РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11371 посетитель онлайн
Новости Война
6 843 29

Лукашенко о выводе российских войск с территории Беларуси: "Сколько нужно – столько они здесь и будут"

Лукашенко о выводе российских войск с территории Беларуси:

Александр Лукашенко и Владимир Путин завтра обсудят дальнейшие действия совместной группировки войск, которая находится на территории Беларуси.

Об этом Александр Лукашенко заявил сегодня журналистам после ознакомления с ходом белорусско-российских учений "Союзная решимость - 2022", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на БЕЛТА.

"Как мы примем завтра решение, так и будет", – сказал Александр Лукашенко.

Он отметил, что американское руководство командует своими военнослужащими за тысячи километров, поэтому ему не совсем понятны претензии о нахождении российских Вооруженных Сил в Беларуси. "Примем решение - выведем за сутки. Примем решение месяц - будут стоять месяц. Столько, сколько надо, будут находиться здесь Вооруженные Силы. Это наша земля, наша территория. Мы здесь работаем, учимся и будем дальше учиться", - заявил глава государства.

Также читайте: Лукашенко заявил о готовности разместить в Беларуси "ядерное" и "сверхъядерное" оружие

Лукашенко также был задан вопрос, нужно ли оставить часть российских военнослужащих, которые принимают участие в учении, на более длительный срок после их окончания. "Если будет смысл подержать здесь российские войска, мы их будем держать столько, сколько надо. Еще раз подчеркиваю: это наша территория и мы будем принимать решение. Параллельно американцы в Польшу перебрасывают тысячи своих военнослужащих, за тысячи километров (от США. - Прим. ред.). Они разрешение у кого спрашивают - у нас, у россиян? Нет. Почему мы у кого-то должны спрашивать? Сколько надо, столько и будут здесь стоять войска Беларуси и России. Сколько нам надо для того, чтобы защитить нашу территорию и показать всем, что мы к этой защите готовы", - заявил он.

Автор: 

армия РФ (19129) Беларусь (7888) Лукашенко Александр (3611)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+13
показать весь комментарий
17.02.2022 14:32
+11
Та шоб ти здох!
показать весь комментарий
17.02.2022 14:31
+7
Взрывная волна от обстрелов в Донбассе, вспыхнувших утром в четверг, докатилась до Московской биржи и уронила котировки акций и курс рубля, сообщает https://www.finanz.ru/novosti/aktsii/rubl-i-rossiyskie-akcii-obvalilis-na-novostyakh-ob-obstrelakh-v-dnr-i-lnr-1031203970 finanz.ru .

На новостях об обострении ситуации на линии соприкосновения доллар и евро подскочили на 1,5 рубля, а индекс РТС потерял 10 млрд долларов капитализации чуть больше чем за час.

Напомним, что российские оккупанты в четверг утром, 17 февраля, во время артиллерийского обстрела Станицы Луганской и окрестностей https://cwyc55-c97-org.cdn.ampproject.org/c/s/cwyc55.c97.org/ru/news/2022/2/17/455027/ попали в детский сад , в котором находились люди.

Обстрел произошел в 9:00 утра. Во время артобстрела в результате прямого попадания снаряда было повреждено здание детского сада.
показать весь комментарий
17.02.2022 14:31
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Та шоб ти здох!
показать весь комментарий
17.02.2022 14:31 Ответить
Взрывная волна от обстрелов в Донбассе, вспыхнувших утром в четверг, докатилась до Московской биржи и уронила котировки акций и курс рубля, сообщает https://www.finanz.ru/novosti/aktsii/rubl-i-rossiyskie-akcii-obvalilis-na-novostyakh-ob-obstrelakh-v-dnr-i-lnr-1031203970 finanz.ru .

На новостях об обострении ситуации на линии соприкосновения доллар и евро подскочили на 1,5 рубля, а индекс РТС потерял 10 млрд долларов капитализации чуть больше чем за час.

Напомним, что российские оккупанты в четверг утром, 17 февраля, во время артиллерийского обстрела Станицы Луганской и окрестностей https://cwyc55-c97-org.cdn.ampproject.org/c/s/cwyc55.c97.org/ru/news/2022/2/17/455027/ попали в детский сад , в котором находились люди.

Обстрел произошел в 9:00 утра. Во время артобстрела в результате прямого попадания снаряда было повреждено здание детского сада.
показать весь комментарий
17.02.2022 14:31 Ответить
Чеченцы садят руских на бутылку, а руские белоруских. По логике лукашенки
показать весь комментарий
17.02.2022 14:31 Ответить
показать весь комментарий
17.02.2022 14:32 Ответить
Дятел с мёртвым ягнёнком на голове .
показать весь комментарий
17.02.2022 14:32 Ответить
сдохни падла
показать весь комментарий
17.02.2022 14:34 Ответить
Прям ты так решил или твой хозяин? Что и требовалось доказать. Нету больше Беларашки а есть белорузкая воласть
показать весь комментарий
17.02.2022 14:37 Ответить
Лука так боится беларусов, что заказал себе кацапскую жандармерию...
показать весь комментарий
17.02.2022 14:41 Ответить
Флюгер так Крутит , - Что не успеть за Событиями. лукашенко Враг.
показать весь комментарий
17.02.2022 14:41 Ответить
Да хватит о нем писать, он же с ****** торчят от этого. Два старых ******.
показать весь комментарий
17.02.2022 14:45 Ответить
Что ты там петушишься, таракан? От тебя уже ничего не зависит.
Что тебе барин скажет - то ты и сделаешь, скажет лизать сапоги - упадёшь в ноги и будешь лизать.
показать весь комментарий
17.02.2022 14:46 Ответить
да вот только сколько и сколько нужно не тебе усатому-косатому решать))) *********** хренов !
показать весь комментарий
17.02.2022 14:46 Ответить
Посевная на носу, будет кому бульбу сажать. А вообще интересно наблюдать когда один маразматик дает указания озвучивать его решения, а второй сплошной бред несет.
показать весь комментарий
17.02.2022 14:47 Ответить
https://images.cnscdn.com/images/8/7/5/b/875b4f527398f6ad3db77951f1543795/original.jpg
"Сколько нужно - столько они здесь и будут" а гавно от них пойдёт на удобрение полей.
показать весь комментарий
17.02.2022 14:48 Ответить
На фотке у некоторых выражения лица « что я здесь забыл» Такой выпендрешь в военной форме, наверное чувствует себя супер бойцом - молодцом. Не ожидала что белорусы такие тихие и забитые, может просто ничего не могу найти на просторах интернета - ни массовых протестов, ни поджегов или каких либо саботажей чтоб задержать военных.
показать весь комментарий
27.02.2022 02:02 Ответить
бульба ******** от страха
показать весь комментарий
17.02.2022 14:49 Ответить
Лука перед Ху*лом теперь в при прыжку и лижет ему правое яйцо
показать весь комментарий
17.02.2022 14:58 Ответить
да пусть вшей, ******** и грибок кормят! поднимают боевой 🐔🇷🇺дух))
показать весь комментарий
17.02.2022 14:50 Ответить
показать весь комментарий
17.02.2022 14:50 Ответить
То понятно. Не понятно кому воно нужно...
показать весь комментарий
17.02.2022 14:54 Ответить
Тобто вказувати можна тільки Україні,та ще й конституцію змінювати під ваші забаганки.А ху-ху не хохо? А у нас будуть знаходитись ті кого ми вважаємо за потрібне і ніяка ватна тварина нам не указ.
показать весь комментарий
17.02.2022 14:56 Ответить
Странно мне, что вице-премьер РФ Хуснуллин еще не завез в Беларусь саксаульных мигрантов.
Лох Хуснулин какой, что ли?

Так что в Беларуси скоро бацька будет очень занят, вот так же занят борьбой с трудовыми саксаульными мигрантами, как сейчас в РФ.
"В Обнинске мигранты перекрыли дорогу и избили русскую семью
Новости из Калужской области все чаще напоминают сводки с линии фронта, где по одну сторону - растерянное местное население, по другую - мигранты, коих в регионе уже около 30%.

В ночь на минувшее воскресенье на дороге в Обнинске очевидцы сняли на камеру массовую драку. Группа мужчин толпой избивала одного человека. Пострадавшим оказался русский водитель, нападавшие - мигранты из Средней Азии, которые после дорожного конфликта вступились за земляка."

Это третье событие подобного рода за последний месяц.
Сначала убили (забили до смерти) продващицу продмаго вПодмосковье, когда грабили продмаг.
На днях в Е-бурге избили до перелома ноги и сотрясения мозга мать с дочерью.

Делем вывод: Хуснуллин, наводнивший РФ мигрантами, и есть главный бИндеровец.
Знатно его мигранты за русских принялись.
показать весь комментарий
17.02.2022 14:56 Ответить
https://dw.com/p/47A2B?maca=ukr-rss-ukrnet-ukr-all-3816-xml Лукашенко погрожує розміщенням у Білорусі ядерної зброї , после Чернобыля молочка и др продукты у белорусов радиоактивные ,а ещё он хочет ядерное оружие у себя разместить,
показать весь комментарий
17.02.2022 15:08 Ответить
Думаю, Путин не согласится и заберет солдат.
показать весь комментарий
17.02.2022 15:13 Ответить
Это значит навсегда, москали, если пришли, не уходят...
показать весь комментарий
17.02.2022 15:40 Ответить
Собралась парочка для Гааги - ***** и Лука Мудищев.
показать весь комментарий
17.02.2022 15:57 Ответить
***** и лука ***********
показать весь комментарий
17.02.2022 16:40 Ответить
Дайте войскам бухла и наркоты. И селёдки раз в неделю.
И можете держать вечно.
показать весь комментарий
17.02.2022 17:00 Ответить
а шо, семеро уже не держат?
показать весь комментарий
17.02.2022 19:33 Ответить
 
 