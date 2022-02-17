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Российского певца Шуфутинского не впустят в Украину, поскольку он незаконно посещал оккупированный Крым, - Госпогранслужба

Российского певца Шуфутинского не впустят в Украину, поскольку он незаконно посещал оккупированный Крым, - Госпогранслужба

Российский певец Михаил Шуфутинский, ранее незаконно посещавший оккупированный Крым, а в марте планирующий концерты в Киеве, не сможет пересечь границу Украины, поскольку получит запрет на въезд за нарушение законодательства.

Об этом "Укринформу" сообщил спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко, информирует Цензор.НЕТ.

"Относительно лица, о котором вы спрашиваете. У нас на данный момент достаточно оснований считать, что он неоднократно был в Крыму, на временно оккупированной территории, и при попытке его въезда в Украину, поскольку мы также видим, что на март анонсируется его выступление в Украине, пограничники обязательно проведут все необходимые мероприятия непосредственно в пункте пропуска, если он появится для пересечения границы и поскольку есть определенные подтверждения того, что он мог быть на оккупированной территории, у нас есть основания запретить ему въезд в Украину", - сказал он.

По его словам, для граждан Украины предусмотрена административная ответственность в случае нарушения пересечения границы, а для иностранцев – административная ответственность и запрет въезда в Украину на 3 года. В то же время, решение о разрешении на въезд в Украину принимается исключительно в пунктах пропуска при непосредственной попытке человека пересечь границу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Литва запретила въезд Королевой и Хабибу, выступавшим в оккупированном Крыму

Ранее сообщалось, что выступавший в оккупированном Крыму российский певец Шуфутинский весной хочет дать концерт в Киеве.

Автор: 

Госпогранслужба (6395) россия (95420) артисты (281) Демченко Андрей (280)


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Топ комментарии
+28
Правильно, нам вытные ублюдки не нужны. Не***й шастать!
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17.02.2022 13:46
+20
Чого цапи сюди пхаються ? Немов таргани..
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17.02.2022 13:47
+10
Тот , кто печальные песни воет о ГУЛАГЕ .
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17.02.2022 13:49
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Правильно, нам вытные ублюдки не нужны. Не***й шастать!
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17.02.2022 13:46 Ответить
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17.02.2022 14:10 Ответить
Хто це ?
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17.02.2022 13:46 Ответить
Тот , кто печальные песни воет о ГУЛАГЕ .
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17.02.2022 13:49 Ответить
3тье сентября, день прощанья.....
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17.02.2022 13:50 Ответить
Но почему, но почему, расстаться всё же нам пришлось...
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17.02.2022 13:57 Ответить
ведь было все у нас всерьез, 2 сентября
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17.02.2022 14:40 Ответить
"Блатной Шансон".В 80-90 г.г. был популярным в ссср.Потом уехал в США.Вернулся.
P.S. Много песен о том как было тяжело сидеть в рУськой тюрьме,ностальгия.
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17.02.2022 13:51 Ответить
Шансон - это Ш.Азнавур, в той же расее - это Пётр Лещенко и Александр Вертинский.
А эти певуны - Шуфутинский, Круг, Успенская и т.д. - это так, ЖЛОБСКИЙ БЛАТНЯК, или на худой конец - ДВОРОВОЙ РОМАНС.
Но себя они гордо именуют "певцами шансона"
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17.02.2022 14:42 Ответить
"Блатной Шансон" и просто шансон это есть чччуть другое
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17.02.2022 21:31 Ответить
Словосочетание "блатной шансон"- это как "лирическая песТня о ментах".
Шансон (песня - франц.) - лирическая песня о любви.
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18.02.2022 12:22 Ответить
Чого цапи сюди пхаються ? Немов таргани..
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17.02.2022 13:47 Ответить
Тут много ватников которые их слушают и ходят на их концерты.
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17.02.2022 13:48 Ответить
мамаРима плачет по его песни))) наверное)))
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17.02.2022 14:22 Ответить
Я думаю , он умер для Украины .
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17.02.2022 13:48 Ответить
баканов може воскресити, коли скасує заборону А в Києві буде аншлаґ совків
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17.02.2022 13:50 Ответить
А як же антисімізм..ж@.. а ж не пускаєте)))) російського)))
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17.02.2022 13:48 Ответить
Его песню "ненаточены ножи" можно судить
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17.02.2022 13:49 Ответить
Це не дружбан Жиріновського?
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17.02.2022 13:49 Ответить
У этого животного нет друзей . Даже в раше .
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17.02.2022 13:51 Ответить
)))) кивы
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17.02.2022 14:31 Ответить
Ой, горе-то какое, горюшко! какая потеря для украинской культурыыыы!
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17.02.2022 13:50 Ответить
Це бурмило тут нахрен не потрібне.
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17.02.2022 13:50 Ответить
я калєндарь пєрєвєрну...і тя я на... пашлю
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17.02.2022 13:51 Ответить
І цей боров намилився сюди?
Їм тут медом намазано, чи що?
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17.02.2022 13:51 Ответить
Їх потрібно пускати на нашу територію і арештовувавти, формуючи обмінний фонд.
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17.02.2022 13:52 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=o63ve0GN6uk
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17.02.2022 13:53 Ответить
Науй, пора уже старперу на концерт к кобздоху готовиться и жирика с собой захватить, а оно все концерты дает
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17.02.2022 13:53 Ответить
А шо, у нас есть дураки, что слушает этого побитого молью яврей посыпанного нафталином?
Впрочем, чего чего, а дураков у нас хватает, судя по количеству проголосовавших в 2019 году за зеленского и слуг народа с разного рода полковниками С мешком и опЖопистых старух-колясочниц.
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17.02.2022 13:53 Ответить
а как же третесентября и кострырябин?
Я если чесно в акУе как потянуло забытых ватанов к нам, видать в параше совсем туго с бабло, то шуфо, то ириша овал, недорепер вообще гастролирует ежегодно.Даже таежные улусы в параше их видать неслушают, что их тянет к нам , каким недоделаным полупокером нужно быть что б на них билеты покупать.
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17.02.2022 13:55 Ответить
Никогда не понимал людей слушающих такое гуано, хотя о вкусах не спорят. Нотр Дам де Пари мюзикл с украинскими певцами и музыкантами в феврале по всем крупным городам Украины гастролирует, а людям Шуфутинского подавай.
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17.02.2022 13:55 Ответить
Ну якщо у нас дивляться дебільний квартал, то і від ж/к Шифутинського фанатітимуть!
Тільки нахрін воно тут треба, в Тотьму концерти давать хай валить!
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17.02.2022 14:11 Ответить
треба пускати всіх ватних шансоністів в Україну і заносити в список паспортні дані тих хто ходить на їхні концерти
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17.02.2022 13:56 Ответить
Треба забрати їх до себе, надати громадянство і забрати російські паспорти. Я звісно не взмозі осягнути як людина має мислити щоб слухати блатняк, російський блатняк в Україні КАРЛ. Але якщо нарід так любить і неможе без цих кабздонів жити, то треба по панятіям їх віджати у росіїі, ато пананчики і водії маршруток засумують.
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17.02.2022 14:57 Ответить
Он еще жив... господибоже. Хорошие люди уходят, а такие он коптят небо.
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17.02.2022 13:56 Ответить
А кто говорил, что его типа пускают и потому зрада ужасная, типа зебилы не закрыли ему доступ? Все таки закрыли. Ненавижу блатняк, так и надо.
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17.02.2022 13:58 Ответить
нахрен от тут нужен со своим шансоном .... его время ушло ещё с совком.... а в рашке до сих пор он...вот пусть там свою блатоту и напевает...кыш с УКРАИНЫ..🐓
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17.02.2022 14:04 Ответить
І чого ця рашиська гадва преться в Україну? Німеччина вже остогидла, а іншим ви і нах** не потрібні?!!
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17.02.2022 14:08 Ответить
нахер тут этот маланец нужен?
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17.02.2022 14:09 Ответить
Вот и не наступит теперь 3-е сентября ...
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17.02.2022 14:10 Ответить
Так ты календарь переверни.
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17.02.2022 14:53 Ответить
Кверх ногами или типа по Оруэллу?
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17.02.2022 16:08 Ответить
Концерт в Києві:
Шуфутинський - Снег под утро ляжет, и неплохо даже, то что в доме не наточены...
Зал - МОСКАЛІВ НА
Шуфутинський - ...НОЖИ!
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17.02.2022 14:13 Ответить
по скайпу
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17.02.2022 14:13 Ответить
таким як Шафутинський, Розенбаум, Круг взагалі потрібно заборонити до нас їздити як пропагандистам кримінального світогляду АУЕ.
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17.02.2022 14:20 Ответить
Ну Кругу вже не заборониш до нас їздити
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17.02.2022 14:31 Ответить
С концертами лучше поехать в Северную Корею.
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17.02.2022 14:21 Ответить
Пусть наступит, но без него.
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17.02.2022 14:22 Ответить
ПРО ТРЕТЬЕ СЕНТЯБРЯ МЫ УЖЕ НЕ ПОЕМ
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17.02.2022 14:24 Ответить
Я думал,что он сдох уже...
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17.02.2022 14:27 Ответить
А шо скрепные авторитеты уже не кормят?
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17.02.2022 14:28 Ответить
С его репертуаром как раз в Ростове перед Яныком выступать.
А сюда нехай щастить
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17.02.2022 14:36 Ответить
Російського співака Шуфутинського не впустять до України Джерело:

І слава Богу, відрижка Радянського союзу Україні не потрібна
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17.02.2022 14:45 Ответить
Сейчас припоцнутый ЗЕшлимазл порешает и Мойша заедет.
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17.02.2022 14:58 Ответить
Гоните его взад на роисию
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17.02.2022 15:06 Ответить
Это пуздро еще поет ?
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17.02.2022 15:21 Ответить
Не пустят?
Т.е. украинцы останутся без уголовной романтики?
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17.02.2022 15:22 Ответить
И снова третье сентября
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17.02.2022 15:24 Ответить
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17.02.2022 16:02 Ответить
 
 