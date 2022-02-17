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Новости Пьяное ДТП "Слуги народа" Трухина
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"Слуга народа" Арахамия о ДТП с Трухиным: "Он говорит, что его не было за рулем. Никто не знает другого пассажира - какой-то парень в красной футболке"

В понедельник "слуги народа" рассмотрят вопрос об исключении Александра Трухина из фракции.

Об этом, как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, в интервью журналистам в ВРУ сказал руководитель фракции "СН" Давид Арахамия.

Он уверен, что для принятия этого решения потребуется необходимое количество голосов.

Арахамия отметил, что "слуги" не могут исключить Трухина из бюджетного комитета.

Отвечая на вопрос, поддерживает ли он идею о том, чтобы Трухин сложил мандат, нардеп заметил: "На него было много медиавнимания и мало юридически-правового. Я хочу, чтобы мы все посмотрели, в первую очередь, в юридически-правовой части. Я хотел бы дождаться какого-нибудь финального положения, когда мы можем сделать ретроспективный анализ".

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Комментируя то, что Трухин уже не хочет сложить мандат, политик объяснил, что тот - мажоритарщик, поэтому фракция не может на него давить и склонять к таким действиям.

Глава фракции "СН" рассказал, что периодически говорит с Трухиным о ДТП: "Он говорит: "Я же никого не убил, никто же не имеет претензий". Он говорит, что его не было за рулем. Никто же не знает другого пассажира, кроме Трухина, в этой истории. Никто даже не изучает. Там какой-то парень в красной футболке, я не знаю, кто это такой".

Напомним, авария с участием машины нардепа от партии "Слуга народа" Александра Трухина произошла 23 августа в 15:45 на Бориспольской трассе под Киевом. По данным СМИ, Трухин за рулем Audi не соблюдал безопасную дистанцию и на большой скорости въехал в автомобиль Ford, который, в свою очередь, протаранил автомобиль Daewoo.

По данным свидетелей, Трухин имел признаки алкогольного опьянения, но официального подтверждения этому нет. В Нацполиции факт ДТП подтвердили, однако имена участников не назвали.

Позднее более 30 медиа сначала разместили, а потом удалили информацию том, что нардеп попал в ДТП.

В полиции сообщили, что расследование ДТП поручено ГБР. Бюро уже получило материалы дела и обещает провести объективное расследование.

7 сентября "слуга народа" Трухин прокомментировал ДТП и заявил: "Я себя не считаю виноватым. Я не был пьян".

1 февраля 2022 года журналисты опубликовали видео с камер полицейских. На кадрах видно, что Трухин пытался уйти с места аварии. Он перелез через ограждение и двинулся в лес. А когда полицейские не дали ему уйти, попытался их подкупить. Депутат рассказал, что у него есть сумка, в которой $150 тыс. И предлагал эти деньги за возможность уйти с места ДТП.

2 февраля Трухина исключили из партии "Слуга народа". Он заявил, что "в состоянии шока наговорил много глупостей" и что ему "стыдно", а также заявил о готовности сложить мандат.

Автор: 

ВР (29234) ДТП (7671) исключение из фракции (61) цензура (1337) Арахамия Давид (988) Слуга народа (2629) Трухин Александр (145)


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Топ комментарии
+38
Агрохімія ти українців взагалі вважаєш за тупе бидло ??? Поліція на місці ДТП не визначила всіх пасажирів і водіїв ? Вертайся в сухумський зоопарк там свої байки будеш розповідати.
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17.02.2022 15:14
+24
Одне бидло виправдовує інше бидло
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17.02.2022 15:14
+24
Я првильно понял, Трухим не знает кто был за рулем его автомобиля, когда он в нем ехал?

Верим...правду говорили евродепутаты про Давида, наркет он и есть наркет
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17.02.2022 15:15
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То він старий анекдот розказує: "На нет і суда нет!".
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17.02.2022 15:14 Ответить
в красной футболке и говорил по-испански??? - скажите ему, что это был Я!!!
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17.02.2022 15:39 Ответить
Животное ,🦠🐒🦦, закрой уже свою пасть ! Не думай ,мразь ,что украинцы тебя просто так выпустят !
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17.02.2022 15:43 Ответить
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17.02.2022 16:08 Ответить
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17.02.2022 16:12 Ответить
Гнид₽ паскудная
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17.02.2022 17:05 Ответить
сміявся гомерическі з нєізвестного парня в красной футболкє 5 хвилин!!!

с ранку до вечера зперечаємся з дружиною:
ЗЕ-льоні шпіони чи дебіли ?

сьогодні перемогла дружба: вони ДЕБІЛЬНІ ШПІОНИ !!!
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17.02.2022 15:44 Ответить
Якщо Труха каже, що не було його за кермом, то виходить що не було. Кримінальні справи "зелені" розслідують тільки на показах, експертизи тільки для опозиції. Навіть відос, що воно лазило в крові і пропонувало хабар не являється доказом. Це називається криворізьке кривосуддя. Ми вже проходили донецько-макєївське, а сьогодні нове-криворізьке.
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17.02.2022 16:09 Ответить
зазначив, що "слуги" не можуть виключити Трухіна з бюджетного комітету.

. ох і п...ри...
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17.02.2022 15:14 Ответить
Агрохімія ти українців взагалі вважаєш за тупе бидло ??? Поліція на місці ДТП не визначила всіх пасажирів і водіїв ? Вертайся в сухумський зоопарк там свої байки будеш розповідати.
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17.02.2022 15:14 Ответить
так, він так вважає, і демонструє це кожного разу як тільки відкриває рота щоб вигородити своїх зашкварених одночленів. він так буде робити всю відведену йому каденцію бо це його справжні обовязки в тій шоблі, це і є його робота.
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17.02.2022 15:23 Ответить
Та той хлопчик в червоній футболці "тихенько в ліс пішов".)
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17.02.2022 15:26 Ответить
Рассказ о неизвестном герое (в красной футболке)
Ищут пожарные,
Ищет милиция,
Ищут фотографы
В нашей столице,
Ищут давно,
Но не могут найти
Парня какого-то
Лет двадцати.
Среднего роста,
Плечистый и крепкий,
Ходит он в КРАСНОЙ
Футболке и кепке.
Знак «ГТО»
На груди у него.
Больше не знают
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17.02.2022 15:49 Ответить
О нем ничего !

с. Маршак
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17.02.2022 15:50 Ответить
АбраХамке в детстве читали эту совецкую сказку, а сейчас наркотический туман вынес эту сказку из подсознания на язык
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17.02.2022 15:52 Ответить
Что значит верстайся , пусть сядет в буцыгарню с полной конфискацией
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17.02.2022 15:45 Ответить
Одне бидло виправдовує інше бидло
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17.02.2022 15:14 Ответить
Там какой-то парень в красной футболке, я не знаю, кто это такой.

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17.02.2022 16:59 Ответить
депутату все можно..
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17.02.2022 15:15 Ответить
Закон только для рабов.
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17.02.2022 15:26 Ответить
Я првильно понял, Трухим не знает кто был за рулем его автомобиля, когда он в нем ехал?

Верим...правду говорили евродепутаты про Давида, наркет он и есть наркет
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17.02.2022 15:15 Ответить
авто перемещалось из Полтавы в Киев в конопляном анабиозе

за окном мелькали корабельные сосны Бориспольского шоссе...
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17.02.2022 15:55 Ответить
"но через 15 минут авто проснется и бодро зайдет на торжественное заседание Рады.."
Ю.Семенов
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17.02.2022 16:51 Ответить
Лучше б мент взял 150 из багажника
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17.02.2022 15:15 Ответить
и то верно - эти уроды деньги на коксе спалят
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17.02.2022 15:56 Ответить
Ти якої породи приматів будеш, арахмідія?
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17.02.2022 15:15 Ответить
Гоблин
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17.02.2022 15:37 Ответить
Такая ссанина в очи... Уму непостижимо! Повезло бандитам с таким терпеливым народом.
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17.02.2022 15:15 Ответить
ну хоть ссци у очі ...
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17.02.2022 15:16 Ответить
Ну, на нет и суда нет...
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17.02.2022 15:16 Ответить
Звичайно-цей пересувний гаманець на ніжках Трухін дуже багато знає...
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17.02.2022 15:16 Ответить
А спробу дачи хабаря поліцейскому при виконанні ним службових обов'язків теж "якийсь хлопець в червоній футболці" робив?
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17.02.2022 15:17 Ответить
Тю, а мож его там и не было... Или по другому, долго шо ля перелататься , скажем, в белую футболку - это если на манер АРАхамии, дурака включать , оппонируя.
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17.02.2022 15:17 Ответить
ЗЫ не было водителя
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17.02.2022 15:19 Ответить
головного бухгалтера та вигнати? да как ви смєєте
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17.02.2022 15:17 Ответить
вже краще не відкривав би рота взагалі, ну шо не бовкне то галіматня повна, набридли вже ці бовдури, міняти непотрібів і то чим швидше тим краще, всіх без виключення.
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17.02.2022 15:17 Ответить
ВІН ГОВОРИТЬ-Я Ж НІКОГО НЕ ВБИВ. Обмовка по Фрейду.Які ще треба докази?
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17.02.2022 15:18 Ответить
по словам хламідії трухіна не було за кермом, і тому трухін намагався дати взятку 150к інспектору дпс і тихенько піти в ліс.
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17.02.2022 15:18 Ответить
Він і поводиться, як мавпа: або сцить на людей, або гімном кидається
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17.02.2022 15:21 Ответить
Арахамія теж тихенько в ліс зібрався?
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17.02.2022 15:23 Ответить
Макаки зелені і далі какахи ложать на голови своїм виборцям😀
Скоро зовсім завалять....
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17.02.2022 15:24 Ответить
А довайте трохи пофантазуємо... Прокидається Трухін після ДТП і каже:"Хто цей мужлан в червоній футбольці?Мабуть піду я тихенько в ліс, та й очко заразом перевірю, хєр його знає, що то за мужлан..." І тут Трухін веде себе як повний олігофрен під дозою. Тепер, Арахамія каже:" *** буду, ну ніхито не знає, що то за мужлан в червоній футбольці!".
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17.02.2022 15:26 Ответить
Яка брехлива безсоромна істота.
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17.02.2022 15:27 Ответить
Куражится падло!
Видели б вы его самодовольную и наглую харю когда он давал это интервью
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17.02.2022 15:28 Ответить
"Ніхто ж не знає іншого пасажира - якийсь хлопецьв червоній футболці"

Джерело:

Арахамія своїм ротом визнало, що слідство не проводиться належним чином.
Значить, преЗедент та його монобільшість мають гнати в три шиї монастирського, венедіктову та сухачова.
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17.02.2022 15:29 Ответить
Дядя Давид - ты дурак?
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17.02.2022 15:34 Ответить
ооо....какие интересные подробности...еще пол года...и ваще труха мимо проходил будет...
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17.02.2022 15:39 Ответить
грибы собирал в лесу
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17.02.2022 15:51 Ответить
так все к этому и идет)))
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17.02.2022 15:56 Ответить
да , да.. "Это был не я! Это был однорукий, одноногий, одноглазый бандит!".. В красной футболке..
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17.02.2022 15:39 Ответить
А спросить? Это сложно и капуцинам недоступно. Но там есть еще и другая животинка, говорящая.
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17.02.2022 15:40 Ответить
Как он говорил с полицейским абсолютно понятно, что он был за рулём. Арахамия скрывает преступление, за это статья через два года тоже найдётся. Если они ещё столько протянут. Большие сомнения
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17.02.2022 15:50 Ответить
Арахамія, мудрий як цар Давід))
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17.02.2022 15:52 Ответить
ну а че ? какой то незнакомый парень привез Трухина из Полтавы в Киев на машине депутата . кто такой ни кто не знает . куда делся непонятно . но сам Трухин про ДТП ни сном ни духом . а в лес хотел рвануть потому что природу любит
что сказать . вполне правдоподобная история . для плебся сгодится . например наш местный невминько Олег Петрович думаю в нее поверит
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17.02.2022 15:56 Ответить
трухина отмазали
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17.02.2022 15:58 Ответить
Будет смешно когда появиться ещё "плёнка"
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17.02.2022 15:59 Ответить
А за что все "Свои" напали на Трухина сразу после плёнки? Потом у них перезагрузка. А озвучить такой бред, в состоянии только остеинский товарищь. потому что его слова с логикой мало совместимы
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17.02.2022 16:02 Ответить
Хламидия!!!! ваш Сброд уже две недели назад "официально исключил" это Чучело, аж теперь всплывает, что даже не рассматривали, очередная Брехня от ваЗЕлиновской Шушары!!!
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17.02.2022 16:03 Ответить
Зелені невпинно ідуть до свого кінця, але навіть не уявляють, яким він може бути.
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17.02.2022 16:04 Ответить
Як це набридло((((
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17.02.2022 16:09 Ответить
как эти хамло уже всех достали..
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17.02.2022 16:13 Ответить
Ара,посмотри на себя и на свои оправдашки со стороны,это же убожество абсолютное,валите нахрен из рады и голосуйте за новые выборы,хватит нам ваших алкогонщиков и помощников валуевых и сивковичей,может уже попрощаемся с вами окончательно.
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17.02.2022 16:35 Ответить
парень в красной футболке - порошенко
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17.02.2022 17:03 Ответить
Ну что же, слуги урода, не можете исключить его из бюджетного комитета - так и не надо, Нужно просто провести качественное расследование, ведь вся страна посмотрела видео с боди-камеры, где было четко зафиксировано, что депутат пытался найти свои очки на водительском месте и не двузначное предложение 150 тыс. "плюшек" в качестве "бонуса" для патрульного. А проведя качественное расследование суд обязан назначить адекватное наказание, вот тут вопрос с исключением из комитета решится сам собой (ну конечно если ЗЕ-твари не разрешат ему участвовать в заседаниях комитета онлайн прямо из тюремной камеры).

Но судя по риторике ЗЕ-ублюдков, торжество правосудия - не предвидется.

Виват великому ЗЕ!!!
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18.02.2022 06:15 Ответить
 
 