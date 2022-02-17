Российского певца Шуфутинского не впустят в Украину, поскольку он незаконно посещал оккупированный Крым, - Госпогранслужба

Российский певец Михаил Шуфутинский, ранее незаконно посещавший оккупированный Крым, а в марте планирующий концерты в Киеве, не сможет пересечь границу Украины, поскольку получит запрет на въезд за нарушение законодательства.

Об этом "Укринформу" сообщил спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко, информирует Цензор.НЕТ.

"Относительно лица, о котором вы спрашиваете. У нас на данный момент достаточно оснований считать, что он неоднократно был в Крыму, на временно оккупированной территории, и при попытке его въезда в Украину, поскольку мы также видим, что на март анонсируется его выступление в Украине, пограничники обязательно проведут все необходимые мероприятия непосредственно в пункте пропуска, если он появится для пересечения границы и поскольку есть определенные подтверждения того, что он мог быть на оккупированной территории, у нас есть основания запретить ему въезд в Украину", - сказал он.

По его словам, для граждан Украины предусмотрена административная ответственность в случае нарушения пересечения границы, а для иностранцев – административная ответственность и запрет въезда в Украину на 3 года. В то же время, решение о разрешении на въезд в Украину принимается исключительно в пунктах пропуска при непосредственной попытке человека пересечь границу.

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Ранее сообщалось, что выступавший в оккупированном Крыму российский певец Шуфутинский весной хочет дать концерт в Киеве.