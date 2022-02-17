Лукашенко о выводе российских войск с территории Беларуси: "Сколько нужно – столько они здесь и будут"
Александр Лукашенко и Владимир Путин завтра обсудят дальнейшие действия совместной группировки войск, которая находится на территории Беларуси.
Об этом Александр Лукашенко заявил сегодня журналистам после ознакомления с ходом белорусско-российских учений "Союзная решимость - 2022", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на БЕЛТА.
"Как мы примем завтра решение, так и будет", – сказал Александр Лукашенко.
Он отметил, что американское руководство командует своими военнослужащими за тысячи километров, поэтому ему не совсем понятны претензии о нахождении российских Вооруженных Сил в Беларуси. "Примем решение - выведем за сутки. Примем решение месяц - будут стоять месяц. Столько, сколько надо, будут находиться здесь Вооруженные Силы. Это наша земля, наша территория. Мы здесь работаем, учимся и будем дальше учиться", - заявил глава государства.
Лукашенко также был задан вопрос, нужно ли оставить часть российских военнослужащих, которые принимают участие в учении, на более длительный срок после их окончания. "Если будет смысл подержать здесь российские войска, мы их будем держать столько, сколько надо. Еще раз подчеркиваю: это наша территория и мы будем принимать решение. Параллельно американцы в Польшу перебрасывают тысячи своих военнослужащих, за тысячи километров (от США. - Прим. ред.). Они разрешение у кого спрашивают - у нас, у россиян? Нет. Почему мы у кого-то должны спрашивать? Сколько надо, столько и будут здесь стоять войска Беларуси и России. Сколько нам надо для того, чтобы защитить нашу территорию и показать всем, что мы к этой защите готовы", - заявил он.
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Что тебе барин скажет - то ты и сделаешь, скажет лизать сапоги - упадёшь в ноги и будешь лизать.
"Сколько нужно - столько они здесь и будут" а гавно от них пойдёт на удобрение полей.
Лох Хуснулин какой, что ли?
Так что в Беларуси скоро бацька будет очень занят, вот так же занят борьбой с трудовыми саксаульными мигрантами, как сейчас в РФ.
"В Обнинске мигранты перекрыли дорогу и избили русскую семью
Новости из Калужской области все чаще напоминают сводки с линии фронта, где по одну сторону - растерянное местное население, по другую - мигранты, коих в регионе уже около 30%.
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Это третье событие подобного рода за последний месяц.
Сначала убили (забили до смерти) продващицу продмаго вПодмосковье, когда грабили продмаг.
На днях в Е-бурге избили до перелома ноги и сотрясения мозга мать с дочерью.
Делем вывод: Хуснуллин, наводнивший РФ мигрантами, и есть главный бИндеровец.
Знатно его мигранты за русских принялись.
И можете держать вечно.