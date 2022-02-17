Лукашенко заявил о готовности разместить в Беларуси "ядерное" и "сверхъядерное" оружие

Александр Лукашенко, захвативший власть в Беларуси, заявил, что ядерное оружие будет размещено в Беларуси только в случае угроз со стороны Запада.

Об этом он заявил сегодня журналистам после ознакомления с ходом белорусско-российских учений "Союзная решимость – 2022" на полигоне Осиповичский, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на БЕЛТА.

"В случае необходимости, если такие бестолковые, глупые шаги предпримут наши противники и соперники, мы разместим не только ядерное оружие, но и еще сверхъядерное, перспективное, для того чтобы защитить свою территорию", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Но если для Беларуси не будет исходить никаких угроз со стороны недружественных стран, то ядерное оружие здесь "100 лет не нужно", отметил он.

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