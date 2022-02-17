Обстрелами на Донбассе Россия обостряет конфликт, чтобы заставить Украину выполнять Минские договоренности, - нардеп "Голоса" Костенко
Обстрел Станицы Луганской является провокацией и попыткой России с помощью "ЛДНР" эскалировать конфликт.
Об этом, как сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ, рассказал в интервью журналистам в кулуарах ВР, нардеп "Голоса", секретарь комитета по нацбезопасности и обороне Роман Костенко.
По его словам, такая эскалация может быть направлена на то, чтобы заставить Украину выполнять Минские договоренности.
По словам Костенко, украинские спецслужбы и военнослужащие информируют о том, что сейчас в "ЛНР" нагнетают ситуацию.
"Они (наемники РФ. – Ред.) обвиняют наших военных в обстреле их районов, рассказывают, что мы готовимся запустить ракеты "Точка-У" по некоторым нашим городам. То есть они пытаются к чему-то подготовить свое население и как-то объяснить, почему используют оружие. Они не отрицают, что эскалируют ситуацию на востоке", - отметил политик.
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Обстрілами - російські війська порушують перший пункт МД-2.
з чотирох гарантів безпеки Україні,
один захопив територію та роз,язав війну
а троє просто об,ї....али.
як думаєте, чим закінчиться мінський договір через деякий час.
правильно...
тим же самим........