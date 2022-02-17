Россия стягивает войска к границам Украины и пополняет запасы крови, - Пентагон
Россия пополняет запасы крови и приближает войска к украинским границам.
Об этом заявил министр обороны США Остин Ллойд, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.
"Я сам был солдатом не так давно. Я знаю не понаслышке, что вы не делаете подобных вещей без причины", - подчеркнул он.
"Мы видим, как они летают на большем количестве боевых и вспомогательных самолетов. Мы видим, как они усиливают свою готовность в Черном море... Мы даже видим, как они запасаются кровью", - добавил глава Пентагона.
По его словам, США и их союзники будут внимательны.
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- а им еще надо ПАЗиками/электричками доехать до сборных пунктов, получить шмотки, снарягу;
- пройти минимальный "экскурс в историю", потому как ЗЕленый п***дар похерил все бригадные сборы с момента прихода к власти;
- и только через неделю-другую это будет не "толпа" с корочками УБД, а более менее сработанный коллектив.
Только топлива сработаться им никто не даст. С топливом какая-то непонятная херня. Каски, жилеты? Закупки? Хз, ЗЕленая плесень говорить все супер.
ЗЕп***дар даже не понимает, что когда начнется реальный замес, его политическая карьера будет автоматически завершена. Он будет отвечать за все про***бы в организации как главком.
Он отвечать, а мы платить кровью.
Ничего, надеюсь не все погибнут, найдутся выжившие кто достанет соплю на Карибах годы спустя.
Скоро московити скажуть, що прінуждать нада укров к міру...
Спасибо! Это нам очень поможет...
А Клован не был. И баканов не был.. И Резников не был. И в этом проблема
Как он это увидел? Со спутника? Может Хламидия мает рацыю?
нагнетают грозно громыхая по границе... понтоваться можно а вот реально начать наступление и войну ссыкотно как то уже было немало гробов с ОРЛДО и пленных.. когда тебя вместо медальки и бабок покладут в гробик цинковый то как то ты сразу находишь аргументы расхождения с генеральной линией Х..ла поверьте все хотят жить а нападать захватывать под надуманным предлогом спустя 8 лет вот посудите сами был военный конфликт противостояние Украина даже заявила об отводе линии и сил отвела запрещала стрелять в ответ и запрещает сегодня даже... для этого чтобы не сорваться на обстрелы сегодняшние-- нужно куда больше нервов и стойкости нежели просто пострелять.. этого и ждет Рашка и Путин чтобы мы дали им повод.... а пока выглядят подонками Россия и ее армия...и Х..ло.. нам надо продержаться естественно до допустимых пределов.. НО каждый выстрел факт фиксируют все собрание военных у границы каждый день практически фиксируют разведки США Британии НАТО.. спутники снимают фото и видео.. все это накапливается и выбивает у Путина хоть любой шанс на провокацию и агрессию плюс уже озвучен практически пакет санкций и он мягко говоря еще не известно что лучше война или санкции.. что скорее погубит Россию.. любая война требует ДЕНЕГ ОГРОМНЫХ а вот когда денег не будет а вместо холодильника с телевизором не будет света воды и денег и будут карточки на 200 граммов хлеба это так дает эффект выздоравливания.. после какой никакой а жития в достатке и карточки на хлеб многие не примут и не поймут...и выйдут на улицу... требуя просто хлеба...
- нет, сынок. Теперь вы с мамой будете меньше есть.
Плевать им и на людей и что там они будут есть.
Без лишних вещей..
Веселые, злые, на адреналине.
мы готовимся.
Что тебе еще?
17 февраля 2022, 15:52
Россия выслала заместителя посла США Барта Гормана, сообщает Sputnik в четверг.
(Да не вопрос,убытки компенсированы).