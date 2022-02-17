Песков о возможной встрече Путина и Зеленского: Какова цель? О Донбассе говорите с "Л/ДНР". У вас есть к нам вопросы по другим темам?
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистам, что Украина предлагала провести двусторонние переговоры на уровне президентов, однако отсутствовал конкретный предмет диалога.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают росСМИ.
"Мы неоднократно получали сигналы от Киева с предложением встретиться, но каждый раз Киев не отвечал нам на простой вопрос: зачем, с какой целью", - отметил официальный представитель Кремля.
Песков объяснил, что украинские власти предлагали обсудить с Россией тему Донбасса. Но в Москве, в свою очередь, отмечают необходимость дискуссий по другим темам, поскольку проблема региона должна подниматься во время беседы Киева и представителей "Л/ДНР".
"Мы говорим: "Слушайте, давайте вы с жителями Донбасса будете говорить о Донбассе. У вас есть к нам вопросы на другие темы? "Молчат", - сказал Песков.
Ранее представитель Кремля заявил, что в России фиксируют сообщения с территории Донбасса и анализируют нагнетаемую обстановку.
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Как по мне, чем хуже выглядит - тем лучше
Из посольства России в Киеве идет дым.
В соцсетях предполагают, что россияне жгут документы.
https://t.me/charter97_org/62117
Більше там йому немає про що розмовляти.
Давайте обсудим тему нашего извечного БРАТСТВА
А так - какой смысл? Единственное, что может быть на таких переговорах - только уступки со стороны Украины. Поэтому действительно, смысла встречаться с ним никакого нет.
На новостях об обострении ситуации на линии соприкосновения доллар и евро подскочили на 1,5 рубля, а индекс РТС потерял 10 млрд долларов капитализации чуть больше чем за час.
Напомним, что российские оккупанты в четверг утром, 17 февраля, во время артиллерийского обстрела Станицы Луганской и окрестностей https://cwyc55-c97-org.cdn.ampproject.org/c/s/cwyc55.c97.org/ru/news/2022/2/17/455027/ попали в детский сад , в котором находились люди.
Обстрел произошел в 9:00 утра. Во время артобстрела в результате прямого попадания снаряда было повреждено здание детского сада.
О Донбассе говорите с "Л/ДНР" Ещё один клоун на Московии объявился, на Донбассе не Гражданская война, а обычная война между Украиной и Россией, да и Крым верните Украине, загадили его уже
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писков думает что и ему удастся скрыться как и борману..