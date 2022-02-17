"Слуга народа" Арахамия о ДТП с Трухиным: "Он говорит, что его не было за рулем. Никто не знает другого пассажира - какой-то парень в красной футболке"

В понедельник "слуги народа" рассмотрят вопрос об исключении Александра Трухина из фракции.

Об этом, как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, в интервью журналистам в ВРУ сказал руководитель фракции "СН" Давид Арахамия.

Он уверен, что для принятия этого решения потребуется необходимое количество голосов.

Арахамия отметил, что "слуги" не могут исключить Трухина из бюджетного комитета.

Отвечая на вопрос, поддерживает ли он идею о том, чтобы Трухин сложил мандат, нардеп заметил: "На него было много медиавнимания и мало юридически-правового. Я хочу, чтобы мы все посмотрели, в первую очередь, в юридически-правовой части. Я хотел бы дождаться какого-нибудь финального положения, когда мы можем сделать ретроспективный анализ".

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Комментируя то, что Трухин уже не хочет сложить мандат, политик объяснил, что тот - мажоритарщик, поэтому фракция не может на него давить и склонять к таким действиям.

Глава фракции "СН" рассказал, что периодически говорит с Трухиным о ДТП: "Он говорит: "Я же никого не убил, никто же не имеет претензий". Он говорит, что его не было за рулем. Никто же не знает другого пассажира, кроме Трухина, в этой истории. Никто даже не изучает. Там какой-то парень в красной футболке, я не знаю, кто это такой".

Напомним, авария с участием машины нардепа от партии "Слуга народа" Александра Трухина произошла 23 августа в 15:45 на Бориспольской трассе под Киевом. По данным СМИ, Трухин за рулем Audi не соблюдал безопасную дистанцию и на большой скорости въехал в автомобиль Ford, который, в свою очередь, протаранил автомобиль Daewoo.

По данным свидетелей, Трухин имел признаки алкогольного опьянения, но официального подтверждения этому нет. В Нацполиции факт ДТП подтвердили, однако имена участников не назвали.

Позднее более 30 медиа сначала разместили, а потом удалили информацию том, что нардеп попал в ДТП.

В полиции сообщили, что расследование ДТП поручено ГБР. Бюро уже получило материалы дела и обещает провести объективное расследование.

7 сентября "слуга народа" Трухин прокомментировал ДТП и заявил: "Я себя не считаю виноватым. Я не был пьян".

1 февраля 2022 года журналисты опубликовали видео с камер полицейских. На кадрах видно, что Трухин пытался уйти с места аварии. Он перелез через ограждение и двинулся в лес. А когда полицейские не дали ему уйти, попытался их подкупить. Депутат рассказал, что у него есть сумка, в которой $150 тыс. И предлагал эти деньги за возможность уйти с места ДТП.

2 февраля Трухина исключили из партии "Слуга народа". Он заявил, что "в состоянии шока наговорил много глупостей" и что ему "стыдно", а также заявил о готовности сложить мандат.