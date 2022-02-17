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Новости Агрессия России против Украины Война
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Россия стягивает войска к границам Украины и пополняет запасы крови, - Пентагон

Россия стягивает войска к границам Украины и пополняет запасы крови, - Пентагон

Россия пополняет запасы крови и приближает войска к украинским границам.

Об этом заявил министр обороны США Остин Ллойд, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

"Я сам был солдатом не так давно. Я знаю не понаслышке, что вы не делаете подобных вещей без причины", - подчеркнул он.

"Мы видим, как они летают на большем количестве боевых и вспомогательных самолетов. Мы видим, как они усиливают свою готовность в Черном море... Мы даже видим, как они запасаются кровью", - добавил глава Пентагона.

По его словам, США и их союзники будут внимательны.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пока не видим признаков отвода российских войск от украинской границы, - Столтенберг

Автор: 

армия РФ (19129) россия (95420) Остин Ллойд (420)


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Топ комментарии
+54
"Я сам був солдатом не так давно. Я знаю не з чуток, що ви не робите подібних речей без причини", - наголосив він.

А Клован не был. И баканов не был.. И Резников не был. И в этом проблема
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17.02.2022 15:34
+46
Ну що зелений шмуль, чи не час вводити військовий стан, та оголошувати мобілізацію?
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17.02.2022 15:30
+27
Провокації на Донбасі неспроста...
Скоро московити скажуть, що прінуждать нада укров к міру...
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17.02.2022 15:30
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Правила форума Совет форумчан
Ну що зелений шмуль, чи не час вводити військовий стан, та оголошувати мобілізацію?
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17.02.2022 15:30 Ответить
Оно не умеет.
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17.02.2022 15:32 Ответить
воно вміє тільки у латексі на каблуках своєю сракою вихляти, а зброя та війна то не про нього
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17.02.2022 16:20 Ответить
Введе, перед виборами в 2024 році якщо не "піде тихенько в ліс" раніше.
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17.02.2022 15:33 Ответить
на самом деле пора
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17.02.2022 15:33 Ответить
И блейда пригласить, он всех вампиров рузких закошмарит
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17.02.2022 15:33 Ответить
Ага
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17.02.2022 15:39 Ответить
Какой смысл? Во что одевать, чем экипировать, за что кормить?? Бабки-то по карманцам растащены
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17.02.2022 15:35 Ответить
Просто все мужики должны знать что во время Ч+2, например прибыть туда то и иметь то и то. Я вот не знаю что мне делать когда наступит и если наступит необходимость.
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17.02.2022 16:02 Ответить
А собирать резерв нужно сейчас. хотя бы для понимания сколько нас. и чем нам нужно обеспечить
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17.02.2022 16:04 Ответить
Резерв должен был быть отмобилизован еще в январе. С нашей бюрократией людей только обзванивать будут неделю:
- а им еще надо ПАЗиками/электричками доехать до сборных пунктов, получить шмотки, снарягу;
- пройти минимальный "экскурс в историю", потому как ЗЕленый п***дар похерил все бригадные сборы с момента прихода к власти;
- и только через неделю-другую это будет не "толпа" с корочками УБД, а более менее сработанный коллектив.
Только топлива сработаться им никто не даст. С топливом какая-то непонятная херня. Каски, жилеты? Закупки? Хз, ЗЕленая плесень говорить все супер.

ЗЕп***дар даже не понимает, что когда начнется реальный замес, его политическая карьера будет автоматически завершена. Он будет отвечать за все про***бы в организации как главком.
Он отвечать, а мы платить кровью.
Ничего, надеюсь не все погибнут, найдутся выжившие кто достанет соплю на Карибах годы спустя.
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17.02.2022 17:35 Ответить
ВУС 037182Б в моем военном билете это как бы не хлеборез а специалист по ракетному вооружению. И с 1991 года дембеля я позабыл как хлеб резать))
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17.02.2022 17:50 Ответить
Меньше комода по должности не мог, потом замком. Вы на камчатке, я в Польше, подальше от Вас. СГВ ВС СССР Нижняя Силезия, Свентошув, Польша. вч пп 31695. После этого бегал по Грозному с автоматом в 95м, как и все мои земляки потому как родился на северном кавказе. Но если Вы позволите, пойду к Вам хлеборезом)))
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17.02.2022 19:51 Ответить
С Вашей манерой общения в первом же замесе Вы получили бы пулю в затылок от своих же коллег. Я очень сожалею что с Вами под одним флагом. Очень надеюсь что Вы будете полезны нашей стране, нам с вами.
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17.02.2022 20:25 Ответить
Вы мне льстите. 112кг было до инсульта. совсем не дрыщ.
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17.02.2022 23:04 Ответить
ну причем сдеся хлеборез ? Уймитесь. В армии все должности по нужности! Сегодня ты хлебопек а завтра с автоматом в бой. В вермахте интересно называли саперов - пионеры,т.е. первопроходцы. Кстати, в том же вермахте были такие структуры как скотобойная рота и музыкальный взвод
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17.02.2022 20:46 Ответить
Вы правы. и я спокоен. Я умею сбивать самолеты. похер чем. стрела, игла, стингер, бук, куб, круг. что умеет наш друг? перднуть в лужу из 5,66?
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17.02.2022 23:01 Ответить
З кров'ю кажуть взагалі катастрофа, а зебіли навіть не чухаються.
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17.02.2022 15:43 Ответить
Як тільки буде ведений військовий стан сцицерон та монозпрод втіче.І не тільки тому що бояться.А головно тому що вони у владі для крадівництва та розпилів.Далі голова ВР коливан ну це то саме що і монозброд.Зараз має бути вольова мілітарна влада.
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17.02.2022 18:23 Ответить
Провокації на Донбасі неспроста...
Скоро московити скажуть, що прінуждать нада укров к міру...
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17.02.2022 15:30 Ответить
Міністр дезінформірований, там не запаси крові, а запаси шмурдяка.
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17.02.2022 15:30 Ответить
На шмурдяк меняют дизайн топливо у местных )))) напиваются))) старо как ми
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17.02.2022 19:54 Ответить
Хуже скабєєвой!

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17.02.2022 15:30 Ответить
Кацапи недавно кров завозили, мабуть вже випили. Тепер свіжу везуть. Прокляті упирі.
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17.02.2022 15:30 Ответить
> За його словами, США та їхні союзники будуть пильними

Спасибо! Это нам очень поможет...
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17.02.2022 15:31 Ответить
Ні, рішуча позиція і смертельна стурбованість допоможуть сильніше.
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17.02.2022 15:42 Ответить
Им что зекрысу убить теперь надо?нам бы это помогло,конечно,но они не будут...
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17.02.2022 15:57 Ответить
не помогло бы. там целое кодло таких крыс.
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17.02.2022 16:25 Ответить
Ніякі запаси крові лапатніків не врятують від смерті в Україні...
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17.02.2022 15:32 Ответить
Пейте кровь у Беларусов
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17.02.2022 15:32 Ответить
ана с крахмалом... пользительная ))))
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17.02.2022 16:00 Ответить
Крові їм не треба вже, після джавеліна не буде кому вливати
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17.02.2022 15:33 Ответить
Чому ж не треба, нею можна буде пожежу у танку тушити.
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17.02.2022 15:45 Ответить
"Я сам був солдатом не так давно. Я знаю не з чуток, що ви не робите подібних речей без причини", - наголосив він.

А Клован не был. И баканов не был.. И Резников не был. И в этом проблема
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17.02.2022 15:34 Ответить
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17.02.2022 15:36 Ответить
Добрива..для землі.
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17.02.2022 15:34 Ответить
Ми навіть бачимо, як вони запасаються кров'ю

Как он это увидел? Со спутника? Может Хламидия мает рацыю?
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17.02.2022 15:37 Ответить
Це зебільні стратеги з ОП ситуацію в бінокль оцінюють, а у США є потужна розвідка.
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17.02.2022 15:47 Ответить
запасы крови потому что по пьянке они сами себе расстрелы будут делать.... и штопаться..
нагнетают грозно громыхая по границе... понтоваться можно а вот реально начать наступление и войну ссыкотно как то уже было немало гробов с ОРЛДО и пленных.. когда тебя вместо медальки и бабок покладут в гробик цинковый то как то ты сразу находишь аргументы расхождения с генеральной линией Х..ла поверьте все хотят жить а нападать захватывать под надуманным предлогом спустя 8 лет вот посудите сами был военный конфликт противостояние Украина даже заявила об отводе линии и сил отвела запрещала стрелять в ответ и запрещает сегодня даже... для этого чтобы не сорваться на обстрелы сегодняшние-- нужно куда больше нервов и стойкости нежели просто пострелять.. этого и ждет Рашка и Путин чтобы мы дали им повод.... а пока выглядят подонками Россия и ее армия...и Х..ло.. нам надо продержаться естественно до допустимых пределов.. НО каждый выстрел факт фиксируют все собрание военных у границы каждый день практически фиксируют разведки США Британии НАТО.. спутники снимают фото и видео.. все это накапливается и выбивает у Путина хоть любой шанс на провокацию и агрессию плюс уже озвучен практически пакет санкций и он мягко говоря еще не известно что лучше война или санкции.. что скорее погубит Россию.. любая война требует ДЕНЕГ ОГРОМНЫХ а вот когда денег не будет а вместо холодильника с телевизором не будет света воды и денег и будут карточки на 200 граммов хлеба это так дает эффект выздоравливания.. после какой никакой а жития в достатке и карточки на хлеб многие не примут и не поймут...и выйдут на улицу... требуя просто хлеба...
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17.02.2022 15:39 Ответить
Не фантазуйте. Загрядотряды никто не отменял.
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17.02.2022 15:42 Ответить
какие какие отряды вы что припухли я говорю про то что миллионам россиян после жирной сытой жизни будет трудно пояснить почему хлеб 200 граммов и по карточкам а вы галиматью пишите... заградительные отряды это то же население страны пайка у них да но...у них в тылу будут родные которым и карточек на хлеб не выдадут...
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17.02.2022 15:45 Ответить
Ви так пишете, наче у другу світову коли були ці загони, в тилу фуагру жерли.
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17.02.2022 16:25 Ответить
НКВД-эшные , как вокруг Украины, в Голодомор, або с крупнокалиберными, вокруг Юхани, шобы не выезжали за пределы
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17.02.2022 16:25 Ответить
- папа, говорят, водка подорожает. Это значит, ты теперь будешь меньше пить?
- нет, сынок. Теперь вы с мамой будете меньше есть.

Плевать им и на людей и что там они будут есть.
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17.02.2022 16:26 Ответить
Це показують та росказують в першу чергу в британських смі, і в той же час в репортажах з Києва, Харкова - "life as normal", всі заклади працюють, звичайне життя. Пройшлись вчора з прапорами, проспівали пісень, а більшість навіть не знає, куди ховатися в разі обстрілу. Британцям це потрібно більше, ніж українцям?
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17.02.2022 15:40 Ответить
не знаю, где живете ВЫ, а я в Киеве сегодня целый день наблюдаю мужчин с рюкзаками. И в форме и в гражданке.
Без лишних вещей..
Веселые, злые, на адреналине.
мы готовимся.
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17.02.2022 16:27 Ответить
Це добре, а саме ви знаєте, які конкретні дії будете робити, якщо буде авіаналіт, арт-обстріл, зникне інтернет? Пункти збору, плани евакуації, шляхи оборони?
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18.02.2022 07:15 Ответить
Може то "боярышник"?
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17.02.2022 15:46 Ответить
Клован зайнятий дєрєбаном Укрнафти пошвидше, а то вдрг Путін нападе, з собою не утягнеш. І "онлайн голосуваннями" драпачими депутантками. Яким пенсіонерки скидувались по 50к $ на вілли закордоном три роки.
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17.02.2022 15:51 Ответить
Уже новость про кровь была, про скопление у границы тоже, а новенького ничего нет ?
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17.02.2022 15:53 Ответить
из новенького - с утра обстрелы по всей линии разграничения. Поврежден детсад и центр детского творчества.
Что тебе еще?
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17.02.2022 16:28 Ответить
Хотим мы войны или нет...Но у нас все шансы выиграть с помощью США и НАТО. И тогда не нужно будет собирать ненужные ткг. Просто зайдем и наведем порядок. И расия уже никогда больше не рыпнется. Бо не будет ее.
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17.02.2022 15:55 Ответить
А гробами вони запасаються чи целофанкою обійдуться?
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17.02.2022 15:56 Ответить
Россия высылает заместителя посла США Барта Гормана - Sputnik

17 февраля 2022, 15:52

Россия выслала заместителя посла США Барта Гормана, сообщает Sputnik в четверг.
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17.02.2022 15:57 Ответить
А шо нам скажет таблоид The Sun?
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17.02.2022 15:58 Ответить
Бегом все в подвалы! Если Пентагон сказал, значит путлер уже за углом.
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17.02.2022 16:01 Ответить
Слышите стук в дверь? Это ***** верхом на оленеводе лично к вам явилось. Спасайтесь через окно, пока не поздно.
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17.02.2022 16:06 Ответить
Составы с железнодорожными цистернами,на каждой цистерне крупными красными буквами "КРОВЬ".
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17.02.2022 16:12 Ответить
Слухайте, ну дайте нам во временное пользование субмарину USS Ohio в Чорне море?
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17.02.2022 16:21 Ответить
И кого эта субмарина будет защищать,всех уже эвакуировали.
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17.02.2022 16:26 Ответить
Хрюсское животное,ёрничать будешь на фсиновской швабре ,оно еще мову коверкает,падло...
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17.02.2022 18:12 Ответить
Про кров доречно взагалі то, щось не чути у нас закликів здати кров .
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17.02.2022 16:22 Ответить
пока рано. но если что - я знаю где госпиталь. Сам дорогу найду.
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17.02.2022 16:29 Ответить
Зараз вискочить мавпа хламідія і заявить, що це все фейки, щоб дестабілізувати прекрасні відносини з братським народом
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17.02.2022 16:29 Ответить
Повторяют свои действия в 2008 году в Ю.Осетии. Там тоже по грузинским населенным пунктам круглосуточно велся мирный осетинский артобстрел, а когда грузины ответили- ввели 58 армию, наносили удары с воздуха... Ждут, когда мы ответим...
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17.02.2022 16:51 Ответить
понабегало кацапских тролей смотрю, обсирают украинскую власть. Неприятно наверное будет ******** получать от "зеленого". А получите по зубам очччень сильно.
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17.02.2022 17:09 Ответить
Кацапских тролей много, это да. Но вот насчёт зелёной власти... она обсерается сама так, как это бы не смог сделать целый полк тролей.
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17.02.2022 18:46 Ответить
России засчитали техническое поражение за неявку на войну с Украиной (с)
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17.02.2022 17:17 Ответить
А у нас Резников ничего не видит, зато все знает. И нам рассказывает.
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17.02.2022 17:19 Ответить
Верховная Рада Украины установила новые оклады и надбавки народным депутатам. Соответствующее решение было принято на заседании 17 февраля. Его поддержали 305 нардепов.
(Да не вопрос,убытки компенсированы).
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17.02.2022 17:59 Ответить
Раша Донбасс хочет и Крым легализовать. Пугают чтобы Украина все отдала. Ну и чтоб про Нато не думала. Сливает дезу Штатам про нападение, Штаты всему миру. Ну и обстрелы Донбасса усилил
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17.02.2022 22:12 Ответить
Донорскую кровь свозят перед нападением. Также это означает, что они настроены серьёзно и готовы к значительным потерям.
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17.02.2022 19:30 Ответить
привезли, чтобы умываться
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17.02.2022 19:45 Ответить
адвокаты диявола при деле! неспроста консерви витягують другі консерви. Консерви це і є пята колонна рейху. Для старика Кабаєва малувато. йому треба тисячі а тут шляється пару десятків, яких таки повісять на Подолі на ліхтарях або проковтне п......а (взад в прошлое)
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17.02.2022 20:56 Ответить
 
 