В "ЛНР" не хватает наемников, на "воинский учет" примут даже 17-летних, - правозащитник Лисянский
"Военкоматы НВФ "ЛНР" проводят первоначальную постановку на "воинский учет" призывников 2005 года рождения и старше, которые ранее не состояли, но обязаны были состоять на воинском учете. Тем сам пытаются восполнить дефицит кадрового состава в военном корпусе.
Об этом сообщает правозащитник, директор "Института стратегических исследований и безопасности" Павел Лисянский, передает Цензор.НЕТ.
Учитывая сосредоточение российских войск у украинских границ и в ОРДЛО, на оккупированной части Донбасса ищут способы увеличить списочный состав военных формирований. Поэтому НВФ "ЛНР" планирует привлечь больше призывников и резервистов в ряды НВФ "ЛНР". Ранее военный аудит из РФ зафиксировал несоответствие списочного и фактического состава Армейского корпуса-1 НВФ "ЛНР". При этом разница в факте и положенных списочных данных составила 32%.
"На данный момент в ОРДЛО идет массированная агитация среди местного населения по вступлению в ряды "народной милиции" НВФ "ЛНР" и "ДНР". Мужское население в ОРДЛО в основном старается уехать на заработки в РФ, чтобы не принимать участие в боевых действиях. Но на войну пытаются загнать как можно больше мужчин", – говорит Лисянский.
Нужно отметить, что в прошлую пятницу местные жители ОРЛО сообщили о перемещении колоны военной техники со стороны границ РФ. Первая колона прошла из КПП Изварино-Краснодон-Луганск-Первомайск, вторая колонна шла из КПП Должанский-Антрацит-Фащевка-Дебальцево. Колоны были по 30-35 единиц военной техники, местные жители увидели там, танки, грады машины с ГСМ. Отвод военной техники или движение военной техники из ОРДЛО в сторону РФ не зафиксировано.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
"Приписне" (документ про приписку до призовної дільниці) видавали у 14 років. А у 16 років проходили посилені медкомісії ті, хто вступав у військові училища. У 16 років усі придатні до в/служби хлопці проходили тридобові збори у в/ч із бойовими стрільбами.