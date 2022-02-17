"Слуга народа" Арахамия об онлайн-голосовании в Раде: "С системой Рада можно больше манипулировать, чем с видеопотоком"

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия не считает введение частичного онлайн-голосования народных депутатов нарушением Конституции.

Об этом, как сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ, он рассказал журналистам в кулуарах ВР.

Арахамия рассказал, что перед тем, как вносить такую ​​инициативу, "слуги народа консультировались со многими юристами по этому поводу".

Политик подчеркнул, что согласно Конституции, народный депутат голосует персонально на Грушевского.

"Обработка всех данных будет на Грушевского. Счетная комиссия тоже будет на Грушевского. Даже с системой Рада можно больше манипулировать, ведь она не прозрачная, чем с видеопотоком. Вот, например, я поднимаю во время голосования зеленую или желтую карточку, как можно это манипулировать?!" – заметил Арахамия.

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Руководитель фракции "Слуга народа" объяснил, что онлайн-голосование – это не обязанность, а право народного депутата: "Если ты на больничном, и у тебя такое положение, что ты не можешь или не хочешь, то ты не выйдешь в онлайн".

Он заверил, что "слуги народа" открыты к диалогу по поводу онлайн-голосования для его улучшения.

"Я сегодня объяснял оппозиции, что мы из этого не хотим сделать какую-то зраду, а они мне рассказали такие страшные теории заговора, которые мне даже в голову не пришли. Они говорят, что это делается для того, чтобы был транзитный сервер Кивалова и можно будет каким-то образом фальсифицировать. Но здесь иначе: видеопоток, депутат готов голосовать, достал и показал карточку, какой здесь транзитный сервер?", - добавил нардеп.