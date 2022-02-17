"Слуга народа" Арахамия об онлайн-голосовании в Раде: "С системой Рада можно больше манипулировать, чем с видеопотоком"
Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия не считает введение частичного онлайн-голосования народных депутатов нарушением Конституции.
Об этом, как сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ, он рассказал журналистам в кулуарах ВР.
Арахамия рассказал, что перед тем, как вносить такую инициативу, "слуги народа консультировались со многими юристами по этому поводу".
Политик подчеркнул, что согласно Конституции, народный депутат голосует персонально на Грушевского.
"Обработка всех данных будет на Грушевского. Счетная комиссия тоже будет на Грушевского. Даже с системой Рада можно больше манипулировать, ведь она не прозрачная, чем с видеопотоком. Вот, например, я поднимаю во время голосования зеленую или желтую карточку, как можно это манипулировать?!" – заметил Арахамия.
Руководитель фракции "Слуга народа" объяснил, что онлайн-голосование – это не обязанность, а право народного депутата: "Если ты на больничном, и у тебя такое положение, что ты не можешь или не хочешь, то ты не выйдешь в онлайн".
Он заверил, что "слуги народа" открыты к диалогу по поводу онлайн-голосования для его улучшения.
"Я сегодня объяснял оппозиции, что мы из этого не хотим сделать какую-то зраду, а они мне рассказали такие страшные теории заговора, которые мне даже в голову не пришли. Они говорят, что это делается для того, чтобы был транзитный сервер Кивалова и можно будет каким-то образом фальсифицировать. Но здесь иначе: видеопоток, депутат готов голосовать, достал и показал карточку, какой здесь транзитный сервер?", - добавил нардеп.
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зоологическое открытие века !
Навіть якщо воно втече в Ростов то зможе звідти голосувати за введення окупаційних військ ОДКБ в Україну.
Це просто "МЄРЗОСТЬ" !
Голосування на засіданнях Верховної Ради України здійснюється народним депутатом України ОСОБИСТО."
Что из этого не дошло до Хламидии?
З безпечної відстані вирішувати долю наріду.
Чи йому похрін, що йому не вірять.
Чи настільки упороте, що не розуміє, що йому не вірять.
Але не забувай що це не вся країна, і колись ваша влада закінчиться так само печально як і в Януковича, тільки тепер вам вже до Ростова можна і не добігти !!!
Ні , ну був в мене один босс з QA , що вихвалявся , мовляв спробував колись на VB6 щось писати й зрозумів , що це не його й пійшов у начальники - це такий жарт був , але в певних питаннях дійсно був дубом .
Но Ахарамія по висловленням виглядає , що з горіхів вирирішив вкласти гроші в IT . В нас секретарша більш технічно граматна за Арахамію .
Болтолог не розуміє , що таке физичний рівень захисту й наскільки від захищенійший за будь який інший .
Людинка перебуває в уявленні , що усе що веб , чи на мобілці - то ******** й прогресивне , а що на десктопі , чи на пристрої це туфта .
В його хворому мизки навіть така думка не складеться , що десь так 60% задач ********* не мають ніякої потреби бути в вигляді SPI . Й йщо в веб пійшло тільки усе найпримітивнійше , й найтривіальнійше .
https://telegra.ph/file/baa40605007be1051fb21.jpg 🏛️Как вы считаете, чем в такое время занят Офис президента? Готовится к обороне? Составляют планы эвакуации населения из зон боевых действий? Не угадали.
📊Источники сообщают, что в ОП кипит работа. Там придумали как решить проблему тихого бунта в "Слуге народа" и нехватки голосов за президентские законопроекты. Ермак с компанией решили законодательно закрепить онлайн-голосование в Верховной раде, после чего обязать депутатов "Слуги народа" предоставить свои учетные данные руководству партии. Иначе - никаких програм "20-30-50", жить непокорным придется на одну зарплату.
🤗И все. 240 голосов Ермак получит на все случаи жизни, а Зеленский легализует любое его решение.
😎Нормы об онлайн-голосовании включат в законопроект совершенно другого содержания и примут "под шумок", пока вся страна ждет нападения России.
🤷🏻♂️Как видим, войны, потерь территорий и человеческих жертв в Офисе президента не боятся. Там заняты совсем другими вопросами.