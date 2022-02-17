С начала суток ранены двое воинов и двое гражданских. Войска РФ 34 раза открывали огонь, по Станице Луганской выпущено 32 снаряда, - ООС

Сегодня, 17 февраля, из тяжелого артиллерийского вооружения калибра 122 мм противник выпустил 32 снаряда по Станице Луганской. Повреждено здание детского сада, где в это время находились дети и воспитатели.

Также повреждения получила и коммунальная инфраструктура – ​​половина населенного пункта осталась без электропитания. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

По предварительным данным, в результате обстрела трое работников детского сада получили контузии.

"Кроме этого, вооруженные формирования РФ обстреляли из артиллерийских систем населенный пункт Врубовка. Повреждено здание местной общеобразовательной школы, где в то время находились ученики и преподаватели. К счастью, никто не пострадал. Кроме этого, обстрелом был поврежден газопровод – без газоснабжения осталось 70 квартир и около 100 частных домов", – говорится в сообщении.

По данным штаба, в целом, по состоянию на 14 часов текущих суток со стороны российско-оккупационных войск зафиксированы 34 нарушения режима прекращения огня, 28 из которых с применением запрещенного минскими договоренностями вооружения.

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Как сообщается, российско-оккупационные войска обстреляли:

Новотошковское – из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и станковых противотанковых гранатометов.

Водяное – из минометов калибра 120 мм, станковых противотанковых гранатометов и автоматических станковых гранатометов.

Трудовское – из минометов калибра 82 мм.

Старогнатовку – из минометов калибра 120 и 82 мм, автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Старый Айдар и Марьинку – из минометов калибра 120 мм.

Пивденне и Майорск – из минометов калибра 82 мм и автоматических станковых гранатометов.

Лобачево – из минометов калибра 82 мм.

Новоселовку Вторую – из противотанковых ракетных комплексов.

Луганское – из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм.

Марьинку – из минометов калибра 120 мм, 82 мм, ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Светлодарск – из минометов калибра 120 мм и крупнокалиберных пулеметов.

Троицкое – из вооружения танка, минометов калибра 120 мм и 82 мм.

Попасную – из станковых противотанковых гранатометов.

Зайцево – из автоматических станковых гранатометов.

Авдеевку, Шумы, Травневе, Невельское и Донецкий - из минометов калибра 120 мм.

Новозвановку – из артиллерии калибра 152 мм.

Станицу Луганскую – из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 и 82 мм, а также автоматических станковых гранатометов.

Пески из минометов калибра 82 мм и станковых противотанковых гранатометов.

Гольмовский – из минометов калибра 120 мм и автоматических станковых гранатометов.

Хрящевку – из артиллерии калибра 122 мм.

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"От действий врага двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения. Воины находятся в лечебном заведении. Состояние их здоровья – средней тяжести. По предварительной информации, в результате обстрелов со стороны российско-оккупационных войск ранены два гражданских лица", - отмечают в штабе ООС.

"Следует отметить, что противник продолжает использовать свои пропагандистские методы ведения информационной войны с целью обвинения Вооруженных Сил Украины в обстрелах гражданского населения, скрывая этим собственные коварные действия. Украинские защитники открывали ответный огонь для прекращения активности противника только в случае угрозы жизни военнослужащих", - резюмировали в штабе.





