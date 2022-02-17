РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10798 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины Война
5 226 58

"Слуга народа" Арахамия об эскалации на Донбассе: Россия пытается создать ситуацию, когда на Украину будут давить наши партнеры

Главной целью обстрелов на Донбассе является создание условий, при которых Украина пойдет не геополитические уступки.

Об этом, как сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ, рассказал в интервью журналистам в кулуарах ВР глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

Он заверил, что Украина не будет этого делать.

"Мы наверняка уже 100 раз говорили, что мы не будем этого делать. Они (Россия. – Ред.) все равно пытаются создать такую ​​ситуацию, когда на нас будут давить наши партнеры", - отметил нардеп.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия стягивает войска к границам Украины и пополняет запасы крови, - Пентагон

Говоря, о каких именно уступках идет речь, глава фракции "СН" подчеркнул: "Они говорят: Украина должна определиться, если хотите возвращать эти территории, тогда садитесь и возвращайте. Вот вам площадка, конкретный протокол, который подписал Порошенко. Идите по нему, там все написано. А нашу позицию вы знаете, мы говорим: один, два, три, четыре, это неправильный порядок, нужно один, три, а потом два. То есть если хотим рассматривать политический компонент, то давайте сначала обеспечивать полную безопасность на этих территориях. Здесь у нас есть такой "дедлок". Мы в этом "дедлоке" находимся уже два года и пытаемся из него как-то выйти".

Автор: 

обстрел (27016) россия (95420) Арахамия Давид (988) наемники рф (2077)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+38
то есть теперь наши партнеры виноваты? Ну идиот, капец
показать весь комментарий
17.02.2022 15:45
+37
Арахамія-тепер схоже слівной бачок в Україні...
показать весь комментарий
17.02.2022 15:45
+36
Ця істота останнім часом хоча б раз відкривала свого рота, щоб при цьому не гавкнути на західних партнерів України?
показать весь комментарий
17.02.2022 15:45
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Арахамія-тепер схоже слівной бачок в Україні...
показать весь комментарий
17.02.2022 15:45 Ответить
Эту хламидию надо срочно унять, задолбал, ****, своими высерами. Его как послушать- то у нас а границе американцы стоят и нам угрожают. Гребанная руцкая обезьяна. Из за таких зеленых продажных мразей мы останемся без союзников и помощи перед ******.
Честно, хочется провозгласить- тюрьма продаждным ****м урода!!! Всем- позжизненное за сдачу интересов страны агрессору. И за космическое воровство и уничтожение экономики страны в угоду олигархам и путлеру.
показать весь комментарий
17.02.2022 16:10 Ответить
на щастя амери та брити розуміють що вони захищають українських громадян та саму країну, а не оту усю дурну балакучу хрєнь...
показать весь комментарий
17.02.2022 16:15 Ответить
Согласен! но когда то терпение любого человека, даже святого- может лопнуть, особенно в критической ситуации , и тогда из-за таких хлимидий и зеленых глистов нас пошлют подальше, вместе с мудрым наридом
показать весь комментарий
17.02.2022 20:08 Ответить
Эта хламидия должна уже сидеть в изоляторе СБУ. Если не сидит, значит озвучивает позицию Зели.
показать весь комментарий
17.02.2022 16:59 Ответить
то есть теперь наши партнеры виноваты? Ну идиот, капец
показать весь комментарий
17.02.2022 15:45 Ответить
якщо його не заткнути в найближчий час, воно ще наробить справ не на користь Україні..
показать весь комментарий
17.02.2022 17:16 Ответить
Ця істота останнім часом хоча б раз відкривала свого рота, щоб при цьому не гавкнути на західних партнерів України?
показать весь комментарий
17.02.2022 15:45 Ответить
От Бени хорошие конверты (а может и чемоданчики) с деньгами идут, чтобы поссорить Украину с нашими западными союзниками и перейти под контроль РФ
показать весь комментарий
17.02.2022 16:01 Ответить
Беня в інтерв*ю УП сказав, що цей гамадріл є його комунікатором від зелених до травня. Бо потім *бенін закон про олігархів* не дозволить їм зустрічатися відкрито. А йому тоді вже це й нє надо буде .
показать весь комментарий
17.02.2022 18:32 Ответить
Невже нема нікого ,щоб відірвати голову набиту половою цій чебурашці?!!
показать весь комментарий
17.02.2022 16:54 Ответить
https://ibigdan.livejournal.com/28005095.html Мапа обстрілів на Донбасі 17 лютого



Що там речники влади говорили про те, що західні медіа зумисно напружують ситуацію?

via https://www.facebook.com/volodymyr.viatrovych/posts/10220863444435386 Volodymyr Viatrovych
показать весь комментарий
17.02.2022 15:45 Ответить
Состоялась одна из крупнейших миротворческих операций столетия, - Яценюк
показать весь комментарий
17.02.2022 16:20 Ответить
Тож бачать що ви такі нюні, тому вас і дотискають.
показать весь комментарий
17.02.2022 15:45 Ответить
Ця консерва скоро вибухне!
показать весь комментарий
17.02.2022 15:47 Ответить
Неужели в Раде некому начистить волченку табло?!
показать весь комментарий
17.02.2022 15:48 Ответить
еще один поганый только не собачий а обезьяний рот нарисовался
показать весь комментарий
17.02.2022 15:48 Ответить
****, закрийте хтось цьому чорно#опому нацмену пельку!
показать весь комментарий
17.02.2022 15:48 Ответить
А кто там говорил что война выгодна Порошенко? Или может это Порошенко был прав, когда говорил что главный наш враг он в Кремле и позитивные блогеры писали свои гневные высеры на эту тему, что это не так? Вот теперь у них есть два выхода - признать что они обосрались и Порошенко был прав или дальше продолжать во всем винить Порошенка.
показать весь комментарий
17.02.2022 16:25 Ответить
Пошліть цапів на хрін! Україна сама розбереться з зрадниками України.
показать весь комментарий
17.02.2022 15:49 Ответить
Коли ж він заткнеться...
показать весь комментарий
17.02.2022 15:51 Ответить
Закрий хлєбало, задовбав уже своїм словесним поносом😡
показать весь комментарий
17.02.2022 15:52 Ответить
Кто-нибудь заткнёт паршивую провокаторскую глотку этому слабоумному примату???
показать весь комментарий
17.02.2022 15:54 Ответить
показать весь комментарий
17.02.2022 15:57 Ответить
..якщо побачу Арахніду живцем, передам привіт, гниді безродній, з Донбасу та з Кавказу..(
показать весь комментарий
17.02.2022 15:58 Ответить
Не могу понять логику этого человека... То есть россия не давит, а делает нечто, что заставит союзников давить на Украину... Он идиот....
показать весь комментарий
17.02.2022 15:59 Ответить
он просто получает бабло за закупки из Беларуси
показать весь комментарий
17.02.2022 16:22 Ответить
Не для себе ж , для бені. Абрахамія - то є беніна шістка.
показать весь комментарий
17.02.2022 18:37 Ответить
Не идиот - предатель!
показать весь комментарий
17.02.2022 16:29 Ответить
Вони (касаби) загострюють ситуацію, щоб такі як АраХАМтоЯ - обісрались... хоч вони були обісрані, ще до обрання....
показать весь комментарий
17.02.2022 16:01 Ответить
Арахамію негайно відправити в ООС рядовим
показать весь комментарий
17.02.2022 16:02 Ответить
Та ця тварина з обіззянніку всіх поздає за рублі від сєпарів!
показать весь комментарий
17.02.2022 18:40 Ответить
Арахамия ,ты кончай курить всякую дрянь ...
показать весь комментарий
17.02.2022 16:16 Ответить
в смысле давить партнеры??? оно про шо???
оспади...ну как??? как можно отэто слушать????
и оно было волонтером???????? ой не верю !!!!
показать весь комментарий
17.02.2022 16:18 Ответить
Та запросто.

Многие понимают волонтерство так, что это не свои деньги жертвовать, а собирать пожертвования и на этом пиариться.
показать весь комментарий
17.02.2022 16:25 Ответить
ну не знаю... не знаю...
как-то такое не попадалось лично мне...(хотя слышать - слышал)
показать весь комментарий
17.02.2022 16:35 Ответить
Арахімія намагається створити ситуацію, коли його будуть піз...ти ногами. Я правильно зрозумів його логіку? Він часом не ідіот?
показать весь комментарий
17.02.2022 16:18 Ответить
А Верещук что говорит по этому поводу?
показать весь комментарий
17.02.2022 16:23 Ответить
передайте этому дауну, чтобы завалил хлебало, он уже утомил своими комментариями
показать весь комментарий
17.02.2022 16:25 Ответить
Зачем журналисты подходят к арахламидии и провоцируют её вопросами?
Почему нельзя оставить её профессору Преображенскому?
показать весь комментарий
17.02.2022 16:25 Ответить
Снова Порошенко виноват!
показать весь комментарий
17.02.2022 16:26 Ответить
Этот примат явно на Рашку работает...
показать весь комментарий
17.02.2022 16:27 Ответить
Миколаївці - це ваше оце загубилося в Києві? Забирайте його назад, як вам не соромно?
показать весь комментарий
17.02.2022 16:39 Ответить
Воно хто ??????
показать весь комментарий
17.02.2022 16:53 Ответить
Або мавпа або гірський єврей.
показать весь комментарий
17.02.2022 17:10 Ответить
Арахамия об эскалации на Донбассе: Россия пытается создать ситуацию, когда на Украину будут давить наши партнеры ...Вот они во всём и виноваты... а никак не россия
показать весь комментарий
17.02.2022 16:56 Ответить
Почему эта мартышка еще не в следственном изоляторе СБУ? Или эта мартышка озвучивает позицию Зели?
показать весь комментарий
17.02.2022 16:57 Ответить
Зеля подпише капітуляцію, а скаже що на нього Нимеччина тиснула
показать весь комментарий
17.02.2022 17:09 Ответить
У агрохимии партнёры сидят на пальмах и едят кокосы и бананы. Простите меня обезьянки за такое сравнение.
показать весь комментарий
17.02.2022 18:39 Ответить
Як із таким хвостом йому громадянство України дали?
показать весь комментарий
17.02.2022 20:02 Ответить
****** зелена гнида що воно верзе?
показать весь комментарий
17.02.2022 19:02 Ответить
Борменталь, дайте ему селедку...
показать весь комментарий
17.02.2022 20:57 Ответить
ДОДИК , ТЫ КОГДА-НИБУДЬ ЗАТКНЁШЬ СВОЙ ДЕББИЛЬНО-НЕГОДЯЙСКИЙ РОТ?
показать весь комментарий
17.02.2022 21:00 Ответить
 
 