Россия стягивает войска к границам Украины и пополняет запасы крови, - Пентагон

Россия пополняет запасы крови и приближает войска к украинским границам.

Об этом заявил министр обороны США Остин Ллойд, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

"Я сам был солдатом не так давно. Я знаю не понаслышке, что вы не делаете подобных вещей без причины", - подчеркнул он.

"Мы видим, как они летают на большем количестве боевых и вспомогательных самолетов. Мы видим, как они усиливают свою готовность в Черном море... Мы даже видим, как они запасаются кровью", - добавил глава Пентагона.

По его словам, США и их союзники будут внимательны.

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