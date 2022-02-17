В результате обстрела войсками РФ Марьинки ранена находившаяся на автобусной остановке женщина, - гуманитарная миссия "Пролиска". ФОТО
В Марьинке (Донецкая область) в четверг утром возле автобусной остановки в результате российских обстрелов получила ранение женщина.
Об этом сообщил руководитель гуманитарной миссии "Пролиска" Евгений Каплин, передает Цензор.НЕТ.
"Сегодня в 9:50 во время обстрела г. Марьинка множественные осколочные ранения левой кисти и брюшной полости получила местная жительница 1957 года рождения. По предварительной информации, один из снарядов упал в центре города вблизи автобусной остановки, недалеко от Марьинской школы №2, на расстоянии менее 100 метров от офиса Гуманитарная миссия "Пролиска" в Марьинке", - написал он.
Он отметил, что каретой скорой помощи женщина была доставлена в травматологическое отделение горбольницы в Курахово.
"На момент обстрела женщина была на автобусной остановке", - добавил он.
Исполнительный директор благотворительной организации Восток SOS, участник Международной мониторинговой миссии от Украины Константин Реуцкий сообщил: "Валентина Гордеева, 65-летняя жительница Марьинки была ранена сегодня утром неподалеку от своего дома на улице Прокофьева. Она ждала автобуса, чтобы доехать на текущее обследование в больницу в Красногоровке, но оказалась в другой больнице - в Курахово. Где она, по словам врачей, проведет около трех недель. Она получила обломочное ранение левой руки, еще один обломок попал в живот, но, к счастью, оставил только царапину".
Только к выходу из дома Валентина насчитала 27 взрывов.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Я некоторое время работал на одну государственную контору в США. Один из наших бывших сотрудников попал под следствие за нехорошие вещи, и после того когда его вывели из здания, обнаружили что он около часа проводил у шредера. Там внутри уже была куча сплетенных мелких бумажных полосок, целый мешок. Следственный департмент нашей конторы вызвал специальную компанию. Они сразу определили что там было около сто бумаг. Я посмотрел на кучу и сказал следователю что это будет невозможно, эти бумаги сплетены и как, кто и чем их будет их расчесывать. Он посмеялся и сказал что у них есть технологии, специальные машины, сканеры и люди для этого.
На следущee утро нам дали все эти документы в формате PDF.
Что украинцев убивают уже 8-ой (!) год?
То есть дольше 2-й мировой?
timeanddate.com/astronomy/moon/light.html?iso=20220216T165631
youtube.com/watch?v=***********