Лукашенко заявил о готовности разместить в Беларуси "ядерное" и "сверхъядерное" оружие
Александр Лукашенко, захвативший власть в Беларуси, заявил, что ядерное оружие будет размещено в Беларуси только в случае угроз со стороны Запада.
Об этом он заявил сегодня журналистам после ознакомления с ходом белорусско-российских учений "Союзная решимость – 2022" на полигоне Осиповичский, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на БЕЛТА.
"В случае необходимости, если такие бестолковые, глупые шаги предпримут наши противники и соперники, мы разместим не только ядерное оружие, но и еще сверхъядерное, перспективное, для того чтобы защитить свою территорию", - подчеркнул Александр Лукашенко.
Но если для Беларуси не будет исходить никаких угроз со стороны недружественных стран, то ядерное оружие здесь "100 лет не нужно", отметил он.
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тому бажано іх обох знищити фізично , хоча розумію , що це нереально 😠
Кстати советская россия признала независимость УНР а потом об этом забыла а потом был геноцид
Видать надядрьона ********** Лукашенку вкусила.
Хто еще не в курсе что ордынцы притащили к границам свои малки?
к чему эти вопли-сопли-угрозы?
не буди лихо пока оно тихо !!!
Гипердраник.
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Господи, как же тяжело.
Как же тяжело, что люди совершенно не знают физику, базовую физику, школьную, за 10 класс советской школы.
Да какая, нафиг, разница, грязная бомба или "сверхъядерное" или вообще квадракоптер, когда берешь, например, самый старый советский реактор в Обнинске - и фигак его к свиньям, а сколько там до Москвы?
А можно фигакнуть и вообще учебный реактовр в МИФИ, на Каширке в Москве.
А можно реактор в институте Курчатова, тоже в Москве, только ближе к улице Народного Ополчения, к Хорошевскому шоссе, ну, вы поняли, ближе к чему.
И все - эвакуация населения обеспечена.
А дурень все болтает про "сверхъядерное"...
"Курчатовский институт отмечает 75-летие реактора Ф-1"
http://www.nrcki.ru/product/press-nrcki/press-nrcki--44715.shtml?g_show=43519&
"ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЯДЕРНЫЙ РЕАКТОР
Атомный центр НИЯУ МИФИ"
https://mephi.ru/science/units/Research_nuclear_reactor
"О́бнинская АЭС - первая в мире атомная электростанция, запущена в промышленную эксплуатацию 27 июня 1954 года. Расположена в городе Обнинске Калужской области. Первая АЭС, подключённая к общей электрической сети Советского Союза." - Гугл