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Новости Война
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С начала суток ранены двое воинов и двое гражданских. Войска РФ 34 раза открывали огонь, по Станице Луганской выпущено 32 снаряда, - ООС

С начала суток ранены двое воинов и двое гражданских. Войска РФ 34 раза открывали огонь, по Станице Луганской выпущено 32 снаряда, - ООС

Сегодня, 17 февраля, из тяжелого артиллерийского вооружения калибра 122 мм противник выпустил 32 снаряда по Станице Луганской. Повреждено здание детского сада, где в это время находились дети и воспитатели.

Также повреждения получила и коммунальная инфраструктура – ​​половина населенного пункта осталась без электропитания. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

По предварительным данным, в результате обстрела трое работников детского сада получили контузии.

"Кроме этого, вооруженные формирования РФ обстреляли из артиллерийских систем населенный пункт Врубовка. Повреждено здание местной общеобразовательной школы, где в то время находились ученики и преподаватели. К счастью, никто не пострадал. Кроме этого, обстрелом был поврежден газопровод – без газоснабжения осталось 70 квартир и около 100 частных домов", – говорится в сообщении.

По данным штаба, в целом, по состоянию на 14 часов текущих суток со стороны российско-оккупационных войск зафиксированы 34 нарушения режима прекращения огня, 28 из которых с применением запрещенного минскими договоренностями вооружения.

Также смотрите: Эвакуация детей и персонала из детского сада, попавшего под обстрел войск РФ в Станице Луганской. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Как сообщается, российско-оккупационные войска обстреляли:

Новотошковское – из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и станковых противотанковых гранатометов.

Водяное – из минометов калибра 120 мм, станковых противотанковых гранатометов и автоматических станковых гранатометов.

Трудовское – из минометов калибра 82 мм.

Старогнатовку – из минометов калибра 120 и 82 мм, автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Старый Айдар и Марьинку – из минометов калибра 120 мм.

Пивденне и Майорск – из минометов калибра 82 мм и автоматических станковых гранатометов.

Лобачево – из минометов калибра 82 мм.

Новоселовку Вторую – из противотанковых ракетных комплексов.

Луганское – из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм.

Марьинку – из минометов калибра 120 мм, 82 мм, ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Светлодарск – из минометов калибра 120 мм и крупнокалиберных пулеметов.

Троицкое – из вооружения танка, минометов калибра 120 мм и 82 мм.

Попасную – из станковых противотанковых гранатометов.

Зайцево – из автоматических станковых гранатометов.

Авдеевку, Шумы, Травневе, Невельское и Донецкий - из минометов калибра 120 мм.

Новозвановку – из артиллерии калибра 152 мм.

Станицу Луганскую – из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 и 82 мм, а также автоматических станковых гранатометов.

Пески из минометов калибра 82 мм и станковых противотанковых гранатометов.

Гольмовский – из минометов калибра 120 мм и автоматических станковых гранатометов.

Хрящевку – из артиллерии калибра 122 мм.

Также смотрите: Под обстрел войск РФ попал детский центр творчества в Марьинке. ФОТО

"От действий врага двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения. Воины находятся в лечебном заведении. Состояние их здоровья – средней тяжести. По предварительной информации, в результате обстрелов со стороны российско-оккупационных войск ранены два гражданских лица", - отмечают в штабе ООС.

"Следует отметить, что противник продолжает использовать свои пропагандистские методы ведения информационной войны с целью обвинения Вооруженных Сил Украины в обстрелах гражданского населения, скрывая этим собственные коварные действия. Украинские защитники открывали ответный огонь для прекращения активности противника только в случае угрозы жизни военнослужащих", - резюмировали в штабе.

С начала суток ранены двое воинов и двое гражданских. Войска РФ 34 раза открывали огонь, по Станице Луганской выпущено 32 снаряда, - ООС 01
С начала суток ранены двое воинов и двое гражданских. Войска РФ 34 раза открывали огонь, по Станице Луганской выпущено 32 снаряда, - ООС 02
С начала суток ранены двое воинов и двое гражданских. Войска РФ 34 раза открывали огонь, по Станице Луганской выпущено 32 снаряда, - ООС 03

Автор: 

обстрел (27016) Донбасс (26955) наемники рф (2077) операция Объединенных сил (6766)


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Топ комментарии
+20
Про напад на Шефіра Зеленський розповідав з трибуни ООН, а про обстріл бойовиками дитсадка та школи мовчить - Климпуш-Цинцадзе
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17.02.2022 15:19
+12
Українським воїнам та цивільним громадянам-скорішого одужання...
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17.02.2022 15:18
+9
Ну что зелебобики?увидели мир в глазах *****?остановили войну?
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17.02.2022 15:23
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Українським воїнам та цивільним громадянам-скорішого одужання...
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17.02.2022 15:18 Ответить
Про напад на Шефіра Зеленський розповідав з трибуни ООН, а про обстріл бойовиками дитсадка та школи мовчить - Климпуш-Цинцадзе
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17.02.2022 15:19 Ответить
Видишь зеля до чего твой день Еднання привел?
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17.02.2022 15:19 Ответить
Єднання то інше. Зеля очікував россіян до кінця дня, а вони не зайшли....
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17.02.2022 15:25 Ответить
Нужнопростоперестатьстрелять
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17.02.2022 15:19 Ответить
Зеля воюет с ФОПами, с народом, с патриотами. С Московией он не воюет. Ответки по врагам из ытысячи орудий не будет. Будет просто плач еврейской Ярославни.
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17.02.2022 15:23 Ответить
Ну что зелебобики?увидели мир в глазах *****?остановили войну?
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17.02.2022 15:23 Ответить
Все зрозуміло Путлер починає широкомасштабні бойові дії на Донбасі!! Ну і де наш Гавнокомандуючий??
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17.02.2022 15:27 Ответить
Нелегітимний президент Республіки Білорусь Олександр Лукашенко розповів, що разом із Росією готовий обговорювати визнання незалежності самопроголошених "республік" Донбасу. Помню как Лукашенко говорил что Украина сама отдала Крым России и даже не помог Украине сдержать Россию, теперь сдал свой колхоз Беларусь с батраками и помогает российским оккупантам дальше завоёвывать чужие земли соседей.
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17.02.2022 15:48 Ответить
Швидкого одужання.
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17.02.2022 15:58 Ответить
Хотелось бы услышать об ответе на ту сторону.
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17.02.2022 16:25 Ответить
Это уже повод вводит санкции против рашки или Байден и ко опять будут сопли жевать?
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17.02.2022 16:45 Ответить
Раненым быстрого выздоровления, смерти и тяжелых ранений российским наемникам.
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Дохлых русских много не бывает! Убей русского мразь!
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17.02.2022 16:51 Ответить
 
 