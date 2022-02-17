Российского певца Шуфутинского не впустят в Украину, поскольку он незаконно посещал оккупированный Крым, - Госпогранслужба
Российский певец Михаил Шуфутинский, ранее незаконно посещавший оккупированный Крым, а в марте планирующий концерты в Киеве, не сможет пересечь границу Украины, поскольку получит запрет на въезд за нарушение законодательства.
Об этом "Укринформу" сообщил спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко, информирует Цензор.НЕТ.
"Относительно лица, о котором вы спрашиваете. У нас на данный момент достаточно оснований считать, что он неоднократно был в Крыму, на временно оккупированной территории, и при попытке его въезда в Украину, поскольку мы также видим, что на март анонсируется его выступление в Украине, пограничники обязательно проведут все необходимые мероприятия непосредственно в пункте пропуска, если он появится для пересечения границы и поскольку есть определенные подтверждения того, что он мог быть на оккупированной территории, у нас есть основания запретить ему въезд в Украину", - сказал он.
По его словам, для граждан Украины предусмотрена административная ответственность в случае нарушения пересечения границы, а для иностранцев – административная ответственность и запрет въезда в Украину на 3 года. В то же время, решение о разрешении на въезд в Украину принимается исключительно в пунктах пропуска при непосредственной попытке человека пересечь границу.
Ранее сообщалось, что выступавший в оккупированном Крыму российский певец Шуфутинский весной хочет дать концерт в Киеве.
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P.S. Много песен о том как было тяжело сидеть в рУськой тюрьме,ностальгия.
А эти певуны - Шуфутинский, Круг, Успенская и т.д. - это так, ЖЛОБСКИЙ БЛАТНЯК, или на худой конец - ДВОРОВОЙ РОМАНС.
Но себя они гордо именуют "певцами шансона"
Шансон (песня - франц.) - лирическая песня о любви.
Їм тут медом намазано, чи що?
Впрочем, чего чего, а дураков у нас хватает, судя по количеству проголосовавших в 2019 году за зеленского и слуг народа с разного рода полковниками С мешком и опЖопистых старух-колясочниц.
Я если чесно в акУе как потянуло забытых ватанов к нам, видать в параше совсем туго с бабло, то шуфо, то ириша овал, недорепер вообще гастролирует ежегодно.Даже таежные улусы в параше их видать неслушают, что их тянет к нам , каким недоделаным полупокером нужно быть что б на них билеты покупать.
Тільки нахрін воно тут треба, в Тотьму концерти давать хай валить!
Шуфутинський - Снег под утро ляжет, и неплохо даже, то что в доме не наточены...
Зал - МОСКАЛІВ НА
Шуфутинський - ...НОЖИ!
А сюда нехай щастить
І слава Богу, відрижка Радянського союзу Україні не потрібна
Т.е. украинцы останутся без уголовной романтики?
третье сентября