беларусь (7888) Лукашенко Александр (3611) ядерное оружие (1330)


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Топ комментарии
+29
белоруссы должно быть в восторге от перспективы стать мишенью для ответного ядерного удара.
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17.02.2022 13:24
+23
В таком случае США просто обязаны будут разместить ЯО в Украине
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17.02.2022 13:24
+19
а "під'ядерную зброю" - що, не треба?))
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17.02.2022 13:22
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а "під'ядерную зброю" - що, не треба?))
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17.02.2022 13:22 Ответить
Що таке над'ядерна зброя?
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17.02.2022 13:49 Ответить
это упаковка
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17.02.2022 13:52 Ответить
Картина маслом: Бульбенфюрер демонстрирует Стивену Сигалу секретное беларусское СВЕРХЬЯДЕРНОЕ ОРУЖИЕ"!!!
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17.02.2022 13:53 Ответить
Говорят что баба без мужика дурная. Если посмотреть на холостяков Лукашенка и ***** то ситуация намного сложнее.
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17.02.2022 14:06 Ответить
Ізвінітє за пошлость, но вместо морковкі надо дорісовать самізнаєтещо))
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17.02.2022 14:09 Ответить
Ну пусть Украина тоже предложит, в эту игру можно играть вдвоем
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17.02.2022 13:23 Ответить
белоруссы должно быть в восторге от перспективы стать мишенью для ответного ядерного удара.
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17.02.2022 13:24 Ответить
а когда "белоруссов" кто-то спрашивал. ) надо будет - сдохнут если батька скажет, с песнями и танцами.
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17.02.2022 14:09 Ответить
В таком случае США просто обязаны будут разместить ЯО в Украине
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17.02.2022 13:24 Ответить
Зеленский не разрешит.
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17.02.2022 13:44 Ответить
Зеленскому два года осталось в президентах ходить.
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17.02.2022 13:46 Ответить
а вы, батенька, пессимист
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17.02.2022 13:49 Ответить
Цей батєнька - той ще оптіміст
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17.02.2022 18:05 Ответить
Лука более долбанутый чем Пу
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17.02.2022 13:25 Ответить
ЯпУтін+жиріновський=лУкашенко.
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17.02.2022 13:44 Ответить
Его за яйца держут в кремле, но он сам выбрал этот путь
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17.02.2022 13:45 Ответить
Не забуваємо....
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17.02.2022 13:26 Ответить
Дивно що Туреччина та Азербайджан визнали
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17.02.2022 13:40 Ответить
Да сейчас Азербайджан и Турция благосклонны к Украине но не нужно забывать что это диктатуры.
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17.02.2022 13:56 Ответить
А шо ви думали інакше?те що вони на двох стулах хочуть сидіти ще не значе хто добрий та поганий для них
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17.02.2022 14:05 Ответить
Можете сама почитати про це. Там Алієв та Ердоган першими його привітали з перемогою... Але по нашим змі цього не казали, бо малюють братську дружбу)
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17.02.2022 14:07 Ответить
хто тебя опущенца спрашивать вообще бедет? вова даст команду и тебя не спросит
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17.02.2022 13:26 Ответить
Вова Зеленский, вы ж уточняйте
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17.02.2022 13:52 Ответить
Видимо он думает, что находясь в эпицентре, его кудрявая шапка и усы останутся такими же целыми и не потеряют своей формы. Неа. Потеряют, и форму и хозяина.
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17.02.2022 13:26 Ответить
ох чую доведуть ці два ***** один вусатий,другий плешивий до біди в Європі
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17.02.2022 13:26 Ответить
Пане, не берiть тяжкого в руки, а дурного в голову.
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17.02.2022 13:31 Ответить
Тобто, не рвiть серце.
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17.02.2022 13:32 Ответить
та вкакаються, буде Великий Пшик
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17.02.2022 13:48 Ответить
спешит в "рай" попэрэд ***** ))
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17.02.2022 13:29 Ответить
Пора и Украине заявить о возвращении к статусу ядерной державы. Все обещания о защите, признании и т.д. которые давались не выполняются. Придурка с дубиной можно остановить только ломом.
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17.02.2022 13:30 Ответить
Вон Израиль заявил о статусе ядерной державы, и арабы сразу успокоились, нам тоже так надо, как Израиль
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17.02.2022 13:51 Ответить
Это путин хочет зарядить по европе от имени лукашенка. Так к россии притензий не будет. Это не мы.
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17.02.2022 13:32 Ответить
Лука - психічнохворий диктатор , як і його кремлівський виб@ лядок ,
тому бажано іх обох знищити фізично , хоча розумію , що це нереально 😠
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17.02.2022 13:33 Ответить
над'ядерну - это надкортошка ????
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17.02.2022 13:34 Ответить
Чудово! Україна разом з Білорусією та Казахстаном підписала угоду про відмову від ядерної зброї. Вихід з угоди однієї зі сторін звільняє від виконання угоди інші сторони.
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17.02.2022 13:34 Ответить
Ждем когда и Никарагуа из него выйдет? Россия уже вышла если что. ДНЯО был нарушен. Потом США вышла... только Украина в гордом одиночестве придерживается обещаний боясь "абы чего не вышло".. видимо 8- летняя война это недостаточно чтобы понять что договор с россией не стоит ничего...

Кстати советская россия признала независимость УНР а потом об этом забыла а потом был геноцид
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17.02.2022 13:53 Ответить
Слава Богу, что этому ушлёпку не рассказали про нейтронное, вакуумное и термоядерное....
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17.02.2022 13:34 Ответить
І супєр переядерну. Отаку на всю Білорусь ракєтіщу.
Видать надядрьона ********** Лукашенку вкусила.
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17.02.2022 13:39 Ответить
Ужас, теперь ещё нарушат договор по ДНЯО? Топчут международные договора, а что потом. Как с ними договариваться, если они опять договор нарушает?
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17.02.2022 13:41 Ответить
Это угроза Украине. Нужно Благодарить героев россии Кучму и Кравчука за то что лишили Украину 3500 (три с половиной тысячи) ядерных Тактических боеголовок. О стратегических умолчим.
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17.02.2022 13:43 Ответить
Да, молодцы. И без ракет оставили, и без крыма
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17.02.2022 13:47 Ответить
Цікаво, що про Кучму і Кравчука ботоферма мовчить як в рот води набрала)
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17.02.2022 13:51 Ответить
Треба їм підвищити пенсію і збільшити прислугу,за рахунок платників і захисників.КУРВИ КОМУНАЛЬНІ.
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17.02.2022 15:05 Ответить
"Тот, кто готов променять свободу на безопасность, не достоин ни свободы, ни безопасности. " Бенджамин Франклин
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17.02.2022 16:12 Ответить
Размести у себя голове мозг,дятел совковый!
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17.02.2022 13:45 Ответить
Добрий сусід Брат.
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17.02.2022 13:45 Ответить
Бульбофюрер решил... Уже смешно. Типо ето он решил. То что кремлевский Фюрер сказал то бульбофюрер и прогавкал.
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17.02.2022 13:47 Ответить
Шо оно там блеет это картофельное чучело, кого ты так уныло пугаешь чмо?
Хто еще не в курсе что ордынцы притащили к границам свои малки?
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17.02.2022 13:49 Ответить
З початком «холодної війни», пані та панове. Російських свией історія не навчила.
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17.02.2022 13:49 Ответить
А что тут такого? Раньше оно стояло и никому не мешало. Кстати, и Украине надо подумать об этом. Одними бабушками с автоматами страну не защитить.
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17.02.2022 13:57 Ответить
Пора уже Усцатому сосуну ***** войну Рептилоидам объявлять и уё...ывать в созвездие АльдеБаран.
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17.02.2022 13:52 Ответить
Можно подумать что этому ************ "кнопку" дадут......
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17.02.2022 13:53 Ответить
кто-то собрался атаковать Белорашку? кто-то у Белорахи отжал кусок территории??
к чему эти вопли-сопли-угрозы?
не буди лихо пока оно тихо !!!
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17.02.2022 13:56 Ответить
Надо же показать свою важность и коленопреклоненность, выслужиться перед хозяином Кремля......
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17.02.2022 14:02 Ответить
это настолько очевидно (и уже давно) что раскаряка бульфофюрера наверное войдет в историю))
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17.02.2022 14:08 Ответить
Тупой и ещё тупее: сверхтупой.
Гипердраник.
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17.02.2022 14:08 Ответить
Все это понты , 2 дебила могут говорить что угодно под этот шумок.....
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17.02.2022 14:13 Ответить
"ы разместим не только ядерное оружие, но и еще сверхъядерное, перспективное"
Источник:

Господи, как же тяжело.
Как же тяжело, что люди совершенно не знают физику, базовую физику, школьную, за 10 класс советской школы.

Да какая, нафиг, разница, грязная бомба или "сверхъядерное" или вообще квадракоптер, когда берешь, например, самый старый советский реактор в Обнинске - и фигак его к свиньям, а сколько там до Москвы?
А можно фигакнуть и вообще учебный реактовр в МИФИ, на Каширке в Москве.
А можно реактор в институте Курчатова, тоже в Москве, только ближе к улице Народного Ополчения, к Хорошевскому шоссе, ну, вы поняли, ближе к чему.
И все - эвакуация населения обеспечена.
А дурень все болтает про "сверхъядерное"...

"Курчатовский институт отмечает 75-летие реактора Ф-1"
http://www.nrcki.ru/product/press-nrcki/press-nrcki--44715.shtml?g_show=43519&

"ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЯДЕРНЫЙ РЕАКТОР
Атомный центр НИЯУ МИФИ"
https://mephi.ru/science/units/Research_nuclear_reactor

"О́бнинская АЭС - первая в мире атомная электростанция, запущена в промышленную эксплуатацию 27 июня 1954 года. Расположена в городе Обнинске Калужской области. Первая АЭС, подключённая к общей электрической сети Советского Союза." - Гугл
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17.02.2022 14:14 Ответить
Ядерное оружие у этого идиота в заднице ( там где мозг) - живой, значит стреляет , надо жрать больше гороха и овса. А что такое сверхядерное? Наверное спрятано к специальных сверхзадницах.
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17.02.2022 14:16 Ответить
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17.02.2022 14:16 Ответить
Сверхъядерное? Нано-Хуйло, похоже, обещало какой-то новый страшный и ужасный картонный макет переслать.
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17.02.2022 14:17 Ответить
срочно вызывайте санитаров из U.S. Army Special Forces! тута деду плохо, на бутылку просится!
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17.02.2022 14:24 Ответить
"Сверхядерное" оружие это для чего? Чтобы взорвать всю галактику вместе со звёдами???
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17.02.2022 14:28 Ответить
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17.02.2022 14:28 Ответить
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17.02.2022 15:02 Ответить
Коли вже виздихають ці криваві диктатори путін ,лукашенко ?
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17.02.2022 15:04 Ответить
а також мега-, ультра-, супер-, і гіперядерне....
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17.02.2022 15:31 Ответить
А сверхядерное - это какая-то новая картофельная вундервафля?
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17.02.2022 15:52 Ответить
 
 