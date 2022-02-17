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Новости Агрессия России против Украины Война
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Песков о возможной встрече Путина и Зеленского: Какова цель? О Донбассе говорите с "Л/ДНР". У вас есть к нам вопросы по другим темам?

Песков о возможной встрече Путина и Зеленского: Какова цель? О Донбассе говорите с

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистам, что Украина предлагала провести двусторонние переговоры на уровне президентов, однако отсутствовал конкретный предмет диалога.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают росСМИ.

"Мы неоднократно получали сигналы от Киева с предложением встретиться, но каждый раз Киев не отвечал нам на простой вопрос: зачем, с какой целью", - отметил официальный представитель Кремля.

Песков объяснил, что украинские власти предлагали обсудить с Россией тему Донбасса. Но в Москве, в свою очередь, отмечают необходимость дискуссий по другим темам, поскольку проблема региона должна подниматься во время беседы Киева и представителей "Л/ДНР".

"Мы говорим: "Слушайте, давайте вы с жителями Донбасса будете говорить о Донбассе. У вас есть к нам вопросы на другие темы? "Молчат", - сказал Песков.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Я согласен на любой формат переговоров с Путиным, - Зеленский

Ранее представитель Кремля заявил, что в России фиксируют сообщения с территории Донбасса и анализируют нагнетаемую обстановку.

Автор: 

Зеленский Владимир (20271) переговоры (4926) Песков Дмитрий (1858) путин владимир (31225) Донбасс (26955)


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Топ комментарии
+22
Туалетний йоршик часто використовують за прямим призначенням
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17.02.2022 14:04
+12
Почему он так плохо выглядит?
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17.02.2022 13:57
+7
про крым! когда свой мусор вывезете?
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17.02.2022 14:02
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Почему он так плохо выглядит?
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17.02.2022 13:57 Ответить
Туалетний йоршик часто використовують за прямим призначенням
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17.02.2022 14:04 Ответить
сериал под названием "Записки сумасшедшего".. сезон 6 серия 6 эпизод 6
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17.02.2022 14:10 Ответить
Так він більш ні на що і не згодиться.
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17.02.2022 14:14 Ответить
Расскажите это любителям Смешка (партия «Сила и честь» - украинская филия гебни)
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17.02.2022 14:21 Ответить
Почему плохо выглядит?
Как по мне, чем хуже выглядит - тем лучше
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17.02.2022 14:15 Ответить
термін придатності вийшов
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17.02.2022 14:28 Ответить
нормально выглядит
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17.02.2022 14:51 Ответить
шо, замєнілі вову в мавзолєє..?

Из посольства России в Киеве идет дым.

В соцсетях предполагают, что россияне жгут документы.

https://t.me/charter97_org/62117
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17.02.2022 13:58 Ответить
однозначно жгут шифровки перед эвакуацией
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17.02.2022 14:03 Ответить
Мабуть бубочка ще й вiдрядив до них перед тим потрусити сажу.
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17.02.2022 14:04 Ответить
оце дещо нєхороший прізнак, якщо посольство країни-агресора палить купу бомажків.
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17.02.2022 14:07 Ответить
а может это такой от кацапов казус бейли !?
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17.02.2022 14:17 Ответить
Ідіть нахрін з своїми запитаннями.Бубочку теж можете прихватити
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17.02.2022 14:01 Ответить
Питання, коли ви всі повиздихаєте фізично чи морально у бажаннях окуповувати інші країни. Тому що час розплати за ваші діяння прийде, так чи інакше.
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17.02.2022 14:02 Ответить
про крым! когда свой мусор вывезете?
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17.02.2022 14:02 Ответить
для клована ничего не изменилось в плане с кем и зачем встречаться - как в квартале встречался со всеми подряд - авось выстрелит корпоративчик, так и в случайной для него должности преза надеется что встреча без темы что-то принесет... для него главное внимание к себе любимому а не результат
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17.02.2022 14:02 Ответить
Йоршик прямым текстом послал нафиГ, шобы даже не токмо встречаться, но и подумать об этом не смели (насчет Донбасса).
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17.02.2022 14:06 Ответить
Блазень давно "запав" на *****, хоче знову проситися щоб забрав до себе.
Більше там йому немає про що розмовляти.
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17.02.2022 14:07 Ответить
Ну так хочется в глаза посмотреть!
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17.02.2022 14:08 Ответить
Ёрш твою медь, кимвал звенящий!
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17.02.2022 14:08 Ответить
Срам зелёный...
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17.02.2022 14:09 Ответить
а про ГУР МО рф з ким?
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17.02.2022 14:12 Ответить
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17.02.2022 14:14 Ответить
великий переговорщик зеленских, заставил своим обаянием пойти всех на уступки, а сам только укрепился в роли мирового *идера
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17.02.2022 14:15 Ответить
путин-***** ,встречаться с ним должны прокуроры в Гаагском Трибунале ...
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17.02.2022 14:18 Ответить
Донбасс - это скучно.
Давайте обсудим тему нашего извечного БРАТСТВА
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17.02.2022 14:19 Ответить
На самом деле встречасться с Путиным смысла нет сейчас. Потому что у нас нет никаких козырей для переговоров, и нам нечем угрожать и нам нечего предложить. Убеждать его, что Украина не нападёт на Россию? Так он это и так прекрасно знает.
А так - какой смысл? Единственное, что может быть на таких переговорах - только уступки со стороны Украины. Поэтому действительно, смысла встречаться с ним никакого нет.
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17.02.2022 14:19 Ответить
Взрывная волна от обстрелов в Донбассе, вспыхнувших утром в четверг, докатилась до Московской биржи и уронила котировки акций и курс рубля, сообщает https://www.finanz.ru/novosti/aktsii/rubl-i-rossiyskie-akcii-obvalilis-na-novostyakh-ob-obstrelakh-v-dnr-i-lnr-1031203970 finanz.ru .

На новостях об обострении ситуации на линии соприкосновения доллар и евро подскочили на 1,5 рубля, а индекс РТС потерял 10 млрд долларов капитализации чуть больше чем за час.

Напомним, что российские оккупанты в четверг утром, 17 февраля, во время артиллерийского обстрела Станицы Луганской и окрестностей https://cwyc55-c97-org.cdn.ampproject.org/c/s/cwyc55.c97.org/ru/news/2022/2/17/455027/ попали в детский сад , в котором находились люди.

Обстрел произошел в 9:00 утра. Во время артобстрела в результате прямого попадания снаряда было повреждено здание детского сада.
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17.02.2022 14:31 Ответить
Ну хоть что-то.
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17.02.2022 14:57 Ответить
Росія - сторона конфлікту на Донбасі!
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17.02.2022 14:19 Ответить
Да ***** просто сцится от нашего геракла.
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17.02.2022 14:21 Ответить
Тот самый уникальный случай, когда обсуждаешь Украину ГОДАМИ со ВСЕМИ подряд, кроме самих украинцев. Бункерный театр абсурда
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17.02.2022 14:22 Ответить
Мразь усатая, скоро ты сам с ними будешь разговаривать, когда эта оголтелая толпа даунецкого отребья передислоцируется к вам и будет грабить ваши магазины и трахать твою соску.
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17.02.2022 14:22 Ответить
его соска в США
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17.02.2022 16:17 Ответить
бубочка ну дуже хоче щоб його офіційно прийняли в кремлі.
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17.02.2022 14:23 Ответить
У нього штукатурка на морді
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17.02.2022 14:28 Ответить
Я не удивлюсь, если Зе пойдёт на это тайно, о чём быстро все узнают -- я Зе не завидую.
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17.02.2022 14:28 Ответить

О Донбассе говорите с "Л/ДНР" Ещё один клоун на Московии объявился, на Донбассе не Гражданская война, а обычная война между Украиной и Россией, да и Крым верните Украине, загадили его уже
.
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17.02.2022 14:29 Ответить
попугайка
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17.02.2022 14:35 Ответить
Зеленский опять офтальмологом заделался ? В глаза Путину заглянуть хочет ?
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17.02.2022 14:38 Ответить
коли вже цим лайножерам кацапам нових санкцій завезуть!!?
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17.02.2022 14:42 Ответить
Бубочка, шо дождался ответа подзаборной шавки куйла? И шо приятно тебе? Мне например неприятно то, что ты своими стенаниями позоришь звание Президента Независимой Украины! А тебе видимо по фигу? Ну иди опять в голобородько…. Не позорь нас украинцев!
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17.02.2022 14:56 Ответить
Ну зістрічався з ним Пуйло ще в 2019 році, подивився і скривився, не та "величина", дарма що "придворні" величають найвеличнішим лідером **********. Хіба що тільки принизити при капітуляції.
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17.02.2022 15:02 Ответить
гитлер отравился...бормана так и не нашли..
писков думает что и ему удастся скрыться как и борману..
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17.02.2022 15:03 Ответить
Піськов, ти дипломат чи сантехнік в кремлі? Як можна говорити з тими (л/днр), кого не існує де-юре?
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17.02.2022 17:28 Ответить
Гниды вы конченые, а не нация, вас как мутантов утилизировать надо!
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17.02.2022 18:27 Ответить
Піськов і москалі вважають, що Україна - це щось рівня ЛДНР. І вони з карликами не розмовляють. Дійшло Вова Нелох?
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17.02.2022 22:09 Ответить
 
 