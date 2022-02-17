Потасовка во время акции SaveФОП под зданием ВР: правоохранители задержали пятерых митингующих
Сегодня с утра в центре Киева протестуют митингующие движения SaveФОП. Во время протеста возник ряд локальных столкновений, правоохранители задержали 5 человек.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции Киева.
В связи с акцией сегодня утром полицейские, военнослужащие Нацгвардии и полиция диалога приняли усиленное несение службы.
"На месте работают сотрудники полиции диалога, которые разъясняют участникам требования действующего законодательства. Однако, несмотря на это, граждане заблокировали движение транспорта по улице Грушевского, а отдельные участники при попытке освободить проезжую часть устроили потасовку с правоохранителями", - отмечают в Нацполиции.
Также сообщается, что во время мероприятия часть граждан вышла на улицу Грушевского, чем препятствовала движению транспортных средств. На требования правоохранителей освободить проезжую часть они не реагировали, а потому полицейские оттеснили участников акции на тротуар. Наиболее активные при этом устроили потасовку.
По информации правоохранителей, в настоящее время в районное управление полиции доставлены пять мужчин, которые устроили конфликт с правоохранителями и не выполняли законные требования полицейских.
В настоящее время акция возле ВРУ продолжается. Полицейские призывают участников соблюдать установленные правила поведения и заявленного мирного формата мероприятия.
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Їй на апарат треба працювати два роки.
А то как по анекдоту "Мы же джентльмены, мы верим друг другу" - вот тут мне карта и попёрла
Вот это оно и есть. Проверка (вернее идентификация покупателя) у нас от 50000 по безналу, у некоторых ФОПов в центре столько женская сумочка стоит самая завалящая.
лоховпокупателей и купят.
Купив за гривню - продав за 10. Такі вони!
Если они и так исправно платят налоги?
Я пока вижу только "непроведение расчетных операций через РРО/ПРРО с фискальным режимом работы" и тому подобное. За что какраз драть и положено.
Приличный чел бы цитату дёрнул, но с вами то всё ясно
ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ВИРТУАЛЬНОГО РРО:
Регистрация бесплатная и выполняется on-line. То есть ехать и писать заявления в налоговую не нужно. Отправляешь скан заявления - и тебя регистрируют в системе, выдают логин и пароль для входа.
Кассовый аппарат покупать и регистрировать не надо.
Заключать договор с сервисной службой и платить им деньги за обслуживание не требуется.
Для работы нужен только компьютер, или планшет, или смартфон и принтер. Есть программы под Android и iOS. Для планшетов и смартфонов продаются специальные мобильные принтеры, которые отлично подойдут интернет-магазинам, таксистам и прочим мобильным торговцам.
Заполняете в своем виртуальном кабинете базу наименованиями товаров, ценами и вперед - работать.
Нет необходимости закрывать каждый кассовый день, печатать отчеты и хранить их 5 лет.
Не нужно вести кассовую книгу.
В случае закрытия торговой точки или отказа от использования виртуальной кассы достаточно послать заявление on-line.
Без касового термінала тебе в тюрму посадять.
Податкова система штатів просто драконівська. Не треба ля-ля!
А корупцію в Україні більше всього розводять саме ФОПи.
Контрабанда,просрочка,гнилой продукт це те саме чим ви
любите заніматися. Не прибідняйтеся,вам віри немає!
невігластво.Брехня брехнею поганяє!