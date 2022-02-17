"Слуга народа" Арахамия об эскалации на Донбассе: Россия пытается создать ситуацию, когда на Украину будут давить наши партнеры

Главной целью обстрелов на Донбассе является создание условий, при которых Украина пойдет не геополитические уступки.

Об этом, как сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ, рассказал в интервью журналистам в кулуарах ВР глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

Он заверил, что Украина не будет этого делать.

"Мы наверняка уже 100 раз говорили, что мы не будем этого делать. Они (Россия. – Ред.) все равно пытаются создать такую ​​ситуацию, когда на нас будут давить наши партнеры", - отметил нардеп.

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Говоря, о каких именно уступках идет речь, глава фракции "СН" подчеркнул: "Они говорят: Украина должна определиться, если хотите возвращать эти территории, тогда садитесь и возвращайте. Вот вам площадка, конкретный протокол, который подписал Порошенко. Идите по нему, там все написано. А нашу позицию вы знаете, мы говорим: один, два, три, четыре, это неправильный порядок, нужно один, три, а потом два. То есть если хотим рассматривать политический компонент, то давайте сначала обеспечивать полную безопасность на этих территориях. Здесь у нас есть такой "дедлок". Мы в этом "дедлоке" находимся уже два года и пытаемся из него как-то выйти".