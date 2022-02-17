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"Слуга народа" Арахамия об онлайн-голосовании в Раде: "С системой Рада можно больше манипулировать, чем с видеопотоком"

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия не считает введение частичного онлайн-голосования народных депутатов нарушением Конституции.

Об этом, как сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ, он рассказал журналистам в кулуарах ВР.

Арахамия рассказал, что перед тем, как вносить такую ​​инициативу, "слуги народа консультировались со многими юристами по этому поводу".

Политик подчеркнул, что согласно Конституции, народный депутат голосует персонально на Грушевского.

"Обработка всех данных будет на Грушевского. Счетная комиссия тоже будет на Грушевского. Даже с системой Рада можно больше манипулировать, ведь она не прозрачная, чем с видеопотоком. Вот, например, я поднимаю во время голосования зеленую или желтую карточку, как можно это манипулировать?!" – заметил Арахамия.

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Руководитель фракции "Слуга народа" объяснил, что онлайн-голосование – это не обязанность, а право народного депутата: "Если ты на больничном, и у тебя такое положение, что ты не можешь или не хочешь, то ты не выйдешь в онлайн".

Он заверил, что "слуги народа" открыты к диалогу по поводу онлайн-голосования для его улучшения.

"Я сегодня объяснял оппозиции, что мы из этого не хотим сделать какую-то зраду, а они мне рассказали такие страшные теории заговора, которые мне даже в голову не пришли. Они говорят, что это делается для того, чтобы был транзитный сервер Кивалова и можно будет каким-то образом фальсифицировать. Но здесь иначе: видеопоток, депутат готов голосовать, достал и показал карточку, какой здесь транзитный сервер?", - добавил нардеп.

Автор: 

ВР (29234) голосование (1396) Арахамия Давид (988)


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Топ комментарии
+27
Та плювати. Я хочу бачити присутність депутан на робочих місцях !
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17.02.2022 14:54
+21
Отправьте этого мартына обратно в Сухумский питомник...задолбал уже своим бредом скот..
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17.02.2022 14:59
+16
Как бесит тупость зелёная... Ви зробили ЦЕЕЕ вместе 73% даунов конченых
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17.02.2022 14:59
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Не Арахамія,а АраХламідія.
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17.02.2022 14:54 Ответить
Абизянка боится) Вылитый экземпляр по Дарвину)
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17.02.2022 14:56 Ответить
Так він же з Сухумі,а там був мавп*ячий розплідник,де ще з 30-х років минулого сторіччя проводились досліди по схрещуванню сталінських революціонерок з мавпами,щоб виростити універсального солдата,бо красножопий армієць,який міг схопити буржуйське дитя за ноги і розтрощити його голову об кут будинку,вважався недостатньо рішушим.
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17.02.2022 15:05 Ответить
Ось і воно, ланка, якої не вистачало Дарвіну, між мавпою і людиною.
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17.02.2022 15:12 Ответить
говорит, даже одежду носит, но обезьяна !

зоологическое открытие века !
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17.02.2022 15:19 Ответить
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17.02.2022 15:16 Ответить
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17.02.2022 15:17 Ответить
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17.02.2022 15:20 Ответить
АбраХамка открыл большой ЗЕ-льоный секрет о манипулировании системой Рада
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17.02.2022 15:18 Ответить
Аферист понимает в манипуляциях.
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17.02.2022 14:54 Ответить
Діло не в голосуванні, а підрахунку
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17.02.2022 14:54 Ответить
заткніть тій арахамії рота, щоб не пороло дурниць. боже, які ж вони тупі.
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17.02.2022 14:54 Ответить
Та плювати. Я хочу бачити присутність депутан на робочих місцях !
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17.02.2022 14:54 Ответить
Тобто, на смереках.
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17.02.2022 15:13 Ответить
у нас тут нет смерек . каштаны подойдут
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17.02.2022 15:24 Ответить
Пусть голосуют на планшетах. Мы в Вайбере увидим результаты. Потом по Скайпу покажем им их зарплату.
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17.02.2022 15:23 Ответить
Как это расценивать: явка с повинной?
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17.02.2022 14:55 Ответить
Спалився
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17.02.2022 15:23 Ответить
ТВін потомок "наслідку невдалого експерименту професора Іванова", який в 20-х роках в Сухумі експериментував, запліднюючи молодих комсомолок-комуністок спермою донорів горил із сухумського мавп'ячого заказника. І, вочевидь, щось пішло не ТАК. А в результаті маємо те, що маємо, а р а х а м і ю.
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17.02.2022 15:23 Ответить
Навіть геть дурне коли мовчить-може здаватись розумним...
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17.02.2022 14:55 Ответить
Не, нехай краще каже і більше. Може тоді скоріш здихаємося цього волонтера
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17.02.2022 15:12 Ответить
Оно 🐒одно проблемы не решает , всех 🐲🤢👍👹зеУБЛЮДКОВ В КЛЕТКУ !
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17.02.2022 15:30 Ответить
абизяна спец в шахер махере наволонтерил с гсм для армии будь здоров в 2015-2019
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17.02.2022 14:55 Ответить
Або працюєте, або нахрін з пляжу "рехворматори" недороблені🤬
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17.02.2022 14:57 Ответить
Так может проблема в Арахамии и СН, которые постоянно манипулируют, а не в системе?
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17.02.2022 14:58 Ответить
Как бесит тупость зелёная... Ви зробили ЦЕЕЕ вместе 73% даунов конченых
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17.02.2022 14:59 Ответить
Отправьте этого мартына обратно в Сухумский питомник...задолбал уже своим бредом скот..
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17.02.2022 14:59 Ответить
Коли це непорозуміння щось говорить гидко ,такого слабкого парламенту ще не було і це голова найбільшоі фракцІі.
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17.02.2022 15:01 Ответить
В цю хламідіозну єресь можуть повірити лише… навіть не знаю хто.
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17.02.2022 15:04 Ответить
Ну так.
Навіть якщо воно втече в Ростов то зможе звідти голосувати за введення окупаційних військ ОДКБ в Україну.
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17.02.2022 15:04 Ответить
Боже ! Яке кончене !
Це просто "МЄРЗОСТЬ" !
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17.02.2022 15:05 Ответить
звідки ці виродки взялися? Агов, xxL*, ще не набридло їсти лайно цього приблуди, якого ви підняли на найвищі посади?
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17.02.2022 15:08 Ответить
****** зеленые... Похоже, что при Порошенко были последние демократические выборы...
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17.02.2022 15:09 Ответить
Нет. Еще будут. А этих уродов мы больше не увидим.
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17.02.2022 15:21 Ответить
Бракує лише: "...і ми не одноразово цим користалися..." От виродок!
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17.02.2022 15:09 Ответить
Ще один"профессор околовсяческих наук". Він все знає. Нехай тоді йде відбивати хакерські атаки.
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17.02.2022 15:12 Ответить
Суки урода Бени.
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17.02.2022 15:12 Ответить
і Зелі
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17.02.2022 15:40 Ответить
Просьба: водки Шарикову больше не наливать.
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17.02.2022 15:13 Ответить
маймун Арахніда, тебе вумний нарІд обрав голосувати КНОПКОЮ У ЗАЛІ.. якщо не маєшь бажання отримувати по пиці від ТОГО, обманутого вашою бандою, вумного наріду, якого ви, зелені, вже багато разів "кинули", то не мели дурниці..
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17.02.2022 15:17 Ответить
Та пох... шо він скаже смєтуни і так все схавають, він ще й не такі байки вам розкаже.
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17.02.2022 15:17 Ответить
"Рішення Верховної Ради України приймаються виключно на її пленарних засіданнях шляхом голосування.

Голосування на засіданнях Верховної Ради України здійснюється народним депутатом України ОСОБИСТО."
Что из этого не дошло до Хламидии?
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17.02.2022 15:19 Ответить
Это означает ликвидация Верховной Рады Украины, как органа способного принимать решения на благо Украины. Все решения теперь на благо себя и своих хозяев, а может и России, будут принимать Ара и Дерьмак. Воля народа обнуляется и превращается в пшик.
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17.02.2022 15:20 Ответить
Обоссаная обізяна разом зі своїми хазяями, намалюють справок у Пальчевського і дьорнуть закордон, свині, просто свині.
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17.02.2022 15:27 Ответить
Зачем им что-то малевать, если уже дистанционно е-больничные открывают?
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17.02.2022 15:52 Ответить
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17.02.2022 15:29 Ответить
..банные клоуны, вас скоро за яйца будут вешать из-за ваших фокусов !
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17.02.2022 15:37 Ответить
Саме для цього цим паскудам та уйлу з бабломойським і потрібне дистанційне голосування.
З безпечної відстані вирішувати долю наріду.
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17.02.2022 15:57 Ответить
Начнется война, все с#****** в Ниццу и будут командовать дистанционно, ссуки
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17.02.2022 15:44 Ответить
Ніхто хламідії не вірить, а воно продовжує брехати.
Чи йому похрін, що йому не вірять.
Чи настільки упороте, що не розуміє, що йому не вірять.
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17.02.2022 15:56 Ответить
Ти придурок мавпоподібний! Голосування ПЕРСОНАЛЬНЕ у залі Ради прописано у КУ.
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17.02.2022 16:18 Ответить
Агрохімія сцати в очі можеш своїм 73%.

Але не забувай що це не вся країна, і колись ваша влада закінчиться так само печально як і в Януковича, тільки тепер вам вже до Ростова можна і не добігти !!!
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17.02.2022 16:22 Ответить
суррогаты(е)
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17.02.2022 17:15 Ответить
Ось оце опудало ствержує , що колись володів IT компанією ?!

Ні , ну був в мене один босс з QA , що вихвалявся , мовляв спробував колись на VB6 щось писати й зрозумів , що це не його й пійшов у начальники - це такий жарт був , але в певних питаннях дійсно був дубом .

Но Ахарамія по висловленням виглядає , що з горіхів вирирішив вкласти гроші в IT . В нас секретарша більш технічно граматна за Арахамію .

Болтолог не розуміє , що таке физичний рівень захисту й наскільки від захищенійший за будь який інший .

Людинка перебуває в уявленні , що усе що веб , чи на мобілці - то ******** й прогресивне , а що на десктопі , чи на пристрої це туфта .

В його хворому мизки навіть така думка не складеться , що десь так 60% задач ********* не мають ніякої потреби бути в вигляді SPI . Й йщо в веб пійшло тільки усе найпримітивнійше , й найтривіальнійше .
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17.02.2022 18:00 Ответить
Це й хлоп є з особливими потребами:щось як ляпне,як корова на асфальті......йому би в дитбудинок для дорослих а воно......в "раду" а може там вже й не "рада"...суцільні запьоти.....
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17.02.2022 19:22 Ответить
https://t.me/pecherhill Печерский холм
https://telegra.ph/file/baa40605007be1051fb21.jpg ​​ 🏛️Как вы считаете, чем в такое время занят Офис президента? Готовится к обороне? Составляют планы эвакуации населения из зон боевых действий? Не угадали.

📊Источники сообщают, что в ОП кипит работа. Там придумали как решить проблему тихого бунта в "Слуге народа" и нехватки голосов за президентские законопроекты. Ермак с компанией решили законодательно закрепить онлайн-голосование в Верховной раде, после чего обязать депутатов "Слуги народа" предоставить свои учетные данные руководству партии. Иначе - никаких програм "20-30-50", жить непокорным придется на одну зарплату.

🤗И все. 240 голосов Ермак получит на все случаи жизни, а Зеленский легализует любое его решение.

😎Нормы об онлайн-голосовании включат в законопроект совершенно другого содержания и примут "под шумок", пока вся страна ждет нападения России.

🤷🏻‍♂️Как видим, войны, потерь территорий и человеческих жертв в Офисе президента не боятся. Там заняты совсем другими вопросами.
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17.02.2022 19:35 Ответить
 
 