Лукашенко о выводе российских войск с территории Беларуси: "Сколько нужно – столько они здесь и будут"

Александр Лукашенко и Владимир Путин завтра обсудят дальнейшие действия совместной группировки войск, которая находится на территории Беларуси.

Об этом Александр Лукашенко заявил сегодня журналистам после ознакомления с ходом белорусско-российских учений "Союзная решимость - 2022", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на БЕЛТА.

"Как мы примем завтра решение, так и будет", – сказал Александр Лукашенко.

Он отметил, что американское руководство командует своими военнослужащими за тысячи километров, поэтому ему не совсем понятны претензии о нахождении российских Вооруженных Сил в Беларуси. "Примем решение - выведем за сутки. Примем решение месяц - будут стоять месяц. Столько, сколько надо, будут находиться здесь Вооруженные Силы. Это наша земля, наша территория. Мы здесь работаем, учимся и будем дальше учиться", - заявил глава государства.

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Лукашенко также был задан вопрос, нужно ли оставить часть российских военнослужащих, которые принимают участие в учении, на более длительный срок после их окончания. "Если будет смысл подержать здесь российские войска, мы их будем держать столько, сколько надо. Еще раз подчеркиваю: это наша территория и мы будем принимать решение. Параллельно американцы в Польшу перебрасывают тысячи своих военнослужащих, за тысячи километров (от США. - Прим. ред.). Они разрешение у кого спрашивают - у нас, у россиян? Нет. Почему мы у кого-то должны спрашивать? Сколько надо, столько и будут здесь стоять войска Беларуси и России. Сколько нам надо для того, чтобы защитить нашу территорию и показать всем, что мы к этой защите готовы", - заявил он.