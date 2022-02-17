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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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В "ЛНР" не хватает наемников, на "воинский учет" примут даже 17-летних, - правозащитник Лисянский

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"Военкоматы НВФ "ЛНР" проводят первоначальную постановку на "воинский учет" призывников 2005 года рождения и старше, которые ранее не состояли, но обязаны были состоять на воинском учете. Тем сам пытаются восполнить дефицит кадрового состава в военном корпусе.

Об этом сообщает правозащитник, директор "Института стратегических исследований и безопасности" Павел Лисянский, передает Цензор.НЕТ.

Учитывая сосредоточение российских войск у украинских границ и в ОРДЛО, на оккупированной части Донбасса ищут способы увеличить списочный состав военных формирований. Поэтому НВФ "ЛНР" планирует привлечь больше призывников и резервистов в ряды НВФ "ЛНР". Ранее военный аудит из РФ зафиксировал несоответствие списочного и фактического состава Армейского корпуса-1 НВФ "ЛНР". При этом разница в факте и положенных списочных данных составила 32%.

"На данный момент в ОРДЛО идет массированная агитация среди местного населения по вступлению в ряды "народной милиции" НВФ "ЛНР" и "ДНР". Мужское население в ОРДЛО в основном старается уехать на заработки в РФ, чтобы не принимать участие в боевых действиях. Но на войну пытаются загнать как можно больше мужчин", – говорит Лисянский.

Нужно отметить, что в прошлую пятницу местные жители ОРЛО сообщили о перемещении колоны военной техники со стороны границ РФ. Первая колона прошла из КПП Изварино-Краснодон-Луганск-Первомайск, вторая колонна шла из КПП Должанский-Антрацит-Фащевка-Дебальцево. Колоны были по 30-35 единиц военной техники, местные жители увидели там, танки, грады машины с ГСМ. Отвод военной техники или движение военной техники из ОРДЛО в сторону РФ не зафиксировано.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Песков о возможной встрече Путина и Зеленского: Какова цель? О Донбассе говорите с "Л/ДНР". У вас есть к нам вопросы по другим темам?

Автор: 

армия РФ (19129) оккупация (10130) Донбасс (26955) наемники рф (2077) Лисянский Павел (96)


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Топ комментарии
+12
Не хотели гидности - так отдавайте детей на убой. Завтра прийдут за 15 летними рузкий мир во всей красе
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17.02.2022 14:17
+2
Дябіли
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17.02.2022 14:13
+2
За Республіку! За бабло Пасічника! Вперед
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17.02.2022 14:50
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Дябіли
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17.02.2022 14:13 Ответить
Не хотели гидности - так отдавайте детей на убой. Завтра прийдут за 15 летними рузкий мир во всей красе
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17.02.2022 14:17 Ответить
бабы не нарожали
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17.02.2022 14:25 Ответить
Гітлер-рюгенд вже зберають ?
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17.02.2022 14:29 Ответить
Вот пусть и защищают свой луганский язык,луганскую религию,луганский быт от проклятой гейропы и пиндосских наемников.Дайош!
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17.02.2022 14:44 Ответить
За Республіку! За бабло Пасічника! Вперед
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17.02.2022 14:50 Ответить
Совком завоняло. Нас лет с 16 по военкоматам тягали...
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17.02.2022 14:51 Ответить
Із 14-ти.
"Приписне" (документ про приписку до призовної дільниці) видавали у 14 років. А у 16 років проходили посилені медкомісії ті, хто вступав у військові училища. У 16 років усі придатні до в/служби хлопці проходили тридобові збори у в/ч із бойовими стрільбами.
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17.02.2022 15:17 Ответить
Нарожают еще
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17.02.2022 15:20 Ответить
Хай хоч 15 річних беруть, від таких резервістів толку нуль, бо 80% з них при перших обстрілах покидають зброю та поразбігаються, або здадуться українській армії.
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17.02.2022 16:02 Ответить
Як не хватає іх же там три міліона
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17.02.2022 16:52 Ответить
 
 