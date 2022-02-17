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Новости Война
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Неформальная встреча лидеров ЕС из-за агрессии РФ против Украины началась в Брюсселе

Неформальная встреча лидеров ЕС из-за агрессии РФ против Украины началась в Брюсселе

В Брюсселе началась неформальная встреча лидеров Европейского Союза, созванная из-за российской агрессии против Украины.

Об этом сообщил в Twitter представитель президента Европейского Совета Барент Лейтс, передает Цензор.НЕТ.

"Только что началась неформальная встреча членов Европейского совета относительно последних событий, связанных с отношениями Россия-Украина", - написал он.

Представитель президента Европейского Совета также подчеркнул, что "для обеспечения конфиденциальности обсуждение проходит без электронных устройств".

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Неформальная встреча лидеров ЕС из-за агрессии РФ против Украины началась в Брюсселе 01

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Автор: 

армия РФ (19129) Брюссель (618) россия (95420) Евросоюз (17089)


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Без нас ..нас женили......
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17.02.2022 14:47 Ответить
Ооо вертушкі на фото... їх дуже ******* Стінгери

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17.02.2022 14:53 Ответить
лідери,вводьте миротворців ООН або ЄС в ордло поки путін не ввів своїх.
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17.02.2022 14:57 Ответить
 
 