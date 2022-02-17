Российские оккупанты продолжают обстрелы на Донбассе: бьют из танков в районе села Троицкое, - Бутусов

На фронте на Донбассе российские оккупанты продолжают обстрелы. Российские танки бьют в районе села Троицкое.

Об этом на своей странице в фейсбук сообщил главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Артиллерийские обстрелы сегодня на фронте от Станицы-Луганской до Донецка. Российские войска демонстрируют, что угроза международных санкций не может остановить боевые действия. Это давление на руководство Украины, на президента Зеленского, который вчера прибыл на Донбасс", - рассказал он.

"Все время пока российские войска разворачивались вдоль границ с Украиной, на Донбассе противник подчёркнуто не сосредоточивал дополнительные силы. Но вот сегодня Россия показывает, что эскалация может начаться в любой момент. Многие у нас говорят, что Россия будет искать повод для вторжения. А сегодня мы видим, что поводы оккупантам не нужны. Они взяли фотографии обстрела российскими минометами детского садика в Станице-Луганской, на контролируемой территории, и спокойно выдали эти фото за обстрел садика якобы украинцами на оккупированной территории, и разогнали свой фейк по всем каналам. Вот так же внезапно противник может начать локальные наступательные операции на Донбассе", - подчеркнул журналист.

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"Оборона и безопасность Украины - это задача не Байдена и не Джонсона, а руководства Украины. Будем внимательно наблюдать, будут ли проведены акции возмездия против российских карателей", - резюмировал Бутусов.