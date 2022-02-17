Песков о возможной встрече Путина и Зеленского: Какова цель? О Донбассе говорите с "Л/ДНР". У вас есть к нам вопросы по другим темам?

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистам, что Украина предлагала провести двусторонние переговоры на уровне президентов, однако отсутствовал конкретный предмет диалога.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают росСМИ.

"Мы неоднократно получали сигналы от Киева с предложением встретиться, но каждый раз Киев не отвечал нам на простой вопрос: зачем, с какой целью", - отметил официальный представитель Кремля.

Песков объяснил, что украинские власти предлагали обсудить с Россией тему Донбасса. Но в Москве, в свою очередь, отмечают необходимость дискуссий по другим темам, поскольку проблема региона должна подниматься во время беседы Киева и представителей "Л/ДНР".

"Мы говорим: "Слушайте, давайте вы с жителями Донбасса будете говорить о Донбассе. У вас есть к нам вопросы на другие темы? "Молчат", - сказал Песков.

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Ранее представитель Кремля заявил, что в России фиксируют сообщения с территории Донбасса и анализируют нагнетаемую обстановку.