Неформальная встреча лидеров ЕС из-за агрессии РФ против Украины началась в Брюсселе

В Брюсселе началась неформальная встреча лидеров Европейского Союза, созванная из-за российской агрессии против Украины.

Об этом сообщил в Twitter представитель президента Европейского Совета Барент Лейтс, передает Цензор.НЕТ.

"Только что началась неформальная встреча членов Европейского совета относительно последних событий, связанных с отношениями Россия-Украина", - написал он.

Представитель президента Европейского Совета также подчеркнул, что "для обеспечения конфиденциальности обсуждение проходит без электронных устройств".

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