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Новости Война
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Обстрелами на Донбассе Россия обостряет конфликт, чтобы заставить Украину выполнять Минские договоренности, - нардеп "Голоса" Костенко

Обстрелами на Донбассе Россия обостряет конфликт, чтобы заставить Украину выполнять Минские договоренности, - нардеп

Обстрел Станицы Луганской является провокацией и попыткой России с помощью "ЛДНР" эскалировать конфликт.

Об этом, как сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ, рассказал в интервью журналистам в кулуарах ВР, нардеп "Голоса", секретарь комитета по нацбезопасности и обороне Роман Костенко.

По его словам, такая эскалация может быть направлена ​​на то, чтобы заставить Украину выполнять Минские договоренности.

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По словам Костенко, украинские спецслужбы и военнослужащие информируют о том, что сейчас в "ЛНР" нагнетают ситуацию.

"Они (наемники РФ. – Ред.) обвиняют наших военных в обстреле их районов, рассказывают, что мы готовимся запустить ракеты "Точка-У" по некоторым нашим городам. То есть они пытаются к чему-то подготовить свое население и как-то объяснить, почему используют оружие. Они не отрицают, что эскалируют ситуацию на востоке", - отметил политик.

Автор: 

ВР (29234) обстрел (27016) россия (95420) минские соглашения (3229) наемники рф (2077) Костенко Роман (167)


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Топ комментарии
+7
Чтоб выполнить минские договоренности ? ?!!!! Что за бред .???
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17.02.2022 14:13
+6
Ото, де таких вумних беруть?!
Обстрілами - російські війська порушують перший пункт МД-2.
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17.02.2022 14:24
+4
Текст по дебильному написан как буд-то Украина их не выполняет
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17.02.2022 14:15
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Чтоб выполнить минские договоренности ? ?!!!! Что за бред .???
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17.02.2022 14:13 Ответить
Согласен . Пусть они эти "соглашения" засунут себе в ватный зад .
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17.02.2022 14:27 Ответить
Текст по дебильному написан как буд-то Украина их не выполняет
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17.02.2022 14:15 Ответить
Ото, де таких вумних беруть?!
Обстрілами - російські війська порушують перший пункт МД-2.
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17.02.2022 14:24 Ответить
дикость в самом словосочетании ПОНУЖДЕНИЕ К МИРУ-- ВОЙНОЙ....
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17.02.2022 14:24 Ответить
Слуги, рекомендуете МЗС через ВР задіяти механізм міжнародних консультацій з підписантами Будапештського меморандуму +КНР+Франції про практичне його застосування. Шукайте гарантії миру. Досить гратися в приманка.
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17.02.2022 14:26 Ответить
Будапешская бумажка уже не сыграет. Консультации проведены, решение принято.
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17.02.2022 14:42 Ответить
***** по іншому не вміє..допоки не отримає по писку.
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17.02.2022 14:29 Ответить
І хто ж дасть йому по писку ? ти ? Зеленський ?
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17.02.2022 14:37 Ответить
Нравится не нравится ,ничего не выполняется ....
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17.02.2022 14:37 Ответить
"Минских договорённостей" уже нет!
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17.02.2022 14:38 Ответить
Спочатку Росія повинна виконати будапештский меморандум, де Росія гарантувала безпеку України
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17.02.2022 14:43 Ответить
при передачі ядерної зброї, договір та гарантії були такі ж самі які пропонуються по мінську.
з чотирох гарантів безпеки Україні,
один захопив територію та роз,язав війну
а троє просто об,ї....али.
як думаєте, чим закінчиться мінський договір через деякий час.
правильно...
тим же самим........
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17.02.2022 14:53 Ответить
То, что российские фашисты продолжают обстрелы, т.е. то что они делали 8 лет, говорит о том, что они не способны на вторжение, вторжения не будет
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17.02.2022 15:32 Ответить
 
 