РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11418 посетителей онлайн
Новости
2 900 46

Потасовка во время акции SaveФОП под зданием ВР: правоохранители задержали пятерых митингующих

Потасовка во время акции SaveФОП под зданием ВР: правоохранители задержали пятерых митингующих

Сегодня с утра в центре Киева протестуют митингующие движения SaveФОП. Во время протеста возник ряд локальных столкновений, правоохранители задержали 5 человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции Киева.

В связи с акцией сегодня утром полицейские, военнослужащие Нацгвардии и полиция диалога приняли усиленное несение службы.

"На месте работают сотрудники полиции диалога, которые разъясняют участникам требования действующего законодательства. Однако, несмотря на это, граждане заблокировали движение транспорта по улице Грушевского, а отдельные участники при попытке освободить проезжую часть устроили потасовку с правоохранителями", - отмечают в Нацполиции.

Также сообщается, что во время мероприятия часть граждан вышла на улицу Грушевского, чем препятствовала движению транспортных средств. На требования правоохранителей освободить проезжую часть они не реагировали, а потому полицейские оттеснили участников акции на тротуар. Наиболее активные при этом устроили потасовку.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Акция SaveФОП под Радой. Правоохранители оттесняют митингующих, происходит толкучка. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

По информации правоохранителей, в настоящее время в районное управление полиции доставлены пять мужчин, которые устроили конфликт с правоохранителями и не выполняли законные требования полицейских.

В настоящее время акция возле ВРУ продолжается. Полицейские призывают участников соблюдать установленные правила поведения и заявленного мирного формата мероприятия.

Автор: 

ВР (29234) Киев (25495) митинг (2556) Нацполиция (16437) протест (5857) ФОП (34)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+10
З ОП строчиш коментарі? Обід у вас?
показать весь комментарий
17.02.2022 14:12
+10
Ось скажи нахера касовий апарат коли та баба продає пять трусів в день?
Їй на апарат треба працювати два роки.
показать весь комментарий
17.02.2022 14:13
+8
Чому? Заважають Верховному Головнокомандуючому, Генералісімусу Архістратегу Кловуну з квартала95 будувати стратегічну оборону в кварталі95?
показать весь комментарий
17.02.2022 14:12
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Зараз ці мітинги не на часі.
показать весь комментарий
17.02.2022 14:08 Ответить
З ОП строчиш коментарі? Обід у вас?
показать весь комментарий
17.02.2022 14:12 Ответить
Та це ж ПЕСик. Схоже, вони зараз в ОПі зависають
показать весь комментарий
17.02.2022 14:32 Ответить
Це моя особиста думка.
показать весь комментарий
17.02.2022 14:38 Ответить
Усі зрадники таку ж мають !
показать весь комментарий
17.02.2022 17:20 Ответить
Чому? Заважають Верховному Головнокомандуючому, Генералісімусу Архістратегу Кловуну з квартала95 будувати стратегічну оборону в кварталі95?
показать весь комментарий
17.02.2022 14:12 Ответить
Идиоты не способны купить кассовый аппарат ?
показать весь комментарий
17.02.2022 14:10 Ответить
Ось скажи нахера касовий апарат коли та баба продає пять трусів в день?
Їй на апарат треба працювати два роки.
показать весь комментарий
17.02.2022 14:13 Ответить
Пусть на рынке продаёт. Там касса не нужна.
показать весь комментарий
17.02.2022 14:17 Ответить
Так ей и не надо . Постановление читай , олень .
показать весь комментарий
17.02.2022 14:17 Ответить
На цензоре была новость схожая тема с этим переходом в Польше .так там эти аппараты были оформлены то ли бесплатно то ли по по такой схеме где фоп платит 1/3 и в рассрочку и под минимальный процент.что этот переход не ложиться бременем даже при продажи пяти трусов день.
показать весь комментарий
17.02.2022 14:19 Ответить
Для продажи пяти трусов можно использовать бесплатный ПРРО от налоговой. Он очень кривой, но для трусов вполне.
показать весь комментарий
17.02.2022 14:29 Ответить
Зачем украинцу иметь кассовый аппарат если его оборот в год не превышает 230 000грн? Дебилы у власти, если мозгов не хвата, то поинтересуйтесь как это делается в соседних странах
показать весь комментарий
17.02.2022 14:41 Ответить
Поставь кассовый аппарат и покажи, что не превышаешь вот твои заявленные 230000 (там же вроде 3 млн?)

А то как по анекдоту "Мы же джентльмены, мы верим друг другу" - вот тут мне карта и попёрла
показать весь комментарий
17.02.2022 14:44 Ответить
Зачем кассовый аппарат для учёта, если любого украинца легко проверить по движению денег при покупке дорогих вещей(паспорт предъявляй), а если он зарабатывает и тратит в месяц сумму 20 000грн то глупо его проверять, есть службы, есть завистливые соседи ,информаторов хвата ,
показать весь комментарий
17.02.2022 14:56 Ответить
"Мы же джентльмены, мы верим друг другу" - вот тут мне карта и попёрла

Вот это оно и есть. Проверка (вернее идентификация покупателя) у нас от 50000 по безналу, у некоторых ФОПов в центре столько женская сумочка стоит самая завалящая.
показать весь комментарий
17.02.2022 15:01 Ответить
Мне как то уже не хочется с тобой вести беседу когда ты о сумочке заговорил за 50 000грн, ты ещё сравни тамаду у которой на шее цепь из "золота"
показать весь комментарий
17.02.2022 15:12 Ответить
да езжай в свой израиль картавый, не тошни тут свои аппаратом
показать весь комментарий
17.02.2022 15:19 Ответить
а на шо его ставить ? а главное - зачем ? вместо того шоб следить как завозят товар - ЕПИЦЕНТР ,АТБ и так далее ,как вывозят эшелонами металл и дерево ,руду ,пшеницу ,завозят бензин ,нефть - нет там же дадут сразу по рукам - а уничтожать малый и средний бизнес можно - небудет поддержки не Майданов,не армии нашей - правда хорошо - не пишите глупости - разберитесь - так ведь нельзя
показать весь комментарий
17.02.2022 14:45 Ответить
Всмысле вместо? Одновременно. Или есть желание продолжать и поддерживать уход от налогов по мелкому и драть только крупный? Идея, конечно, интересная.
показать весь комментарий
17.02.2022 14:53 Ответить
Не притворяйся подгерманцевым, государство должно определиться от какой суммы можно считать украинца налогоплательщиком, в Украине если по справедливости 70% мелкому бизнесу государство ещё должно доплачивать
показать весь комментарий
17.02.2022 15:01 Ответить
Судячи по твому тупому питанню ти за Зебілів голосував
показать весь комментарий
17.02.2022 14:14 Ответить
Судя по всему , не все тупые голосовали за зелю .
показать весь комментарий
17.02.2022 14:18 Ответить
для того шобы зеленский снова не стал президентом Украины ,нужны союзники - если вы порохобот вы делаете медвежью услугу Порошенко - хотя разделай и властвуй не сегодня передумали - плохо это - опять победят зеленые это как минимум с таким подходом
показать весь комментарий
17.02.2022 14:37 Ответить
Поднимут цены, соберут деньги с лохов покупателей и купят.
показать весь комментарий
17.02.2022 15:17 Ответить
Паравоз! Так ФОПівці тількі тим і занімаються!
Купив за гривню - продав за 10. Такі вони!
показать весь комментарий
17.02.2022 15:52 Ответить
Ленивый у нас народ. Им даже это лень. Проще ныть "денег не хватает" и клянчить субсидию у государства.
показать весь комментарий
17.02.2022 16:18 Ответить
На кой фиг фопам эти дорогущие кассы и огромнейшие штрафы за ошибки при наборе чека?
Если они и так исправно платят налоги?
показать весь комментарий
17.02.2022 14:28 Ответить
Огласите пжста размер огромнейших штрафов "за ошибки при наборе чека". Желательно со сцылками на zakon.rada.gov.ua
показать весь комментарий
17.02.2022 14:30 Ответить
https://biz.ligazakon.net/ru/news/201568_shtrafy-za-narushenie-primeneniya-rro---2021
показать весь комментарий
17.02.2022 14:33 Ответить
Молодец. Теперь найди там "за ошибки при наборе чека".
Я пока вижу только "непроведение расчетных операций через РРО/ПРРО с фискальным режимом работы" и тому подобное. За что какраз драть и положено.
показать весь комментарий
17.02.2022 14:47 Ответить
Зебил, читай столько раз, сколько тебе нужно, что бы понять написанное, это уже не мои проблемы
показать весь комментарий
17.02.2022 14:54 Ответить

Приличный чел бы цитату дёрнул, но с вами то всё ясно
показать весь комментарий
17.02.2022 14:57 Ответить
до вас просто почему то не доходит = затраты на выполнения этого закона перекроют все доходы от него - это кроме коррупции при этом - не зря в США и во многих других странах нет ФИСКАЛЬНЫХ (если не понимаете шо это прочтите в нете) кассовых аппаратов - не повторяйте глупости больных зеленых дебилов
показать весь комментарий
17.02.2022 14:40 Ответить
Это - ЗЕленый тролль. Не тратьте силы.
показать весь комментарий
17.02.2022 14:52 Ответить
Не знаю, чо там в США, а в Европах фискалят ажбигом. Причём не везде так гладко как у нас с ПРРО - в Словакии отдельный фискальный блок обязателен.
показать весь комментарий
17.02.2022 14:55 Ответить
вот вам Словакия - сравните с нами и поймете может быть,а в Штатах нет Фискальной кассы - все по заявочному принципу (верят на слово - но если поймают на вранье - ховайся это так )

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ВИРТУАЛЬНОГО РРО:

Регистрация бесплатная и выполняется on-line. То есть ехать и писать заявления в налоговую не нужно. Отправляешь скан заявления - и тебя регистрируют в системе, выдают логин и пароль для входа.
Кассовый аппарат покупать и регистрировать не надо.
Заключать договор с сервисной службой и платить им деньги за обслуживание не требуется.
Для работы нужен только компьютер, или планшет, или смартфон и принтер. Есть программы под Android и iOS. Для планшетов и смартфонов продаются специальные мобильные принтеры, которые отлично подойдут интернет-магазинам, таксистам и прочим мобильным торговцам.
Заполняете в своем виртуальном кабинете базу наименованиями товаров, ценами и вперед - работать.
Нет необходимости закрывать каждый кассовый день, печатать отчеты и хранить их 5 лет.
Не нужно вести кассовую книгу.
В случае закрытия торговой точки или отказа от использования виртуальной кассы достаточно послать заявление on-line.
показать весь комментарий
17.02.2022 16:24 Ответить
Не бреши! В США любий дохід обкладається податками.
Без касового термінала тебе в тюрму посадять.
Податкова система штатів просто драконівська. Не треба ля-ля!
показать весь комментарий
17.02.2022 15:36 Ответить
вместо того шоб оскорблять ,тем более в нете(безответно и безопасно) - ви бы "товарищь" познакомились бы с вопросом - кассовые аппараты так есть - но они не Фискальные ( погуглете шо це таке)))) а нормальный бизнес - в любой стране работает по принципу - постоянного покупателя - весь маркетинг на это рассчитан по сему отдельные дебилы бывают ,так и не которые фопы таки голосовали за зеленского как пример)))
показать весь комментарий
17.02.2022 16:12 Ответить
Чунгачгад! Я тобі розсписав як там в штатах оподатковують.
А корупцію в Україні більше всього розводять саме ФОПи.
Контрабанда,просрочка,гнилой продукт це те саме чим ви
любите заніматися. Не прибідняйтеся,вам віри немає!
показать весь комментарий
17.02.2022 15:46 Ответить
виталий открою маленький секрет - при регистрации на цензоре ,видно уровень юнита - по сему мнение - - оператора совковой лопаты важно - но)))))
показать весь комментарий
17.02.2022 16:15 Ответить
Мені твої секрети непотрібні. А твої відповіді повне
невігластво.Брехня брехнею поганяє!
показать весь комментарий
18.02.2022 15:43 Ответить
россия сообщила о применении слезоточивого газа.
показать весь комментарий
17.02.2022 14:34 Ответить
На России ещё сказали что двум ФОПам руки отрубали в полицейском участке
показать весь комментарий
17.02.2022 14:43 Ответить
Теперь объявят их сепаратистами, и по закону военного времени ...
показать весь комментарий
17.02.2022 15:15 Ответить
 
 