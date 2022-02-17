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Новости Война
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Российские оккупанты продолжают обстрелы на Донбассе: бьют из танков в районе села Троицкое, - Бутусов

Российские оккупанты продолжают обстрелы на Донбассе: бьют из танков в районе села Троицкое, - Бутусов

На фронте на Донбассе российские оккупанты продолжают обстрелы. Российские танки бьют в районе села Троицкое.

Об этом на своей странице в фейсбук сообщил главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Артиллерийские обстрелы сегодня на фронте от Станицы-Луганской до Донецка. Российские войска демонстрируют, что угроза международных санкций не может остановить боевые действия. Это давление на руководство Украины, на президента Зеленского, который вчера прибыл на Донбасс", - рассказал он.

"Все время пока российские войска разворачивались вдоль границ с Украиной, на Донбассе противник подчёркнуто не сосредоточивал дополнительные силы. Но вот сегодня Россия показывает, что эскалация может начаться в любой момент. Многие у нас говорят, что Россия будет искать повод для вторжения. А сегодня мы видим, что поводы оккупантам не нужны. Они взяли фотографии обстрела российскими минометами детского садика в Станице-Луганской, на контролируемой территории, и спокойно выдали эти фото за обстрел садика якобы украинцами на оккупированной территории, и разогнали свой фейк по всем каналам. Вот так же внезапно противник может начать локальные наступательные операции на Донбассе", - подчеркнул журналист.

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"Оборона и безопасность Украины - это задача не Байдена и не Джонсона, а руководства Украины. Будем внимательно наблюдать, будут ли проведены акции возмездия против российских карателей", - резюмировал Бутусов.

Автор: 

обстрел (27016) Бутусов Юрий (4353) наемники рф (2077) операция Объединенных сил (6766)


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Топ комментарии
+54
Меркель не хочет приехать на Донбасс и попробовать прикрыть детский сад от кацапского артобстрела немецкой каской? А что ж так?
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17.02.2022 15:23
+47
з танків? то джавеліни для чого передавали?
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17.02.2022 15:24
+26
Зеля навіть з рогатки заборонив відстрілюватись.
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17.02.2022 15:26
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Щурився він в https://duckduckgo.com/?q=kissinger+brezhnev&t=ffsb&iar=images&iax=images&ia=images пику . Щоб перещурить і тих і тих.
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17.02.2022 21:14 Ответить
Ну и где птрк английские? Байрактары где?
Боятся спровоцировать пуйла?
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17.02.2022 17:28 Ответить
ЧОМУ "ЗЕ" МОВЧИТЬ щодо введення МИРОТВОРЧОГО КОНТИНГЕНТУ ?! Кеби замало ???
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17.02.2022 18:09 Ответить
Юрий! Ты как всегда прав! лптеногие с Нижней и Верхней Тунгуски переносят удар на ,Юга, там и Вагнер и Пригожин шатаются, как бы чего не случилось. не так. Две недели будут прощупывать оборону и ответки ждать,засекать. Траса на пороги в Запорожье таки сидит в серце, пепел Клааса (Чингиза) стучит в грудь разудалую. Все таки 800 лет прошло. Мощи выкопали, в "боевой бубен" вдарили . Хотят шататься до своего сабантуя (уборки урожая по восточному календарю). Но, тройчатка (Джевелин,Стингер ...) таки сработала ну и Грады будут выжигать. Остается только щипать и кусать
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17.02.2022 18:53 Ответить
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