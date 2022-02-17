Потасовка во время акции SaveФОП под зданием ВР: правоохранители задержали пятерых митингующих

Сегодня с утра в центре Киева протестуют митингующие движения SaveФОП. Во время протеста возник ряд локальных столкновений, правоохранители задержали 5 человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции Киева.

В связи с акцией сегодня утром полицейские, военнослужащие Нацгвардии и полиция диалога приняли усиленное несение службы.

"На месте работают сотрудники полиции диалога, которые разъясняют участникам требования действующего законодательства. Однако, несмотря на это, граждане заблокировали движение транспорта по улице Грушевского, а отдельные участники при попытке освободить проезжую часть устроили потасовку с правоохранителями", - отмечают в Нацполиции.

Также сообщается, что во время мероприятия часть граждан вышла на улицу Грушевского, чем препятствовала движению транспортных средств. На требования правоохранителей освободить проезжую часть они не реагировали, а потому полицейские оттеснили участников акции на тротуар. Наиболее активные при этом устроили потасовку.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Акция SaveФОП под Радой. Правоохранители оттесняют митингующих, происходит толкучка. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

По информации правоохранителей, в настоящее время в районное управление полиции доставлены пять мужчин, которые устроили конфликт с правоохранителями и не выполняли законные требования полицейских.

В настоящее время акция возле ВРУ продолжается. Полицейские призывают участников соблюдать установленные правила поведения и заявленного мирного формата мероприятия.