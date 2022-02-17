В "ЛНР" не хватает наемников, на "воинский учет" примут даже 17-летних, - правозащитник Лисянский

"Военкоматы НВФ "ЛНР" проводят первоначальную постановку на "воинский учет" призывников 2005 года рождения и старше, которые ранее не состояли, но обязаны были состоять на воинском учете. Тем сам пытаются восполнить дефицит кадрового состава в военном корпусе.

Об этом сообщает правозащитник, директор "Института стратегических исследований и безопасности" Павел Лисянский, передает Цензор.НЕТ.

Учитывая сосредоточение российских войск у украинских границ и в ОРДЛО, на оккупированной части Донбасса ищут способы увеличить списочный состав военных формирований. Поэтому НВФ "ЛНР" планирует привлечь больше призывников и резервистов в ряды НВФ "ЛНР". Ранее военный аудит из РФ зафиксировал несоответствие списочного и фактического состава Армейского корпуса-1 НВФ "ЛНР". При этом разница в факте и положенных списочных данных составила 32%.

"На данный момент в ОРДЛО идет массированная агитация среди местного населения по вступлению в ряды "народной милиции" НВФ "ЛНР" и "ДНР". Мужское население в ОРДЛО в основном старается уехать на заработки в РФ, чтобы не принимать участие в боевых действиях. Но на войну пытаются загнать как можно больше мужчин", – говорит Лисянский.

Нужно отметить, что в прошлую пятницу местные жители ОРЛО сообщили о перемещении колоны военной техники со стороны границ РФ. Первая колона прошла из КПП Изварино-Краснодон-Луганск-Первомайск, вторая колонна шла из КПП Должанский-Антрацит-Фащевка-Дебальцево. Колоны были по 30-35 единиц военной техники, местные жители увидели там, танки, грады машины с ГСМ. Отвод военной техники или движение военной техники из ОРДЛО в сторону РФ не зафиксировано.

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